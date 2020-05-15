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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Kaufman & Broad    KOF   FR0004007813

KAUFMAN & BROAD

(KOF)
  Rapport
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14-05-2020 : DECLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

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15/05/2020 | 20:45

Paris, le 14 mai 2020

DECLARATION DES TRANSACTIONS

DANS LE CADRE DU PROGRAMME

DE RACHAT D'ACTIONS

Volume total

Prix pondéré moyen

Nom de l'émetteur

Jour de la

Code identifiant de

journalier

journalier

Marché

transaction

l'instrument financier

(en nombre

d'acquisition

d'actions)

des actions

Kaufman &

14/05/20

FR0004007813

8 153

29,82 €

XPAR

Broad

Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr

Contacts

Directeur Général Finances

Relations Presse

Bruno Coche

Relations Médias : Agence Hopscotch Capital : Violaine Danet

01 41 43 44 73

01 58 65 00 77 / k&b@hopscotchcapital.fr

infos-invest@ketb.com

Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti

06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com

A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs- Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

Le Document d'Enregistrement Universel de Kaufman & Broad a été déposé le 31 mars 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.20-0231. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document d'Enregistrement Universel. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.

PRESENTATION DETAILLEE DES TRANSACTIONS :

Code

Prix

Code

Numéro de

Code

Nom du

jour/heure de la

identifiant de

Quantité

Nom de l'émetteur

Code Identifiant PSI

unitaire

Devise

identifiant

référence de la

Identifiant

PSI

transaction

l'instrument

achetée

(unité)

