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KAUFMAN & BROAD (KOF)
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26/11/2018: DÉCLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

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0
26/11/2018 | 19:28

DECLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME

DE RACHAT D'ACTIONS

DU 11 OCTOBRE 2018 AU 15 FEVRIER 2019

Kaufman & Broad

19/11/2018

FR0004007813

7 659

34,19 €

XPAR

261 861,21 €

Kaufman & Broad

20/11/2018

FR0004007813

7 509

33,30 €

XPAR

250 049,70 €

Kaufman & Broad

21/11/2018

FR0004007813

7 517

33,13 €

XPAR

249 038,21 €

Kaufman & Broad

22/11/2018

FR0004007813

7 269

33,78 €

XPAR

245 546,82 €

Kaufman & Broad

23/11/2018

FR0004007813

8 711

34,45 €

XPAR

300 093,95 €

Les informations détaillées peuvent être consultées en annexe du présent document et sont également disponibles sur le site internet de Kaufman & Broad en cliquant ici.

Ce communiqué est disponible sur le sitewww.kaufmanbroad.fr

Contacts

Directeur Général Finances

Relations Presse

Bruno Coche

Relations Médias : Agence Hopscotch Capital : Violaine Danet

01 41 43 44 73

01 58 65 00 77 / k&b@hopscotchcapital.fr

infos-invest@ketb.com

Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti

06 72 42 66 24 /ecacitti@ketb.com

A propos de Kaufman & Broad - Depuis 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

Le Document de Référence de Kaufman & Broad a été déposé le 29 mars 2018 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.18 0226. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document de Référence. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays.

PRESENTATION DETAILLEE DES TRANSACTIONS :

19 novembre 2018

Nom de l'émetteur

Code Identifiant

Nom du

PSI

Code Identifiant PSI

jour/heure de la transaction

Code identifiant de l'instrument financier

Prix unitaire (unité)

Devise

Quantité achetée

Code identifiant marché

Numéro de référence de la transaction

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:11:36

FR0004007813

33,86

EUR

576

XPAR

00367678653TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:11:36

FR0004007813

33,86

EUR

5

XPAR

00367678652TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:11:36

FR0004007813

33,86

EUR

12

XPAR

00367678651TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:11:36

FR0004007813

33,86

EUR

75

XPAR

00367678650TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:10:14

FR0004007813

33,86

EUR

59

XPAR

00367678482TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:10:14

FR0004007813

33,86

EUR

3

XPAR

00367678480TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:10:14

FR0004007813

33,86

EUR

41

XPAR

00367678478TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:10:14

FR0004007813

33,86

EUR

64

XPAR

00367678477TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:10:14

FR0004007813

33,86

EUR

43

XPAR

00367678476TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:10:14

FR0004007813

33,86

EUR

133

XPAR

00367678475TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:10:04

FR0004007813

33,86

EUR

18

XPAR

00367678459TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:08:56

FR0004007813

33,86

EUR

80

XPAR

00367678315TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:05:32

FR0004007813

33,74

EUR

24

XPAR

00367677758TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:03:08

FR0004007813

33,72

EUR

47

XPAR

00367677130TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:03:08

FR0004007813

33,72

EUR

47

XPAR

00367677128TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:03:08

FR0004007813

33,72

EUR

104

XPAR

00367677127TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:03:08

FR0004007813

33,72

EUR

151

XPAR

00367677126TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:03:08

FR0004007813

33,72

EUR

38

XPAR

00367677125TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:03:08

FR0004007813

33,72

EUR

1

XPAR

00367677124TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:03:08

FR0004007813

33,72

EUR

150

XPAR

00367677123TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 17:02:59

FR0004007813

33,70

EUR

40

XPAR

00367677095TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:43:32

FR0004007813

33,52

EUR

1

XPAR

00367675074TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:43:32

FR0004007813

33,52

EUR

20

XPAR

00367675073TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:41:50

FR0004007813

33,54

EUR

23

XPAR

00367674906TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:41:50

FR0004007813

33,54

EUR

24

XPAR

00367674905TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:34:19

FR0004007813

33,62

EUR

59

XPAR

00367673951TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:30:30

FR0004007813

33,66

EUR

22

XPAR

00367673445TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:30:30

FR0004007813

33,66

EUR

1

XPAR

00367673443TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:30:30

FR0004007813

33,66

EUR

1

XPAR

00367673442TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:30:30

FR0004007813

33,66

EUR

38

XPAR

00367673441TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:30:30

FR0004007813

33,66

EUR

6

XPAR

00367673440TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:30:30

FR0004007813

33,66

EUR

7

XPAR

00367673439TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:23:18

FR0004007813

33,72

EUR

10

XPAR

00367672628TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:23:18

FR0004007813

33,74

EUR

7

XPAR

00367672626TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:23:18

FR0004007813

33,74

EUR

13

XPAR

00367672625TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:23:18

FR0004007813

33,74

EUR

23

XPAR

00367672624TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:23:18

FR0004007813

33,74

EUR

13

XPAR

00367672623TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:17:54

FR0004007813

33,80

EUR

35

XPAR

00367671727TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:16:40

FR0004007813

33,88

EUR

73

XPAR

00367671503TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:14:37

FR0004007813

33,90

EUR

122

XPAR

00367671220TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:14:37

FR0004007813

33,92

EUR

10

XPAR

00367671218TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:14:37

FR0004007813

33,92

EUR

100

XPAR

00367671217TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:12:33

FR0004007813

33,96

EUR

5

XPAR

00367671033TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:12:33

FR0004007813

33,96

EUR

59

XPAR

00367671032TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:10:46

FR0004007813

33,98

EUR

11

XPAR

00367670887TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:10:46

FR0004007813

33,98

EUR

64

XPAR

00367670886TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:10:46

FR0004007813

33,98

EUR

46

XPAR

00367670885TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:06:49

FR0004007813

34,00

EUR

4

XPAR

00367670451TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:06:08

FR0004007813

34,02

EUR

41

XPAR

00367670364TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:02:51

FR0004007813

34,14

EUR

7

XPAR

00367669663TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 16:02:51

FR0004007813

34,14

EUR

75

XPAR

00367669662TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 15:56:04

FR0004007813

34,12

EUR

3

XPAR

00367668539TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 15:56:04

FR0004007813

34,12

EUR

14

XPAR

00367668538TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 15:56:04

FR0004007813

34,12

EUR

177

XPAR

00367668537TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 15:51:48

FR0004007813

34,12

EUR

27

XPAR

00367668053TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 15:45:53

FR0004007813

34,14

EUR

7

XPAR

00367667522TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 15:45:53

FR0004007813

34,14

EUR

17

XPAR

00367667521TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 15:45:53

FR0004007813

34,14

EUR

9

XPAR

00367667520TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 15:45:53

FR0004007813

34,18

EUR

6

XPAR

00367667519TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 15:45:53

FR0004007813

34,18

EUR

64

XPAR

00367667518TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 15:44:55

FR0004007813

34,20

EUR

6

XPAR

00367667430TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 15:44:55

FR0004007813

34,20

EUR

43

XPAR

00367667428TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 15:44:55

FR0004007813

34,20

EUR

53

XPAR

00367667427TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 15:39:32

FR0004007813

34,14

EUR

1

XPAR

00367666988TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181119 15:39:32

FR0004007813

34,14

EUR

19

XPAR

00367666987TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

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La Sté Kaufman et Broad SA a publié ce contenu, le 26 novembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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