19/10/2018: CESSATION ET MISE EN OEUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE

Paris, le 19 octobre 2018

CESSATION ET MISE EN OEUVRE D'UN CONTRAT DE LIQUIDITE

À compter du 22 octobre 2018 et pour une période d'un an renouvelable automatiquement, Kaufman & Broad SA a confié à l'établissement financier Rothschild Martin Maurel la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme aux dispositions du cadre juridique en vigueur, en particulier du règlement (UE) n ° 596. / 2014 du Parlement européen et du Conseil européen du 16 avril 2014, et notamment ses articles 5 et 13, les dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce ainsi que la décision de l'Autorité des Marchés Financiers du 21 mars 2011.

En date du 19 octobre 2018, il a été mis fin au contrat de liquidité conclu entre la société Kaufman & Broad SA et Kepler Cheuvreux le 1er août 2016.

À ce jour, les actifs suivants se trouvaient dans le compte de liquidité:

• 283 138,17 euros

• 32 765 actions Kaufman & Broad SA

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les ressources suivantes ont été affectées au compte de liquidité:

• 283 138,17 euros

• 32 765 actions Kaufman & Broad SA

Il est rappelé que lors du dernier rapport semestriel (au 30 juin 2018), les ressources suivantes figuraient dans le compte de liquidité:

• 858 422,34 euros

• 19 926 actions Kaufman & Broad SA

Ce communiqué est disponible sur le sitewww.kaufmanbroad.fr

