KAUFMAN & BROAD : recule nettement en raison des perspectives de marché et d'un broker

Kaufman & Broad chute de 6,62% à 34,12 euros, le promoteur immobilier est victime d’une dégradation d’Oddo et de perspectives de marché défavorables. La société a réalisé sur les 9 premiers mois de l’exercice un Ebit ajusté de 96,6 millions d’euros, en repli de 9,1%. La marge d’Ebit a perdu 0,3 point à 9,4%. Le chiffre d’affaires a reculé de 6,1% à 1,03 milliard d’euros, dont 920,1 millions d’euros (+3,7%) pour le Logement et 104,7 millions d’euros pour le pôle Tertiaire. Ce dernier affichait 202,8 millions d’euros de revenus sur la même période de 2018.Ce sont les perspectives du marché, qui ont chagriné les investisseurs." Le ralentissement constaté dans les délivrances de permis de construire lié aux prochaines échéances électorales a pesé sur les nouveaux lancements au cours du 3ème trimestre. Ce phénomène devrait se prolonger sur les mois à venir et conduire le marché à enregistrer une baisse d'environ 10% des réservations sur l'année ; Kaufman & Broad devrait s'inscrire dans cette tendance ", a averti le PDG, Nordine Hachemi.Sur les 9 premiers mois, les réservations de logements ont reculé de 7,1% en à 1,146 milliard d'euros. La baisse est de 5,9% en volume à 5 626 logements.En dépit de ce contexte plus difficile, le groupe a confirmé ses objectifs annuels. Le chiffre d'affaires devrait s'établir autour de 1,5 milliard d'euros, avec une croissance de l'activité Logement d'environ 5% et un retrait de l'activité Tertiaire conforme aux attentes. Le taux d'EBIT ajusté devrait se maintenir au-dessus de 9 %.En réaction à cette publication, Oddo BHF a abaissé sa recommandation d'Achat à Neutre sur la valeur.