12-05-2020 : DECLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
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12/05/2020 | 20:45
Paris, le 12 mai 2020
DECLARATION DES TRANSACTIONS
DANS LE CADRE DU PROGRAMME
DE RACHAT D'ACTIONS
Volume total
Prix pondéré moyen
Nom de l'émetteur
Jour de la
Code identifiant de
journalier
journalier
Marché
transaction
l'instrument financier
(en nombre
d'acquisition
d'actions)
des actions
Kaufman &
12/05/20
FR0004007813
10 000
31,10 €
XPAR
Broad
Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr
Contacts
Directeur Général Finances
Relations Presse
Bruno Coche
Relations Médias : Agence Hopscotch Capital : Violaine Danet
01 41 43 44 73
01 58 65 00 77 / k&b@hopscotchcapital.fr
infos-invest@ketb.com
Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti
06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com
A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs- Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.
Le Document d'Enregistrement Universel de Kaufman & Broad a été déposé le 31 mars 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.20-0231. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document d'Enregistrement Universel. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.
PRESENTATION DETAILLEE DES TRANSACTIONS :
Code
Prix
Code
Numéro de
Code
Nom du
jour/heure de la
identifiant de
Quantité
Nom de l'émetteur
Code Identifiant PSI
unitaire
Devise
identifiant
référence de la
Identifiant
PSI
transaction
l'instrument
achetée
(unité)
marché
transaction
financier
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 17:27:29
FR0004007813
30,35
EUR
184
XPAR
00394324002TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 17:20:00
FR0004007813
30,35
EUR
15
XPAR
00394322059TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 17:20:00
FR0004007813
30,40
EUR
17
XPAR
00394322058TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 17:20:00
FR0004007813
30,40
EUR
21
XPAR
00394322057TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 17:17:58
FR0004007813
30,50
EUR
56
XPAR
00394321508TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 17:12:05
FR0004007813
30,55
EUR
19
XPAR
00394320565TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 17:12:05
FR0004007813
30,55
EUR
27
XPAR
00394320563TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 17:12:05
FR0004007813
30,55
EUR
19
XPAR
00394320562TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 17:12:05
FR0004007813
30,55
EUR
11
XPAR
00394320561TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 17:12:05
FR0004007813
30,60
EUR
19
XPAR
00394320560TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 17:09:16
FR0004007813
30,70
EUR
49
XPAR
00394320050TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 17:06:22
FR0004007813
30,70
EUR
52
XPAR
00394319439TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 17:03:18
FR0004007813
30,70
EUR
35
XPAR
00394318447TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 17:03:18
FR0004007813
30,70
EUR
39
XPAR
00394318446TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 17:03:18
FR0004007813
30,65
EUR
118
XPAR
00394318445TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:56:37
FR0004007813
30,60
EUR
4
XPAR
00394316585TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:56:37
FR0004007813
30,60
EUR
43
XPAR
00394316584TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:54:39
FR0004007813
30,60
EUR
4
XPAR
00394316017TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:54:39
FR0004007813
30,60
EUR
43
XPAR
00394316016TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:50:05
FR0004007813
30,60
EUR
7
XPAR
00394314810TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:50:05
FR0004007813
30,60
EUR
75
XPAR
00394314808TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:50:05
FR0004007813
30,60
EUR
4
XPAR
00394314807TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:45:08
FR0004007813
30,60
EUR
1
XPAR
00394313493TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:45:05
FR0004007813
30,60
EUR
50
XPAR
00394313482TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:33:47
FR0004007813
30,60
EUR
11
XPAR
00394309971TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:33:37
FR0004007813
30,65
EUR
156
XPAR
00394309927TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:20:37
FR0004007813
30,65
EUR
21
XPAR
00394307723TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:20:37
FR0004007813
30,65
EUR
16
XPAR
00394307722TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:19:58
FR0004007813
30,75
EUR
51
XPAR
00394307637TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:11:42
FR0004007813
30,75
EUR
7
XPAR
