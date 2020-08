Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Kaufman & Broad KOF FR0004007813 KAUFMAN & BROAD (KOF) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 07/08 17:35:00 35.9 EUR +0.14% 22:34 08-08-2020 : Declaration des transactions dans le cadre du programme de rachat d'actions PU 06/08 06-08-2020 : Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social PU 03/08 03-08-2020 : Declaration des transactions dans le cadre du programme de rachat d'actions PU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes 08-08-2020 : DECLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS 0 08/08/2020 | 22:34 Envoyer par e-mail :

Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque. Le Document d'Enregistrement Universel de Kaufman & Broad a été déposé le 31 mars 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.20-0231. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document d'Enregistrement Universel. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad. PRESENTATION DETAILLEE DES TRANSACTIONS : Code Prix Code identifian Quan Numéro de Code jour/heure unita identif Nom de Nom Code Identifiant t de Devi tité référence de Identif de la ire iant l'émetteur du PSI PSI l'instrum se achet la iant transaction (unit march ent ée transaction é) é financier KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,6 EUR 22 XPAR 00398382313 BROAD A hild K1P8O50 14:54:30 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,6 EUR 11 XPAR 00398382312 BROAD A hild K1P8O50 14:54:30 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,6 EUR 14 XPAR 00398382311 BROAD A hild K1P8O50 14:54:30 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,6 EUR 51 XPAR 00398382077 BROAD A hild K1P8O50 14:50:08 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,5 EUR 35 XPAR 00398380906 BROAD A hild K1P8O50 14:27:39 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,6 EUR 46 XPAR 00398380792 BROAD A hild K1P8O50 14:26:46 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,6 EUR 16 XPAR 00398380783 BROAD A hild K1P8O50 14:26:33 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,6 EUR 75 XPAR 00398380782 BROAD A hild K1P8O50 14:26:33 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,5 EUR 13 XPAR 00398377644 BROAD A hild K1P8O50 13:42:00 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,5 EUR 31 XPAR 00398377643 BROAD A hild K1P8O50 13:42:00 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,4 EUR 73 XPAR 00398376606 BROAD A hild K1P8O50 13:27:51 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,5 EUR 7 XPAR 00398376413 BROAD A hild K1P8O50 13:25:21 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,6 EUR 11 XPAR 00398376412 BROAD A hild K1P8O50 13:25:21 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,6 EUR 3 XPAR 00398376411 BROAD A hild K1P8O50 13:25:21 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,7 EUR 40 XPAR 00398374369 BROAD A hild K1P8O50 13:03:02 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,7 EUR 37 XPAR 00398374368 BROAD A hild K1P8O50 13:03:02 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,7 EUR 15 XPAR 00398374367 BROAD A hild K1P8O50 13:03:02 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,7 EUR 26 XPAR 00398374362 BROAD A hild K1P8O50 13:03:02 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,7 EUR 4 XPAR 00398374361 BROAD A hild K1P8O50 13:03:02 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,7 EUR 21 XPAR 00398374360 BROAD A hild K1P8O50 13:03:02 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,7 EUR 15 XPAR 00398374359 BROAD A hild K1P8O50 13:03:02 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,8 EUR 14 XPAR 00398374357 BROAD A hild K1P8O50 13:03:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,9 EUR 43 XPAR 00398374352 BROAD A hild K1P8O50 13:03:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,9 EUR 11 XPAR 00398374351 BROAD A hild K1P8O50 13:03:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,9 EUR 16 XPAR 00398373587 BROAD A hild K1P8O50 12:50:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,9 EUR 37 XPAR 00398373586 BROAD A hild K1P8O50 12:50:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,9 EUR 13 XPAR 00398372806 BROAD A hild K1P8O50 12:37:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,9 EUR 36 XPAR 00398372805 BROAD A hild K1P8O50 12:37:00 7813 0 TRLO1 2/14 Code Prix Code identifian Quan Numéro de Code jour/heure unita identif Nom de Nom Code Identifiant t de Devi tité référence de Identif de la ire iant l'émetteur du PSI PSI l'instrum se achet la iant transaction (unit march ent ée transaction é) é financier KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,9 EUR 3 XPAR 00398372804 BROAD A hild K1P8O50 12:37:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,9 EUR 87 XPAR 00398372223 BROAD A hild K1P8O50 12:26:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,8 EUR 4 XPAR 00398371346 BROAD A hild K1P8O50 12:11:26 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,8 EUR 38 XPAR 00398371344 BROAD A hild K1P8O50 12:11:26 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,8 EUR 37 XPAR 00398371342 BROAD A hild K1P8O50 12:11:26 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,8 EUR 42 XPAR 00398371340 BROAD A hild K1P8O50 12:11:26 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,7 EUR 16 XPAR 00398369800 BROAD A hild K1P8O50 11:51:58 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,7 EUR 31 XPAR 00398369797 BROAD A hild K1P8O50 11:51:58 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,7 EUR 19 XPAR 00398369233 BROAD A hild K1P8O50 11:41:00 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,7 EUR 32 XPAR 00398369232 BROAD A hild K1P8O50 11:41:00 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,7 EUR 2 XPAR 00398369231 BROAD A hild K1P8O50 11:41:00 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,7 EUR 79 XPAR 00398368021 BROAD A hild K1P8O50 11:28:07 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,6 EUR 11 XPAR 00398368020 BROAD A hild K1P8O50 11:28:07 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,7 EUR 20 XPAR 00398368019 BROAD A hild K1P8O50 11:28:07 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,7 EUR 14 XPAR 00398368017 BROAD A hild K1P8O50 11:28:07 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,7 EUR 14 XPAR 00398366500 BROAD A hild K1P8O50 11:06:05 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,7 EUR 16 XPAR 00398366495 BROAD A hild K1P8O50 11:06:05 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,7 EUR 21 XPAR 00398366494 BROAD A hild K1P8O50 11:06:05 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,8 EUR 37 XPAR 00398366490 BROAD A hild K1P8O50 11:06:02 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,9 EUR 81 XPAR 00398364821 BROAD A hild K1P8O50 10:46:57 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,9 EUR 15 XPAR 00398364820 BROAD A hild K1P8O50 10:46:57 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 37,0 EUR 85 XPAR 00398364413 BROAD A hild K1P8O50 10:43:27 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,9 EUR 3 XPAR 00398362309 BROAD A hild K1P8O50 10:15:43 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 36,9 EUR 11 XPAR 00398362308 BROAD A hild K1P8O50 10:15:43 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200804 FR000400 37,0 EUR 14 XPAR 00398360271 BROAD A hild K1P8O50 9:48:50 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 35 XPAR 00398460376 BROAD A hild K1P8O50 17:23:08 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 100 XPAR 00398460374 BROAD A hild K1P8O50 17:23:08 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 300 XPAR 00398460372 BROAD A hild K1P8O50 17:23:08 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 100 XPAR 00398460370 BROAD A hild K1P8O50 17:23:08 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 100 XPAR 00398460369 BROAD A hild K1P8O50 17:23:08 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 100 XPAR 00398460368 BROAD A hild K1P8O50 17:23:08 7813 5 TRLO1 3/14 Code Prix Code identifian Quan Numéro de Code jour/heure unita identif Nom de Nom Code Identifiant t de Devi tité référence de Identif de la ire iant l'émetteur du PSI PSI l'instrum se achet la iant transaction (unit march ent ée transaction é) é financier KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 100 XPAR 00398460367 BROAD A hild K1P8O50 17:23:08 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 200 XPAR 00398460366 BROAD A hild K1P8O50 17:23:08 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 200 XPAR 00398460365 BROAD A hild K1P8O50 17:23:08 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,1 EUR 78 XPAR 00398457568 BROAD A hild K1P8O50 17:03:35 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 59 XPAR 00398457357 BROAD A hild K1P8O50 17:01:54 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 6 XPAR 00398457353 BROAD A hild K1P8O50 17:01:50 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 154 XPAR 00398457218 BROAD A hild K1P8O50 17:01:08 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,1 EUR 22 XPAR 00398456493 BROAD A hild K1P8O50 16:56:32 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,1 EUR 14 XPAR 00398456492 BROAD A hild K1P8O50 16:56:32 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,1 EUR 14 XPAR 00398456491 BROAD A hild