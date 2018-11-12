12/11/2018: DÉCLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

A propos de Kaufman & Broad- Depuis 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village,des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.
Le Document de Référence de Kaufman & Broad a été déposé le 29 mars 2018 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'«AMF ») sous le numéro D.18 0226. Il est disponible sur lessites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives deKaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman &Broad attire notamment l'attentionsur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document deRéférence. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités,le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné àsolliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays.
PRESENTATION DETAILLEE DES TRANSACTIONS :
6 novembre 2018
Nom de l'émetteur
CodeIdentifiant
Nom du
PSI
Code Identifiant PSI
jour/heure de latransaction
Codeidentifiant de l'instrumentfinancier
Prixunitaire (unité)
Devise
Quantité achetée
Codeidentifiantmarché
Numéro de référence de la transaction
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:37:48
FR0004007813
34,94
EUR
2 463
XPAR
00366720843TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:37:48
FR0004007813
34,94
EUR
69
XPAR
00366720842TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:37:36
FR0004007813
34,94
EUR
34
XPAR
00366720815TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:37:36
FR0004007813
34,94
EUR
34
XPAR
00366720814TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:37:36
FR0004007813
34,94
EUR
34
XPAR
00366720812TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:37:36
FR0004007813
34,94
EUR
103
XPAR
00366720811TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:27:34
FR0004007813
34,90
EUR
17
XPAR
00366719197TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:21:43
FR0004007813
34,90
EUR
1
XPAR
00366718105TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:20:00
FR0004007813
34,90
EUR
26
XPAR
00366717752TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:19:59
FR0004007813
34,90
EUR
34
XPAR
00366717750TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:17:00
FR0004007813
34,90
EUR
11
XPAR
00366717118TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:17:00
FR0004007813
34,94
EUR
2
XPAR
00366717104TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:17:00
FR0004007813
34,94
EUR
4
XPAR
00366717103TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:17:00
FR0004007813
34,94
EUR
4
XPAR
00366717101TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:17:00
FR0004007813
34,94
EUR
2
XPAR
00366717100TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:17:00
FR0004007813
34,94
EUR
1
XPAR
00366717098TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:17:00
FR0004007813
34,94
EUR
1
XPAR
00366717096TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:17:00
FR0004007813
34,94
EUR
30
XPAR
00366717099TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:17:00
FR0004007813
34,94
EUR
33
XPAR
00366717097TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:17:00
FR0004007813
34,94
EUR
17
XPAR
00366717095TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:17:00
FR0004007813
34,94
EUR
21
XPAR
00366717094TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:17:00
FR0004007813
34,94
EUR
96
XPAR
00366717092TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:17:00
FR0004007813
34,96
EUR
88
XPAR
00366717090TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:17:00
FR0004007813
34,94
EUR
12
XPAR
00366717088TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:17:00
FR0004007813
34,94
EUR
30
XPAR
00366717086TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:17:00
FR0004007813
34,94
EUR
135
XPAR
00366717085TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:17:00
FR0004007813
34,94
EUR
70
XPAR
00366717084TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:17:00
FR0004007813
34,94
EUR
7
XPAR
00366717083TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:17:00
FR0004007813
34,94
EUR
96
XPAR
00366717082TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:09:48
FR0004007813
34,94
EUR
18
XPAR
00366715797TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:09:48
FR0004007813
34,94
EUR
17
XPAR
00366715796TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:08:03
FR0004007813
34,94
EUR
15
XPAR
00366715596TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:07:01
FR0004007813
34,94
EUR
11
XPAR
00366715452TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:07:01
FR0004007813
34,94
EUR
53
XPAR
00366715441TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:07:01
FR0004007813
34,94
EUR
6
XPAR
00366715440TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:07:01
FR0004007813
34,94
EUR
35
XPAR
00366715439TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:06:51
FR0004007813
34,94
EUR
61
XPAR
00366715419TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:06:50
FR0004007813
34,94
EUR
14
XPAR
00366715412TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:06:50
FR0004007813
34,94
EUR
15
XPAR
00366715413TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:06:50
FR0004007813
34,94
EUR
22
XPAR
00366715411TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:06:50
FR0004007813
34,94
EUR
3
XPAR
00366715410TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:06:50
FR0004007813
34,94
EUR
82
XPAR
00366715409TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:06:50
FR0004007813
34,96
EUR
68
XPAR
00366715405TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:06:50
FR0004007813
34,96
EUR
4
XPAR
00366715404TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:06:50
FR0004007813
34,96
EUR
21
XPAR
00366715403TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:03:50
FR0004007813
34,98
EUR
67
XPAR
00366714805TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:01:25
FR0004007813
34,98
EUR
14
XPAR
00366714277TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:01:00
FR0004007813
34,94
EUR
22
XPAR
00366714214TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 16:01:00
FR0004007813
34,94
EUR
96
XPAR
00366714213TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:55:32
FR0004007813
34,94
EUR
35
XPAR
