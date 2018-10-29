29/10/2018: DÉCLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

A propos de Kaufman & Broad- Depuis 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village,des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.
Le Document de Référence de Kaufman & Broad a été déposé le 29 mars 2018 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'«AMF ») sous le numéro D.18 0226. Il est disponible sur lessites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attentionsur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document deRéférence. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités,le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné àsolliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays.
PRESENTATION DETAILLEE DES TRANSACTIONS :
22 octobre 2018
Nom de l'émetteur
CodeIdentifiant
Nom du
PSI
Code Identifiant PSI
jour/heure de latransaction
Codeidentifiant de l'instrumentfinancier
Prixunitaire (unité)
Devise
Quantité achetée
Codeidentifiantmarché
Numéro de référence de la transaction
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 16:14:58
FR0004007813
35,00
EUR
9
XPAR
00365649823TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 16:14:58
FR0004007813
35,00
EUR
20
XPAR
00365649822TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 16:14:58
FR0004007813
35,00
EUR
9
XPAR
00365649821TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 16:14:58
FR0004007813
35,00
EUR
22
XPAR
00365649820TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 16:14:58
FR0004007813
35,00
EUR
33
XPAR
00365649818TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 16:14:58
FR0004007813
35,00
EUR
8
XPAR
00365649817TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 15:55:25
FR0004007813
34,98
EUR
25
XPAR
00365646969TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 15:55:25
FR0004007813
35,00
EUR
500
XPAR
00365646968TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 15:55:25
FR0004007813
34,98
EUR
62
XPAR
00365646967TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 15:55:25
FR0004007813
35,00
EUR
66
XPAR
00365646965TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 15:54:19
FR0004007813
35,00
EUR
116
XPAR
00365646803TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 15:54:19
FR0004007813
35,00
EUR
184
XPAR
00365646802TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 15:52:16
FR0004007813
35,00
EUR
13
XPAR
00365646479TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 15:52:16
FR0004007813
35,00
EUR
3
XPAR
00365646477TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 15:52:16
FR0004007813
35,00
EUR
105
XPAR
00365646476TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 15:52:16
FR0004007813
35,00
EUR
229
XPAR
00365646475TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 15:52:11
FR0004007813
35,00
EUR
21
XPAR
00365646463TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 15:26:50
FR0004007813
35,00
EUR
15
XPAR
00365643130TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 15:24:46
FR0004007813
35,00
EUR
43
XPAR
00365643003TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181022 15:24:46
FR0004007813
35,00
EUR
17
XPAR
00365643002TRLO1
Nom de l'émetteur
CodeIdentifiant
Nom du
PSI
Code Identifiant PSI
jour/heure de latransaction
Codeidentifiant de l'instrumentfinancier
Prixunitaire (unité)
Devise
Quantité achetée
Codeidentifiantmarché
Numéro de référence de la transaction
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 17:06:21
FR0004007813
35,00
EUR
40
XPAR
00365743594TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 17:04:41
FR0004007813
35,00
EUR
17
XPAR
00365743243TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 17:04:41
FR0004007813
35,00
EUR
10
XPAR
00365743245TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 17:04:41
FR0004007813
35,00
EUR
67
XPAR
00365743242TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 17:04:41
FR0004007813
35,00
EUR
250
XPAR
00365743241TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:40:03
FR0004007813
34,82
EUR
10
XPAR
00365737496TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:40:03
FR0004007813
34,82
EUR
64
XPAR
00365737495TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:40:03
FR0004007813
34,82
EUR
5
XPAR
00365737494TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:40:03
FR0004007813
34,82
EUR
51
XPAR
00365737492TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:40:03
FR0004007813
34,82
EUR
102
XPAR
00365737491TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:22:35
FR0004007813
34,98
EUR
64
XPAR
00365733783TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:20:00
FR0004007813
34,98
EUR
4
XPAR
00365732973TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:20:00
FR0004007813
34,98
EUR
47
XPAR
00365732972TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:20:00
FR0004007813
34,98
EUR
75
XPAR
00365732971TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:20:00
FR0004007813
34,98
EUR
2
XPAR
00365732970TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:20:00
FR0004007813
34,98
EUR
36
XPAR
00365732969TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:04:17
FR0004007813
34,96
EUR
8
XPAR
00365728583TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:04:17
FR0004007813
34,96
EUR
7
XPAR
00365728582TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:04:17
FR0004007813
34,96
EUR
1
XPAR
00365728581TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:04:17
FR0004007813
34,96
EUR
7
XPAR
00365728580TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:04:17
FR0004007813
34,96
EUR
7
XPAR
00365728579TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:04:17
FR0004007813
34,96
EUR
147
XPAR
00365728578TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:04:17
FR0004007813
34,96
EUR
88
XPAR
00365728577TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:03:56
FR0004007813
34,94
EUR
68
XPAR
00365728459TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:01:08
FR0004007813
35,00
EUR
21
XPAR
00365727716TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:01:08
FR0004007813
35,00
EUR
50
XPAR
00365727715TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 16:01:08
FR0004007813
35,00
EUR
43
XPAR
00365727714TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 15:40:28
FR0004007813
34,92
EUR
38