K1P8O50 16:56:32 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,1 EUR 28 XPAR 00398456369 BROAD A hild K1P8O50 16:55:37 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,1 EUR 32 XPAR 00398456322 BROAD A hild K1P8O50 16:55:23 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,1 EUR 14 XPAR 00398456321 BROAD A hild K1P8O50 16:55:23 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,1 EUR 13 XPAR 00398456135 BROAD A hild K1P8O50 16:53:34 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,1 EUR 15 XPAR 00398456134 BROAD A hild K1P8O50 16:53:34 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 54 XPAR 00398455950 BROAD A hild K1P8O50 16:52:40 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 17 XPAR 00398455949 BROAD A hild K1P8O50 16:52:40 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 51 XPAR 00398455587 BROAD A hild K1P8O50 16:49:49 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 59 XPAR 00398455559 BROAD A hild K1P8O50 16:49:30 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 58 XPAR 00398455556 BROAD A hild K1P8O50 16:49:30 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 54 XPAR 00398455555 BROAD A hild K1P8O50 16:49:30 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 23 XPAR 00398455546 BROAD A hild K1P8O50 16:49:25 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 19 XPAR 00398455545 BROAD A hild K1P8O50 16:49:25 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 22 XPAR 00398454954 BROAD A hild K1P8O50 16:44:28 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 15 XPAR 00398454952 BROAD A hild K1P8O50 16:44:28 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 7 XPAR 00398454950 BROAD A hild K1P8O50 16:44:28 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 2 XPAR 00398454949 BROAD A hild K1P8O50 16:44:28 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 4 XPAR 00398454948 BROAD A hild K1P8O50 16:44:28 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 15 XPAR 00398454947 BROAD A hild K1P8O50 16:44:28 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 158 XPAR 00398454935 BROAD A hild K1P8O50 16:44:22 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 24 XPAR 00398454169 BROAD A hild K1P8O50 16:37:49 7813 0 TRLO1 4/14 Code Prix Code identifian Quan Numéro de Code jour/heure unita identif Nom de Nom Code Identifiant t de Devi tité référence de Identif de la ire iant l'émetteur du PSI PSI l'instrum se achet la iant transaction (unit march ent ée transaction é) é financier KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 314 XPAR 00398454086 BROAD A hild K1P8O50 16:37:21 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 65 XPAR 00398453647 BROAD A hild K1P8O50 16:34:16 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 68 XPAR 00398453646 BROAD A hild K1P8O50 16:34:16 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 2 XPAR 00398453644 BROAD A hild K1P8O50 16:34:16 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 10 XPAR 00398453643 BROAD A hild K1P8O50 16:34:16 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 82 XPAR 00398453642 BROAD A hild K1P8O50 16:34:16 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 90 XPAR 00398453641 BROAD A hild K1P8O50 16:34:16 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 51 XPAR 00398453640 BROAD A hild K1P8O50 16:34:16 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 41 XPAR 00398453639 BROAD A hild K1P8O50 16:34:16 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 22 XPAR 00398453638 BROAD A hild K1P8O50 16:34:16 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 28 XPAR 00398452006 BROAD A hild K1P8O50 16:23:11 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 28 XPAR 00398451030 BROAD A hild K1P8O50 16:17:30 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 19 XPAR 00398450343 BROAD A hild K1P8O50 16:12:49 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 19 XPAR 00398447752 BROAD A hild K1P8O50 15:55:13 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 11 XPAR 00398447751 BROAD A hild K1P8O50 15:55:13 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 14 XPAR 00398447750 BROAD A hild K1P8O50 15:55:13 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 700 XPAR 00398447749 BROAD A hild K1P8O50 15:55:13 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 48 XPAR 00398447748 BROAD A hild K1P8O50 15:55:13 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 84 XPAR 00398447099 BROAD A hild K1P8O50 15:51:21 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 216 XPAR 00398447097 BROAD A hild K1P8O50 15:51:21 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 735 XPAR 00398445531 BROAD A hild K1P8O50 15:43:32 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 