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KAUFMAN & BROAD (KOF)
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29/10/2018: DÉCLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

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0
29/10/2018 | 21:14

DECLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME

DE RACHAT D'ACTIONS

DU 11 OCTOBRE 2018 AU 15 FEVRIER 2019

Kaufman & Broad

22/10/2018

FR0004007813

1 500

35,00

XPAR

52 500,00

Kaufman & Broad

23/10/2018

FR0004007813

4 132

34,93

XPAR

144 330,76

Kaufman & Broad

24/10/2018

FR0004007813

7 185

34,84

XPAR

250 325,40

Kaufman & Broad

25/10/2018

FR0004007813

1 755

34,92

XPAR

61 284,60

Kaufman & Broad

26/10/2018

FR0004007813

5 182

34,90

XPAR

180 851,80

Les informations détaillées peuvent être consultées en annexe du présent document et sont également disponibles sur le site internet de Kaufman & Broad en cliquant ici.

Ce communiqué est disponible sur le sitewww.kaufmanbroad.fr

Contacts

Directeur Général Finances

Relations Presse

Bruno Coche

Relations Médias : Agence Hopscotch Capital : Violaine Danet

01 41 43 44 73

77 / k&b@hopscotchcapital.fr

infos-invest@ketb.com

Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti

06 72 42 66 24 /ecacitti@ketb.com

01 58 65 00

A propos de Kaufman & Broad - Depuis 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

Le Document de Référence de Kaufman & Broad a été déposé le 29 mars 2018 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.18 0226. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document de Référence. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays.

PRESENTATION DETAILLEE DES TRANSACTIONS :

22 octobre 2018

Nom de l'émetteur

Code Identifiant

Nom du

PSI

Code Identifiant PSI

jour/heure de la transaction

Code identifiant de l'instrument financier

Prix unitaire (unité)

Devise

Quantité achetée

Code identifiant marché

Numéro de référence de la transaction

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 16:14:58

FR0004007813

35,00

EUR

9

XPAR

00365649823TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 16:14:58

FR0004007813

35,00

EUR

20

XPAR

00365649822TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 16:14:58

FR0004007813

35,00

EUR

9

XPAR

00365649821TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 16:14:58

FR0004007813

35,00

EUR

22

XPAR

00365649820TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 16:14:58

FR0004007813

35,00

EUR

33

XPAR

00365649818TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 16:14:58

FR0004007813

35,00

EUR

8

XPAR

00365649817TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 15:55:25

FR0004007813

34,98

EUR

25

XPAR

00365646969TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 15:55:25

FR0004007813

35,00

EUR

500

XPAR

00365646968TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 15:55:25

FR0004007813

34,98

EUR

62

XPAR

00365646967TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 15:55:25

FR0004007813

35,00

EUR

66

XPAR

00365646965TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 15:54:19

FR0004007813

35,00

EUR

116

XPAR

00365646803TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 15:54:19

FR0004007813

35,00

EUR

184

XPAR

00365646802TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 15:52:16

FR0004007813

35,00

EUR

13

XPAR

00365646479TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 15:52:16

FR0004007813

35,00

EUR

3

XPAR

00365646477TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 15:52:16

FR0004007813

35,00

EUR

105

XPAR

00365646476TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 15:52:16

FR0004007813

35,00

EUR

229

XPAR

00365646475TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 15:52:11

FR0004007813

35,00

EUR

21

XPAR

00365646463TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 15:26:50

FR0004007813

35,00

EUR

15

XPAR

00365643130TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 15:24:46

FR0004007813

35,00

EUR

43

XPAR

00365643003TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181022 15:24:46

FR0004007813

35,00

EUR

17

XPAR

00365643002TRLO1

Nom de l'émetteur

Code Identifiant

Nom du

PSI

Code Identifiant PSI

jour/heure de la transaction

Code identifiant de l'instrument financier

Prix unitaire (unité)

