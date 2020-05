04-05-2020 : Présentation de l'Assemblée Générale du 5 mai 2020 0 04/05/2020 | 18:40 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 5 mai 2020 OUVERTURE Désignation des membres du Bureau

Monsieur Nordine Hachemi 1 er scrutateur : ARTIMUS Participations, représenté par Madame Karine Normand 2 ème scrutateur : FCPE Kaufman & Broad Actionnariat, représenté par Madame Stéfanie Petit

Désignation du Secrétaire

Monsieur Bruno Coche

Présence des Commissaires aux Comptes :

Ernst & Young Audit, représenté par Monsieur Bruno Bizet, est absent et excusé Deloitte & Associés, représenté par Madame Bénédicte Sabadie, est absent et excusé

Vérification du quorum Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 2 ORDRE DU JOUR Décisions ordinaires Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 novembre 2019 ;

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2019 ;

Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 novembre 2019 ;

Examen et approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;

225-38 du Code de commerce ; Approbation de la politique de rémunération du Président - Directeur Général ;

Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ;

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 novembre 2019 ou attribués au titre du même exercice au

Président - Directeur Général ;

Président - Directeur Général ; Approbation des informations mentionnées à l'article L.225-37-3 I. du Code de commerce ;

L.225-37-3 I. du Code de commerce ; Ratification de la cooptation de Monsieur André Martinez en qualité d'administrateur ;

Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de procéder à l'achat par la société de ses propres actions ; Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 3 ORDRE DU JOUR Décisions extraordinaires (1/2) Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres ;

vingt-six mois, à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres ; Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d'Épargne d'Entreprise du groupe pour un montant de 3% du capital ;

vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d'Épargne d'Entreprise du groupe pour un montant de 3% du capital ; Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de trente- huit mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre ou existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société et des entités liées ; Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 4 ORDRE DU JOUR Décisions extraordinaires (2/2) Modification de l'article 10 bis des statuts ;

Modification des statuts - insertion d'un article 10 ter ;

Modification de l'article 24 des statuts relatif aux dividendes - instauration d'un dividende majoré ;

Modification de l'article 7 des statuts de la Société ;

Modification de l'article 11 des statuts de la Société ;

Modification de l'article 12 des statuts de la Société ;

Modification de l'article 16 des statuts de la Société ; Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 5 ORDRE DU JOUR Décision ordinaire

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 6 DOCUMENTS LÉGAUX Rapport de gestion du Conseil d'Administration

Tableau relatif aux délégations de compétence et de pouvoirs liées à l'augmentation de capital social

Rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise

Rapports des Commissaires aux Comptes

Projet des résolutions soumises à l'Assemblée Générale des actionnaires

Statuts de la Société

Exemplaires des avis de convocation du BALO et des Petites Affiches

Copie de la lettre de convocation adressée aux actionnaires et aux Commissaires aux Comptes Pouvoirs des actionnaires représentés Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 7 DOCUMENTS LÉGAUX Bulletins de vote par correspondance retournés par les actionnaires

Bilan, compte de résultat et annexes des comptes sociaux arrêtés au 30 novembre 2019

Bilan, compte de résultat et annexes des comptes consolidés arrêtés au 30 novembre 2019

