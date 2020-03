KAUFMAN & BROAD : profite du rebond du marché en dépit de la suspension des objectifs 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kaufman & Broad progresse de 3,71% à 20,12 euros, surfant sur la vague haussière du jour, en dépit de la suspension de ses objectifs 2020 du fait de la crise sanitaire actuelle. Le promoteur immobilier ciblait des revenus 2020 stables et un taux d'EBIT attendu entre 8% et 8,5%. Kaufman & Broad proposera de nouveaux objectifs 2020 dès que « la situation générale rendra pertinente une projection sur l'ensemble de l'exercice ».LCM explique que " déjà considérée comme une année de transition, 2020 s'annonce de ce fait encore plus difficile ". Il ajoute que l'impact sur les résultats reste à l'heure actuelle difficilement quantifiable.Du fait de la pandémie, Kaufman & Broad a également décidé d'anticiper la publication des résultats du premier trimestre, clos fin février. Sur cette période, les résultats ont reculé du fait de la baisse de l'activité, pénalisée notamment à hauteur de 15 millions d'euros par la grève des transports. Elle a en effet conduit à l'arrêt de la plupart des chantiers en Ile-de-France.L'Ebit a reculé de 17% de à 25,4 millions d'euros. Ce dernier a représenté 8,5% des revenus contre 9,3%, un an auparavant. Le chiffre d'affaires a reculé de 8,8% à 299,2 millions d'euros, dont 272,2 millions (-4,8%) pour le logement.Sur le plan commercial, les réservations de logements en valeur s'élèvent à 326,5 millions d'euros , soit une baisse de 8,6 %. En volume, elles s'établissent à 1 482 logements, en retrait de 16,3 %. Les réservations réalisées auprès des investisseurs représentent 49 % des ventes (36 % pour le seul dispositif Pinel) et les ventes en bloc 37 %, dont environ 30 % de résidences gérées (tourisme, étudiants, affaires ou seniors).Le pôle Tertiaire a, lui, enregistré des réservations nettes de 1,075 milliard d'euros.Le groupe immobilier a souligné que sa dette nette nulle se traduisait par une structure financière extrêmement solide au 29 février 2020. Elle est caractérisée par un niveau élevé de liquidités disponibles et mobilisables de 412,5 millions d'euros et une maturité moyenne de la dette brute supérieure à 4 ans.