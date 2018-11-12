Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Kaufman & Broad    KOF   FR0004007813

KAUFMAN & BROAD (KOF)
Ajouter à ma liste  
Mes dernières consult.
Top consult.
Gérer les listes
  Rapport  
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

12/11/2018: DÉCLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
12/11/2018 | 18:18

DECLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME

DE RACHAT D'ACTIONS

DU 11 OCTOBRE 2018 AU 15 FEVRIER 2019

Kaufman & Broad

05/11/2018

FR0004007813

-

-

XPAR

-

Kaufman & Broad

06/11/2018

FR0004007813

8 765

34,95

XPAR

306 336,75

Kaufman & Broad

07/11/2018

FR0004007813

6 270

34,98

XPAR

219 324,60

Kaufman & Broad

08/11/2018

FR0004007813

8 249

34,90

XPAR

287 890,10

Kaufman & Broad

09/11/2018

FR0004007813

3 774

34,96

XPAR

131 939,04

Les informations détaillées peuvent être consultées en annexe du présent document et sont également disponibles sur le site internet de Kaufman & Broad en cliquant ici.

Ce communiqué est disponible sur le sitewww.kaufmanbroad.fr

Contacts

Directeur Général Finances

Relations Presse

Bruno Coche

Relations Médias : Agence Hopscotch Capital : Violaine Danet

01 41 43 44 73

77 / k&b@hopscotchcapital.fr

infos-invest@ketb.com

Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti

06 72 42 66 24 /ecacitti@ketb.com

01 58 65 00

A propos de Kaufman & Broad - Depuis 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

Le Document de Référence de Kaufman & Broad a été déposé le 29 mars 2018 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.18 0226. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document de Référence. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays.

PRESENTATION DETAILLEE DES TRANSACTIONS :

6 novembre 2018

Nom de l'émetteur

Code Identifiant

Nom du

PSI

Code Identifiant PSI

jour/heure de la transaction

Code identifiant de l'instrument financier

Prix unitaire (unité)