Informations relatives aux actionnaires

Liste des actionnaires Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 8 RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2019 9 SOMMAIRE 1. Introduction 5. Résultats T1 2020 2. Logement 6. Situation actuelle et 3. Immobilier d'entreprise perspectives 7. Actionnariat et 4. Résultats financiers dividende Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 10 1. INTRODUCTION 11 MAINTIEN D'UNE BONNE VISIBILITÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT > Portefeuille foncier Logement > Réservations Logement (Nbre de lots) (Nombre) + 70,3 % 30 116 33 090 +19 % 9 122 27 775 9 027 +9,9 % 8 017 8 222 24 314 6 901 -9,9% 18 973 NOV . - 15 NOV . - 16 NOV . - 17 NOV . - 18 NOV . - 19 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 > Délai d'écoulement Logement (Mois) + 0,4 mois 6,3 5,8 5,5 5,1 5,0 +0,8 m FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 > Backlog Global (M€, HT) +101 % +16,7%2 179,4 IE et autres 1 848,0 475 1 592,2 219 2 069 1 961 1 266,4 Logement 1 161,5 NOV . - 15 NOV . - 16 NOV . - 17 NOV . - 18 NOV . - 19 12 2. LOGEMENT 13 RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS PAR TYPE DE CLIENTS En nombre de lots 2018 2019 5% 4% 13% 13% 6% 10% 51% 48% 25% 25% Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 14 3. IMMOBILIER D'ENTREPRISE 15 MARCHÉ DES VEFA : LA MEILLEURE PERFORMANCE DEPUIS 2007 Le marché des VEFA atteint un record avec • 5,2 Mds d'euros investis en 2019, • 3,75 Mds d'euros en Ile- de-France et • 1,45 Mds d'euros en région. C'est une progression de 2 526 000 m² de projets de bureaux disponibles et livrables à 3 ans (JLL) près de • 19 % au total, • près de 12 % en Ile-de- France et • de plus de 41 % en Régions. (Source : BNP) Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 16 L'ACTIVITÉ TERTIAIRE DE 2019 EN CHIFFRES 130 €M de chiffres d'affaires soit 9 % du chiffre d'affaires total 467,5 €M TTC de réservations 3 ensembles de bureaux, 1 plateforme logistique 2 contrats de promotion 340 500 m² en cours de développement Logistique Bureaux 74 500 m² 266 000 m² 109 000 m² en cours de construction Logistique Bureaux 36 000 m² 73 000 m² Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 17 PROJETS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT OU EN COURS DE CONSTRUCTION Arcueil - Green Oak - 10 000m² - Construction - Bois Strasbourg - Starlette - 20 000m² - Développement Montrouge - Blue Bird - 10 000m² - Développement Courbevoie - Highlight - 24 000m² - Construction Paris Austerlitz - Evolution - 82 000m² - Développement Bordeaux - Silva - 6 000m² - Développement - Bois Nancy - Sequoia - 4 000m² - Développement - Bois Puteaux - Galion - 13 000m² - Développement Bordeaux - Rue Beck -11 000m² - Développement Bordeaux - Euratlantique - 26 000m² - Construction BePos Toulouse - Andromède - 15 000m² - Développement 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 18 4. RÉSULTATS FINANCIERS 19 CHIFFRE D'AFFAIRES 1 558,2 M€ 1 472,2 M€ Logement 91 % Tertiaire 9 % 20182019 Logement (Appartements, maisons, résidences gérées) 1 334,0 M€ vs 1 293,8 M€ Tertiaire (Bureaux, commerces et logistique) 130,4 M€ vs 254,2 M€ Autres (Showroom, MOD…) : 7,7 M€ vs 10,3 M€ Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 20 DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 1 472,2 En millions d'euros (- 5,5 %) (1 188,3) 283,9 (- 5,4 %) 128,8 139,2 19,3 % (155,1) (- 6,1 %) (- 6,5 %) du CA 9,6 % du CA 8,7 % du CA Chiffre Coût Marge Charges Résultat EBIT ajusté* d'affaires des brute opérationnelles opérationnel ventes courantes Correspond au résultat opérationnel courant retraité des coûts d'emprunt capitalisés Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 21 DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AU RÉSULTAT NET En millions d'euros 128,8 (-6,1%)(5,5) (32,9) 93,8 3,4 (+0,8 %) (17,5) 76,3 (+4,5 %) 5,2 % du CA Résultat Coût de Impôts QP Résultat Résultat Participations Résultat net opérationnel l'endettement entreprises net ne donnant (part du financier net associées consolidé pas le contrôle groupe) et co-entreprises Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 22 ÉVOLUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT En millions d'euros 160,0 147,6 151,5 25% 140,0 126,8 129,2 20% 120,0 111,2 110,8 100,0 92,4 15% 80,0 60,0 12,4% 10% 10,6% 10,3% 10,4% 10,3% 40,0 8,7% 7,1% 5% 20,0 0,0 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 BFR en pourcentage du chiffre d'affaires Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 23 BILAN SIMPLIFIÉ À FIN 2019 En millions d'euros ACTIFPASSIF Actif non courant 177,79,3 É 261,8 Capitaux propres 294,0 (vs 261,8 M€ à fin Besoin en fonds 2018) 151,5 de roulement 91,2 Passif non courant Trésorerie nette 56,0 385,2 385,2 Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 24 STRUCTURE FINANCIÈRE En millions d'euros 30 nov. 2019 30 nov. 2018 Capitaux propres 294,0 261,8 Dette financière * 152,1 203,4 dont dette financière < 1 an 3,2 3,7 dont dette financière > 1 an 148,9 199,7 Maturité 4,6 ans 5,2 ans * dont : Frais d'émission d'emprunt (1,5) (0,4) Lignes bilatérales / instruments de couverture / autres 3,6 3,8 Emprunt obligataire 150,0 150,0 Senior B + C - 50,0 Trésorerie active 208,1 253,4 Capacité financière 458,1 353,4 Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 25 EVOLUTION FONDS PROPRES ET DETTE FINANCIÈRE En millions d'euros 294,0 261,8 215,4 33,1 -50,0 -56,0 30 Nov. 2017 30 Nov. 2018 30 Nov. 2019 Fonds propres consolidés Dette financière nette / (Trésorerie nette) Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 26 5. RESULTATS T1 2020 27 RÉSULTATS COMMERCIAUX ET FINANCIERS DU 1ER TRIMESTRE 2020 EN LIGNE AVEC NOS ATTENTES Activité commerciale : T1 2020 vs T1 2019

