14-05-2020 : DECLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
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15/05/2020 | 20:45
Paris, le 14 mai 2020
DECLARATION DES TRANSACTIONS
DANS LE CADRE DU PROGRAMME
DE RACHAT D'ACTIONS
Volume total
Prix pondéré moyen
Nom de l'émetteur
Jour de la
Code identifiant de
journalier
journalier
Marché
transaction
l'instrument financier
(en nombre
d'acquisition
d'actions)
des actions
Kaufman &
14/05/20
FR0004007813
8 153
29,82 €
XPAR
Broad
Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr
Contacts
Directeur Général Finances
Relations Presse
Bruno Coche
Relations Médias : Agence Hopscotch Capital : Violaine Danet
01 41 43 44 73
01 58 65 00 77 / k&b@hopscotchcapital.fr
infos-invest@ketb.com
Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti
06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com
A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs- Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.
Le Document d'Enregistrement Universel de Kaufman & Broad a été déposé le 31 mars 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.20-0231. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document d'Enregistrement Universel. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.
PRESENTATION DETAILLEE DES TRANSACTIONS :
Code
Prix
Code
Numéro de
Code
Nom du
jour/heure de la
identifiant de
Quantité
Nom de l'émetteur
Code Identifiant PSI
unitaire
Devise
identifiant
référence de la
Identifiant
PSI
transaction
l'instrument
achetée
(unité)
marché
transaction
financier
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 17:22:44
FR0004007813
29,90
EUR
27
XPAR
00394489826TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 17:22:44
FR0004007813
29,90
EUR
3
XPAR
00394489824TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 17:22:44
FR0004007813
29,90
EUR
1
XPAR
00394489821TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 17:22:44
FR0004007813
29,90
EUR
1
XPAR
00394489820TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 17:22:44
FR0004007813
29,90
EUR
32
XPAR
00394489819TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 17:07:36
FR0004007813
30,00
EUR
33
XPAR
00394485672TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 17:07:36
FR0004007813
30,00
EUR
69
XPAR
00394485671TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 17:04:49
FR0004007813
30,00
EUR
2
XPAR
00394485175TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 17:04:49
FR0004007813
30,00
EUR
103
XPAR
00394485173TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 17:04:48
FR0004007813
30,00
EUR
10
XPAR
00394485164TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 17:04:48
FR0004007813
30,00
EUR
103
XPAR
00394485163TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 17:04:47
FR0004007813
30,00
EUR
11
XPAR
00394485137TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 17:04:45
FR0004007813
30,00
EUR
111
XPAR
00394485120TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 17:04:40
FR0004007813
30,00
EUR
128
XPAR
00394485111TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 17:04:34
FR0004007813
30,00
EUR
23
XPAR
00394485077TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:57:50
FR0004007813
30,00
EUR
44
XPAR
00394483976TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:57:50
FR0004007813
30,00
EUR
70
XPAR
00394483975TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:57:50
FR0004007813
30,00
EUR
210
XPAR
00394483974TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:57:50
FR0004007813
30,00
EUR
91
XPAR
00394483973TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:57:50
FR0004007813
30,00
EUR
10
XPAR
00394483971TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:57:50
FR0004007813
30,00
EUR
107
XPAR
00394483969TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:57:47
FR0004007813
30,00
EUR
9
XPAR
00394483962TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:57:47
FR0004007813
30,00
EUR
95
XPAR
00394483961TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:57:47
FR0004007813
30,00
EUR
12
XPAR
00394483958TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:57:47
FR0004007813
30,00
EUR
153
XPAR
00394483957TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:57:46
FR0004007813
30,00
EUR
12
XPAR
00394483953TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:57:46
FR0004007813
30,00
EUR
121
XPAR
00394483951TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:57:45
FR0004007813
30,00
EUR
7
XPAR
00394483949TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:57:45
FR0004007813
30,00
EUR
77
XPAR
00394483947TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:57:45
FR0004007813
30,00
EUR
2
XPAR
