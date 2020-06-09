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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Kaufman & Broad    KOF   FR0004007813

KAUFMAN & BROAD

(KOF)
  Rapport
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09-06-2020 : DECLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

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09/06/2020 | 20:33

Paris, le 9 juin 2020

DECLARATION DES TRANSACTIONS

DANS LE CADRE DU PROGRAMME

DE RACHAT D'ACTIONS

Volume total

Prix pondéré moyen

Nom de l'émetteur

Jour de la

Code identifiant de

journalier

journalier

Marché

transaction

l'instrument financier

(en nombre

d'acquisition

d'actions)

des actions

Kaufman &

09/06/20

FR0004007813

4 000

29,65 €

XPAR

Broad

Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr

Contacts

Directeur Général Finances

Relations Presse

Bruno Coche

Emmeline Cacitti

01 41 43 44 73

06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com

infos-invest@ketb.com

A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs- Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

Le Document d'Enregistrement Universel de Kaufman & Broad a été déposé le 31 mars 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.20-0231. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document d'Enregistrement Universel. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.

PRESENTATION DETAILLEE DES TRANSACTIONS :

Code

Prix

Code

Numéro de

Code

Nom du

jour/heure de la

identifiant de

Quantité

Nom de l'émetteur

Code Identifiant PSI

unitaire

Devise

identifiant

référence de la

Identifiant

PSI

transaction

l'instrument

achetée

(unité)