00366712880TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:55:32
FR0004007813
34,94
EUR
96
XPAR
00366712879TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:55:32
FR0004007813
34,94
EUR
25
XPAR
00366712875TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:55:32
FR0004007813
34,94
EUR
96
XPAR
00366712874TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:52:26
FR0004007813
34,94
EUR
2
XPAR
00366711831TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:52:26
FR0004007813
34,94
EUR
96
XPAR
00366711830TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:52:26
FR0004007813
34,94
EUR
31
XPAR
00366711829TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:52:26
FR0004007813
34,94
EUR
67
XPAR
00366711827TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:52:26
FR0004007813
34,94
EUR
55
XPAR
00366711826TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:40:15
FR0004007813
34,92
EUR
10
XPAR
00366709203TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:40:15
FR0004007813
34,92
EUR
72
XPAR
00366709201TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:40:15
FR0004007813
34,92
EUR
24
XPAR
00366709200TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:40:15
FR0004007813
34,92
EUR
96
XPAR
00366709199TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:40:15
FR0004007813
34,92
EUR
96
XPAR
00366709198TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:40:02
FR0004007813
34,92
EUR
106
XPAR
00366709144TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:40:02
FR0004007813
34,92
EUR
67
XPAR
00366709143TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:40:02
FR0004007813
34,92
EUR
75
XPAR
00366709142TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:39:55
FR0004007813
34,90
EUR
8
XPAR
00366709106TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:39:55
FR0004007813
34,90
EUR
71
XPAR
00366709105TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:39:55
FR0004007813
34,90
EUR
11
XPAR
00366709104TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:25:03
FR0004007813
34,68
EUR
69
XPAR
00366703574TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:24:45
FR0004007813
34,72
EUR
1
XPAR
00366703534TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:24:45
FR0004007813
34,72
EUR
24
XPAR
00366703533TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181106 15:17:40
FR0004007813
34,72
EUR
32
XPAR
00366702936TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
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25
XPAR
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20181106 14:50:01
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66
XPAR
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61
XPAR
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20181106 13:47:53
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EUR
1
XPAR
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29
XPAR
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18
XPAR
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19
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
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20181106 13:47:53
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EUR
129
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
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20181106 13:47:53
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XPAR
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183
XPAR
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117
XPAR
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35,00
EUR
248
XPAR
00366696110TRLO1
7 novembre 2018
Nom de l'émetteur
CodeIdentifiant
Nom du
PSI
Code Identifiant PSI
jour/heure de latransaction
Codeidentifiant de l'instrumentfinancier
Prixunitaire (unité)
Devise
Quantité achetée
Codeidentifiantmarché
Numéro de référence de la transaction
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
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20181107 17:27:10
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KAUFMAN ET BROAD
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Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181107 17:27:10
FR0004007813
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EUR
24
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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20181107 17:27:10
FR0004007813
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EUR
78
XPAR
00366824064TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
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XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
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102
XPAR
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16
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181107 17:26:53
FR0004007813
34,98
EUR
102
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
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20181107 17:26:50
FR0004007813
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14
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
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FR0004007813
34,98
EUR
102
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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20181107 17:26:46
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10
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
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35,00
EUR
53
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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35,00
EUR
97
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
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35,00
EUR
21
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
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81
XPAR
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98
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
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EUR
19
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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35,00
EUR
74
XPAR
00366823831TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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La Sté Kaufman et Broad SA a publié ce contenu, le 12 novembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le12 novembre 2018 17:17:07 UTC.