Devise

Quantité achetée

Code identifiant marché

Numéro de référence de la transaction

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:37:48

FR0004007813

34,94

EUR

2 463

XPAR

00366720843TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:37:48

FR0004007813

34,94

EUR

69

XPAR

00366720842TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:37:36

FR0004007813

34,94

EUR

34

XPAR

00366720815TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:37:36

FR0004007813

34,94

EUR

34

XPAR

00366720814TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:37:36

FR0004007813

34,94

EUR

34

XPAR

00366720812TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:37:36

FR0004007813

34,94

EUR

103

XPAR

00366720811TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:27:34

FR0004007813

34,90

EUR

17

XPAR

00366719197TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:21:43

FR0004007813

34,90

EUR

1

XPAR

00366718105TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:20:00

FR0004007813

34,90

EUR

26

XPAR

00366717752TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:19:59

FR0004007813

34,90

EUR

34

XPAR

00366717750TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:17:00

FR0004007813

34,90

EUR

11

XPAR

00366717118TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:17:00

FR0004007813

34,94

EUR

2

XPAR

00366717104TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:17:00

FR0004007813

34,94

EUR

4

XPAR

00366717103TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:17:00

FR0004007813

34,94

EUR

4

XPAR

00366717101TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:17:00

FR0004007813

34,94

EUR

2

XPAR

00366717100TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:17:00

FR0004007813

34,94

EUR

1

XPAR

00366717098TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:17:00

FR0004007813

34,94

EUR

1

XPAR

00366717096TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:17:00

FR0004007813

34,94

EUR

30

XPAR

00366717099TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:17:00

FR0004007813

34,94

EUR

33

XPAR

00366717097TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:17:00

FR0004007813

34,94

EUR

17

XPAR

00366717095TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:17:00

FR0004007813

34,94

EUR

21

XPAR

00366717094TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:17:00

FR0004007813

34,94

EUR

96

XPAR

00366717092TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:17:00

FR0004007813

34,96

EUR

88

XPAR

00366717090TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:17:00

FR0004007813

34,94

EUR

12

XPAR

00366717088TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:17:00

FR0004007813

34,94

EUR

30

XPAR

00366717086TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:17:00

FR0004007813

34,94

EUR

135

XPAR

00366717085TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:17:00

FR0004007813

34,94

EUR

70

XPAR

00366717084TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:17:00

FR0004007813

34,94

EUR

7

XPAR

00366717083TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:17:00

FR0004007813

34,94

EUR

96

XPAR

00366717082TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:09:48

FR0004007813

34,94

EUR

18

XPAR

00366715797TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:09:48

FR0004007813

34,94

EUR

17

XPAR

00366715796TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:08:03

FR0004007813

34,94

EUR

15

XPAR

00366715596TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:07:01

FR0004007813

34,94

EUR

11

XPAR

00366715452TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:07:01

FR0004007813

34,94

EUR

53

XPAR

00366715441TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:07:01

FR0004007813

34,94

EUR

6

XPAR

00366715440TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:07:01

FR0004007813

34,94

EUR

35

XPAR

00366715439TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:06:51

FR0004007813

34,94

EUR

61

XPAR

00366715419TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:06:50

FR0004007813

34,94

EUR

14

XPAR

00366715412TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:06:50

FR0004007813

34,94

EUR

15

XPAR

00366715413TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:06:50

FR0004007813

34,94

EUR

22

XPAR

00366715411TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:06:50

FR0004007813

34,94

EUR

3

XPAR

00366715410TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:06:50

FR0004007813

34,94

EUR

82

XPAR

00366715409TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:06:50

FR0004007813

34,96

EUR

68

XPAR

00366715405TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:06:50

FR0004007813

34,96

EUR

4

XPAR