Réservations globale : 1 401,5 M€ TTC (x 3) Réservations Tertiaire : 1 075,0 M€ (x 9,5) Réservations de Logements en valeur : 326,5 M€ TTC (-8,6 %)

Indicateurs de développement : T1 2020 vs T1 2019

Backlog global : 3 403,3 M€ HT (+ 51,6 %) Portefeuille foncier logement : 33 429 units (+ 8,2 %)

Résultats : T1 2020 vs T1 2019

Chiffre d'affaires : 299,2 M€ (-8,8 %) Marge brute : 57,1 M€ (19,1 % du CA) Résultat net (part du groupe) : 13,2 M€ (-8,1 %)

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 28 BILAN SIMPLIFIÉ À FIN FÉVRIER 2020 En millions d'euros ACTIF PASSIF Actif non courant 196,1 et courant 308,8 Impôts différés actif 4,0 Besoin en fonds de roulement 215,6 96,7 415,7 10,2 415,7 Capitaux propres (vs 293,1 M€ * à fin nov. 2019) Passif courant et non courant Dette financière nette (y compris 19,4 M€ de dette IFRS 16) Comptes 2019 retraités tenant compte du changement d'interprétation de la norme IAS 23 sur la capitalisation des frais financiers et d'un reclassement de la charge de CVAE au poste Impôt sur les résultats. Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 29 STRUCTURE FINANCIÈRE En millions d'euros 29 fév. 2020 30 nov. 2019 Capitaux propres 308,8 293,1* Dette financière 172,7 152,1 dont dette financière < 1 an 10,7 3,2 dont dette financière > 1 an* 162,0 148,9 Maturité 4,3 ans 4,6 ans * dont : Frais d'émission d'emprunt (1,4) (1,5) Lignes bilatérales / autres 4,7 3,6 Emprunt obligataire 150,0 150,0 Dette IFRS 16 19,3 - Trésorerie active 162,5 208,1 Capacité financière 412,5 458,1 Comptes 2019 retraités tenant compte du changement d'interprétation de la norme IAS 23 sur la capitalisation des frais financiers et d'un reclassement de la charge de CVAE au poste Impôt sur les résultats. Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 30 UNE STRUCTURE FINANCIÈRE EXTRÊMEMENT SOLIDE AU 29 FÉVRIER 2020 Une dette nette nulle qui conduit à une structure financière extrêmement solide au 29 février 2020 caractérisée par :

Un niveau élevé de liquidités disponibles et mobilisables de 412,5 M€ Une maturité moyenne de la dette brute supérieure à 4 ans Des capitaux propres consolidés de 308,8 M€

De solides indicateurs de développement à fin février 2020

solides indicateurs de développement à fin février 2020 Backlog global : 3 403,3 M€ HT Portefeuille foncier logement : 33 429 units

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 31 6. SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES 32 SITUATION ACTUELLE : CONJUGUER RESPONSABILITÉ ET CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ Principe de responsabilité vis-à-vis des parties prenantes

vis-à-vis des parties prenantes Kaufman & Broad assume pleinement ses responsabilités vis-à-vis : de ses collaborateurs, dont il est essentiel d'assurer la sécurité et la santé, de ses clients, pour lesquels la continuité de ses services est maintenue lorsque cela est possible, de l'ensemble de ses fournisseurs, dont la capacité à traverser cette crise est vitale pour le redémarrage aussitôt que possible de l'activité du bâtiment

