14-04-2020 : Rapport comptes annuels 30 novembre 2019

les plans d'affaires pour les prochains exercices. Les hypothèses de prix de vente et de rythme d'écoulement à la base des prévisions de résultat des programmes immobiliers et la réalisation des budgets prévisionnels à moyen terme utilisés pour la mise en œuvre des tests de dépréciation pourraient être impactés par le contexte économique et les évolutions réglementaires, notamment les mesures gouvernementales d'incitations fiscales. Les créances rattachées à des participations correspondent à des avances en compte courant aux sociétés du groupe. Le résultat comptable des sociétés filiales transparentes (Sociétés Civiles de Construction-Vente ou Sociétés en Nom Collectif) dans lesquelles Kaufman & Broad SA est associée est, à la clôture de l'exercice, immédiatement et intégralement acquis à Kaufman & Broad SA. À la clôture, les quotes-parts de résultat des sociétés transparentes de l'exercice sont enregistrées en compte courant. 4.2.1.3. Actions propres Les actions propres achetées en vue de leur attribution gratuite aux salariés du groupe (plans d'actions gratuites) sont comptabilisées dans un compte « Actions propres » dédié par destination conformément la décision d'affectation des actions. Les actions propres détenues dans le cadre du Contrat de Liquidité ou non encore affectées sont comptabilisées à leur prix d'acquisition. Une provision est enregistrée en cas de dépréciation par rapport au cours moyen de Bourse du dernier mois de l'exercice. Les actions propres affectées à un plan d'actions gratuites sont maintenues à leur valeur d'inventaire à la date d'affectation. PATRIMOINE, RAPPORT FINANCIER ET RÉSULTATS AU 30 NOVEMBRE 2019 COMPTES SOCIAUX AU 30 NOVEMBRE 2019 4.2.1.4. Provisions pour risques et charges Les provisions qui figurent au passif du bilan au titre des litiges font l'objet d'une revue trimestrielle par les départements juridique et comptable. Les provisions antérieurement constituées sont revues et réévaluées sur la base de l'état des procédures en cours. De nouvelles provisions sont éventuellement constituées en fonction du risque appréhendé individuellement pour les nouveaux litiges. La constitution d'une provision n'est pas conditionnée à l'existence ou non d'une procédure en justice, mais liée au fondement du risque. Les statuts de ces sociétés constituées sous forme de SCI et SNC prévoient une clause de remontée automatique l'année même des résultats à leurs associés. Conformément aux dispositions du Code de la construction et de l'habitation, le paiement de toute somme due par les sociétés détenant des programmes à leurs associés ne peut intervenir qu'à hauteur et dans la stricte limite des sommes dont les sociétés de programmes auront la libre disposition au fur et à mesure de l'achèvement des opérations de construction. 4.2.1.5. Comptes de régularisation et instruments fi nanciers Les pertes et gains latents sur les instruments de taux, dans le cadre des opérations de couverture, ne sont pas comptabilisés. 4.2.1.6. Quote-part de bénéfi ces et pertes supportées partir de 2011, la plupart des fi liales du groupe ont opté pour la reconnaissance du chiffre d'affaires et de la marge des programmes immobiliers selon la méthode préférentielle de l'avancement dans leurs comptes annuels. La reconnaissance du chiffre d'affaires et de la marge est effectuée proportionnellement à l'avancement technique, dont le point de départ est l'acquisition du terrain, et à l'avancement commercial (signature des actes de vente) de chaque programme. Cette méthode s'applique que la marge prévisionnelle soit bénéficiaire ou déficitaire. Le résultat fi scal de ces fi liales est, quant à lui, déterminé selon la méthode de reconnaissance du chiffre d'affaires et de la marge à l'achèvement. 4.2.1.7. Intégration fi scale La convention d'intégration fiscale signée par les sociétés membres du groupe intégré prévoit que les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées (filiales et mère) comme en l'absence d'intégration fiscale après imputation de tous leurs déficits antérieurs. Par ailleurs, les économies d'impôt réalisées grâce aux déficits sont conservées chez Kaufman & Broad SA en tant que mère et considérées comme un produit de l'exercice même si elles entraînent une charge au titre de l'exercice au cours duquel les filiales déficitaires redeviennent bénéficiaires. 4.2.1.8. TVA Consolidée Depuis le 1er décembre 2012, le groupe Kaufman & Broad procède à la déclaration de la TVA consolidée. La convention signée par les sociétés membres du périmètre prévoit que les paiements et crédit de TVA sont transmis à Kaufman & Broad SA qui en tant que tête de groupe devient la seule redevable du paiement ou du remboursement de la TVA. Néanmoins, un suivi est fait par entité juridique de sorte que les crédits de TVA de chacune des sociétés membres du périmètre leur sont remboursés par Kaufman & Broad SA (avec un décalage de 60 jours). 