00366715404TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:06:50

FR0004007813

34,96

EUR

21

XPAR

00366715403TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:03:50

FR0004007813

34,98

EUR

67

XPAR

00366714805TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:01:25

FR0004007813

34,98

EUR

14

XPAR

00366714277TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:01:00

FR0004007813

34,94

EUR

22

XPAR

00366714214TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 16:01:00

FR0004007813

34,94

EUR

96

XPAR

00366714213TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:55:32

FR0004007813

34,94

EUR

35

XPAR

00366712880TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:55:32

FR0004007813

34,94

EUR

96

XPAR

00366712879TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:55:32

FR0004007813

34,94

EUR

25

XPAR

00366712875TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:55:32

FR0004007813

34,94

EUR

96

XPAR

00366712874TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:52:26

FR0004007813

34,94

EUR

2

XPAR

00366711831TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:52:26

FR0004007813

34,94

EUR

96

XPAR

00366711830TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:52:26

FR0004007813

34,94

EUR

31

XPAR

00366711829TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:52:26

FR0004007813

34,94

EUR

67

XPAR

00366711827TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:52:26

FR0004007813

34,94

EUR

55

XPAR

00366711826TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:40:15

FR0004007813

34,92

EUR

10

XPAR

00366709203TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:40:15

FR0004007813

34,92

EUR

72

XPAR

00366709201TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:40:15

FR0004007813

34,92

EUR

24

XPAR

00366709200TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:40:15

FR0004007813

34,92

EUR

96

XPAR

00366709199TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:40:15

FR0004007813

34,92

EUR

96

XPAR

00366709198TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:40:02

FR0004007813

34,92

EUR

106

XPAR

00366709144TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:40:02

FR0004007813

34,92

EUR

67

XPAR

00366709143TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:40:02

FR0004007813

34,92

EUR

75

XPAR

00366709142TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:39:55

FR0004007813

34,90

EUR

8

XPAR

00366709106TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:39:55

FR0004007813

34,90

EUR

71

XPAR

00366709105TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:39:55

FR0004007813

34,90

EUR

11

XPAR

00366709104TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:25:03

FR0004007813

34,68

EUR

69

XPAR

00366703574TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:24:45

FR0004007813

34,72

EUR

1

XPAR

00366703534TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:24:45

FR0004007813

34,72

EUR

24

XPAR

00366703533TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:17:40

FR0004007813

34,72

EUR

32

XPAR

00366702936TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:17:40

FR0004007813

34,72

EUR

6

XPAR

00366702935TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:17:40

FR0004007813

34,72

EUR

11

XPAR

00366702934TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:13:25

FR0004007813

34,88

EUR

52

XPAR

00366702597TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:13:25

FR0004007813

34,90

EUR

38

XPAR

00366702595TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:13:25

FR0004007813

34,90

EUR

5

XPAR

00366702594TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:13:25

FR0004007813

34,90

EUR

20

XPAR

00366702593TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:13:25

FR0004007813

34,92

EUR

8

XPAR

00366702591TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:13:25

FR0004007813

34,92

EUR

30

XPAR

00366702590TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:13:25

FR0004007813

34,92

EUR

67

XPAR

00366702589TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:07:08

FR0004007813

34,94

EUR

32

XPAR

00366702098TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:07:08

FR0004007813

34,94

EUR

96

XPAR

00366702097TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:07:07

FR0004007813

34,94

EUR

20

XPAR

00366702094TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:07:07

FR0004007813

34,94

EUR

96

XPAR

00366702093TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:06:16

FR0004007813

34,94

EUR

59

XPAR

00366702046TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:06:16

FR0004007813

34,94

EUR

96

XPAR

00366702045TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:06:16

