24-06-2020 : nouvelle charte de déontologie boursière

PREVENTION DES DELITS D'ABUS DE MARCHE

CHARTE DE DEONTOLOGIE BOURSIERE

L'objectif de la présente charte (ci-après la « Charte ») est de rappeler que chacun est, à titre personnel, concerné par la législation française relative aux délits d'abus de marché, et plus particulièrement ceux relatifs à l'utilisation ou à la divulgation d'informations privilégiées.

En effet, du fait de son statut de société cotée, la communication externe de KAUFMAN & BROAD SA est strictement réglementée et se fait sous le contrôle de l'AMF, qui veille à ce que le public et l'ensemble des actionnaires aient, à tout moment, un égal accès aux informations relatives à la société KAUFMAN & BROAD SA et ses filiales, qui pourraient avoir un impact sur le cours de Bourse de l'action

KAUFMAN & BROAD SA.

La législation applicable concerne potentiellement tous les dirigeants et collaborateurs du Groupe

KAUFMAN & BROAD, qu'ils soient, ou non, actionnaires de la société KAUFMAN & BROAD SA, quelle

que soit la société du Groupe au sein de laquelle ils travaillent.

Conformément à la réglementation qui lui est applicable, la société KAUFMAN & BROAD SA est tenue d'établir, de mettre à jour, et de tenir à disposition de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») une

liste des personnes ayant accès, de manière régulière ou occasionnelle, à des informations dites « privilégiées » la concernant directement ou indirectement. Les tiers ayant, dans les mêmes conditions, accès à ces informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec le Groupe KAUFMAN &

BROAD, font également l'objet d'une liste. Ces listes nominatives, indiquent les motifs pour lesquels chaque personne figure sur cette liste. Elles sont communiquées à l'AMF à sa demande et conservées

pendant cinq ans à compter de leur établissement et de leur mise à jour.

Dans ce cadre, la société KAUFMAN & BROAD SA est tenue d'informer les personnes concernées des règles applicables en matière de détention, de communication et d'utilisation d'une information

privilégiée, et des sanctions administratives et/ou pénales lourdes encourues en cas de violation de ces règles.

La présente Charte a pour objet (i) de rappeler les règles applicables et sanctions encourues par chacun en matière de délits boursiers, et (ii) de mettre en place des mesures préventives de nature à permettre à chacun d'investir en titres KAUFMAN & BROAD SA tout en respectant les règles relatives à l'intégrité du marché.

En conséquence, il est demandé aux dirigeants, collaborateurs et partenaires du Groupe KAUFMAN & BROAD de respecter scrupuleusement les dispositions de la présente Charte.

1. DEFINITIONS

Pour les besoins de la Charte, on entend par :

AMF

L'Autorité des Marchés Financiers.

Collaborateurs InformésDéontologue

Les personnes travaillant au sein (ou pour le compte) du Groupe KAUFMAN & BROAD et ayant un accès régulier à des Informations Privilégiées (telles que définies ci-dessous). Les Collaborateurs Informés font partie de la catégorie des Initiés Permanents.

Cette catégorie est potentiellement très large.

Il peut s'agir notamment :

- des collaborateurs ou assistant(e)s des mandataires sociaux et des membres du comité de direction,

- des salariés travaillant dans les services « Corporate », tels que par exemple : direction du contrôle de gestion et budgets, direction de la consolidation comptable, audit interne, services en charge de la communication financière, de la communication marketing et commerciale, direction juridique corporate, etc…

- des commissaires aux comptes

- des conseils habituels du groupe

Désigne conjointement la Direction des Ressources Humaines et la Direction financière du Groupe, assistées de la Direction Juridique.

Le Déontologue est chargé de veiller au respect des dispositions de la présente Charte et notamment :

• d'établir et de mettre à jour les listes d'Initiés Permanents et Occasionnels, d'informer les initiés quant à leur inscription sur ces listes,

• d'apporter toute information aux initiés sur les périodes d'abstention (fenêtres négatives) définies à l'article 3.B,

• de recevoir les déclarations des Mandataires Sociaux, des Personnes Assimilées et des personnes qui leur sont étroitement liées, relatives aux Transactions sur Titres, dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessous,

• de donner tout avis consultatif nécessaire sur les Transactions sur Titres projetées.

Le Déontologue peut être contacté à l'adresse mail suivante : deontologuekbsa@ketb.com

Groupe KAUFMAN & BROAD

Désigne KAUFMAN & BROAD SA et l'ensemble de ses filiales et participations entrant dans le champ de sa consolidation comptable

Information Privilégiée

Une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, le Groupe KAUFMAN & BROAD, ou un ou plusieurs Titres (tels que définis ci-dessous), et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des Titres concernés, ou le cours des Titres qui leurs sont liés.

Une information ne doit être considérée comme « publique » que si elle a fait l'objet d'un communiqué par KAUFMAN & BROAD SA, et/ou une publication légale, et/ou l'émission d'un avis financier dans la grande presse.

Une information peut être une Information Privilégiée même si elle ne concerne directement qu'une ou plusieurs sociétés du Groupe

KAUFMAN & BROAD autre que KAUFMAN & BROAD SA elle-même.

Une information est réputée précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera ou d'un événement qui s'est produit ou dont ou peut raisonnablement penser qu'il se produira, si elle est suffisamment précise pour qu'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des Titres concernés ou des Titres qui leur sont liés. A cet égard, dans le cas d'un processus se déroulant en plusieurs étapes visant à donner lieu à, ou résultant en, certaines circonstances ou un certain évènement, ces circonstances futures ou cet évènement futur peuvent être considérés comme une information précise, tout comme les étapes intermédiaires de ce processus qui ont partie liée au fait de donner lieu à, ou de résulter en, de telles circonstances ou un tel évènement.