4.2.2. Commentaires des états financiers 4.2.2.1. Faits signifi catifs Contrat de Crédit Syndiqué La société Kaufman & Broad a signé un contrat de crédit syndiqué d'un montant de 250 millions d'euros d'une maturité initiale de 5 ans le 31 janvier 2019. Ce crédit se substitue aux crédits senior et RCF existants représentant respectivement des montants de 50 millions d'euros et 100 millions d'euros. La mise en place de cette ligne Corporate permettra à la société d'allonger la maturité de ses ressources et d'en améliorer le coût, tout en lui donnant une plus grande flexibilité d'utilisation selon les besoins et opportunités, en complément de sa trésorerie disponible. Cette facilité intègre pour la première fois dans le secteur de la promotion immobilière un mécanisme de positive incentive relié à plusieurs indicateurs RSE, témoignant ainsi de l'engagement environnemental de la société. Remboursement du solde de la dette senior à hauteur de 50 millions d'euros Kaufman & Broad SA avait conclu le 4 avril 2016 avec un syndicat de banques internationales un Contrat de Crédit Senior (le « Contrat de Crédit Senior 2016 »). Au premier semestre 2017, suite à l'émission du nouvel emprunt obligataire, le groupe a remboursé par anticipation la tranche A en totalité pour 50 millions d'euros et la tranche B à hauteur de 50 millions d'euros. Au 30 novembre 2018, le groupe a remboursé par anticipation la tranche B à hauteur de 50 millions. Le solde de la tranche B a été remboursé dans le cadre du nouvel accord signé le 31 janvier 2019. (voir note 4.2.2.9.). Réduction de capital Le Conseil d'Administration de Kaufman & Broad SA., réuni le 2 mai 2019, a décidé, conformément à l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du même jour aux termes de sa seizième résolution, de procéder à l'annulation de 210 732 actions autodétenues, représentant 0,96 % de son capital. À l'issue de l'annulation de ces actions, le capital social de Kaufman & Broad SA. s'élève à 5 629 868,92 euros. PATRIMOINE, RAPPORT FINANCIER ET RÉSULTATS AU 30 NOVEMBRE 2019 COMPTES SOCIAUX AU 30 NOVEMBRE 2019 Paiement en actions du dividende au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2018 L'Assemblée Générale des actionnaires de Kaufman & Broad SA. réunie le 2 mai 2019 a proposé aux actionnaires une option de paiement en actions de tout ou partie du dividende au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2018. Le prix d'émission de ces actions nouvelles a été fixé à 32,23 euros, correspondant à 95 % de la moyenne des cours côtés de l'action Kaufman & Broad sur le marché réglementé d'Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de ladite Assemblée Générale diminuée du montant net du dividende de 2,50 euros par action et arrondi au centime d'euro supérieur. La période d'option était ouverte du 17 mai au 6 juin 2019 inclus. À la clôture de cette période, les actionnaires ayant choisi le paiement du dividende en actions ont représenté 8,96 % des actions de Kaufman & Broad SA. Pour les besoins du paiement du dividende en actions, 150 690 actions nouvelles ont été émises, représentant 0,70 % du capital et 0,59 % des droits de vote de Kaufman & Broad SA sur la base du capital et des droits de vote au 31 mai 2019. Le règlement livraison des actions et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sont intervenus le 14 juin 2019. Le dividende global en numéraire à verser aux actionnaires n'ayant pas retenu l'option du paiement en actions ou ayant retenu l'option du paiement partiel en actions s'élève à 48,7 millions d'euros et a été versé le 14 juin 2019. Augmentation de capital réservée aux salariés du groupe : offre KB Actions 2019 Kaufman & Broad SA avait annoncé le 13 mai 2019 le lancement de son offre d'actionnariat « KB Actions 2019 » avec effet de levier et garantie de l'investissement, réservée aux salariés du groupe adhérents au plan d'épargne. Kaufman & Broad SA a constaté au 21 novembre 2019, l'augmentation de son capital résultante des souscriptions à l'offre KB Actions 2019. L'offre a connu un très large succès avec un taux d'adhésion des collaborateurs éligibles de 66.1 %. Un nombre total de 283 991 actions ont ainsi été souscrites au travers du FCPE KB Actions 2019 pour un montant de 7 832 471 euros. Les 283 991 actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre sont des actions ordinaires, entièrement assimilables aux actions existantes et portant jouissance courante. Dividendes reçus Le résultat financier de Kaufman & Broad SA au 30 novembre 2019 intègre les dividendes versés par trois filiales à hauteur de 17,3 millions d'euros (voir note 4.2.2.16.). 4.2.2.2. Immobilisations incorporelles (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 30 novembre 2018 Licences informatiques 274 274 Amortissements - 274 - 274 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NETTES − − 4.2.2.3. Immobilisations corporelles (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 30 novembre 2018 Installations générales et agencements 184 184 Amortissements - 65 - 64 INSTALLATIONS GÉNÉRALES ET AGENCEMENTS 118 120 Matériel et mobilier de bureau, informatique 601 601 Amortissements - 601 - 601 MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU, INFORMATIQUE − − IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES 118 120 PATRIMOINE, RAPPORT FINANCIER ET RÉSULTATS AU 30 NOVEMBRE 2019 COMPTES SOCIAUX AU 30 NOVEMBRE 2019 4.2.2.4. Immobilisations fi nancières (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 30 novembre 2018 Titres de participation 326 000 326 024 Créances rattachées à des participations et prêts (1) 147 815 153 091 Autres immobilisations financières (2) 1 325 260 Dépréciation (3) - 8 219 - 7 778 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES NETTES 466 921 471 597 Les créances rattachées à des participations et prêts correspondent pour 23 millions d'euros aux quotes-parts de marges des sociétés transparentes non distribuables à la clôture de l'exercice et pour 125 millions d'euros à l'avance de trésorerie consentie à Kaufman & Broad Financement SNC qui a pour objet la coordination et la centralisation de la gestion de l'ensemble des besoins de trésorerie des sociétés du groupe Kaufman & Broad (au 30 novembre 2018 cette avance s'élevait à 52 millions). Les autres immobilisations fi nancières sont essentiellement composées de dépôts et cautionnements, dont la trésorerie mise à disposition de la banque Rothschild dans le cadre du contrat de rachat d'actions soit 1,3 million d'euros. Au 30 novembre 2019, la provision sur titres des fi liales concerne essentiellement Kaufman & Broad Financement pour 3,6 millions d'euros, Kaufman & Broad Bretagne pour 3 millions d'euros et Kaufman & Broad Grands Projets pour 1 million d'euros. 