34 XPAR 00398445530 BROAD A hild K1P8O50 15:43:32 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 58 XPAR 00398445338 BROAD A hild K1P8O50 15:42:19 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 4 XPAR 00398445337 BROAD A hild K1P8O50 15:42:19 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 79 XPAR 00398445335 BROAD A hild K1P8O50 15:42:19 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 90 XPAR 00398445333 BROAD A hild K1P8O50 15:42:19 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 966 XPAR 00398445204 BROAD A hild K1P8O50 15:41:42 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 34 XPAR 00398445203 BROAD A hild K1P8O50 15:41:42 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,5 EUR 1 000 XPAR 00398445202 BROAD A hild K1P8O50 15:41:42 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 561 XPAR 00398444827 BROAD A hild K1P8O50 15:40:14 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 176 XPAR 00398444824 BROAD A hild K1P8O50 15:40:14 7813 0 TRLO1 5/14 Code Prix Code identifian Quan Numéro de Code jour/heure unita identif Nom de Nom Code Identifiant t de Devi tité référence de Identif de la ire iant l'émetteur du PSI PSI l'instrum se achet la iant transaction (unit march ent ée transaction é) é financier KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 35 XPAR 00398444823 BROAD A hild K1P8O50 15:40:14 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 38 XPAR 00398444821 BROAD A hild K1P8O50 15:40:14 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 58 XPAR 00398444819 BROAD A hild K1P8O50 15:40:14 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 17 XPAR 00398444817 BROAD A hild K1P8O50 15:40:14 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 25 XPAR 00398444816 BROAD A hild K1P8O50 15:40:14 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 90 XPAR 00398444815 BROAD A hild K1P8O50 15:40:14 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 15 XPAR 00398444754 BROAD A hild K1P8O50 15:39:56 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 25 XPAR 00398444752 BROAD A hild K1P8O50 15:39:56 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 66 XPAR 00398444753 BROAD A hild K1P8O50 15:39:56 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 90 XPAR 00398444750 BROAD A hild K1P8O50 15:39:56 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 25 XPAR 00398444749 BROAD A hild K1P8O50 15:39:56 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 844 XPAR 00398444748 BROAD A hild K1P8O50 15:39:56 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 131 XPAR 00398444747 BROAD A hild K1P8O50 15:39:56 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 40 XPAR 00398444221 BROAD A hild K1P8O50 15:36:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 30 XPAR 00398444219 BROAD A hild K1P8O50 15:36:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 9 XPAR 00398444217 BROAD A hild K1P8O50 15:36:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 40 XPAR 00398444215 BROAD A hild K1P8O50 15:36:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 243 XPAR 00398444214 BROAD A hild K1P8O50 15:36:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 7 XPAR 00398444213 BROAD A hild K1P8O50 15:36:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 250 XPAR 00398444212 BROAD A hild K1P8O50 15:36:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 250 XPAR 00398444211 BROAD A hild K1P8O50 15:36:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 25 XPAR 00398443650 BROAD A hild K1P8O50 15:33:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 250 XPAR 00398443649 BROAD A hild K1P8O50 15:33:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 24 XPAR 00398442329 BROAD A hild K1P8O50 15:27:50 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,1 EUR 38 XPAR 00398441552 BROAD A hild K1P8O50 15:15:41 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,1 EUR 16 XPAR 00398440738 BROAD A hild K1P8O50 15:05:46 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,1 EUR 15 XPAR 00398440084 BROAD A hild K1P8O50 14:55:42 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,1 EUR 14 XPAR 00398439581 BROAD A hild K1P8O50 14:47:42 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 14 XPAR 00398439567 BROAD A hild K1P8O50 14:47:12 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 18 XPAR 00398439563 BROAD A hild K1P8O50 14:47:05 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 3 XPAR 00398439395 BROAD A hild K1P8O50 14:44:27 7813 0 TRLO1 6/14 Code Prix Code identifian Quan Numéro de Code jour/heure unita identif Nom de Nom Code Identifiant t de Devi tité référence de Identif de la ire iant l'émetteur du PSI PSI l'instrum se