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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Kaufman & Broad    KOF   FR0004007813

KAUFMAN & BROAD

(KOF)
  Rapport
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12-05-2020 : DECLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

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12/05/2020 | 20:45

Paris, le 12 mai 2020

DECLARATION DES TRANSACTIONS

DANS LE CADRE DU PROGRAMME

DE RACHAT D'ACTIONS

Volume total

Prix pondéré moyen

Nom de l'émetteur

Jour de la

Code identifiant de

journalier

journalier

Marché

transaction

l'instrument financier

(en nombre

d'acquisition

d'actions)

des actions

Kaufman &

12/05/20

FR0004007813

10 000

31,10 €

XPAR

Broad

Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr

Contacts

Directeur Général Finances

Relations Presse

Bruno Coche

Relations Médias : Agence Hopscotch Capital : Violaine Danet

01 41 43 44 73

01 58 65 00 77 / k&b@hopscotchcapital.fr

infos-invest@ketb.com

Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti

06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com

A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs- Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

Le Document d'Enregistrement Universel de Kaufman & Broad a été déposé le 31 mars 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.20-0231. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document d'Enregistrement Universel. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.

PRESENTATION DETAILLEE DES TRANSACTIONS :

Code

Prix

Code

Numéro de

Code

Nom du

jour/heure de la

identifiant de

Quantité

Nom de l'émetteur

Code Identifiant PSI

unitaire

Devise

identifiant

référence de la

Identifiant

PSI

transaction

l'instrument

achetée

(unité)