FR0004007813

34,94

EUR

78

XPAR

00366702044TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:06:16

FR0004007813

34,94

EUR

18

XPAR

00366702043TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:06:16

FR0004007813

34,94

EUR

24

XPAR

00366702042TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:06:16

FR0004007813

34,94

EUR

54

XPAR

00366702041TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:06:16

FR0004007813

34,94

EUR

96

XPAR

00366702039TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 15:06:16

FR0004007813

34,94

EUR

96

XPAR

00366702038TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:55:32

FR0004007813

34,96

EUR

27

XPAR

00366700938TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:55:32

FR0004007813

34,96

EUR

27

XPAR

00366700937TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:55:32

FR0004007813

34,98

EUR

51

XPAR

00366700934TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:55:32

FR0004007813

34,98

EUR

59

XPAR

00366700933TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:55:17

FR0004007813

34,98

EUR

56

XPAR

00366700902TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:52:59

FR0004007813

34,98

EUR

19

XPAR

00366700694TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:52:56

FR0004007813

34,98

EUR

63

XPAR

00366700688TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:52:56

FR0004007813

34,98

EUR

70

XPAR

00366700687TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:52:56

FR0004007813

34,98

EUR

62

XPAR

00366700686TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:52:56

FR0004007813

34,98

EUR

32

XPAR

00366700684TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:52:56

FR0004007813

34,98

EUR

50

XPAR

00366700682TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:52:56

FR0004007813

34,98

EUR

50

XPAR

00366700681TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:52:56

FR0004007813

34,98

EUR

3

XPAR

00366700680TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:52:14

FR0004007813

34,98

EUR

38

XPAR

00366700653TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:52:14

FR0004007813

34,98

EUR

29

XPAR

00366700650TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:52:14

FR0004007813

34,98

EUR

58

XPAR

00366700649TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:50:02

FR0004007813

34,98

EUR

66

XPAR

00366700466TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:50:01

FR0004007813

34,98

EUR

73

XPAR

00366700421TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:50:01

FR0004007813

34,98

EUR

25

XPAR

00366700415TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:50:01

FR0004007813

34,98

EUR

17

XPAR

00366700411TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:50:01

FR0004007813

34,98

EUR

91

XPAR

00366700410TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:50:01

FR0004007813

34,98

EUR

130

XPAR

00366700431TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:50:01

FR0004007813

34,98

EUR

89

XPAR

00366700408TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 14:19:07

FR0004007813

34,96

EUR

66

XPAR

00366698259TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 13:58:48

FR0004007813

34,92

EUR

61

XPAR

00366696750TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 13:47:53

FR0004007813

34,96

EUR

1

XPAR

00366696128TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 13:47:53

FR0004007813

34,98

EUR

29

XPAR

00366696127TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 13:47:53

FR0004007813

34,98

EUR

18

XPAR

00366696126TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 13:47:53

FR0004007813

34,98

EUR

19

XPAR

00366696124TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 13:47:53

FR0004007813

35,00

EUR

129

XPAR

00366696123TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 13:47:53

FR0004007813

35,00

EUR

141

XPAR

00366696122TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 13:47:52

FR0004007813

35,00

EUR

69

XPAR

00366696120TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 13:47:52

FR0004007813

35,00

EUR

95

XPAR

00366696116TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 13:47:52

FR0004007813

35,00

EUR

18

XPAR

00366696115TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 13:47:52

FR0004007813

35,00

EUR

183

XPAR

00366696112TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 13:47:52

FR0004007813

35,00

EUR

117

XPAR

00366696111TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181106 13:47:52

FR0004007813

35,00

EUR

248

XPAR

00366696110TRLO1

7 novembre 2018

Nom de l'émetteur

Code Identifiant

Nom du

PSI

Code Identifiant PSI

jour/heure de la transaction

Code identifiant de l'instrument financier

Prix unitaire (unité)