Mesures strictes de protection sanitaire des collaborateurs

Dé-densification des bureaux grâce notamment au télétravail Adaptation des lieux de travail Distribution de masques Mise en place d'un règlement intérieur tenant compte de la situation en cours

Maintien d'une activité commerciale

Commercialisation sans rencontres physiques, utilisant les outils digitaux en place Reprise d'environ 70% des chantiers, en activité réduite

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 33 PERSPECTIVES À COURT TERME : PRAGMATISME Perspectives d'activité à court terme

Anticipation d'une reprise de l'ordre de 90% des chantiers d'ici fin mai, qui ne préjuge cependant pas d'un retour rapide à un rythme d'activité normale Productivité de l'activité entamée par la mise en place des consignes de sécurité sanitaire

Perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2020

Kaufman & Broad a annoncé le 19 mars 2020 sa décision de suspendre ses objectifs annuels annoncés fin janvier dernier De nouveaux objectifs 2020 seront annoncés dès que la situation générale sanitaire rendra pertinente une projection sur l'ensemble de l'exercice, reposant notamment sur une reprise de l'activité de traitement des permis de construire par les collectivités locales

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 34 L'AMÉNAGEMENT URBAIN : UN RELAIS DE CROISSANCE À LONG TERME Objectif Développer, sur des périodes de 5 à 10 ans, des projets multi-produits de grande envergure sur des emprises foncières à transformer. Cette démarche s'inscrit dans une volonté du gouvernement et des collectivités locales de réhabiliter les friches industrielles et de préserver les terres agricoles. 2 400 friches seraient en attente de reconversion. Potentiel 1 000 lots récurrents A l'horizon de 2025 et au regard des projets identifiés, le potentiel de réservation de logements apportés par l'activité d'aménagement urbain pourrait atteindre 1 000 lots par an en plus de l'activité traditionnelle. Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 35 UNE SOURCE COMPLÉMENTAIRE DE CAPTATION DU FONCIER Constats Conséquences Bénéfices de l'aménagement urbain Compétition accrue entre les promoteurs et rareté du foncier prêt à bâtir Augmentation du niveau d'exigence des collectivités face aux opérateurs privés Variation du niveau d'activité en fonction du calendrier électoral Hausse des prix du foncier prêt à bâtir Allongement des délais d'études pour allier faisabilité et équilibre financier Ralentissement des mises en chantier les années précédant des élections municipales Captation du foncier dans une phase moins concurrentielle Co-conception pour mieux répondre aux attentes des collectivités et être plus efficaces Projets sur un temps long pour lisser les cycles électoraux Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 36 PROJETS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT : 238 000 M² Phase 2 : Promotion Acquisition des Construction Demande de terrains aménagés permis de auprès de construire l'aménageur Commercialisation du projet Phase 1 : Aménagement Réalisation des voiries, réseaux et autres ouvrages Obtention du incombant à l'aménageur permis Validation du d'aménager Ventes des projet et signature d'une terrains Etudes préalables et promesse sur aménagés au(x) l'emprise promoteur(s) Identification du conception du projet foncière globale terrain et premiers en collaboration échanges avec avec la ville la ville Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 37 REIMS - PORT COLBERT - ENTRE 83 400 M² ET 85 400 M² 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Reims - phase 1 Reims - phase 2 Bureaux, logements, résidence gérée, commerces, éducation… Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 38 TOULOUSE - QUARTIER DU STADE TOULOUSAIN - 100 000 M² 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Toulouse - phase 1 Toulouse - phase 2 Aménagements • Rénovation du stade et de ses espaces réceptifs • Arena • Centre de formation multisport • Internat du centre de formation • Centre médical • Musée du rugby Logements/ Résidences gérées • Résidences gérées • Résidence sénior Cosydiem • Logements • Hôtels Immobilier d'entreprise • Commerces de pied d'immeuble • Bureaux Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 39 ÎLE DE FRANCE - DÉVELOPPEMENT DE FRICHE DE 54 000 M² 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Ile de France - phase 1 Ile de France - phase 2 Maisons, logements collectifs, commerces, services… Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 40 PERSPECTIVES À MOYEN TERME : CONFIANCE DANS LE DÉVELOPPEMENT REPOSANT SUR DES FONDAMENTAUX SOLIDES Backlog global de 3,4 Mds HT à fin février 2020

Situation financière extrêmement saine

Environ 400 M€ de liquidités disponibles et mobilisables

Solides axes de développement :

