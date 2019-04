KAUFMAN & BROAD : soutenu par un début d'année solide et un dividende généreux

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kaufman & Broad progresse de 2,59% à 36,42 euros après la publication de résultats solides au premier trimestre 2019. Sur les trois premiers mois de l'exercice, le promoteur immobilier a affiché un résultat net part du groupe de 13,7 millions d'euros, stable par rapport à février 2018. L'EBIT ajusté du groupe s'élève à 29,6 millions d'euros, contre 30,6 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant s'établit à 26,9 millions d'euros, à comparer à 27,4 millions d'euros. Le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 8,2 % contre 8,3 %.Quant au chiffre d'affaires global, il atteint 328,1 millions d'euros, stable par rapport à 2018.Concernant ses perspectives, le groupe anticipe, sur l'ensemble de l'exercice, un chiffre d'affaires global stable par rapport à 2018."La baisse attendue au premier semestre du fait de la forte activité enregistrée par l'Immobilier d'Entreprise au premier semestre 2018 devrait être compensée par une hausse sur le second semestre", a commenté le groupe.Par ailleurs, le taux de marge brute devrait se maintenir autour de 19 % et le taux d'EBIT ajusté au-dessus de 9 %.Fort de ces résultats, Kaufman & Broad SA proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du 2 mai 2019 la mise en paiement d'un dividende de 2,50 euros par action, soit une progression de 19 % par rapport au dividende versé en 2018 au titre de 2017 (2,10 euros par action).Les analystes ont bien accueilli cette publication. LCM a relevé son objectif de cours sur le titre de 52 à 53 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le broker a salué des résultats du premier trimestre 2019 solides, conformément à ses attentes.Le bureau d'études observe que, conformément à son ADN, le promoteur continue d'adopter une gestion très rigoureuse de ses charges opérationnelles, ce qui lui permet de maintenir un très bon niveau de performance opérationnelle. Point fort du groupe, ajoute l'analyste, la structure financière demeure saine.L'intermédiaire continue d'estimer que Kaufman & Broad représente la valeur la plus défensive du secteur grâce à sa capacité à maintenir un haut niveau de marge malgré l'inflation des coûts du foncier et de construction et surtout à optimiser sa génération de cash lui permettant d'offrir un généreux dividende.Gilbert Dupont a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 45 euros en raison notamment d'un rendement supérieur à 7% qu'il juge très attractif.