4.2.2.5. Créances (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 30 novembre 2018 Taxe sur la valeur ajoutée 191 19 Contribution Économique Territoriale − − Impôt sur les sociétés 21 541 − Comptes courants (1) 119 602 108 782 Clients Intra-groupe - Facture à établir (2) 7 403 7 432 Débiteurs divers 69 1 CRÉANCES 148 806 116 234 Ce montant intègre à hauteur de 103,8 millions d'euros la quote-part des remontées de résultat des fi liales (contre 96,1 millions au 30 novembre 2018), à hauteur de 5,5 millions d'euros les comptes courants d'impôts d'intégration fi scale avec les autres sociétés du groupe (voir note 4.2.3.), et à hauteur de 10,1 millions d'euros les comptes courants de TVA consolidées. Ce montant correspond à la refacturation intra-groupe liée à l'attribution d'actions gratuites aux membres du personnel du groupe Kaufman & Broad. (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 À un an au plus À plus d'un an Taxe sur la valeur ajoutée 191 191 Contribution Économique Territoriale − Impôt sur les sociétés 21 541 21 541 Comptes courants (1) 119 602 71 192 48 410 Clients intra-groupe - Facture à établir 7 403 3 141 4 262 Débiteurs divers 69 69 CRÉANCES 148 806 96 134 52 672 La part à plus d'un an correspond à la quote-part des remontées de résultat des fi liales non distribuables dans les 12 mois compte tenu de la date d'achèvement prévisionnelle des opérations de construction programmes concernés conformément aux dispositions du Code de la construction et de l'habitation (voir note 4.2.1.6.). PATRIMOINE, RAPPORT FINANCIER ET RÉSULTATS AU 30 NOVEMBRE 2019 COMPTES SOCIAUX AU 30 NOVEMBRE 2019 4.2.2.6. Actions propres (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 30 novembre 2018 Actions propres 6 396 15 653 Provisions pour dépréciation des actions propres − − ACTIONS PROPRES (VALEUR NETTE DE DÉPRÉCIATION) 6 396 15 653 Au 30 novembre 2019, le groupe détient 210 261 actions propres (représentant 0,95 % du capital de la société), dont 204 511 actions (représentant 0,92 % du capital de la société) destinées à couvrir les attributions d'actions gratuites de mars 2018, mai 2018, février 2019 et mai 2019 pour un montant de 6,2 millions d'euros et 5 750 actions détenues dans le cadre du Contrat de Liquidité (représentant 0,03 % du capital de la société) pour un montant de 0,2 million d'euros. 4.2.2.7. Capitaux propres La variation des capitaux propres s'analyse comme suit : Au 30 novembre 2018, les actions propres, au nombre de 478 878, concernaient : les actions affectées aux plans d'actions gratuites en cours à hauteur de 204 651 actions pour un montant de 6,2 millions d'euros ;

les actions détenues en vue d'assurer les autres objectifs du plan de rachat d'actions (annulation de titres par la société) à hauteur de 240 277 actions pour un montant de 8,1 millions d'euros ;

les actions détenues dans le cadre du Contrat de Liquidité à hauteur de 33 950 actions pour un montant de 1,4 million d'euros. Capital Réserve Prime Autres Report à Capitaux (en milliers d'euros) social légale Bons sous. d'émission réserves nouveau Résultat propres 30 NOVEMBRE 2017 5 479 979 781 36 562 − 250 095 73 115 367 011 Augmentation de capital et distribution 206 29 519 29 495 - 73 115 - 13 895 Réduction de capital Augmentation du capital Résultat de l'exercice 57 171 57 171 30 NOVEMBRE 2018 5 685 979 781 66 081 0 279 590 57 171 410 287 Augmentation de capital et distribution 39 4 818 3 624 - 57 171 - 48 690 Réduction de capital - 55 - 7 185 - 7 240 Augmentation du capital 74 7 758 7 832 Résultat de l'exercice 91 362 91 362 30 NOVEMBRE 2019 5 743 979 781 71 472 283 214 91 362 453 551 La société dispose de réserves, autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle possède. Évolution du capital (en euros) 30 novembre 2018 Augmentation Réduction 30 novembre 2019 Nombre de titres 21 864 074 434 681 - 210 732 22 088 023 Nominal 0,26 0,26 0,26 0,26 CAPITAL 5 684 659 113 017 - 54 790 5 742 886 Au 30 novembre 2019, le capital social de Kaufman & Broad s'élève 5 742 885,98 euros, divisé en 22 088 023 actions ordinaires d'un nominal de 0,26 euro. Le capital a été impacté par l'annulation de 210 732 actions auto détenues en mai 2019, puis par l'émission de 150 690 actions nouvelles en rémunération du dividende 2018 et enfin par l'émission de 283 991 actions nouvelles résultant des souscriptions à l'offre KB Actions 2019 (voir note 4.2.2.1.). PATRIMOINE, RAPPORT FINANCIER ET RÉSULTATS AU 30 NOVEMBRE 2019 COMPTES SOCIAUX AU 30 NOVEMBRE 2019 Plans d'attribution d'actions gratuites Sur l'exercice, le Conseil d'administration a décidé la mise en œuvre de 2 nouveaux plans d'actions gratuites le 21 février 2019 dans le cadre de l'autorisation de l'Assemblée Générale du 3 mai 2018. Les principales caractéristiques des plans en cours au 30 novembre 2019 au sein du groupe sont détaillées dans le tableau ci-dessous : Plan d'actions gratuites 7 mars 2018 3 mai 2018 21 février 2019 Plan 1 21 février 2019 Plan 2 Date d'autorisation par l'Assemblée Générale Extraordinaire 11 mai 2017 3 mai 2018 3 mai 2018 3 mai 2018 Nombre d'actions gratuites pouvant être attribuées 159 212 250 000 240 000 138 012 Date du Conseil d'Administration attribuant des actions 7 mars 2018 3 mai 2018 21 février 2019 21 février 2019 Nombre de bénéficiaires 881 1 921 1 Types d'actions Existantes