Logement : un marché où la demande reste structurellement élevée Portefeuille foncier de 33 429 units à fin février 2020 Les institutionnels représentent plus de 50% de nos ventes Intensification du développement des résidences étudiants Aménagement urbain : projets multi-produits de grande envergure Tirer parti du redimensionnement des villes moyennes, alimenté par l'évolution du rapport à la mobilité Transformation d'emprises foncières Tertiaire : Backlog bureaux élevé (1,3 Md€ HT à fin février 2020) Poursuite du développement dans la Logistique en plein essor

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 41 7. ACTIONNARIAT ET DIVIDENDE 42 ACTIONNARIAT AU 30 NOVEMBRE 2019 14,9% 8,0% 77,1% Salariés de Kaufman & Broad Predica Flottant Kaufman & 2016 2019 Broad SA Volume + 58% échangé 49 000 77 313 journalier Dont 32% 34% = Euronext Dont Autres 68% 66% = Plateformes Total Shareholder Return 2016/2019 : +76,99% au 30 novembre 2019 Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 43 PROPOSITION DE DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2019 1,75 € Le Conseil d'administration de Kaufman & Broad S.A., au regard du contexte de la crise sanitaire actuelle et des déclarations récentes du Gouvernement appelant à faire preuve de modération sur le versement des dividendes, a décidé de ramener la proposition de distribution de dividende au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2019 faite à l'assemblée générale des actionnaires du 5 mai 2020 de 2,50 € par action à 1,75 € par action, soit une baisse de 30 % par rapport au dividende initialement proposé et au dividende versé en 2019 au titre de l'exercice clos

le 30 novembre 2018. Par ailleurs, seule la possibilité de percevoir le dividende en numéraire sera proposée.

le 30 novembre 2018. Par ailleurs, seule la possibilité de percevoir le dividende en numéraire sera proposée. Cette décision marque la volonté de Kaufman & Broad S.A. de s'inscrire dans une démarche responsable dans le contexte actuel et d'assurer l'équilibre entre les intérêts de ses diverses parties prenantes.

Le montant du dividende non versé permettra de renforcer son action de soutien notamment en faveur des soignants et de l'éducation des enfants. Par ailleurs, la situation financière déjà solide du Groupe s'en trouvera renforcée.

Les salariés actionnaires, premiers actionnaires de Kaufman & Broad S.A. avec plus de 15 % du capital, ont apporté leur soutien à la décision d'ajuster le dividende. Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 44 LECTURE DES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 45 RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS Rapport présenté page 277 du Document d'enregistrement universel

Points clés de l'audit :

Evaluation de la marge brute de l'activité de promotion immobilière et des stocks de programmes immobiliers

Opinion formulée : Certification sans réserve Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 46 RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS Rapport présenté page 280 du Document d'enregistrement universel

Points clés de l'audit :

Evaluation et risque de perte de valeur des titres de participation Evaluation des quotes-parts de bénéfices et de pertes des filiales

Opinion formulée : Certification sans réserve Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 47 RAPPORT SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES Rapport présenté page 284 du Document d'enregistrement universel

Le Rapport constate qu'aucune convention autorisée et conclue au cours de l'exercice écoulé n'est à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce.

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 48 ÉLÉMENTS DE COMMENTAIRE DE CERTAINES RÉSOLUTIONS 49 RÉSOLUTIONS COMMENTÉES Cinquième résolution (Ordinaire)

Approbation de la politique de rémunération du Président - Directeur Général

Sixième résolution (Ordinaire)

Approbation de la politique de rémunération des administrateurs Septième résolution (Ordinaire) Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 novembre 2019 ou attribués au titre du même exercice au

Président - Directeur Général Huitième résolution (Ordinaire) Approbation des informations mentionnées à l'article L 225-37-3 I du code de commerce

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 50 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA POLITIQUE DE RÉMUNERATION DE KAUFMAN & BROAD Reconnaître la performance durable, pérenne et collective Salaire de base Part variable Actions gratuites Rémunération de la tenue du poste

Attirer et retenir les talents

Rémunération de la performance individuelle et collective en fonction d'objectifs ambitieux …

performance individuelle et collective d'objectifs ambitieux …Mais limités pour éviter les prises de risque excessives

Association de l'ensemble des salariés du groupe

la création de valeur à moyen / long terme

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 51 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA POLITIQUE DE RÉMUNERATION DU DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL Un processus encadré Des principes sains et mobilisateurs Approbation par le Conseil d'Administration

Conseil d'Administration Examen et avis du Comité de rémunération et de nomination