XPAR
00365721052TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 15:40:28
FR0004007813
34,92
EUR
40
XPAR
00365721051TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 15:07:00
FR0004007813
34,92
EUR
70
XPAR
00365715437TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 15:07:00
FR0004007813
34,92
EUR
1
XPAR
00365715434TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 15:07:00
FR0004007813
34,92
EUR
5
XPAR
00365715431TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 15:07:00
FR0004007813
34,92
EUR
2
XPAR
00365715430TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 15:07:00
FR0004007813
34,92
EUR
10
XPAR
00365715429TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 15:07:00
FR0004007813
34,92
EUR
16
XPAR
00365715427TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 15:07:00
FR0004007813
34,92
EUR
75
XPAR
00365715426TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 12:00:10
FR0004007813
35,00
EUR
92
XPAR
00365697943TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 12:00:10
FR0004007813
35,00
EUR
28
XPAR
00365697942TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 12:00:10
FR0004007813
35,00
EUR
75
XPAR
00365697941TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 11:47:44
FR0004007813
34,86
EUR
78
XPAR
00365696913TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 11:47:44
FR0004007813
34,86
EUR
100
XPAR
00365696912TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 11:47:44
FR0004007813
34,86
EUR
50
XPAR
00365696911TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 11:44:09
FR0004007813
34,82
EUR
5
XPAR
00365696777TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 11:44:09
FR0004007813
34,82
EUR
59
XPAR
00365696775TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 11:41:30
FR0004007813
34,76
EUR
9
XPAR
00365696619TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 11:41:30
FR0004007813
34,76
EUR
67
XPAR
00365696616TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 11:41:30
FR0004007813
34,76
EUR
23
XPAR
00365696615TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 11:41:09
FR0004007813
34,76
EUR
165
XPAR
00365696565TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 11:41:09
FR0004007813
34,76
EUR
75
XPAR
00365696564TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 11:41:09
FR0004007813
34,78
EUR
4
XPAR
00365696563TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 11:41:09
FR0004007813
34,76
EUR
75
XPAR
00365696562TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 11:41:09
FR0004007813
34,74
EUR
7
XPAR
00365696560TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 11:41:07
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17
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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969500IKNV38EK1P8O50
20181023 11:41:07
FR0004007813
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EUR
2
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181023 11:27:48
FR0004007813
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EUR
61
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
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EUR
211
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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20181023 11:15:00
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31
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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27
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KOF.PA
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XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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XPAR
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20181023 11:03:29
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82
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20181023 11:03:29
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4
XPAR
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KOF.PA
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20181023 11:03:29
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34,98
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1
XPAR
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KOF.PA
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20181023 11:03:29
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34,96
EUR
75
XPAR
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KOF.PA
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EUR
60
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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20181023 10:22:07
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20
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20181023 10:22:07
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EUR
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XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
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20181023 10:22:07
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KOF.PA
Rothschild
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20181023 10:22:07
FR0004007813
34,98
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7
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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20181023 10:22:07
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EUR
20
XPAR
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KOF.PA
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XPAR
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KOF.PA
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20181023 9:19:03
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EUR
16
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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20181023 9:19:03
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EUR
52
XPAR
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KOF.PA
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20181023 9:19:02
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35,00
EUR
68
XPAR
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KOF.PA
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20181023 9:19:00
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35,00
EUR
5
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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20181023 9:19:00