Existantes Existantes Existantes Nombre d'actions gratuites attribuées 97 562 10 000 101 988 10 000 Actions devenues caduques 16 456 0 8 138 0 Actions en cours au 30 novembre 2019 81 106 10 000 93 850 10 000 Cours le jour de l'attribution 42,84 € 43,80 € 34,20 € 34,20 € Date d'acquisition 7 mars 2020 3 mai 2021 21 février 2021 21 février 2022 Date de disponibilité 7 mars 2022 3 mai 2022 21 février 2023 21 février 2023 4.2.2.8. Provisions pour risques et charges (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 30 novembre 2018 Provision attribution actions gratuites (1) 6 169 6 193 Provision risque fiscal 205 205 Provision risque filiale (2) 9 145 7 100 Autres provisions pour risques et charges 423 411 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 15 942 13 909 Provision constituée à hauteur de la moins-value que subira l'entreprise lors de la remise des actions gratuites aux salariés. Provision à hauteur de la situation nette négative de la fi liale Kaufman & Broad Normandie pour 6 millions d'euros et de Kaufman & Broad Grands Projets pour 3 millions d'euros. Reprises 30 novembre 2019 (en milliers d'euros) 30 novembre 2018 Dotation Reprises utilisées non utilisées Provision actions gratuites attribuées 6 193 3 552 3 576 6 169 Provision risque fiscal 205 205 Provision risque filiale 7 100 3 087 1 042 9 145 Autres provisions pour risques et charges 411 12 423 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 13 909 6 651 4 618 − 15 942 PATRIMOINE, RAPPORT FINANCIER ET RÉSULTATS AU 30 NOVEMBRE 2019 COMPTES SOCIAUX AU 30 NOVEMBRE 2019 4.2.2.9. Dettes fi nancières (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 30 novembre 2018 Ligne de crédit bancaire syndiqué − 50 000 Emprunt obligataire 150 000 150 000 Facilités de crédit utilisées Intérêts courus sur emprunts 2 322 2 394 DETTES FINANCIÈRES 152 322 202 394 Kaufman & Broad SA bénéficie d'une ligne de crédit bancaire syndiquée et d'un emprunt obligataire dont les caractéristiques sont détaillées ci-après. Principaux recours à l'endettement financier Utilisation au (en milliers d'euros) Capacité 30 novembre 2019 Échéance Taux (1) 50 millions in fine 2024 2,879 % Fixe Emprunt obligataire 150 000 150 000 100 millions in fine 2025 3,204 % Fixe RCF (2) 250 000 − Total 250 000 150 000 E = Euribor est, pour une échéance donnée, le fi xing, calculé chaque jour ouvré, d'un taux moyen auquel un échantillon d'une cinquantaine de grandes banques établies en Europe prête en blanc à d'autres grandes banques. Revolving credit facility. Emprunt obligataire Le 18 mai 2017, Kaufman & Broad a procédé dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels en Europe, à l'émission de son premier emprunt obligataire de type « Euro PP » d'un montant de 150 millions d'euros. Ce placement privé se décompose en une tranche de 50 millions d'euros à 7 ans (échéance mai 2024) à taux L'aménagement des ratios financiers fixe annuel de 2,879 % payable au 31 mai de chaque année, et une tranche de 100 millions d'euros à 8 ans (échéance mai 2025) à taux fixe annuel de 3,204 % payable au 31 mai de chaque année. Cette transaction permet en outre au groupe de diversifier ses sources de financements, de bénéficier de conditions de marchés favorables, et d'allonger substantiellement la maturité moyenne de sa dette. Pour les semestres comptables à compter de novembre 2017, jusqu'au remboursement de l'emprunt obligataire, le groupe est soumis au respect de 2 ratios, calculés sur une base consolidée, dont les niveaux ont été définis comme suit : Seuil au Ratio au Ratios à chaque fin de semestre 30 novembre 2019 30 novembre 2019 Ratio de levier financier (1) < ou = 3,0 - 0,38 Ratio d'Endettement (2) < ou = 2,5 - 0,16 Soit la Dette Financière Nette (a) divisée par l'EBITDA (b) où : la dette fi nancière s'entend de l'endettement fi nancier brut diminué de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, et hors certaines dettes subordonnées et certains engagements hors bilan ; l'EBITDA s'entend du résultat net de l'ensemble consolidé avant notamment impôts sur les résultats, résultat fi nancier (dont les frais fi nanciers nets, les pertes et gains de change et les autres frais fi nanciers), autres charges et produits à caractère exceptionnel et/ou non récurrent, hors charges calculées (incluant notamment les dotations ou reprises sur amortissements et provisions, les ajustements à la juste valeur, les charges ou produits liés à la rémunération non pécuniaire des employés) et plus ou moins-values sur cessions d'éléments d'actifs, et diminué du résultat des intérêts minoritaires. Soit la Dette Financière Nette (a) divisée par les capitaux propres ajustés (c) : capitaux propres ajustés = capitaux propres consolidés au 30 novembre 2016 + résultat consolidé cumulé du 1 er décembre 2016 à la fi n du trimestre considéré - dividendes versés sur la période considérée + charge d'impairment cumulée de la période du 1 er décembre 2016 à la fi n du trimestre considéré. PATRIMOINE, RAPPORT FINANCIER ET RÉSULTATS AU 30 NOVEMBRE 2019 COMPTES SOCIAUX AU 30 NOVEMBRE 2019 Contrat de Crédit Senior Kaufman & Broad SA a conclu le 4 avril 2016 avec un syndicat de banques internationales un Contrat de Crédit Senior (le « Contrat de Crédit Senior 2016 »). Au premier semestre 2017, suite à l'émission du nouvel emprunt obligataire, le groupe a remboursé par anticipation la tranche A en totalité pour 50 millions d'euros et la tranche B à hauteur de 50 millions d'euros. Au 30 novembre 2018, le groupe a remboursé par anticipation la tranche B à hauteur de 50 millions d'euros. Le solde de la tranche B a été remboursé dans le cadre du nouvel accord signé le 31 janvier 2019. Contrat de Crédits