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KAUFMAN & BROAD (KOF)
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03/12/2018: DÉCLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

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0
03/12/2018 | 23:08

DECLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME

DE RACHAT D'ACTIONS

DU 11 OCTOBRE 2018 AU 15 FEVRIER 2019

Code identifiant

Jour de la de l'instrument transaction financier d'actions)

Volume totaljournalier (en nombre

Prix pondéré

moyen journalier d'acquisition

des actions

Kaufman & Broad

26/11/2018

FR0004007813

1 542

34,90 €

XPAR

53 815,80 €

Kaufman & Broad

27/11/2018

FR0004007813

1 620

35,00 €

XPAR

56 700,00 €

Kaufman & Broad

28/11/2018

FR0004007813

7 252

34,18 €

XPAR

247 873,36 €

Kaufman & Broad

29/11/2018

FR0004007813

7 481

34,46 €

XPAR

257 795,26 €

Kaufman & Broad

30/11/2018

FR0004007813

7 570

33,66 €

XPAR

254 806,20 €

Les informations détaillées peuvent être consultées en annexe du présent document et sont également disponibles sur le site internet de Kaufman & Broad en cliquant ici.

Ce communiqué est disponible sur le sitewww.kaufmanbroad.fr

Contacts

Directeur Général Finances

Relations Presse

Bruno Coche

Relations Médias : Agence Hopscotch Capital : Violaine Danet

01 41 43 44 73

01 58 65 00 77 / k&b@hopscotchcapital.fr

infos-invest@ketb.com

Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti

06 72 42 66 24 /ecacitti@ketb.com

A propos de Kaufman & Broad - Depuis 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

Le Document de Référence de Kaufman & Broad a été déposé le 29 mars 2018 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.18 0226. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document de Référence. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays.

PRESENTATION DETAILLEE DES TRANSACTIONS :

26 novembre 2018

Nom de l'émetteur

Code Identifiant

Nom du

PSI

Code Identifiant PSI

jour/heure de la transaction

Code identifiant de l'instrument financier

Prix unitaire (unité)

