03/12/2018: DÉCLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

A propos de Kaufman & Broad- Depuis 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, desappartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.
Le Document de Référence de Kaufman & Broad a été déposé le 29 mars 2018 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'«AMF ») sous le numéro D.180226. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF(www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risquesassociés. Kaufman & Broad attire notamment l'attentionsur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document de Référence. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoirun effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destinéà solliciter un ordre d'achat ou desouscription dans un quelconque pays.
PRESENTATION DETAILLEE DES TRANSACTIONS :
26 novembre 2018
Nom de l'émetteur
CodeIdentifiant
Nom du
PSI
Code Identifiant PSI
jour/heure de la transaction
Code identifiant de l'instrumentfinancier
Prixunitaire(unité)
Devise
Quantité achetée
Codeidentifiantmarché
Numéro de référence de la transaction
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 12:26:56
FR0004007813
34,94
EUR
11
XPAR
00368064637TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 12:26:56
FR0004007813
34,94
EUR
6
XPAR
00368064636TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 12:26:56
FR0004007813
34,94
EUR
73
XPAR
00368064635TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 12:26:56
FR0004007813
34,94
EUR
94
XPAR
00368064634TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 12:06:03
FR0004007813
34,98
EUR
97
XPAR
00368063913TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 12:05:35
FR0004007813
35,00
EUR
63
XPAR
00368063883TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 11:21:07
FR0004007813
34,88
EUR
63
XPAR
00368062146TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 11:21:07
FR0004007813
34,84
EUR
13
XPAR
00368062145TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 11:21:07
FR0004007813
34,84
EUR
31
XPAR
00368062144TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 11:21:07
FR0004007813
34,86
EUR
100
XPAR
00368062143TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 11:21:07
FR0004007813
34,88
EUR
4
XPAR
00368062142TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 11:21:07
FR0004007813
34,88
EUR
98
XPAR
00368062141TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 10:48:50
FR0004007813
34,90
EUR
23
XPAR
00368060019TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 10:41:58
FR0004007813
34,98
EUR
10
XPAR
00368058258TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 9:52:23
FR0004007813
35,00
EUR
215
XPAR
00368050519TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 9:52:23
FR0004007813
35,00
EUR
50
XPAR
00368050518TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 9:49:34
FR0004007813
34,90
EUR
105
XPAR
00368050129TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 9:49:33
FR0004007813
34,92
EUR
30
XPAR
00368050127TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 9:44:19
FR0004007813
34,96
EUR
7
XPAR
00368049629TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 9:44:19
FR0004007813
34,96
EUR
75
XPAR
00368049628TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 9:38:03
FR0004007813
34,84
EUR
43
XPAR
00368049075TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 9:38:03
FR0004007813
34,84
EUR
17
XPAR
00368049073TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 9:35:57
FR0004007813
34,76
EUR
6
XPAR
00368048829TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 9:35:57
FR0004007813
34,76
EUR
11
XPAR
00368048828TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 9:35:56
FR0004007813
34,76
EUR
53
XPAR
00368048824TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 9:35:56
FR0004007813
34,84
EUR
23
XPAR
00368048823TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 9:35:56
FR0004007813
34,84
EUR
19
XPAR
00368048822TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 9:27:24
FR0004007813
34,70
EUR
13
XPAR
00368047864TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 9:27:23
FR0004007813
34,70
EUR
22
XPAR
00368047860TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 9:19:21
FR0004007813
34,72
EUR
15
XPAR
00368046978TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 9:19:21
FR0004007813
34,72
EUR
50
XPAR
00368046977TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 9:19:21
FR0004007813
34,72
EUR
17
XPAR
00368046976TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181126 9:08:46
FR0004007813
34,70
EUR
85
XPAR
00368045511TRLO1
Nom de l'émetteur
CodeIdentifiant
Nom du
PSI
Code Identifiant PSI
jour/heure de la transaction
