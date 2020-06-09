09-06-2020 : DECLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
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09/06/2020 | 20:33
Paris, le 9 juin 2020
DECLARATION DES TRANSACTIONS
DANS LE CADRE DU PROGRAMME
DE RACHAT D'ACTIONS
Volume total
Prix pondéré moyen
Nom de l'émetteur
Jour de la
Code identifiant de
journalier
journalier
Marché
transaction
l'instrument financier
(en nombre
d'acquisition
d'actions)
des actions
Kaufman &
09/06/20
FR0004007813
4 000
29,65 €
XPAR
Broad
Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr
Contacts
Directeur Général Finances
Relations Presse
Bruno Coche
Emmeline Cacitti
01 41 43 44 73
06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com
infos-invest@ketb.com
A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs- Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.
Le Document d'Enregistrement Universel de Kaufman & Broad a été déposé le 31 mars 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.20-0231. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document d'Enregistrement Universel. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.
PRESENTATION DETAILLEE DES TRANSACTIONS :
Code
Prix
Code
Numéro de
Code
Nom du
jour/heure de la
identifiant de
Quantité
Nom de l'émetteur
Code Identifiant PSI
unitaire
Devise
identifiant
référence de la
Identifiant
PSI
transaction
l'instrument
achetée
(unité)
marché
transaction
financier
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 17:11:19
FR0004007813
29,40
EUR
12
XPAR
00395908469TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 17:11:09
FR0004007813
29,40
EUR
18
XPAR
00395908444TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 17:11:09
FR0004007813
29,40
EUR
482
XPAR
00395908443TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 17:09:49
FR0004007813
29,40
EUR
84
XPAR
00395908185TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 17:01:14
FR0004007813
29,40
EUR
49
XPAR
00395906468TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:54:15
FR0004007813
29,40
EUR
49
XPAR
00395905119TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:47:22
FR0004007813
29,40
EUR
58
XPAR
00395903203TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:43:34
FR0004007813
29,40
EUR
17
XPAR
00395902092TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:43:34
FR0004007813
29,40
EUR
103
XPAR
00395902091TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:41:45
FR0004007813
29,35
EUR
7
XPAR
00395901579TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:41:45
FR0004007813
29,35
EUR
16
XPAR
00395901578TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:41:45
FR0004007813
29,35
EUR
12
XPAR
00395901577TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:31:00
FR0004007813
29,40
EUR
18
XPAR
00395899424TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:31:00
FR0004007813
29,40
EUR
7
XPAR
00395899422TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:31:00
FR0004007813
29,40
EUR
1
XPAR
00395899421TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:31:00
FR0004007813
29,40
EUR
2
XPAR
00395899420TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:30:00
FR0004007813
29,45
EUR
39
XPAR
00395899254TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:28:03
FR0004007813
29,40
EUR
23
XPAR
00395898976TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:28:02
FR0004007813
29,40
EUR
1
XPAR
00395898974TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:18:36
FR0004007813
29,65
EUR
56
XPAR
00395897330TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:18:36
FR0004007813
29,65
EUR
14
XPAR
00395897328TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:18:36
FR0004007813
29,65
EUR
14
XPAR
00395897327TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:18:36
FR0004007813
29,70
EUR
68
XPAR
00395897326TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:18:36
FR0004007813
29,70
EUR
38
XPAR
00395897324TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:18:36
FR0004007813
29,70
EUR
6
XPAR
00395897323TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:18:36
FR0004007813
29,70
EUR
14
XPAR
00395897321TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:18:36
FR0004007813
29,70
EUR
5
XPAR
00395897320TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:06:12
FR0004007813
29,70
EUR
30
XPAR
00395894695TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:06:12
FR0004007813
29,70
EUR
10
XPAR
00395894694TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:06:12
FR0004007813
29,70
EUR
18
XPAR
00395894693TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:06:10
FR0004007813
29,75
EUR
9
XPAR
00395894675TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:06:10
FR0004007813
29,75
EUR
17
XPAR
00395894674TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:06:10
FR0004007813
29,75
EUR
10
XPAR
00395894673TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 16:00:37
FR0004007813
29,85
EUR
53
XPAR
00395893397TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:57:21
FR0004007813
29,80
EUR
22
XPAR
00395892618TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:56:30
FR0004007813
29,75
EUR
2
XPAR
00395892356TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:54:45
FR0004007813
29,75
EUR
17
XPAR
00395891993TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:53:39
FR0004007813
29,85
EUR
5
XPAR
00395891553TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:53:39
FR0004007813
29,85
EUR
42
XPAR
00395891552TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:50:24
FR0004007813
29,80
EUR
24
XPAR
00395890376TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:49:19
FR0004007813
29,80
EUR
6
XPAR
00395889936TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:49:19
FR0004007813
29,80
EUR
15
XPAR
00395889934TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:42:34
FR0004007813
29,75
EUR
24
XPAR
00395886877TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:42:24
FR0004007813
29,80
EUR
26
XPAR
00395886724TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:42:24
FR0004007813
29,80
EUR
1
XPAR
00395886723TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:42:24
FR0004007813
29,80
EUR
15
XPAR
00395886722TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:42:24
FR0004007813
29,80
EUR
13
XPAR
00395886721TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:41:42
FR0004007813
29,85
EUR
6
XPAR
00395886515TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:41:42
FR0004007813
29,85
EUR
2
XPAR
00395886514TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:41:41
FR0004007813
29,95
EUR
44
XPAR
00395886511TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:41:41
FR0004007813
29,95
EUR
75
XPAR
00395886510TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:41:15
FR0004007813
29,85
EUR
22
XPAR
00395886418TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:33:42
FR0004007813
29,75
EUR
35
XPAR
00395882706TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:33:42
FR0004007813
29,75
EUR
28
XPAR
00395882704TRLO1
2/4
Code
Prix
Code
Numéro de
Code
Nom du
jour/heure de la
identifiant de
Quantité
Nom de l'émetteur
Code Identifiant PSI
unitaire
Devise
identifiant
référence de la
Identifiant
PSI
transaction
l'instrument
achetée
(unité)
marché
transaction
financier
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:33:42
FR0004007813
29,75
EUR
14
XPAR
00395882703TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:33:27
FR0004007813
29,80
EUR
28
XPAR
00395882583TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:33:26
FR0004007813
29,85
EUR
22
XPAR
00395882581TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:24:58
FR0004007813
29,95
EUR
46
XPAR
00395880181TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:24:58
FR0004007813
29,95
EUR
1
XPAR
00395880179TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:23:00
FR0004007813
29,85
EUR
23
XPAR
00395880055TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:19:48
FR0004007813
29,90
EUR
82
XPAR
00395879820TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:19:48
FR0004007813
29,90
EUR
20
XPAR
00395879819TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:19:48
FR0004007813
30,00
EUR
137
XPAR
00395879817TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:10:02
FR0004007813
29,90
EUR
5
XPAR
00395879141TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:10:02
FR0004007813
29,90
EUR
14
XPAR
00395879140TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 15:10:02
FR0004007813
30,00
EUR
26
XPAR
00395879138TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 14:38:07
FR0004007813
30,00
EUR
44
XPAR
00395877519TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 14:38:07
FR0004007813
30,00
EUR
8
XPAR
00395877517TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 14:38:07
FR0004007813
30,00
EUR
50
XPAR
00395877516TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200609 14:16:39
FR0004007813
29,80
EUR
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4/4
La Sté Kaufman et Broad SA a publié ce contenu, le 09 juin 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le09 juin 2020 18:32:07 UTC.