00394483945TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:57:45
FR0004007813
30,00
EUR
2
XPAR
00394483943TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:50:20
FR0004007813
30,00
EUR
46
XPAR
00394482937TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:50:20
FR0004007813
30,00
EUR
3
XPAR
00394482936TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:43:22
FR0004007813
30,00
EUR
23
XPAR
00394481951TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:43:12
FR0004007813
30,00
EUR
43
XPAR
00394481937TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:02:42
FR0004007813
29,85
EUR
1
XPAR
00394471123TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:02:42
FR0004007813
29,85
EUR
16
XPAR
00394471121TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:02:42
FR0004007813
29,85
EUR
10
XPAR
00394471120TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 16:02:42
FR0004007813
29,85
EUR
29
XPAR
00394471119TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:51:42
FR0004007813
30,00
EUR
76
XPAR
00394467197TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:51:42
FR0004007813
30,00
EUR
83
XPAR
00394467196TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:51:41
FR0004007813
30,00
EUR
9
XPAR
00394467192TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:43:33
FR0004007813
29,85
EUR
93
XPAR
00394465699TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:43:33
FR0004007813
29,85
EUR
1
XPAR
00394465698TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:43:33
FR0004007813
29,85
EUR
23
XPAR
00394465697TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:42:40
FR0004007813
30,00
EUR
78
XPAR
00394465549TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:42:40
FR0004007813
30,00
EUR
23
XPAR
00394465548TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:39:52
FR0004007813
30,00
EUR
88
XPAR
00394465054TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:39:52
FR0004007813
30,00
EUR
22
XPAR
00394465053TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:37:04
FR0004007813
30,00
EUR
14
XPAR
00394464192TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:37:04
FR0004007813
30,00
EUR
96
XPAR
00394464191TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:34:16
FR0004007813
30,00
EUR
28
XPAR
00394463220TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:34:16
FR0004007813
30,00
EUR
58
XPAR
00394463219TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:32:24
FR0004007813
30,00
EUR
37
XPAR
00394462710TRLO1
2/5
Code
Prix
Code
Numéro de
Code
Nom du
jour/heure de la
identifiant de
Quantité
Nom de l'émetteur
Code Identifiant PSI
unitaire
Devise
identifiant
référence de la
Identifiant
PSI
transaction
l'instrument
achetée
(unité)
marché
transaction
financier
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:32:24
FR0004007813
30,00
EUR
52
XPAR
00394462709TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:30:32
FR0004007813
30,00
EUR
104
XPAR
00394462513TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:26:48
FR0004007813
30,00
EUR
12
XPAR
00394462106TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:26:48
FR0004007813
30,00
EUR
91
XPAR
00394462105TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:21:47
FR0004007813
30,00
EUR
9
XPAR
00394461810TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:21:46
FR0004007813
30,00
EUR
95
XPAR
00394461808TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:15:36
FR0004007813
30,00
EUR
44
XPAR
00394461336TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:15:36
FR0004007813
30,00
EUR
59
XPAR
00394461335TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 15:11:56
FR0004007813
30,00
EUR
65
XPAR
00394461058TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 14:59:13
FR0004007813
30,00
EUR
40
XPAR
00394460211TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 14:59:13
FR0004007813
30,00
EUR
15
XPAR
00394460210TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 14:59:13
FR0004007813
30,00
EUR
51
XPAR
00394460209TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 14:37:56
FR0004007813
29,95
EUR
165
XPAR
00394459215TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 14:37:56
FR0004007813
29,85
EUR
7
XPAR
00394459213TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20200514 14:37:56
FR0004007813
29,85
EUR
75
XPAR
00394459207TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
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Code
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Code
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unitaire
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5/5
La Sté Kaufman et Broad SA a publié ce contenu, le 14 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le15 mai 2020 18:44:01 UTC.