achet la iant transaction (unit march ent ée transaction é) é financier KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 14 XPAR 00398439394 BROAD A hild K1P8O50 14:44:27 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 38 XPAR 00398439393 BROAD A hild K1P8O50 14:44:27 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 12 XPAR 00398439391 BROAD A hild K1P8O50 14:44:27 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 3 XPAR 00398439390 BROAD A hild K1P8O50 14:44:27 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 18 XPAR 00398438820 BROAD A hild K1P8O50 14:38:17 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 14 XPAR 00398438568 BROAD A hild K1P8O50 14:35:25 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,5 EUR 14 XPAR 00398437832 BROAD A hild K1P8O50 14:15:03 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 8 XPAR 00398437035 BROAD A hild K1P8O50 13:49:29 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 6 XPAR 00398437034 BROAD A hild K1P8O50 13:49:29 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 18 XPAR 00398436989 BROAD A hild K1P8O50 13:48:50 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 18 XPAR 00398436933 BROAD A hild K1P8O50 13:47:17 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 14 XPAR 00398435772 BROAD A hild K1P8O50 13:19:11 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 14 XPAR 00398434759 BROAD A hild K1P8O50 13:03:44 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 12 XPAR 00398434754 BROAD A hild K1P8O50 13:03:34 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 8 XPAR 00398434753 BROAD A hild K1P8O50 13:03:34 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 7 XPAR 00398434752 BROAD A hild K1P8O50 13:03:34 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 27 XPAR 00398433430 BROAD A hild K1P8O50 12:36:14 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 44 XPAR 00398433217 BROAD A hild K1P8O50 12:32:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 19 XPAR 00398431595 BROAD A hild K1P8O50 11:57:05 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 11 XPAR 00398431594 BROAD A hild K1P8O50 11:57:05 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,2 EUR 14 XPAR 00398431593 BROAD A hild K1P8O50 11:57:05 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 48 XPAR 00398431265 BROAD A hild K1P8O50 11:51:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 3 XPAR 00398431264 BROAD A hild K1P8O50 11:51:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 15 XPAR 00398430008 BROAD A hild K1P8O50 11:24:39 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 47 XPAR 00398429285 BROAD A hild K1P8O50 11:09:27 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 90 XPAR 00398429284 BROAD A hild K1P8O50 11:09:27 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 10 XPAR 00398429283 BROAD A hild K1P8O50 11:09:27 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 43 XPAR 00398429282 BROAD A hild K1P8O50 11:09:27 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 4 XPAR 00398429278 BROAD A hild K1P8O50 11:09:17 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 78 XPAR 00398429137 BROAD A hild K1P8O50 11:05:47 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 10 XPAR 00398429136 BROAD A hild K1P8O50 11:05:47 7813 0 TRLO1 7/14 Code Prix Code identifian Quan Numéro de Code jour/heure unita identif Nom de Nom Code Identifiant t de Devi tité référence de Identif de la ire iant l'émetteur du PSI PSI l'instrum se achet la iant transaction (unit march ent ée transaction é) é financier KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 12 XPAR 00398429135 BROAD A hild K1P8O50 11:05:47 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,4 EUR 59 XPAR 00398429134 BROAD A hild K1P8O50 11:05:47 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 15 XPAR 00398428508 BROAD A hild K1P8O50 10:49:21 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 30 XPAR 00398428428 BROAD A hild K1P8O50 10:47:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 14 XPAR 00398427966 BROAD A hild K1P8O50 10:34:18 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,3 EUR 14 XPAR 00398427815 BROAD A hild K1P8O50 10:32:30 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,5 EUR 7 XPAR 00398427726 BROAD A hild K1P8O50 10:29:51 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,5 EUR 4 XPAR 00398427725 BROAD A hild K1P8O50 10:29:51 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200805 FR000400 36,5 EUR 4 XPAR 00398427724 BROAD A hild K1P8O50 10:29:51 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 936 XPAR 00398512538 BROAD A hild K1P8O50 17:29:47 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 64 XPAR 00398512518 