Code identifiant de l'instrumentfinancier
Prixunitaire(unité)
Devise
Quantité achetée
Codeidentifiantmarché
Numéro de référence de la transaction
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181127 17:12:41
FR0004007813
35,00
EUR
33
XPAR
00368193950TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181127 17:12:41
FR0004007813
35,00
EUR
266
XPAR
00368193949TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181127 17:12:41
FR0004007813
35,00
EUR
132
XPAR
00368193948TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181127 17:12:41
FR0004007813
35,00
EUR
147
XPAR
00368193947TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181127 17:12:14
FR0004007813
35,00
EUR
122
XPAR
00368193870TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181127 17:12:00
FR0004007813
35,00
EUR
151
XPAR
00368193827TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181127 17:10:28
FR0004007813
35,00
EUR
178
XPAR
00368193665TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181127 17:10:00
FR0004007813
35,00
EUR
61
XPAR
00368193594TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181127 17:10:00
FR0004007813
35,00
EUR
295
XPAR
00368193593TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181127 17:10:00
FR0004007813
35,00
EUR
163
XPAR
00368193591TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181127 14:24:16
FR0004007813
35,00
EUR
72
XPAR
00368174821TRLO1
Nom de l'émetteur
CodeIdentifiant
Nom du
PSI
Code Identifiant PSI
jour/heure de la transaction
Code identifiant de l'instrumentfinancier
Prixunitaire(unité)
Devise
Quantité achetée
Codeidentifiantmarché
Numéro de référence de la transaction
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:19:14
FR0004007813
33,50
EUR
1
XPAR
00368260397TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:19:14
FR0004007813
33,50
EUR
10
XPAR
00368260396TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:19:14
FR0004007813
33,50
EUR
6
XPAR
00368260395TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:19:11
FR0004007813
33,50
EUR
21
XPAR
00368260387TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:19:11
FR0004007813
33,50
EUR
66
XPAR
00368260385TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:19:11
FR0004007813
33,50
EUR
64
XPAR
00368260384TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:19:11
FR0004007813
33,50
EUR
9
XPAR
00368260383TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:19:11
FR0004007813
33,50
EUR
90
XPAR
00368260382TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:18:10
FR0004007813
33,50
EUR
52
XPAR
00368260211TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:18:10
FR0004007813
33,50
EUR
20
XPAR
00368260210TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:18:10
FR0004007813
33,50
EUR
79
XPAR
00368260209TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:18:10
FR0004007813
33,50
EUR
72
XPAR
00368260208TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:18:10
FR0004007813
33,50
EUR
151
XPAR
00368260207TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:18:10
FR0004007813
33,50
EUR
151
XPAR
00368260206TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:05:28
FR0004007813
33,42
EUR
26
XPAR
00368258783TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:05:28
FR0004007813
33,44
EUR
10
XPAR
00368258782TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:05:26
FR0004007813
33,46
EUR
10
XPAR
00368258778TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:05:26
FR0004007813
33,46
EUR
14
XPAR
00368258776TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:05:26
FR0004007813
33,46
EUR
15
XPAR
00368258775TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:05:26
FR0004007813
33,46
EUR
14
XPAR
00368258774TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 17:04:11
FR0004007813
33,46
EUR
37
XPAR
00368258574TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 16:58:45
FR0004007813
33,44
EUR
32
XPAR
00368257883TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 16:56:24
FR0004007813
33,44
EUR
23
XPAR
00368257737TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 16:56:24
FR0004007813
33,44
EUR
15
XPAR
00368257736TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 16:56:24
FR0004007813
33,44
EUR
21
XPAR
00368257735TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 16:51:51
FR0004007813
33,46
EUR
68
XPAR
00368257510TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 16:48:33
FR0004007813
33,50
EUR
62
XPAR
00368257020TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181128 16:48:33
FR0004007813
33,52
EUR
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La Sté Kaufman et Broad SA a publié ce contenu, le 03 décembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le03 décembre 2018 22:07:03 UTC.