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EUR
13
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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969500IKNV38EK1P8O50
20181023 9:19:00
FR0004007813
35,00
EUR
44
XPAR
00365684572TRLO1
Nom de l'émetteur
CodeIdentifiant
Nom du
PSI
Code Identifiant PSI
jour/heure de latransaction
Codeidentifiant de l'instrumentfinancier
Prixunitaire (unité)
Devise
Quantité achetée
Codeidentifiantmarché
Numéro de référence de la transaction
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
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XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:29:53
FR0004007813
34,76
EUR
89
XPAR
00365828452TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:29:53
FR0004007813
34,76
EUR
200
XPAR
00365828450TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:29:50
FR0004007813
34,76
EUR
136
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:29:50
FR0004007813
34,76
EUR
9
XPAR
00365828438TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:29:45
FR0004007813
34,76
EUR
64
XPAR
00365828367TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:29:45
FR0004007813
34,76
EUR
52
XPAR
00365828365TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:29:45
FR0004007813
34,76
EUR
11
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:29:41
FR0004007813
34,76
EUR
42
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:29:23
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34,76
EUR
10
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
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20181024 17:27:39
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EUR
137
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
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EUR
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XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
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20181024 17:26:19
FR0004007813
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EUR
69
XPAR
00365827186TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:26:19
FR0004007813
34,76
EUR
69
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:26:19
FR0004007813
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EUR
124
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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FR0004007813
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EUR
40
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:25:29
FR0004007813
34,76
EUR
26
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:22:14
FR0004007813
34,68
EUR
4
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:22:05
FR0004007813
34,70
EUR
82
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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20181024 17:20:43
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EUR
49
XPAR
00365825354TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:20:43
FR0004007813
34,72
EUR
132
XPAR
00365825353TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:20:43
FR0004007813
34,70
EUR
75
XPAR
00365825352TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:20:43
FR0004007813
34,72
EUR
62
XPAR
00365825351TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:20:30
FR0004007813
34,74
EUR
13
XPAR
00365825270TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:20:30
FR0004007813
34,74
EUR
6
XPAR
00365825269TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:19:44
FR0004007813
34,74
EUR
3
XPAR
00365825019TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:19:44
FR0004007813
34,74
EUR
20
XPAR
00365825018TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:15:42
FR0004007813
34,78
EUR
17
XPAR
00365823667TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:15:42
FR0004007813
34,78
EUR
69
XPAR
00365823666TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:14:59
FR0004007813
34,80
EUR
1 000
XPAR
00365823400TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:14:08
FR0004007813
34,80
EUR
7
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:14:08
FR0004007813
34,80
EUR
75
XPAR
00365823156TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:14:08
FR0004007813
34,80
EUR
18
XPAR
00365823153TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:14:08
FR0004007813
34,80
EUR
78
XPAR
00365823152TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
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34,84
EUR
1
XPAR
00365819468TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:06:44
FR0004007813
34,84
EUR
12
XPAR
00365819467TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:06:44
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EUR
15
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:06:43
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12
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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34,86
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100
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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25
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
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35
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
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34,86
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40
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:06:25
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34,86
EUR
100
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
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20181024 17:06:25
FR0004007813
34,86
EUR
51
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:06:25
FR0004007813
34,86
EUR
49
XPAR
00365819241TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:06:25
FR0004007813
34,86
EUR
51
XPAR
00365819240TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20181024 17:06:25
FR0004007813
34,86
EUR
24
XPAR
00365819239TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
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FR0004007813
34,86
EUR
40
XPAR
00365819237TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
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La Sté Kaufman et Broad SA a publié ce contenu, le 29 octobre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le29 octobre 2018 20:13:02 UTC.