Une étape intermédiaire d'un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une Information Privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères relatifs à l'Information Privilégiée.

Une information, qui si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des Titres concernés ou le cours de Titres dérivés qui leurs sont liés est une information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement.

La publication dans la presse ou par tout autre média de rumeurs relatives à une information, non officiellement confirmées par la Société comme il est dit ci-dessus, ne lui fait pas perdre son caractère privilégié.

Le caractère d'Information Privilégiée d'une information s'apprécie à la date de communication de cette information.

En pratique, et à titre d'exemple, est considérée comme une Information Privilégiée, tant qu'elle n'a pas été rendue publique (liste non exhaustive) et dès lors que l'événement en question serait susceptible d'influencer de façon sensible la situation de KAUFMAN &

BROAD SA ou du Groupe KAUFMAN & BROAD :

- toute prévision concernant le résultat ou le chiffre d'affaires du trimestre, du semestre ou de l'année ;

- toute prévision sur la croissance du chiffre d'affaires du résultat, du dividende, ou plus généralement toute prévision d'évolution d'un agrégat financier quelconque ;

- toute prévision d'un agrégat, d'un indice ou d'une tendance de marché pouvant impacter le résultat de KAUFMAN & BROAD SA;

- tout projet d'acquisition, de cession, de fusion ou de partenariat significatif par le Groupe KAUFMAN & BROAD ; la préparation d'une opération, même à un stade hypothétique et préliminaire, doit être considérée comme une Information Privilégiée ;

- tout projet de contrat significatif ;

- tout événement ponctuel (procès, litige, opération financière, restructuration, changement d'organisation, de dirigeant ou de cadre, OPA/OPE) susceptible d'influencer de façon sensible la situation de KAUFMAN & BROAD SA ou du Groupe KAUFMAN & BROAD ;

- toute information visée aux tirets ci-dessus concernant une société dans laquelle KAUFMAN & BROAD SA détient directement ou indirectement une participation qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des Titres.

Initiés Occasionnels

Toute personne, hors les Initiés Permanents, ayant ponctuellement accès à une Information Privilégiée concernant le Groupe KAUFMAN & BROAD, notamment les salariés ou les tiers (tels que fournisseurs, prestataires, banquiers, auditeurs, experts comptables, conseils en communication,…), qui en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières sont amenés à intervenir dans la préparation ou le déroulement d'une opération ou d'un événement particulier susceptible d'être qualifié d'Information Privilégiée.

Initiés Permanents

Les Mandataires Sociaux, les Personnes Assimilées et les Collaborateurs Informés.

Mandataires Sociaux

(i) le Président Directeur Général

(ii) les membres du Conseil d'administration

Personnes Assimilées

Sont assimilées aux Mandataires Sociaux, les personnes qui, d'une part, ont au sein du Groupe KAUFMAN & BROAD le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant l'évolution et la stratégie du

Groupe KAUFMAN & BROAD et, d'autre part, ont un accès régulier à des Informations Privilégiées concernant directement ouindirectement KAUFMAN & BROAD. Il s'agit principalement des membres du comité de direction de KAUFMAN & BROAD SA.

Titres

(i) les actions et toutes les valeurs mobilières émises ou à émettre par KAUFMAN & BROAD SA ;

(ii) les droits qui pourraient être détachés de ces différents titres, et notamment les droits préférentiels de souscription ou d'attribution ;

(iii) tout instrument dérivé ayant pour sous-jacent les droits ou titres mentionnés aux (i) et (ii), et notamment les contrats financiers à terme (y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces, les contrats d'échange (swaps) et les options).

Transaction

Toute acquisition ou cession de Titres, immédiate ou à terme, sur le marché ou hors marché, la conclusion d'une promesse d'acquisition ou de cession de Titres, toute opération sur produits dérivés ayant pour sous-jacent des Titres, ainsi que toute opération de couverture ou hedging ayant pour effet d'acquérir ou de transférer le risque économique afférent à des Titres. Sont également visés les souscriptions et achats par l'exercice d'options de souscription ou d'achat d'actions, de bons de souscription, même non suivi d'une cession des actions obtenues.

2. OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITE - DELIT DE DIVULGATION D'INFORMATION

PRIVILEGIEE

Toute personne qui détient une Information Privilégiée, qu'elle soit Mandataire Social, Personne Assimilée, Collaborateur Informé ou Initié Occasionnel, doit s'abstenir de la communiquer à une autre personne, y compris au sein de la Société, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions.

Par conséquent, tout Initié Permanent ou Occasionnel doit tenir toute Information Privilégiée confidentielle à l'égard de toute personne, y compris au sein de la Société, dont l'activité ou la mission ne requiert pas la connaissance de cette information.

Il est par ailleurs strictement interdit de recommander à toute personne de réaliser ou de faire réaliser par une autre personne une Transaction sur Titres sur la base d'une Information Privilégiée.

Tous les Initiés Permanents et Occasionnels s'interdisent de diffuser des informations que ce soit par l'intermédiaire des médias (dont Internet) ou par tout autre moyen.

Par ailleurs, préalablement à la transmission d'une Information Privilégiée à un prestataire externe, tout Initié Permanent ou Occasionnel doit informer ce prestataire de ses obligations de confidentialité et limiter la transmission par ce dernier de l'Information Privilégiée.

S'agissant des sanctions applicables en cas de violation des obligations décrites au présent paragraphe 2, il convient de se reporter à l'encart figurant ci-dessous (article L. 465-3 du Code monétaire et financier).