marché

transaction

financier

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 17:22:44

FR0004007813

29,90

EUR

27

XPAR

00394489826TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 17:22:44

FR0004007813

29,90

EUR

3

XPAR

00394489824TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 17:22:44

FR0004007813

29,90

EUR

1

XPAR

00394489821TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 17:22:44

FR0004007813

29,90

EUR

1

XPAR

00394489820TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 17:22:44

FR0004007813

29,90

EUR

32

XPAR

00394489819TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 17:07:36

FR0004007813

30,00

EUR

33

XPAR

00394485672TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 17:07:36

FR0004007813

30,00

EUR

69

XPAR

00394485671TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 17:04:49

FR0004007813

30,00

EUR

2

XPAR

00394485175TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 17:04:49

FR0004007813

30,00

EUR

103

XPAR

00394485173TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 17:04:48

FR0004007813

30,00

EUR

10

XPAR

00394485164TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 17:04:48

FR0004007813

30,00

EUR

103

XPAR

00394485163TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 17:04:47

FR0004007813

30,00

EUR

11

XPAR

00394485137TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 17:04:45

FR0004007813

30,00

EUR

111

XPAR

00394485120TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 17:04:40

FR0004007813

30,00

EUR

128

XPAR

00394485111TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 17:04:34

FR0004007813

30,00

EUR

23

XPAR

00394485077TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:57:50

FR0004007813

30,00

EUR

44

XPAR

00394483976TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:57:50

FR0004007813

30,00

EUR

70

XPAR

00394483975TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:57:50

FR0004007813

30,00

EUR

210

XPAR

00394483974TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:57:50

FR0004007813

30,00

EUR

91

XPAR

00394483973TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:57:50

FR0004007813

30,00

EUR

10

XPAR

00394483971TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:57:50

FR0004007813

30,00

EUR

107

XPAR

00394483969TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:57:47

FR0004007813

30,00

EUR

9

XPAR

00394483962TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:57:47

FR0004007813

30,00

EUR

95

XPAR

00394483961TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:57:47

FR0004007813

30,00

EUR

12

XPAR

00394483958TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:57:47

FR0004007813

30,00

EUR

153

XPAR

00394483957TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:57:46

FR0004007813

30,00

EUR

12

XPAR

00394483953TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:57:46

FR0004007813

30,00

EUR

121

XPAR

00394483951TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:57:45

FR0004007813

30,00

EUR

7

XPAR

00394483949TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:57:45

FR0004007813

30,00

EUR

77

XPAR

00394483947TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:57:45

FR0004007813

30,00

EUR

2

XPAR

00394483945TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:57:45

FR0004007813

30,00

EUR

2

XPAR

00394483943TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:50:20

FR0004007813

30,00

EUR

46

XPAR

00394482937TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:50:20

FR0004007813

30,00

EUR

3

XPAR

00394482936TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:43:22

FR0004007813

30,00

EUR

23

XPAR

00394481951TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:43:12

FR0004007813

30,00

EUR

43

XPAR

00394481937TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:02:42

FR0004007813

29,85

EUR

1

XPAR

00394471123TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:02:42

FR0004007813

29,85

EUR

16

XPAR

00394471121TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:02:42

FR0004007813

29,85

EUR

10

XPAR

00394471120TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 16:02:42

FR0004007813

29,85

EUR

29

XPAR

00394471119TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:51:42

FR0004007813

30,00

EUR

76

XPAR

00394467197TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:51:42

FR0004007813

30,00

EUR

83

XPAR

00394467196TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:51:41

FR0004007813

30,00

EUR

9

XPAR

00394467192TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:43:33

FR0004007813

29,85

EUR

93

XPAR

00394465699TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:43:33

FR0004007813

29,85

EUR

1

XPAR

00394465698TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:43:33

FR0004007813

29,85

EUR

23

XPAR

00394465697TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:42:40

FR0004007813

30,00

EUR

78

XPAR

00394465549TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:42:40

FR0004007813

30,00

EUR

23

XPAR

00394465548TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:39:52

FR0004007813

30,00

EUR

88

XPAR

00394465054TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:39:52

FR0004007813

30,00

EUR

22

XPAR

00394465053TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:37:04

FR0004007813

30,00

EUR

14

XPAR

00394464192TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:37:04

FR0004007813

30,00

EUR

96

XPAR

00394464191TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:34:16

FR0004007813

30,00

EUR

28

XPAR

00394463220TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:34:16

FR0004007813

30,00

EUR

58

XPAR

00394463219TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:32:24

FR0004007813

30,00

EUR

37

XPAR

00394462710TRLO1

2/5

Code

Prix

Code

Numéro de

Code

Nom du

jour/heure de la

identifiant de

Quantité

Nom de l'émetteur

Code Identifiant PSI

unitaire

Devise

identifiant

référence de la

Identifiant

PSI

transaction

l'instrument

achetée

(unité)

marché

transaction

financier

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:32:24

FR0004007813

30,00

EUR

52

XPAR

00394462709TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:30:32

FR0004007813

30,00

EUR

104

XPAR

00394462513TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:26:48

FR0004007813

30,00

EUR

12

XPAR

00394462106TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:26:48

FR0004007813

30,00

EUR

91

XPAR

00394462105TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:21:47

FR0004007813

30,00

EUR

9

XPAR

00394461810TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:21:46

FR0004007813

30,00

EUR

95

XPAR

00394461808TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:15:36

FR0004007813

30,00

EUR

44

XPAR

00394461336TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:15:36

FR0004007813

30,00

EUR

59

XPAR

00394461335TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 15:11:56

FR0004007813

30,00

EUR

65

XPAR

00394461058TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 14:59:13

FR0004007813

30,00

EUR

40

XPAR

00394460211TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 14:59:13

FR0004007813

30,00

EUR

15

XPAR

00394460210TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 14:59:13

FR0004007813

30,00

EUR

51

XPAR

00394460209TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20200514 14:37:56

FR0004007813

29,95

EUR

165

XPAR

00394459215TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

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Code

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Code

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Code

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identifiant

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Identifiant

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l'instrument

achetée

(unité)

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La Sté Kaufman et Broad SA a publié ce contenu, le 14 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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Résultat net 2020 48,6 M
Trésorerie 2020 29,1 M
Rendement 2020 7,25%
PER 2020 13,4x
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VE / CA2020 0,49x
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Capitalisation 652 M
Graphique KAUFMAN & BROAD
Durée : Période :
Kaufman & Broad : Graphique analyse technique Kaufman & Broad | Zone bourse
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Tendances analyse technique KAUFMAN & BROAD
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Nombre d'Analystes 7
Objectif de cours Moyen 32,57 €
Dernier Cours de Cloture 29,85 €
Ecart / Objectif Haut 47,4%
Ecart / Objectif Moyen 9,12%
Ecart / Objectif Bas -19,6%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Nordine Hachemi Chairman & Chief Executive Officer
Bruno Coche Chief Financial Officer
Sophie Lombard Director
Frédéric P. Stévenin Director
Sylvie Charles Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
KAUFMAN & BROAD-19.32%704
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LENNAR CORPORATION-12.62%14 773
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