Devise

Quantité achetée

Code identifiant marché

Numéro de référence de la transaction

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 17:06:21

FR0004007813

35,00

EUR

40

XPAR

00365743594TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 17:04:41

FR0004007813

35,00

EUR

17

XPAR

00365743243TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 17:04:41

FR0004007813

35,00

EUR

10

XPAR

00365743245TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 17:04:41

FR0004007813

35,00

EUR

67

XPAR

00365743242TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 17:04:41

FR0004007813

35,00

EUR

250

XPAR

00365743241TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:40:03

FR0004007813

34,82

EUR

10

XPAR

00365737496TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:40:03

FR0004007813

34,82

EUR

64

XPAR

00365737495TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:40:03

FR0004007813

34,82

EUR

5

XPAR

00365737494TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:40:03

FR0004007813

34,82

EUR

51

XPAR

00365737492TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:40:03

FR0004007813

34,82

EUR

102

XPAR

00365737491TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:22:35

FR0004007813

34,98

EUR

64

XPAR

00365733783TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:20:00

FR0004007813

34,98

EUR

4

XPAR

00365732973TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:20:00

FR0004007813

34,98

EUR

47

XPAR

00365732972TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:20:00

FR0004007813

34,98

EUR

75

XPAR

00365732971TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:20:00

FR0004007813

34,98

EUR

2

XPAR

00365732970TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:20:00

FR0004007813

34,98

EUR

36

XPAR

00365732969TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:04:17

FR0004007813

34,96

EUR

8

XPAR

00365728583TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:04:17

FR0004007813

34,96

EUR

7

XPAR

00365728582TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:04:17

FR0004007813

34,96

EUR

1

XPAR

00365728581TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:04:17

FR0004007813

34,96

EUR

7

XPAR

00365728580TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:04:17

FR0004007813

34,96

EUR

7

XPAR

00365728579TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:04:17

FR0004007813

34,96

EUR

147

XPAR

00365728578TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:04:17

FR0004007813

34,96

EUR

88

XPAR

00365728577TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:03:56

FR0004007813

34,94

EUR

68

XPAR

00365728459TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:01:08

FR0004007813

35,00

EUR

21

XPAR

00365727716TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:01:08

FR0004007813

35,00

EUR

50

XPAR

00365727715TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 16:01:08

FR0004007813

35,00

EUR

43

XPAR

00365727714TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 15:40:28

FR0004007813

34,92

EUR

38

XPAR

00365721052TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 15:40:28

FR0004007813

34,92

EUR

40

XPAR

00365721051TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 15:07:00

FR0004007813

34,92

EUR

70

XPAR

00365715437TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 15:07:00

FR0004007813

34,92

EUR

1

XPAR

00365715434TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 15:07:00

FR0004007813

34,92

EUR

5

XPAR

00365715431TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 15:07:00

FR0004007813

34,92

EUR

2

XPAR

00365715430TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 15:07:00

FR0004007813

34,92

EUR

10

XPAR

00365715429TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 15:07:00

FR0004007813

34,92

EUR

16

XPAR

00365715427TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 15:07:00

FR0004007813

34,92

EUR

75

XPAR

00365715426TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 12:00:10

FR0004007813

35,00

EUR

92

XPAR

00365697943TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 12:00:10

FR0004007813

35,00

EUR

28

XPAR

00365697942TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 12:00:10

FR0004007813

35,00

EUR

75

XPAR

00365697941TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 11:47:44

FR0004007813

34,86

EUR

78

XPAR

00365696913TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 11:47:44

FR0004007813

34,86

EUR

100

XPAR

00365696912TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 11:47:44

FR0004007813

34,86

EUR

50

XPAR

00365696911TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 11:44:09

FR0004007813

34,82

EUR

5

XPAR

00365696777TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 11:44:09

FR0004007813

34,82

EUR

59

XPAR

00365696775TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 11:41:30

FR0004007813

34,76

EUR

9

XPAR

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KOF.PA

Rothschild

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20181023 11:41:30

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34,76

EUR

67

XPAR

00365696616TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 11:41:30

FR0004007813

34,76

EUR

23

XPAR

00365696615TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 11:41:09

FR0004007813

34,76

EUR

165

XPAR

00365696565TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

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20181023 11:41:09

FR0004007813

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EUR

75

XPAR

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KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

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20181023 11:41:09

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EUR

4

XPAR

00365696563TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

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20181023 11:41:09

FR0004007813

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EUR

75

XPAR

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KOF.PA

Rothschild

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20181023 11:41:09

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34,74

EUR

7

XPAR

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KOF.PA

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20181023 11:41:07

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EUR

17

XPAR

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KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

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20181023 11:41:07

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2

XPAR

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KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

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20181023 11:27:48

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EUR

61

XPAR

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KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 11:15:00

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34,84

EUR

211

XPAR

00365694784TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

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20181023 11:15:00

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EUR

31

XPAR

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KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

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20181023 11:03:29

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EUR

27

XPAR

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KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

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20181023 11:03:29

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74

XPAR

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KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

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20181023 11:03:29

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34,98

EUR

68

XPAR

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KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

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20181023 11:03:29

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EUR

75

XPAR

00365694056TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

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20181023 11:03:29

FR0004007813

34,96

EUR

82

XPAR

00365694054TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

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20181023 11:03:29

FR0004007813

34,98

EUR

4

XPAR

00365694053TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 11:03:29

FR0004007813

34,98

EUR

1

XPAR

00365694052TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 11:03:29

FR0004007813

34,96

EUR

75

XPAR

00365694051TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 10:50:33

FR0004007813

35,00

EUR

60

XPAR

00365693242TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 10:22:07

FR0004007813

35,00

EUR

20

XPAR

00365691362TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 10:22:07

FR0004007813

35,00

EUR

200

XPAR

00365691361TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 10:22:07

FR0004007813

34,98

EUR

82

XPAR

00365691360TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 10:22:07

FR0004007813

34,98

EUR

7

XPAR

00365691359TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 10:22:07

FR0004007813

34,98

EUR

75

XPAR

00365691358TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 10:22:07

FR0004007813

34,98

EUR

82

XPAR

00365691357TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 10:22:07

FR0004007813

35,00

EUR

20

XPAR

00365691356TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 10:22:07

FR0004007813

35,00

EUR

200

XPAR

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KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 9:19:03