marché

transaction

financier

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 17:11:19

FR0004007813

29,40

EUR

12

XPAR

00395908469TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 17:11:09

FR0004007813

29,40

EUR

18

XPAR

00395908444TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 17:11:09

FR0004007813

29,40

EUR

482

XPAR

00395908443TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 17:09:49

FR0004007813

29,40

EUR

84

XPAR

00395908185TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 17:01:14

FR0004007813

29,40

EUR

49

XPAR

00395906468TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:54:15

FR0004007813

29,40

EUR

49

XPAR

00395905119TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:47:22

FR0004007813

29,40

EUR

58

XPAR

00395903203TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:43:34

FR0004007813

29,40

EUR

17

XPAR

00395902092TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:43:34

FR0004007813

29,40

EUR

103

XPAR

00395902091TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:41:45

FR0004007813

29,35

EUR

7

XPAR

00395901579TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:41:45

FR0004007813

29,35

EUR

16

XPAR

00395901578TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:41:45

FR0004007813

29,35

EUR

12

XPAR

00395901577TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:31:00

FR0004007813

29,40

EUR

18

XPAR

00395899424TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:31:00

FR0004007813

29,40

EUR

7

XPAR

00395899422TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:31:00

FR0004007813

29,40

EUR

1

XPAR

00395899421TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:31:00

FR0004007813

29,40

EUR

2

XPAR

00395899420TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:30:00

FR0004007813

29,45

EUR

39

XPAR

00395899254TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:28:03

FR0004007813

29,40

EUR

23

XPAR

00395898976TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:28:02

FR0004007813

29,40

EUR

1

XPAR

00395898974TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:18:36

FR0004007813

29,65

EUR

56

XPAR

00395897330TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:18:36

FR0004007813

29,65

EUR

14

XPAR

00395897328TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:18:36

FR0004007813

29,65

EUR

14

XPAR

00395897327TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:18:36

FR0004007813

29,70

EUR

68

XPAR

00395897326TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:18:36

FR0004007813

29,70

EUR

38

XPAR

00395897324TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:18:36

FR0004007813

29,70

EUR

6

XPAR

00395897323TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:18:36

FR0004007813

29,70

EUR

14

XPAR

00395897321TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:18:36

FR0004007813

29,70

EUR

5

XPAR

00395897320TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:06:12

FR0004007813

29,70

EUR

30

XPAR

00395894695TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:06:12

FR0004007813

29,70

EUR

10

XPAR

00395894694TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:06:12

FR0004007813

29,70

EUR

18

XPAR

00395894693TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:06:10

FR0004007813

29,75

EUR

9

XPAR

00395894675TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:06:10

FR0004007813

29,75

EUR

17

XPAR

00395894674TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:06:10

FR0004007813

29,75

EUR

10

XPAR

00395894673TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 16:00:37

FR0004007813

29,85

EUR

53

XPAR

00395893397TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:57:21

FR0004007813

29,80

EUR

22

XPAR

00395892618TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:56:30

FR0004007813

29,75

EUR

2

XPAR

00395892356TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:54:45

FR0004007813

29,75

EUR

17

XPAR

00395891993TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:53:39

FR0004007813

29,85

EUR

5

XPAR

00395891553TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:53:39

FR0004007813

29,85

EUR

42

XPAR

00395891552TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:50:24

FR0004007813

29,80

EUR

24

XPAR

00395890376TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:49:19

FR0004007813

29,80

EUR

6

XPAR

00395889936TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:49:19

FR0004007813

29,80

EUR

15

XPAR

00395889934TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:42:34

FR0004007813

29,75

EUR

24

XPAR

00395886877TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:42:24

FR0004007813

29,80

EUR

26

XPAR

00395886724TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:42:24

FR0004007813

29,80

EUR

1

XPAR

00395886723TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:42:24

FR0004007813

29,80

EUR

15

XPAR

00395886722TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:42:24

FR0004007813

29,80

EUR

13

XPAR

00395886721TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:41:42

FR0004007813

29,85

EUR

6

XPAR

00395886515TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:41:42

FR0004007813

29,85

EUR

2

XPAR

00395886514TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:41:41

FR0004007813

29,95

EUR

44

XPAR

00395886511TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:41:41

FR0004007813

29,95

EUR

75

XPAR

00395886510TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:41:15

FR0004007813

29,85

EUR

22

XPAR

00395886418TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:33:42

FR0004007813

29,75

EUR

35

XPAR

00395882706TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:33:42

FR0004007813

29,75

EUR

28

XPAR

00395882704TRLO1

2/4

Code

Prix

Code

Numéro de

Code

Nom du

jour/heure de la

identifiant de

Quantité

Nom de l'émetteur

Code Identifiant PSI

unitaire

Devise

identifiant

référence de la

Identifiant

PSI

transaction

l'instrument

achetée

(unité)

marché

transaction

financier

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:33:42

FR0004007813

29,75

EUR

14

XPAR

00395882703TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:33:27

FR0004007813

29,80

EUR

28

XPAR

00395882583TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:33:26

FR0004007813

29,85

EUR

22

XPAR

00395882581TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:24:58

FR0004007813

29,95

EUR

46

XPAR

00395880181TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:24:58

FR0004007813

29,95

EUR

1

XPAR

00395880179TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:23:00

FR0004007813

29,85

EUR

23

XPAR

00395880055TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:19:48

FR0004007813

29,90

EUR

82

XPAR

00395879820TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:19:48

FR0004007813

29,90

EUR

20

XPAR

00395879819TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:19:48

FR0004007813

30,00

EUR

137

XPAR

00395879817TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:10:02

FR0004007813

29,90

EUR

5

XPAR

00395879141TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:10:02

FR0004007813

29,90

EUR

14

XPAR

00395879140TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 15:10:02

FR0004007813

30,00

EUR

26

XPAR

00395879138TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 14:38:07

FR0004007813

30,00

EUR

44

XPAR

00395877519TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200609 14:38:07

FR0004007813

30,00

EUR

8

XPAR

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3/4

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Prix

Code

Numéro de

Code

Nom du

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unitaire

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4/4

La Sté Kaufman et Broad SA a publié ce contenu, le 09 juin 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le09 juin 2020 18:32:07 UTC.

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Données financières
CA 2020 1 195 M 1 356 M -
Résultat net 2020 44,8 M 50,9 M -
Tréso. nette 2020 35,2 M 40,0 M -
PER 2020 13,9x
Rendement 2020 6,07%
Capitalisation 673 M 764 M -
VE / CA 2019
VE / CA 2020 0,53x
Nbr Employés 863
Flottant 65,6%
Graphique KAUFMAN & BROAD
Durée : Période :
Kaufman & Broad : Graphique analyse technique Kaufman & Broad | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique KAUFMAN & BROAD
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 7
Objectif de cours Moyen 32,73 €
Dernier Cours de Cloture 30,80 €
Ecart / Objectif Haut 42,9%
Ecart / Objectif Moyen 6,26%
Ecart / Objectif Bas -22,1%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Nordine Hachemi Chairman & Chief Executive Officer
Bruno Coche Chief Financial Officer
Sophie Lombard Director
Frédéric P. Stévenin Director
Sylvie Charles Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
KAUFMAN & BROAD-16.76%759
D.R. HORTON, INC.4.49%20 038
LENNAR CORPORATION14.20%18 981
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD.-12.71%17 981
SEKISUI HOUSE, LTD.-7.37%13 565
NVR, INC.-7.45%12 974
RUBRIQUES
SERVICES GRATUITS
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SOLUTIONS
+33 (0)4 78 30 41 42
À PROPOS
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