Devise

Quantité achetée

Code identifiant marché

Numéro de référence de la transaction

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:27:10

FR0004007813

34,98

EUR

1

XPAR

00366824067TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:27:10

FR0004007813

34,98

EUR

24

XPAR

00366824065TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:27:10

FR0004007813

34,98

EUR

78

XPAR

00366824064TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:26:53

FR0004007813

34,98

EUR

37

XPAR

00366824005TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:26:53

FR0004007813

34,98

EUR

102

XPAR

00366824004TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:26:53

FR0004007813

34,98

EUR

16

XPAR

00366824002TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:26:53

FR0004007813

34,98

EUR

102

XPAR

00366824001TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:26:50

FR0004007813

34,98

EUR

14

XPAR

00366823989TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:26:50

FR0004007813

34,98

EUR

102

XPAR

00366823988TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:26:46

FR0004007813

34,98

EUR

10

XPAR

00366823974TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:26:28

FR0004007813

35,00

EUR

39

XPAR

00366823944TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:26:20

FR0004007813

35,00

EUR

53

XPAR

00366823878TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:26:19

FR0004007813

35,00

EUR

97

XPAR

00366823874TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:26:19

FR0004007813

35,00

EUR

21

XPAR

00366823873TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:26:19

FR0004007813

35,00

EUR

81

XPAR

00366823872TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:26:10

FR0004007813

35,00

EUR

98

XPAR

00366823833TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:26:10

FR0004007813

35,00

EUR

19

XPAR

00366823832TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:26:10

FR0004007813

35,00

EUR

74

XPAR

00366823831TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:26:06

FR0004007813

35,00

EUR

9

XPAR

00366823802TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:14:08

FR0004007813

35,00

EUR

35

XPAR

00366820508TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:14:08

FR0004007813

35,00

EUR

102

XPAR

00366820507TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:14:08

FR0004007813

35,00

EUR

47

XPAR

00366820501TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:14:08

FR0004007813

35,00

EUR

55

XPAR

00366820500TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:14:08

FR0004007813

35,00

EUR

47

XPAR

00366820499TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:14:08

FR0004007813

35,00

EUR

51

XPAR

00366820498TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 17:14:08

FR0004007813

35,00

EUR

51

XPAR

00366820497TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:23:49

FR0004007813

35,00

EUR

92

XPAR

00366805254TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:20:55

FR0004007813

34,96

EUR

34

XPAR

00366804591TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:19:14

FR0004007813

34,96

EUR

72

XPAR

00366804290TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:19:14

FR0004007813

34,96

EUR

25

XPAR

00366804288TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:19:14

FR0004007813

34,96

EUR

72

XPAR

00366804287TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:19:14

FR0004007813

34,96

EUR

11

XPAR

00366804286TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:19:14

FR0004007813

34,96

EUR

61

XPAR

00366804284TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:19:14

FR0004007813

34,96

EUR

25

XPAR

00366804282TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:19:14

FR0004007813

34,96

EUR

25

XPAR

00366804281TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:19:14

FR0004007813

34,96

EUR

13

XPAR

00366804280TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:19:14

FR0004007813

34,96

EUR

77

XPAR

00366804279TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:19:14

FR0004007813

34,96

EUR

84

XPAR

00366804278TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:05:09

FR0004007813

34,94

EUR

11

XPAR

00366801048TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:05:09

FR0004007813

34,94

EUR

25

XPAR

00366801045TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:05:09

FR0004007813

34,94

EUR

5

XPAR

00366801041TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:05:09

FR0004007813

34,96

EUR

18

XPAR

00366801079TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:05:09

FR0004007813

34,96

EUR

37

XPAR

00366801076TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:05:09

FR0004007813

34,96

EUR

40

XPAR

00366801074TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:05:09

FR0004007813

34,96

EUR

40

XPAR

00366801072TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:05:09

FR0004007813

34,96

EUR

33

XPAR

00366801069TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:05:09

FR0004007813

34,96

EUR

84

XPAR

00366801067TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:05:09

FR0004007813

34,96

EUR

44

XPAR

00366801064TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:05:09

FR0004007813

34,96

EUR

69

XPAR

00366801061TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:05:09

FR0004007813

34,96

EUR

48

XPAR

00366801058TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:05:09

FR0004007813

34,96

EUR

20

XPAR

00366801055TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181107 16:05:09

FR0004007813

34,96

EUR

36

XPAR

00366801053TRLO1

La Sté Kaufman et Broad SA a publié ce contenu, le 12 novembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le12 novembre 2018 17:17:07 UTC.

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur KAUFMAN & BROAD
18:1812/11/2018 : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D..
PU
05/1105/11/2018 : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D..
PU
29/1029/10/2018 : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D..
PU
29/10KAUFMAN & BROAD : ouverture d'une agence à Strasbourg
CF
29/10KAUFMAN & BROAD : renforce son développement sur la région Est avec l’ouve..
PU
23/10KAUFMAN & BROAD IN : ègre le Top 20 de l’Indice GAIA 2018 en reconnaissanc..
PU
22/1022/10/2018 : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D..
PU
19/1019/10/2018 : CESSATION ET MISE EN OEUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE
PU
19/10KAUFMAN & BROAD SA : Cessation et mise en oeuvre d'un contrat de liquidite
GL
11/10KAUFMAN & BROAD : mandat signé pour des rachats d'actions
CF
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur KAUFMAN & BROAD
Plus de recommandations
Données financières (€)
CA 2018 1 566 M
EBIT 2018 137 M
Résultat net 2018 68,7 M
Dette 2018 -
Rendement 2018 7,02%
PER 2018 10,64
PER 2019 9,87
Capi. / CA 2018 0,49x
Capi. / CA 2019 0,47x
Capitalisation 767 M
Graphique KAUFMAN & BROAD
Durée : Période :
Kaufman & Broad : Graphique analyse technique Kaufman & Broad | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique KAUFMAN & BROAD
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 8
Objectif de cours Moyen 49,5 €
Ecart / Objectif Moyen 41%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Nordine Hachemi Chairman & Chief Executive Officer
Bruno Coche Chief Financial Officer
Sophie Lombard Director
Frédéric P. Stévenin Director
Sylvie Charles Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
KAUFMAN & BROAD-11.53%869
--.--%0
--.--%0
--.--%0
--.--%0
--.--%0
Contactez-nous
+33 (0)4 78 30 41 42
Rejoignez
271 843 membres
Zonebourse.com :
A Propos :
Restez Connecté :
Liens :
 OJD Zonebourse
Copyright © 2018 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par vwd group et Interactive Data.