Comité de rémunération et de nomination Application des recommandations du Code AFEP/MEDEF

Equilibre et mesure : éléments clairement motivés et non disproportionnés

: éléments clairement motivés et non disproportionnés Compétitivité : sur base d'enquêtes sectorielles

: sur base d'enquêtes sectorielles Alignement des intérêts sur ceux des parties prenantes de l'entreprise, dont les actionnaires Performance : rémunération étroitement liée à la performance de l'entreprise Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 52 DÉTAILS DE LA RÉMUNERATION DU DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL EN 2019 Part fixe Part variable Fixée chaque année par le Conseil d'Administration

600 000 € en 2019, inchangée par rapport à 2018

Fixée chaque année par le Conseil d'Administration

sur la base de conditions de performance déterminées :

sur la base de conditions de performance déterminées : Part variable annuelle (versée en numéraire) : 70 % sur base de critères quantitatifs (Indicateurs financiers et commerciaux) 30 % sur base de critères qualitatifs (management, climat social, maîtrise des risques, etc) 2019 : objectifs atteints, part variable de 738 172 € Part variable annuelle à paiement différé : Attribution gratuite de 15 000 actions de performance en 2019 sur la base des mêmes critères que la part variable annuelle Acquisition définitive en 2021, conservation 2 ans

Rémunération à long terme Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 Fixée par le CA sur la base de conditions de performance à long terme

Attribution gratuite de 10 000 actions de performance en 2019 Acquisition définitive en 2021, conservation 1 an Quatre critères : Performance RSE Satisfaction client Niveau de l'actionnariat salarié

 Total Shareholder Return (TSR) 53 DÉTAILS DE LA RÉMUNERATION DU DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL EN 2020  Fixée par le Conseil d'Administration du 27 février 2020 Part fixe  600 000 € en 2020, inchangée par rapport à 2019 et 2018 Part variable Rémunération à long terme Fixée chaque année par le Conseil d'Administration

sur la base de conditions de performance déterminées :

sur la base de conditions de performance déterminées : Part variable annuelle (versée en numéraire) : 70 % sur base de critères quantitatifs (Indicateurs financiers et commerciaux) 30 % sur base de critères qualitatifs (management, climat social, maîtrise des risques, etc) 2020 : fixée par le Conseil d'Administration à 700 000 € Part variable annuelle à paiement différé : Attribution gratuite de 15 000 actions de performance en 2020 sur la base des mêmes critères que la part variable annuelle Acquisition définitive en 2022, conservation 2 ans

Fixée par le CA sur la base de conditions de performance à long terme

Attribution gratuite de 10 000 actions de performance en 2020 Acquisition définitive en 2023, conservation 1 an Quatre critères : Performance RSE qualité des Biens et Services Niveau de l'actionnariat salarié Total Shareholder Return (TSR)

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 54 DÉTAILS DE LA RÉMUNERATION DU DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL EN 2020 Le contexte de crise sanitaire actuelle conduit un certain nombre d'acteurs à recommander aux entreprises, en particulier celles bénéficiant d'aides étatiques telles que l'indemnisation du chômage partiel, de diminuer la rémunération de leurs dirigeants mandataires sociaux pour 2020.

Dans ce contexte, et dans la mesure où le montant de la rémunération variable (en numéraire et en actions de performance) du Président - Directeur Général pour 2020 dépend notamment de l'atteinte de critères quantitatifs liés à la performance financière du groupe tels que le chiffre d'affaires, l'EBITDA ou les réservations annuelles de logements, ayant été fixés par le Conseil d'administration du 27 février 2020 et demeurant inchangés, le groupe anticipe une diminution significative de la rémunération variable - et donc de la rémunération totale - qui sera due au Président - Directeur Général au titre de l'exercice 2020. Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 55 RÉSOLUTIONS COMMENTÉES Sixième résolution (Ordinaire)

Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 56 RÉSOLUTIONS COMMENTÉES Neuvième résolution (Ordinaire)

Ratification de la cooptation de Monsieur André Martinez en qualité d'administrateur