Syndiqués Kaufman & Broad SA a signé un contrat de crédit syndiqué d'un montant de 250 millions d'euros d'une maturité initiale de 5 ans le 31 janvier 2019. Ce crédit se substitue aux crédits senior et RCF existants représentant respectivement des montants de 50 millions d'euros et 100 millions d'euros. La mise en place de cette ligne Corporate permet à la société L'aménagement des ratios financiers d'allonger la maturité de ses ressources et d'en améliorer le coût, tout en donnant une plus grande flexibilité d'utilisation selon les besoins et opportunités, en complément de sa trésorerie disponible. Cette facilité intègre pour la première fois dans le secteur de la promotion immobilière un mécanisme de positive incentive relié à plusieurs indicateurs RSE, témoignant ainsi de l'engagement environnemental de la société. En conséquence, le groupe dispose au 30 novembre 2019 de crédits syndiqués composés d'une ligne de crédit renouvelable (le « Crédit Renouvelable ») d'un montant en principal de 250 millions d'euros. Au 30 novembre 2019, la société n'a pas effectué de tirage sur sa ligne de crédit revolving. Par ailleurs, le Contrat de Crédit Syndiqué 2019 prévoit que la Marge applicable à chaque Avance considérée sera déterminée (i) en fonction du niveau du Ratio de Levier Financier applicable à chaque date de test et (ii) en fonction des niveaux des Critères RSE Annuels, un mécanisme incitatif positif comme négatif sera appliqué sur la marge applicable en cours. Pour les semestres comptables à compter de novembre 2018, jusqu'à l'échéance du Contrat de Crédit Syndiqué, le groupe est soumis au respect de deux ratios, calculés sur une base consolidée, dont les niveaux ont été définis comme suit : Seuil au Ratio au Ratios à chaque fin de semestre 30 novembre 2019 30 novembre 2019 Ratio de levier financier (1) < ou = 3,0 - 0,38 Ratio d'Endettement (2) < ou = 2,0 - 0,16 Soit la Dette Financière Nette (a) divisée par l'EBITDA (b) où : La dette fi nancière s'entend de l'endettement fi nancier brut diminué de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, et hors certaines dettes subordonnées et certains engagements hors bilan ; L'EBITDA s'entend du résultat net de l'ensemble consolidé avant notamment impôts sur les résultats, résultat fi nancier (dont les frais fi nanciers nets, les pertes et gains de change et les autres frais fi nanciers), autres charges et produits à caractère exceptionnel et/ou non récurrent, hors charges calculées (incluant notamment les dotations ou reprises sur amortissements et provisions, les ajustements à la juste valeur, les charges ou produits liés à la rémunération non pécuniaire des employés) et plus ou moins-values sur cessions d'éléments d'actifs, et diminué du résultat des intérêts minoritaires. Soit la Dette Financière Nette (a) divisée par les capitaux propres ajustés (c) ; Capitaux propres ajustés = capitaux propres consolidés au 30 novembre 2017+ résultat consolidé cumulé du 1 er décembre 2017 à la fi n du trimestre considéré - dividendes versés sur la période considérée + charge d'impairment cumulée de la période du 1 er décembre 2017 à la fi n du trimestre considéré. Le Contrat de Crédit Syndiqué 2019 prévoit enfin qu'en cas de changement de contrôle de Kaufman & Broad SA, le total des engagements serait automatiquement annulé et toutes les avances en cours ainsi que tous intérêts courus, tous coûts de remploi et tous autres montants dus au titre des documents de financement deviendront automatiquement exigibles et ce, à la date dudit changement de Contrôle. Aux termes du Contrat de Crédit Syndiqué 2019, un changement de contrôle désigne tout événement par lequel une ou plusieurs personnes agissant seule ou de concert, viennent à détenir le contrôle de l'Emprunteur au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce sans que cet événement n'ait été recommandé par le Conseil d'Administration de l'Emprunteur ; étant précisé que le terme « agissant de concert » a la signification qui lui est donnée par l'article L. 233-10 du Code de commerce. Échéancier (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 Moins d'un an Échéancier de 1 à 5 ans Plus de 5 ans Emprunt obligataire 150 000 50 000 100 000 Facilités de crédit utilisées Intérêts courus 2 322 2 322 ENDETTEMENT FINANCIER BRUT 152 322 2 322 50 000 100 000 PATRIMOINE, RAPPORT FINANCIER ET RÉSULTATS AU 30 NOVEMBRE 2019 COMPTES SOCIAUX AU 30 NOVEMBRE 2019 4.2.2.10. Autres dettes (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 30 novembre 2018 Taxe sur la valeur ajoutée 9 458 5 643 Impôts sur les sociétés − 39 872 Autres impôts et taxes 81 86 Autres créditeurs divers 400 400 Comptes courants (1) 15 276 4 931 AUTRES DETTES 25 215 50 932 Ce montant correspond pour 9,4 millions d'euros aux comptes courants des sociétés membre du périmètre de TVA consolidée (contre 3,5 millions d'euros au 30 novembre 2018), et pour 4,9 millions d'euros aux avances de fonds consenties par les sociétés du groupe (contre 0,5 million d'euros au 30 novembre 2018). (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 À 1 an au plus De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Taxe sur la valeur ajoutée 9 458 9 458 Impôts sur les sociétés − − Autres impôts et taxes 81 81 Autres créditeurs divers 400 400 Comptes courants 15 276 5 845 9 431 AUTRES DETTES 25 215 15 784 9 431 4.2.2.11. Créances et dettes avec les entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 30 novembre 2018 Créances rattachées à des participations 147 819 153 091 Autres créances 127 005 116 233 Comptes courants - 15 276 - 4 931 CRÉANCES ET DETTES SOCIÉTÉS LIÉES 259 548 264 393 4.2.2.12. Charges à payer et produits à recevoir (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 30 novembre 2018 Emprunts et dettes financières - 2 322 - 2 394 Dettes fournisseurs et comptes rattachés - 836 - 1 180 Dettes fiscales et sociales TOTAL À PAYER - 3 158 - 3 574 Le montant apparaissant en dettes fournisseurs et comptes rattachés correspond principalement à des honoraires non encore facturés. (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 30 novembre 2018 Autres créances (1) 7 403 7 432 TOTAL PRODUITS À RECEVOIR 7 403 7 432 (1) Il s'agit des factures à établir dans le cadre des plans d'attribution d'actions gratuites aux salariés du groupe Kaufman & Broad. PATRIMOINE, RAPPORT FINANCIER ET RÉSULTATS AU 30 NOVEMBRE 2019 COMPTES SOCIAUX AU 30 NOVEMBRE 2019 4.2.2.13. Chiffre d'affaires (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 30 novembre 2018 Prestations de services 3 304 2 843 TOTAL 3 304 2 843 Le chiffre d'affaires correspond essentiellement aux refacturations des frais de fonctionnement supportés en 2019 par Kaufman & Broad SA pour le compte des sociétés du groupe ou de certains de ces actionnaires à savoir la société Artimus Participation, et à la refacturation au GIE Kaufman & Broad, structure employant les salariés du groupe Kaufman & Broad, des charges liées à la livraison future des actions gratuites attribuées au cours de l'année. 4.2.2.14. Autres achats et charges externes (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 30 novembre 2018 Honoraires juridiques et montage - 1 413 - 129 Honoraires audit - 368 - 391 Prestations internes - 835 - 635 Autres charges - 996 - 965 TOTAL - 3 612 - 2 120 4.2.2.15. Bénéfi ces attribués et pertes supportées Ce poste enregistre les résultats des sociétés supports des programmes pour un montant net de 98,6 millions d'euros au 30 novembre 2019 comparé à 94 millions d'euros au 30 novembre 2018 comprenant des quotes-parts de pertes à hauteur de - 5 millions d'euros au 30 novembre 2019 comparé à - 2 millions d'euros au 30 novembre 2018. 4.2.2.16. Résultat fi nancier (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 30 novembre 2018 Dividendes reçus (1) 17 329 16 214 Variation nette des provisions (2) - 2 486 - 2 453 Produits financiers relatifs au remboursement anticipé des lignes Senior B et C Charges d'intérêts nets (3) - 4 071 - 4 400 TOTAL 10 772 9 361 Les dividendes et produits fi nanciers sont constitués des dividendes perçus des sociétés Kaufman & Broad Europe, Kaufman & Broad Homes, Kaufman & Broad Développement et Kaufman & Broad Rénovation. Ce montant intègre en 2019 : une dotation de 4 millions sur la dépréciation de titres Kaufman & Broad Grands Projets ;

une reprise de 1,6 million sur la dépréciation de titres Kaufman & Broad Financement. Les intérêts fi nanciers supportés correspondent aux intérêts sur la dette fi nancière et sur les comptes courants intra-groupe. 4.2.2.17. Résultat exceptionnel (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 30 novembre 2018 Autres charges exceptionnelles nettes (1) - 3 127 - 728 TOTAL - 3 127 - 728 Le résultat exceptionnel correspond à la moins-value sur les actions propres livrées dans le cadre des plans d'attribution d'actions gratuites et couverte par une reprise de provision du même montant (cf. note 4.2.2.8.). PATRIMOINE, RAPPORT FINANCIER ET RÉSULTATS AU 30 NOVEMBRE 2019 COMPTES SOCIAUX AU 30 NOVEMBRE 2019 4.2.2.18. Hors bilan Couvertures de taux d'intérêt Les couvertures de risque de taux d'intérêt sont effectuées au moyen d'instruments cotés sur des marchés organisés ou de gré à gré, avec des contreparties de premier rang. Compte tenu du remboursement de la dette senior intervenu au cours du semestre, le Swap résiduel a été remboursé par anticipation en 2019. Le tableau ci-dessous détaille le portefeuille de swaps prêteurs Euribor 1 mois emprunteurs à taux fixe au 30 novembre 2018 : Échéance Valeur de marché Nature Notionnel Taux fixe Date de début Date de fin Type au 30 novembre 2018 (en millions d'euros) en % du nominal Swap taux fixe EUR1m 20 0,2975 % 31 mai 2017 01 avr. 2021 couverture - 0,57 % Engagements hors bilan reçus Lignes de crédit syndiqué non utilisées (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 30 novembre 2018 Ligne RCF non utilisée (1) 250 000 100 000 La ligne de crédit revolving (RCF) d'un montant maximum de 250 millions d'une maturité initiale de 5 ans jusqu'à janvier 2024 a été mise en place en janvier 2019 aux fi ns de fi nancer les besoins généraux et en fonds de roulement du groupe. Cette ligne n'a pas été utilisée depuis sa mise en place. Nantissements et sûretés Dans le cadre d'un protocole, Kaufman & Broad SA s'est portée caution au bénéfice d'un de ses partenaires, dans la limite d'un montant de 4 millions d'euros hors taxes et jusqu'à fourniture d'une garantie bancaire première demande conforme aux engagements souscrits par deux de ses filiales dans ledit protocole. Réciproquement, l'actionnaire principal de ce partenaire s'est porté caution solidaire des engagements de sa filiale vis-à-vis des sociétés communes, à hauteur du même montant et jusqu'à la fourniture d'une garantie bancaire à première demande conforme de sa part. Engagements hors bilan donnés Garanties et cautions données (en milliers d'euros) 30 novembre 2019 30 novembre 2018 Indemnités d'Immobilisations de Terrains et garanties travaux 48 626 17 694 Contre-garanties accordées (1) 58 261 29 565 Garantie de restitution prix VEFA 50 784 50 784 TOTAL 157 671 98 043 Il s'agit de cautions et garanties diverses accordées par Kaufman & Broad SA principalement une garantie locative sur les loyers du siège social et une caution de 4 millions d'euros accordée dans le cadre d'un protocole avec un partenaire.