00394306031TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:11:42
FR0004007813
30,80
EUR
2
XPAR
00394306027TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:11:42
FR0004007813
30,80
EUR
17
XPAR
00394306026TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:11:42
FR0004007813
30,80
EUR
42
XPAR
00394306025TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:11:36
FR0004007813
30,85
EUR
50
XPAR
00394306019TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:11:34
FR0004007813
30,85
EUR
8
XPAR
00394306015TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:11:34
FR0004007813
30,85
EUR
80
XPAR
00394306014TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:11:34
FR0004007813
30,85
EUR
8
XPAR
00394306009TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:11:34
FR0004007813
30,85
EUR
86
XPAR
00394306008TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:11:34
FR0004007813
30,85
EUR
11
XPAR
00394306007TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:11:34
FR0004007813
30,85
EUR
111
XPAR
00394306006TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:11:32
FR0004007813
30,85
EUR
12
XPAR
00394305979TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 16:11:32
FR0004007813
30,85
EUR
105
XPAR
00394305978TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 15:49:04
FR0004007813
30,75
EUR
75
XPAR
00394300843TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 15:47:50
FR0004007813
30,75
EUR
28
XPAR
00394300681TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 15:47:44
FR0004007813
30,75
EUR
21
XPAR
00394300663TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 15:18:22
FR0004007813
30,65
EUR
46
XPAR
00394296264TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 15:18:22
FR0004007813
30,65
EUR
17
XPAR
00394296263TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 15:18:09
FR0004007813
30,75
EUR
48
XPAR
00394296254TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 15:18:09
FR0004007813
30,70
EUR
31
XPAR
00394296253TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 15:18:09
FR0004007813
30,70
EUR
8
XPAR
00394296252TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 15:18:09
FR0004007813
30,70
EUR
13
XPAR
00394296251TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 15:18:09
FR0004007813
30,70
EUR
6
XPAR
00394296249TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 15:16:54
FR0004007813
30,75
EUR
7
XPAR
00394296107TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 15:16:54
FR0004007813
30,75
EUR
75
XPAR
00394296106TRLO1
2/4
Code
Prix
Code
Numéro de
Code
Nom du
jour/heure de la
identifiant de
Quantité
Nom de l'émetteur
Code Identifiant PSI
unitaire
Devise
identifiant
référence de la
Identifiant
PSI
transaction
l'instrument
achetée
(unité)
marché
transaction
financier
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 15:16:54
FR0004007813
30,75
EUR
22
XPAR
00394296105TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 14:59:25
FR0004007813
30,50
EUR
16
XPAR
00394294912TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 14:59:04
FR0004007813
30,55
EUR
16
XPAR
00394294902TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 14:58:31
FR0004007813
30,60
EUR
24
XPAR
00394294868TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 14:56:44
FR0004007813
30,55
EUR
17
XPAR
00394294682TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 14:56:44
FR0004007813
30,55
EUR
12
XPAR
00394294680TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 14:56:44
FR0004007813
30,55
EUR
3
XPAR
00394294679TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 14:50:36
FR0004007813
30,60
EUR
10
XPAR
00394294104TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 14:50:35
FR0004007813
30,65
EUR
23
XPAR
00394294101TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 14:50:35
FR0004007813
30,65
EUR
22
XPAR
00394294100TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 14:44:16
FR0004007813
30,80
EUR
60
XPAR
00394293580TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 14:29:55
FR0004007813
30,80
EUR
13
XPAR
00394292778TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 14:29:55
FR0004007813
30,80
EUR
15
XPAR
00394292777TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 14:29:55
FR0004007813
30,85
EUR
10
XPAR
00394292776TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200512 14:29:55
FR0004007813
30,85
EUR
26
XPAR
00394292775TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
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Code
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Code
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La Sté Kaufman et Broad SA a publié ce contenu, le 12 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le12 mai 2020 18:44:06 UTC.