Devise

Quantité achetée

Code identifiant marché

Numéro de référence de la transaction

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 12:26:56

FR0004007813

34,94

EUR

11

XPAR

00368064637TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 12:26:56

FR0004007813

34,94

EUR

6

XPAR

00368064636TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 12:26:56

FR0004007813

34,94

EUR

73

XPAR

00368064635TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 12:26:56

FR0004007813

34,94

EUR

94

XPAR

00368064634TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 12:06:03

FR0004007813

34,98

EUR

97

XPAR

00368063913TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 12:05:35

FR0004007813

35,00

EUR

63

XPAR

00368063883TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 11:21:07

FR0004007813

34,88

EUR

63

XPAR

00368062146TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 11:21:07

FR0004007813

34,84

EUR

13

XPAR

00368062145TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 11:21:07

FR0004007813

34,84

EUR

31

XPAR

00368062144TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 11:21:07

FR0004007813

34,86

EUR

100

XPAR

00368062143TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 11:21:07

FR0004007813

34,88

EUR

4

XPAR

00368062142TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 11:21:07

FR0004007813

34,88

EUR

98

XPAR

00368062141TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 10:48:50

FR0004007813

34,90

EUR

23

XPAR

00368060019TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 10:41:58

FR0004007813

34,98

EUR

10

XPAR

00368058258TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 9:52:23

FR0004007813

35,00

EUR

215

XPAR

00368050519TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 9:52:23

FR0004007813

35,00

EUR

50

XPAR

00368050518TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 9:49:34

FR0004007813

34,90

EUR

105

XPAR

00368050129TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 9:49:33

FR0004007813

34,92

EUR

30

XPAR

00368050127TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 9:44:19

FR0004007813

34,96

EUR

7

XPAR

00368049629TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 9:44:19

FR0004007813

34,96

EUR

75

XPAR

00368049628TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 9:38:03

FR0004007813

34,84

EUR

43

XPAR

00368049075TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 9:38:03

FR0004007813

34,84

EUR

17

XPAR

00368049073TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 9:35:57

FR0004007813

34,76

EUR

6

XPAR

00368048829TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 9:35:57

FR0004007813

34,76

EUR

11

XPAR

00368048828TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 9:35:56

FR0004007813

34,76

EUR

53

XPAR

00368048824TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 9:35:56

FR0004007813

34,84

EUR

23

XPAR

00368048823TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 9:35:56

FR0004007813

34,84

EUR

19

XPAR

00368048822TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 9:27:24

FR0004007813

34,70

EUR

13

XPAR

00368047864TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 9:27:23

FR0004007813

34,70

EUR

22

XPAR

00368047860TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 9:19:21

FR0004007813

34,72

EUR

15

XPAR

00368046978TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 9:19:21

FR0004007813

34,72

EUR

50

XPAR

00368046977TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 9:19:21

FR0004007813

34,72

EUR

17

XPAR

00368046976TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181126 9:08:46

FR0004007813

34,70

EUR

85

XPAR

00368045511TRLO1

Nom de l'émetteur

Code Identifiant

Nom du

PSI

Code Identifiant PSI

jour/heure de la transaction

Code identifiant de l'instrument financier

Prix unitaire (unité)

Devise

Quantité achetée

Code identifiant marché

Numéro de référence de la transaction

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181127 17:12:41

FR0004007813

35,00

EUR

33

XPAR

00368193950TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181127 17:12:41

FR0004007813

35,00

EUR

266

XPAR

00368193949TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181127 17:12:41

FR0004007813

35,00

EUR

132

XPAR

00368193948TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181127 17:12:41

FR0004007813

35,00

EUR

147

XPAR

00368193947TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181127 17:12:14

FR0004007813

35,00

EUR

122

XPAR

00368193870TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181127 17:12:00

FR0004007813

35,00

EUR

151

XPAR

00368193827TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181127 17:10:28

FR0004007813

35,00

EUR

178

XPAR

00368193665TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181127 17:10:00

FR0004007813

35,00

EUR

61

XPAR

00368193594TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181127 17:10:00

FR0004007813

35,00

EUR

295

XPAR

00368193593TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181127 17:10:00

FR0004007813

35,00

EUR

163

XPAR

00368193591TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181127 14:24:16

FR0004007813

35,00

EUR

72

XPAR

00368174821TRLO1

Nom de l'émetteur

Code Identifiant

Nom du

PSI

Code Identifiant PSI

jour/heure de la transaction

Code identifiant de l'instrument financier

Prix unitaire (unité)

Devise

Quantité achetée

Code identifiant marché

Numéro de référence de la transaction

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:19:14

FR0004007813

33,50

EUR

1

XPAR

00368260397TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:19:14

FR0004007813

33,50

EUR

10

XPAR

00368260396TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:19:14

FR0004007813

33,50

EUR

6

XPAR

00368260395TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:19:11

FR0004007813

33,50

EUR

21

XPAR

00368260387TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:19:11

FR0004007813

33,50

EUR

66

XPAR

00368260385TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:19:11

FR0004007813

33,50

EUR

64

XPAR

00368260384TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:19:11

FR0004007813

33,50

EUR

9

XPAR

00368260383TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:19:11

FR0004007813

33,50

EUR

90

XPAR

00368260382TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:18:10

FR0004007813

33,50

EUR

52

XPAR

00368260211TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:18:10

FR0004007813

33,50

EUR

20

XPAR

00368260210TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:18:10

FR0004007813

33,50

EUR

79

XPAR

00368260209TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:18:10

FR0004007813

33,50

EUR

72

XPAR

00368260208TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:18:10

FR0004007813

33,50

EUR

151

XPAR

00368260207TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:18:10

FR0004007813

33,50

EUR

151

XPAR

00368260206TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:05:28

FR0004007813

33,42

EUR

26

XPAR

00368258783TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:05:28

FR0004007813

33,44

EUR

10

XPAR

00368258782TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:05:26

FR0004007813

33,46

EUR

10

XPAR

00368258778TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:05:26

FR0004007813

33,46

EUR

14

XPAR

00368258776TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:05:26

FR0004007813

33,46

EUR

15

XPAR

00368258775TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181128 17:05:26

FR0004007813

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La Sté Kaufman et Broad SA a publié ce contenu, le 03 décembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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EBIT 2018 136 M
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Dette 2018 -
Rendement 2018 7,29%
PER 2018 10,25
PER 2019 9,50
Capi. / CA 2018 0,47x
Capi. / CA 2019 0,45x
Capitalisation 738 M
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Kaufman & Broad : Graphique analyse technique Kaufman & Broad | Zone bourse
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Ecart / Objectif Moyen 47%
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