Ancien élève d'HEC et de l'IEP-Paris, André Martinez a notamment été Directeur Général de l'hôtellerie économique, puis membre du directoire du groupe Accor, Directeur et Chairman Global Lodging chez Morgan Stanley Real Estate de 2006 à 2009, Conseiller spécial auprès du ministre de l'Economie et des Finances, Pierre Moscovici et de la Ministre du Commerce Extérieur, Nicole Bricq puis, de 2015 à 2019 Président du Conseil d'Administration d'Icade. Depuis le 1er janvier 2020, André Martinez est membre du Conseil d'administration et président du Comité Stratégie et Investissements de la Société Nationale SNCF SA. Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 57 RÉSOLUTIONS COMMENTÉES Dixième résolution (Ordinaire)

Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 58 RÉSOLUTIONS COMMENTÉES Treizième résolution (Extraordinaire)

Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre ou existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société et des entités liées

Commentaires

Maximum de 250 000 actions (50 000 actions pour les dirigeants mandataires sociaux)

  Attribution conditionnée par des critères de performance définis par le Conseil d'administration pour environ 100 managers de la Société

Attribution définitive au terme d'une période d'acquisition de 2 ans puis d'une période de 2 ans de conservation des actions à compter de leur attribution définitive Pour la rémunération long terme du dirigeant mandataire social : attribution sur la base de critères de performance, attribution définitive au terme d'une période d'acquisition de 3 ans, puis d'une période de conservation d'1 an à compter de leur attribution définitive. Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 59 RÉSOLUTIONS COMMENTÉES Quatorzième résolution (Extraordinaire)

Modification de l'article 10 bis des statuts de la société

Commentaires

La loi Pacte impose de prévoir dans les statuts les modalités de désignation et de représentation de l'administrateur représentant les salariés actionnaires compte tenu du dépassement du seuil de 3% de détention du capital par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées. Compte tenu du dépassement du seuil de 3% de détention du capital par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées, il est ainsi proposé la modification de l'article 10 bis des statuts intitulé « Administrateur représentant les salariés actionnaires », étant entendu que le mandat de l'administrateur désigné en application de l'article 10 bis actuellement en place se poursuivra jusqu'à son terme.

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 60 RÉSOLUTIONS COMMENTÉES Quinzième résolution (Extraordinaire)

Modification des statuts - insertion d'un article 10 ter

Commentaires

La loi Pacte impose de prévoir dans les statuts les modalités de désignation et de représentation de l'administrateur représentant du personnel salarié. La mise en œuvre de cette modification des statuts ne deviendra effective qu'à partir du moment où la société remplira les conditions prévues à l'article L 225-27-1 du code de commerce : le seuil à atteindre est de 1 000 salariés au sein du Groupe en France, ce qui n'est pas le cas de Kaufman & Broad aujourd'hui.

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 61 RÉSOLUTIONS COMMENTÉES Seizième résolution (Extraordinaire)

Modification de l'article 24 des statuts relatif aux dividendes - instauration d'un dividende majoré

Commentaires

Mécanisme visant à récompenser la fidélité des actionnaires et

promouvoir l'actionnariat de long-terme Le dispositif serait applicable pour tout actionnaire qui justifie à la clôture d'un exercice d'une inscription nominative depuis 2 ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende versé au titre d'un exercice,

celle-ci à la date de mise en paiement du dividende versé au titre d'un exercice, Le taux de majoration du dividende ne peut excéder 10%

Le nombre d'actions éligibles à ces majorations ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5% du capital social

La règle sera applicable pour la 1ere fois lors de l'assemblée se tenant en 2023 Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 62 RÉSOLUTIONS COMMENTÉES Dix-septième résolution (Extraordinaire)

résolution (Extraordinaire) Modification de l'article 7 des statuts de la Société

Commentaires

Il s'agit d'abaisser le seuil statutaire de déclaration de franchissement de seuils en capital ou en droits de vote de 2% à 1% Le délai de déclaration du franchissement de seuil serait ramené de 5 jours de bourse à 4 jours de Bourse, qui serait alors aligné sur le délai prévu à l'article R.233-1 du Code de commerce pour la déclaration des franchissements de seuils légaux Extension de l'obligation de déclaration aux instruments dérivés, en ligne avec les articles L.233-7 et L.233-9 du Code de commerce »

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 63 RÉSOLUTIONS COMMENTÉES Dix-huitième résolution (Extraordinaire)

résolution (Extraordinaire) Modification de l'article 11 des statuts de la Société

Commentaires

Proposition de modification de l'article 11 des statuts de la Société afin de remplacer les références au « vice-président » par « administrateur référent », en ligne avec le choix fait par la Société de se doter d'un administrateur référent.