marché

transaction

financier

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 17:27:29

FR0004007813

30,35

EUR

184

XPAR

00394324002TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 17:20:00

FR0004007813

30,35

EUR

15

XPAR

00394322059TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 17:20:00

FR0004007813

30,40

EUR

17

XPAR

00394322058TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 17:20:00

FR0004007813

30,40

EUR

21

XPAR

00394322057TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 17:17:58

FR0004007813

30,50

EUR

56

XPAR

00394321508TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 17:12:05

FR0004007813

30,55

EUR

19

XPAR

00394320565TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 17:12:05

FR0004007813

30,55

EUR

27

XPAR

00394320563TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 17:12:05

FR0004007813

30,55

EUR

19

XPAR

00394320562TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 17:12:05

FR0004007813

30,55

EUR

11

XPAR

00394320561TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 17:12:05

FR0004007813

30,60

EUR

19

XPAR

00394320560TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 17:09:16

FR0004007813

30,70

EUR

49

XPAR

00394320050TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 17:06:22

FR0004007813

30,70

EUR

52

XPAR

00394319439TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 17:03:18

FR0004007813

30,70

EUR

35

XPAR

00394318447TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 17:03:18

FR0004007813

30,70

EUR

39

XPAR

00394318446TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 17:03:18

FR0004007813

30,65

EUR

118

XPAR

00394318445TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:56:37

FR0004007813

30,60

EUR

4

XPAR

00394316585TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:56:37

FR0004007813

30,60

EUR

43

XPAR

00394316584TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:54:39

FR0004007813

30,60

EUR

4

XPAR

00394316017TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:54:39

FR0004007813

30,60

EUR

43

XPAR

00394316016TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:50:05

FR0004007813

30,60

EUR

7

XPAR

00394314810TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:50:05

FR0004007813

30,60

EUR

75

XPAR

00394314808TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:50:05

FR0004007813

30,60

EUR

4

XPAR

00394314807TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:45:08

FR0004007813

30,60

EUR

1

XPAR

00394313493TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:45:05

FR0004007813

30,60

EUR

50

XPAR

00394313482TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:33:47

FR0004007813

30,60

EUR

11

XPAR

00394309971TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:33:37

FR0004007813

30,65

EUR

156

XPAR

00394309927TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:20:37

FR0004007813

30,65

EUR

21

XPAR

00394307723TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:20:37

FR0004007813

30,65

EUR

16

XPAR

00394307722TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:19:58

FR0004007813

30,75

EUR

51

XPAR

00394307637TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:11:42

FR0004007813

30,75

EUR

7

XPAR

00394306031TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:11:42

FR0004007813

30,80

EUR

2

XPAR

00394306027TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:11:42

FR0004007813

30,80

EUR

17

XPAR

00394306026TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:11:42

FR0004007813

30,80

EUR

42

XPAR

00394306025TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:11:36

FR0004007813

30,85

EUR

50

XPAR

00394306019TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:11:34

FR0004007813

30,85

EUR

8

XPAR

00394306015TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:11:34

FR0004007813

30,85

EUR

80

XPAR

00394306014TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:11:34

FR0004007813

30,85

EUR

8

XPAR

00394306009TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:11:34

FR0004007813

30,85

EUR

86

XPAR

00394306008TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:11:34

FR0004007813

30,85

EUR

11

XPAR

00394306007TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:11:34

FR0004007813

30,85

EUR

111

XPAR

00394306006TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:11:32

FR0004007813

30,85

EUR

12

XPAR

00394305979TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 16:11:32

FR0004007813

30,85

EUR

105

XPAR

00394305978TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 15:49:04

FR0004007813

30,75

EUR

75

XPAR

00394300843TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 15:47:50

FR0004007813

30,75

EUR

28

XPAR

00394300681TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 15:47:44

FR0004007813

30,75

EUR

21

XPAR

00394300663TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 15:18:22

FR0004007813

30,65

EUR

46

XPAR

00394296264TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 15:18:22

FR0004007813

30,65

EUR

17

XPAR

00394296263TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 15:18:09

FR0004007813

30,75

EUR

48

XPAR

00394296254TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 15:18:09

FR0004007813

30,70

EUR

31

XPAR

00394296253TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 15:18:09

FR0004007813

30,70

EUR

8

XPAR

00394296252TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 15:18:09

FR0004007813

30,70

EUR

13

XPAR

00394296251TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 15:18:09

FR0004007813

30,70

EUR

6

XPAR

00394296249TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 15:16:54

FR0004007813

30,75

EUR

7

XPAR

00394296107TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 15:16:54

FR0004007813

30,75

EUR

75

XPAR

00394296106TRLO1

2/4

Code

Prix

Code

Numéro de

Code

Nom du

jour/heure de la

identifiant de

Quantité

Nom de l'émetteur

Code Identifiant PSI

unitaire

Devise

identifiant

référence de la

Identifiant

PSI

transaction

l'instrument

achetée

(unité)

marché

transaction

financier

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 15:16:54

FR0004007813

30,75

EUR

22

XPAR

00394296105TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 14:59:25

FR0004007813

30,50

EUR

16

XPAR

00394294912TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 14:59:04

FR0004007813

30,55

EUR

16

XPAR

00394294902TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 14:58:31

FR0004007813

30,60

EUR

24

XPAR

00394294868TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 14:56:44

FR0004007813

30,55

EUR

17

XPAR

00394294682TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 14:56:44

FR0004007813

30,55

EUR

12

XPAR

00394294680TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 14:56:44

FR0004007813

30,55

EUR

3

XPAR

00394294679TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 14:50:36

FR0004007813

30,60

EUR

10

XPAR

00394294104TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 14:50:35

FR0004007813

30,65

EUR

23

XPAR

00394294101TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 14:50:35

FR0004007813

30,65

EUR

22

XPAR

00394294100TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 14:44:16

FR0004007813

30,80

EUR

60

XPAR

00394293580TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 14:29:55

FR0004007813

30,80

EUR

13

XPAR

00394292778TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200512 14:29:55

FR0004007813

30,80

EUR

15

XPAR

00394292777TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

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439

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3/4

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Prix

Code

Numéro de

Code

Nom du

jour/heure de la

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Quantité

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unitaire

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identifiant

référence de la

Identifiant

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l'instrument

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2

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5

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104

XPAR

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La Sté Kaufman et Broad SA a publié ce contenu, le 12 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le12 mai 2020 18:44:06 UTC.

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CA 2020 1 284 M
EBIT 2020 96,6 M
Résultat net 2020 48,6 M
Trésorerie 2020 29,1 M
Rendement 2020 6,89%
PER 2020 14,1x
PER 2021 10,2x
VE / CA2020 0,49x
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Capitalisation 659 M
Graphique KAUFMAN & BROAD
Durée : Période :
Kaufman & Broad : Graphique analyse technique Kaufman & Broad | Zone bourse
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Nombre d'Analystes 7
Objectif de cours Moyen 32,57  €
Dernier Cours de Cloture 31,40  €
Ecart / Objectif Haut 40,1%
Ecart / Objectif Moyen 3,73%
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Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
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Bruno Coche Chief Financial Officer
Sophie Lombard Director
Frédéric P. Stévenin Director
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
KAUFMAN & BROAD-15.14%741
D.R. HORTON, INC.-8.00%17 642
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