FR0004007813

35,00

EUR

16

XPAR

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KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 9:19:03

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EUR

52

XPAR

00365684594TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

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20181023 9:19:02

FR0004007813

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EUR

68

XPAR

00365684586TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 9:19:00

FR0004007813

35,00

EUR

5

XPAR

00365684574TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 9:19:00

FR0004007813

35,00

EUR

13

XPAR

00365684573TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181023 9:19:00

FR0004007813

35,00

EUR

44

XPAR

00365684572TRLO1

Nom de l'émetteur

Code Identifiant

Nom du

PSI

Code Identifiant PSI

jour/heure de la transaction

Code identifiant de l'instrument financier

Prix unitaire (unité)

Devise

Quantité achetée

Code identifiant marché

Numéro de référence de la transaction

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:29:55

FR0004007813

34,76

EUR

200

XPAR

00365828466TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:29:53

FR0004007813

34,76

EUR

89

XPAR

00365828452TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:29:53

FR0004007813

34,76

EUR

200

XPAR

00365828450TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:29:50

FR0004007813

34,76

EUR

136

XPAR

00365828439TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:29:50

FR0004007813

34,76

EUR

9

XPAR

00365828438TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:29:45

FR0004007813

34,76

EUR

64

XPAR

00365828367TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:29:45

FR0004007813

34,76

EUR

52

XPAR

00365828365TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:29:45

FR0004007813

34,76

EUR

11

XPAR

00365828364TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:29:41

FR0004007813

34,76

EUR

42

XPAR

00365828348TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:29:23

FR0004007813

34,76

EUR

10

XPAR

00365828264TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:27:39

FR0004007813

34,76

EUR

137

XPAR

00365827585TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:26:19

FR0004007813

34,76

EUR

69

XPAR

00365827187TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:26:19

FR0004007813

34,76

EUR

69

XPAR

00365827186TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:26:19

FR0004007813

34,76

EUR

69

XPAR

00365827185TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:26:19

FR0004007813

34,76

EUR

124

XPAR

00365827184TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:26:12

FR0004007813

34,76

EUR

40

XPAR

00365827126TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:25:29

FR0004007813

34,76

EUR

26

XPAR

00365826848TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:22:14

FR0004007813

34,68

EUR

4

XPAR

00365825817TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:22:05

FR0004007813

34,70

EUR

82

XPAR

00365825748TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:20:43

FR0004007813

34,72

EUR

49

XPAR

00365825354TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:20:43

FR0004007813

34,72

EUR

132

XPAR

00365825353TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:20:43

FR0004007813

34,70

EUR

75

XPAR

00365825352TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:20:43

FR0004007813

34,72

EUR

62

XPAR

00365825351TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:20:30

FR0004007813

34,74

EUR

13

XPAR

00365825270TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:20:30

FR0004007813

34,74

EUR

6

XPAR

00365825269TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:19:44

FR0004007813

34,74

EUR

3

XPAR

00365825019TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:19:44

FR0004007813

34,74

EUR

20

XPAR

00365825018TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:15:42

FR0004007813

34,78

EUR

17

XPAR

00365823667TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:15:42

FR0004007813

34,78

EUR

69

XPAR

00365823666TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:14:59

FR0004007813

34,80

EUR

1 000

XPAR

00365823400TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:14:08

FR0004007813

34,80

EUR

7

XPAR

00365823157TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:14:08

FR0004007813

34,80

EUR

75

XPAR

00365823156TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:14:08

FR0004007813

34,80

EUR

18

XPAR

00365823153TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:14:08

FR0004007813

34,80

EUR

78

XPAR

00365823152TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:06:44

FR0004007813

34,84

EUR

1

XPAR

00365819468TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:06:44

FR0004007813

34,84

EUR

12

XPAR

00365819467TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:06:44

FR0004007813

34,84

EUR

15

XPAR

00365819466TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:06:43

FR0004007813

34,86

EUR

12

XPAR

00365819438TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:06:30

FR0004007813

34,86

EUR

100

XPAR

00365819342TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:06:25

FR0004007813

34,86

EUR

25

XPAR

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KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20181024 17:06:25

FR0004007813

34,86

EUR

35

XPAR

00365819248TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

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La Sté Kaufman et Broad SA a publié ce contenu, le 29 octobre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le29 octobre 2018 20:13:02 UTC.

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CA 2018 1 566 M
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Résultat net 2018 68,7 M
Dette 2018 22,2 M
Rendement 2018 7,03%
PER 2018 10,67
PER 2019 10,01
VE / CA 2018 0,50x
VE / CA 2019 0,48x
Capitalisation 765 M
Graphique KAUFMAN & BROAD
Durée : Période :
Kaufman & Broad : Graphique analyse technique Kaufman & Broad | Zone bourse
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Ecart / Objectif Moyen 41%
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Bruno Coche Chief Financial Officer
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