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 64 RÉSOLUTIONS COMMENTÉES Dix-neuvième résolution (Extraordinaire)

résolution (Extraordinaire) Modification de l'article 12 des statuts de la Société

Commentaires  Remplacement du terme « vice président » par le terme « administrateur référent »

Ajout de la possibilité pour les membres du Conseil de prendre des décisions relevant de ses attributions par voie de consultation écrite, comme le permet la loi PACTE Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 65 RÉSOLUTIONS COMMENTÉES Vingtième résolution (Extraordinaire)

Modification de l'article 16 des statuts de la Société

Commentaires

Proposition de mettre en harmonie l'article 16 des statuts avec les dispositions de l'article L.225-45 du Code de commerce qui a supprimé la notion de jeton de présence.

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 66 VOTE DES RÉSOLUTIONS 67 RÉSOLUTIONS ORDINAIRES Première résolution

Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 novembre 2019

Deuxième résolution

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2019 :

Bénéfice net comptes sociaux Report à nouveau bénéficiaire Total à affecter Distribution d'un dividende (*) Report à nouveau En euros 91 263 350,91 283 214 241,44 374 576 592,35 38 654 040,25 335 922 552,10 * Soit un dividende de 1,75 € par action à verser au plus tard le 30 juin 2020 Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 68 RÉSOLUTIONS ORDINAIRES Troisième résolution

Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 novembre 2019

Quatrième résolution

Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce

Cinquième résolution

Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général de la Société

Sixième résolution

Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 69 RÉSOLUTIONS ORDINAIRES Septième résolution

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 novembre 2019 ou attribués au titre

du même exercice au Président - Directeur Général

Huitième résolution

Approbation des informations mentionnées à l'article L.225-37-3 I. du Code de commerce

Neuvième résolution

Ratification de la cooptation de Monsieur André Martinez en qualité d'administrateur

Dixième résolution

Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 70 RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES Onzième résolution

Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt- six mois, à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres

Douzième résolution

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d'Epargne d'Entreprise du groupe pour un montant maximal de 3% du capital

Treizième résolution

Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre ou existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société et des entités liées

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 71 RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES Quatorzième résolution

Modification de l'article 10 bis des statuts de la société

Quinzième résolution

Modification des statuts - insertion d'un article 10 ter

Seizième résolution

Modification de l'article 24 des statuts relatif aux dividendes - instauration d'un dividende majoré

Dix-septième résolution

résolution Modification de l'article 7 des statuts de la Société

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 72 RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES Dix-huitième résolution

résolution Modification de l'article 11 des statuts de la Société

Dix-neuvième résolution

résolution Modification de l'article 12 des statuts de la Société

Vingtième résolution

Modification de l'article 16 des statuts de la Société

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 73 RÉSOLUTION ORDINAIRE Vingtième-et-unième résolution

résolution Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Assemblée Générale Mixte - 5 mai 2020 74 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 5 mai 2020 75 La Sté Kaufman et Broad SA a publié ce contenu, le 04 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le04 mai 2020 16:39:01 UTC. Document originalhttps://www.kaufmanbroad.fr/sites/default/files/publications/124244/KBSA_AG5mai2020.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/CF22F2FB15DBBCFFD7BBB16C84D021A91EB8BAE2 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur KAUFMAN & BROAD 18:40 04-05-2020 : Présentation de l'Assemblée Générale du 5 mai 2020 PU 28/04 27-04-2020 : Declaration des transactions dans le cadre du programme de rachat d.. PU 28/04 EN DIRECT DES MARCHES : Capgemini, Thales, Eramet, Lagardère, Casino, Europca.. 28/04 Optimisme, quand tu nous tiens 22/04 KAUFMAN & BROAD : Promogim Groupe dépasse les 5% du capital CF 22/04 KAUFMAN & BROAD : Franchissements de seuil CO 21/04 KAUFMAN & BROAD : Promogim dépasse les 5% du capital CF 21/04 KAUFMAN & BROAD : Franchissements de seuil CO 20/04 EN DIRECT DES MARCHES : Faurecia, Vivendi, EDF, EssilorLuxottica, Fnac Darty,.. 20/04 Le verre à moitié plein Recommandations des analystes sur KAUFMAN & BROAD 05/02 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Safran, Sartorius Stedim Biotech, easyJet, Clariant, .. 31/01 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Sodexo, M6, JCDecaux, Ubisoft, Partners Group, Delive.. 2019 KAUFMAN & BROAD : Oddo BHF n'est plus à 'achat' CF