Par ailleurs, des Garanties Financières d'Achèvement sont fournies aux clients dans le cadre des ventes en VEFA réalisées par les fi liales de Kaufman & Broad SA. Kaufman & Broad demande à un établissement fi nancier, un organisme de caution mutuelle ou une compagnie d'assurances d'émettre une garantie d'achèvement en faveur des clients de Kaufman & Broad. Ces garanties sont établies opération par opération et ont une durée comparable à la durée de réalisation de l'opération. En contrepartie de ces garanties, Kaufman & Broad accorde généralement à ces établissements fi nanciers ou compagnies d'assurances une promesse hypothécaire, un engagement de non-cession de parts des sociétés portant ces programmes et un nantissement des créances à naître sur les prix de vente. PATRIMOINE, RAPPORT FINANCIER ET RÉSULTATS AU 30 NOVEMBRE 2019 COMPTES SOCIAUX AU 30 NOVEMBRE 2019 4.2.3. Intégration fiscale et situation fiscale latente La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale à compter de l'exercice clos le 30 novembre 1990, conformément à l'article 223 du Code général des impôts et ce, pour une durée de 5 ans. La société a renouvelé à cinq reprises cette option qui est donc valable jusqu'à la clôture de l'exercice 2019. Effet de Impôt Impôt l'intégration Résultat Report Résultat théorique fiscale comptabilisé comptable Retraitements Résultat déficitaire fiscal Kaufman & produit/ produit/ (en millions d'euros) avant impôt fiscaux (1) fiscal à imputer imposable Broad SA (charge) (charge) Résultat net Courant 108 506 - 15 120 93 386 − 93 386 - 32 095 17 010 - 15 085 93 421 Exceptionnel - 3 127 19 - 3 108 − - 3 108 1 068 - 1 068 - 2 059 TOTAL 105 379 - 15 101 90 278 − 90 278 - 31 027 17 010 - 14 017 91 362 Les retraitements fi scaux intègrent essentiellement la déduction des dividendes reçus des fi liales et le retraitement 2019 de la reconnaissance du revenu et de la marge à l'avancement constaté dans le résultat comptable mais neutralisé pour le calcul du résultat fi scal à l'achèvement. Du fait de la différence de méthode de reconnaissance de la marge sur programmes en comptabilité (à l'avancement) et en fi scalité (à l'achèvement), il en résulte une situation fiscale latente significative. À titre d'indication, il est précisé que l'impact des différences de comptabilisation des programmes immobiliers entre les comptes fiscaux et les comptes consolidés à l'avancement s'élève en base à un montant de 148,0 millions d'euros, soit un impôt latent de 50,9 millions d'euros au 30 novembre 2019. 4.2.4. Transactions avec les parties liées En vertu de l'accord de licence signé avec Kaufman & Broad Europe SAS, Kaufman & Broad SA bénéficie à titre gratuit d'une licence d'exploitation portant sur les marques, logos et noms de domaine Kaufman & Broad en France. Toutes les autres transactions avec les parties liées sont réalisées à des conditions de marché. l'exception des transactions avec la société Artimus Participations (voir faits significatifs en note 4.2.2.1.), les relations avec les parties liées, y compris les modalités de rémunérations des dirigeants, sont restées comparables à celles de l'exercice 2018 et aucune transaction inhabituelle, par sa nature ou son montant, n'est intervenue au cours de l'exercice. 4.2.5. Événements postérieurs Néant. 4.2.6. Consolidation Kaufman & Broad SA est la société mère du périmètre de consolidation constitué de Kaufman & Broad SA et de ses filiales. 4.2.7. Divers Kaufman & Broad SA n'a pas de salarié. La rémunération globale des Administrateurs et mandataires sociaux au titre de l'année 2019 s'élève à 1 611 220 euros dont 239 534 euros aux Administrateurs non dirigeants. PATRIMOINE, RAPPORT FINANCIER ET RÉSULTATS AU 30 NOVEMBRE 2019 FILIALES ET PARTICIPATIONS 4.3. Filiales et participations Capitaux propres Valeur autres que le capital Quote-part du comptable avant affectation capital détenue brute des Capital des résultats en pourcentage titres détenus A − Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur brute excède 1 % du capital de Kaufman & Broad SA 1. Filiales (50 % au moins du capital détenu par la société) Kaufman & Broad Europe SAS 221 440 548 5 319 690 99,99 % 217 436 878 Kaufman & Broad Homes SAS 2 247 403 8 214 305 100,00 % 10 450 195 Kaufman & Broad Développement SAS 152 449 583 014 100,00 % 152 449 Kaufman & Broad Champagne 100 000 - 20 082 100,00 % 100 000 SMCI Développement SAS 762 245 732 873 100,00 % 762 245 Kaufman & Broad Rénovation SAS 160 000 16 000 100,00 % 152 296 Kaufman & Broad Financement SNC 3 040 500 1 032 748 99,90 % 4 307 707 Kaufman & Broad Real Estate SAS 205 280 8 296 370 100,00 % 30 191 792 Kaufman & Broad Méditerranée SARL 100 000 - 24 237 274 100,00 % 100 000 Kaufman & Broad Normandie SARL 100 000 - 6 328 064 100,00 % 100 000 Kaufman & Broad Savoie SARL 100 000 - 2 410 891 100,00 % 100 000 Kaufman & Broad Rhône-Alpes SARL 1 300 000 - 17 697 567 100,00 % 1 300 000 Kaufman & Broad Pyrénées-Atlantiques SARL 100 000 - 7 468 942 100,00 % 100 000 Résidences Bernard Teillaud SARL 840 000 15 514 778 100,00 % 15 663 729 Kaufman & Broad Midi-Pyrénées SARL 2 858 910 132 277 100,00 % 36 404 833 SARL Kaufman & Broad Languedoc-Roussillon 100 000 - 4 616 373 99,00 % 99 000 SARL Kaufman & Broad Gironde 100 000 - 6 117 013 99,00 % 1 387 900 Kaufman & Broad Bretagne 1 000 000 950 866 100,00 % 4 964 530 Kaufman et Broad Flandres 7 700 - 1 855 141 99,90 % 449 360 Kaufman et Broad Innovations 1 000 - 1 197 270 100,00 % 1 000 Kaufman et Broad Grands Projets 1 000 000 - 3 338 677 100,00 % 1 000 000 Kaufman et Broad Marketing et Ventes 1 000 - 12 985 100,00 % 1 000 Kaufman et Broad Poitou Charentes 100 000 - 1 714 002 100,00 % 100 000 Kaufman et Broad Pyrénées Orientales 100 000 385 701 100,00 % 100 000 Kaufman et Broad Est 100 000 - 240 727 100,00 % 100 000 Kaufman et Broad Bourgogne France Comté 100 000 302 453 100,00 % 100 000 Kaufman et Broad Investissement 100 000 - 6 167 100,00 % 100 000 2. Participations (10 % à 50 % au moins du capital détenu par la société) B − Renseignements globaux sur les autres titres dont la valeur brute n'excède pas 1 % du capital de Kaufman & Broad SA 1. Filiales non reprises au paragraphe A SNC Kaufman & Broad Promotion 1 1 000 99,90 % 990 SNC Kaufman & Broad Promotion 2 1 000 - 99,90 % 990 SNC Kaufman & Broad Promotion 3 1 000 - 99,90 % 990 SNC Kaufman & Broad Promotion 4 1 000 - 99,90 % 990 SNC Kaufman & Broad Promotion 5 1 000 - 99,90 % 990 SNC Kaufman & Broad Promotion 6 1 000 - 99,90 % 990 SNC Kaufman & Broad Promotion 7 1 000 - 99,90 % 990 SNC Kaufman & Broad Promotion 8 1 000 - 99,90 % 990 SNC Kaufman & Broad Promotion 9 1 000 - 99,90 % 990 Autres filiales françaises (ensemble) - - - 8 882 2. PARTICIPATIONS NON REPRISES AU PARAGRAPHE A DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES (ENSEMBLE) - - - 256 047 PATRIMOINE, RAPPORT FINANCIER ET RÉSULTATS AU 30 NOVEMBRE 2019 FILIALES ET PARTICIPATIONS Prêts et avances Montant des cautions Chiffre d'affaires Résultat comptable Dividendes encaissés Valeur comptable nette consentis par la société et avals donnés hors taxe du dernier du dernier par la société au des titres détenus non encore remboursés par la société exercice écoulé exercice écoulé cours de l'exercice 217 436 878 - - 9 656 741 7 621 453 8 574 549 10 450 195 - - 28 779 117 297 617 5 800 000 152 449 - - 18 126 302 4 756 088 2 917 779 100 000 - - 1 233 667 648 125 - 762 245 - 191 852 - 77 655 - 76 117 - 805 559 84 542 34 640 610 809 - - 278 304 - 3 462 196 - 30 191 792 - 4 048 283 - 10 793 090 - 100 000 - - 6 290 912 - 2 871 915 - - - - - - 173 429 - 100 000 - 2 973 607 - 3 000 162 - 1 300 000 - - 4 856 108 - 3 031 967 - 100 000 - 2 049 515 - 1 360 071 - 15 663 729 - - 607 678 409 774 - 36 404 833 - 12 320 025 1 782 782 - 99 000 - 4 475 483 - 2 534 381 - 1 387 900 - - 5 109 479 - 2 888 186 - 1 874 611 - 1 327 283 - 68 972 - 449 360 - - 2 806 739 - 37 574 - 1 000 - - - - 637 761 - - - - 92 267 - 748 697 - 1 000 - - 35 331 914 89 605 - 100 000 - 545 490 - 571 893 - 100 000 - - 469 392 - 179 440 - 100 000 - - - - 1 521 958 100 000 - - 228 464 - 1 467 650 - 100 000 - - - - 602 941 - 990 - - 142 201 980 8 901 238 - 990 - - - 139 669 - 990 - - 271 525 744 24 243 722 - 990 - - 105 877 460 11 629 399 - 990 - - 115 989 957 10 526 288 - 990 - - 131 962 449 10 204 019 - 990 - - 34 218 288 1 991 380 - 990 - - 178 068 681 9 343 534 - 990 - - - 42 055 - 6 995 - - - - - 1 155 - - - - - La Sté Kaufman et Broad SA a publié ce contenu, le 14 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