BROAD A hild K1P8O50 17:29:40 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 423 XPAR 00398512492 BROAD A hild K1P8O50 17:29:24 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 6 XPAR 00398510358 BROAD A hild K1P8O50 17:19:09 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 2 XPAR 00398510357 BROAD A hild K1P8O50 17:19:09 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,8 EUR 21 XPAR 00398510138 BROAD A hild K1P8O50 17:18:05 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,8 EUR 28 XPAR 00398509162 BROAD A hild K1P8O50 17:14:37 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 45 XPAR 00398509142 BROAD A hild K1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 42 XPAR 00398509146 BROAD A hild K1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 2 XPAR 00398509138 BROAD A hild K1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 50 XPAR 00398509145 BROAD A hild K1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 50 XPAR 00398509144 BROAD A hild K1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 50 XPAR 00398509141 BROAD A hild K1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 23 XPAR 00398509139 BROAD A hild K1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 50 XPAR 00398509136 BROAD A hild K1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 58 XPAR 00398509135 BROAD A hild K1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 735 XPAR 00398509131 BROAD A hild K1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 13 XPAR 00398508131 BROAD A hild K1P8O50 17:10:21 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 67 XPAR 00398508123 BROAD A hild K1P8O50 17:10:18 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,8 EUR 3 XPAR 00398507427 BROAD A hild K1P8O50 17:06:58 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,8 EUR 31 XPAR 00398507325 BROAD A hild K1P8O50 17:06:15 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,8 EUR 13 XPAR 00398507324 BROAD A hild K1P8O50 17:06:15 7813 5 TRLO1 8/14 Code Prix Code identifian Quan Numéro de Code jour/heure unita identif Nom de Nom Code Identifiant t de Devi tité référence de Identif de la ire iant l'émetteur du PSI PSI l'instrum se achet la iant transaction (unit march ent ée transaction é) é financier KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,8 EUR 15 XPAR 00398507323 BROAD A hild K1P8O50 17:06:15 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,8 EUR 869 XPAR 00398507322 BROAD A hild K1P8O50 17:06:15 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,8 EUR 71 XPAR 00398507226 BROAD A hild K1P8O50 17:05:18 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,8 EUR 60 XPAR 00398507096 BROAD A hild K1P8O50 17:04:30 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 27 XPAR 00398506626 BROAD A hild K1P8O50 17:02:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 43 XPAR 00398506603 BROAD A hild K1P8O50 17:01:58 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 29 XPAR 00398506602 BROAD A hild K1P8O50 17:01:58 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 732 XPAR 00398506601 BROAD A hild K1P8O50 17:01:58 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 42 XPAR 00398506600 BROAD A hild K1P8O50 17:01:58 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 36 XPAR 00398506409 BROAD A hild K1P8O50 17:00:18 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 18 XPAR 00398506253 BROAD A hild K1P8O50 16:59:17 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 50 XPAR 00398506252 BROAD A hild K1P8O50 16:59:17 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 122 XPAR 00398506250 BROAD A hild K1P8O50 16:59:17 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 28 XPAR 00398506251 BROAD A hild K1P8O50 16:59:17 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 36,0 EUR 106 XPAR 00398506246 BROAD A hild K1P8O50 16:59:17 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 36,0 EUR 35 XPAR 00398506245 BROAD A hild K1P8O50 16:59:17 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 36,0 EUR 293 XPAR 00398506244 BROAD A hild K1P8O50 16:59:17 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 36,0 EUR 100 XPAR 00398506180 BROAD A hild K1P8O50 16:59:02 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 33 XPAR 00398506076 BROAD A hild K1P8O50 16:58:38 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 32 XPAR 00398505826 BROAD A hild K1P8O50 16:56:58 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 92 XPAR 00398505617 BROAD A hild K1P8O50 16:55:32 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E 20200806 FR000400 35,9 EUR 35 XPAR 00398505611 BROAD A hild K1P8O50 16:55:18 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.P Rothsc 969500IKNV38E