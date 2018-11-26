26/11/2018: DÉCLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

A propos de Kaufman & Broad- Depuis 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village,des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.
Le Document de Référence de Kaufman & Broad a été déposé le 29 mars 2018 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'«AMF ») sous le numéro D.18 0226. Il est disponible sur lessites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives deKaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman &Broad attire notamment l'attentionsur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document deRéférence. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités,le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné àsolliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays.
PRESENTATION DETAILLEE DES TRANSACTIONS :
19 novembre 2018
Nom de l'émetteur
CodeIdentifiant
Nom du
PSI
Code Identifiant PSI
jour/heure de latransaction
Codeidentifiant de l'instrumentfinancier
Prixunitaire (unité)
Devise
Quantité achetée
Codeidentifiantmarché
Numéro de référence de la transaction
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:11:36
FR0004007813
33,86
EUR
576
XPAR
00367678653TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:11:36
FR0004007813
33,86
EUR
5
XPAR
00367678652TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:11:36
FR0004007813
33,86
EUR
12
XPAR
00367678651TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:11:36
FR0004007813
33,86
EUR
75
XPAR
00367678650TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:10:14
FR0004007813
33,86
EUR
59
XPAR
00367678482TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:10:14
FR0004007813
33,86
EUR
3
XPAR
00367678480TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:10:14
FR0004007813
33,86
EUR
41
XPAR
00367678478TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:10:14
FR0004007813
33,86
EUR
64
XPAR
00367678477TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:10:14
FR0004007813
33,86
EUR
43
XPAR
00367678476TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:10:14
FR0004007813
33,86
EUR
133
XPAR
00367678475TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:10:04
FR0004007813
33,86
EUR
18
XPAR
00367678459TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:08:56
FR0004007813
33,86
EUR
80
XPAR
00367678315TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:05:32
FR0004007813
33,74
EUR
24
XPAR
00367677758TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:03:08
FR0004007813
33,72
EUR
47
XPAR
00367677130TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:03:08
FR0004007813
33,72
EUR
47
XPAR
00367677128TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:03:08
FR0004007813
33,72
EUR
104
XPAR
00367677127TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:03:08
FR0004007813
33,72
EUR
151
XPAR
00367677126TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:03:08
FR0004007813
33,72
EUR
38
XPAR
00367677125TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:03:08
FR0004007813
33,72
EUR
1
XPAR
00367677124TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:03:08
FR0004007813
33,72
EUR
150
XPAR
00367677123TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 17:02:59
FR0004007813
33,70
EUR
40
XPAR
00367677095TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:43:32
FR0004007813
33,52
EUR
1
XPAR
00367675074TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:43:32
FR0004007813
33,52
EUR
20
XPAR
00367675073TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:41:50
FR0004007813
33,54
EUR
23
XPAR
00367674906TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:41:50
FR0004007813
33,54
EUR
24
XPAR
00367674905TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:34:19
FR0004007813
33,62
EUR
59
XPAR
00367673951TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:30:30
FR0004007813
33,66
EUR
22
XPAR
00367673445TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:30:30
FR0004007813
33,66
EUR
1
XPAR
00367673443TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:30:30
FR0004007813
33,66
EUR
1
XPAR
00367673442TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:30:30
FR0004007813
33,66
EUR
38
XPAR
00367673441TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:30:30
FR0004007813
33,66
EUR
6
XPAR
00367673440TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:30:30
FR0004007813
33,66
EUR
7
XPAR
00367673439TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:23:18
FR0004007813
33,72
EUR
10
XPAR
00367672628TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:23:18
FR0004007813
33,74
EUR
7
XPAR
00367672626TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:23:18
FR0004007813
33,74
EUR
13
XPAR
00367672625TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:23:18
FR0004007813
33,74
EUR
23
XPAR
00367672624TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:23:18
FR0004007813
33,74
EUR
13
XPAR
00367672623TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:17:54
FR0004007813
33,80
EUR
35
XPAR
00367671727TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:16:40
FR0004007813
33,88
EUR
73
XPAR
00367671503TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:14:37
FR0004007813
33,90
EUR
122
XPAR
00367671220TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:14:37
FR0004007813
33,92
EUR
10
XPAR
00367671218TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:14:37
FR0004007813
33,92
EUR
100
XPAR
00367671217TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:12:33
FR0004007813
33,96
EUR
5
XPAR
00367671033TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:12:33
FR0004007813
33,96
EUR
59
XPAR
00367671032TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:10:46
FR0004007813
33,98
EUR
11
XPAR
00367670887TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:10:46
FR0004007813
33,98
EUR
64
XPAR
00367670886TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:10:46
FR0004007813
33,98
EUR
46
XPAR
00367670885TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:06:49
FR0004007813
34,00
EUR
4
XPAR
00367670451TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:06:08
FR0004007813
34,02
EUR
41
XPAR
00367670364TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:02:51
FR0004007813
34,14
EUR
7
XPAR
00367669663TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 16:02:51
FR0004007813
34,14
EUR
75
XPAR
00367669662TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:56:04
FR0004007813
34,12
EUR
3
XPAR
00367668539TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:56:04
FR0004007813
34,12
EUR
14
XPAR
00367668538TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:56:04
FR0004007813
34,12
EUR
177
XPAR
00367668537TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:51:48
FR0004007813
34,12
EUR
27
XPAR
00367668053TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:45:53
FR0004007813
34,14
EUR
7
XPAR
00367667522TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:45:53
FR0004007813
34,14
EUR
17
XPAR
00367667521TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:45:53
FR0004007813
34,14
EUR
9
XPAR
00367667520TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:45:53
FR0004007813
34,18
EUR
6
XPAR
00367667519TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:45:53
FR0004007813
34,18
EUR
64
XPAR
00367667518TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:44:55
FR0004007813
34,20
EUR
6
XPAR
00367667430TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:44:55
FR0004007813
34,20
EUR
43
XPAR
00367667428TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:44:55
FR0004007813
34,20
EUR
53
XPAR
00367667427TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:39:32
FR0004007813
34,14
EUR
1
XPAR
00367666988TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:39:32
FR0004007813
34,14
EUR
19
XPAR
00367666987TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:35:54
FR0004007813
34,18
EUR
18
XPAR
00367666656TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:35:25
FR0004007813
34,24
EUR
2
XPAR
00367666635TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:35:25
FR0004007813
34,24
EUR
7
XPAR
00367666632TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:35:25
FR0004007813
34,24
EUR
75
XPAR
00367666631TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:35:24
FR0004007813
34,22
EUR
14
XPAR
00367666625TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:33:20
FR0004007813
34,24
EUR
1
XPAR
00367666396TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:33:20
FR0004007813
34,24
EUR
30
XPAR
00367666395TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181119 15:30:04
FR0004007813
34,30
EUR
18
XPAR
00367666014TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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La Sté Kaufman et Broad SA a publié ce contenu, le 26 novembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le26 novembre 2018 18:27:02 UTC.