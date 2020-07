KAUFMAN & BROAD : vise un un EBIT proche de 6 % sur l'exercice 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier semestre, clos fin mai, Kaufman & Broad a enregistré un résultat net, part du groupe, de 2,14 millions d’euros, dont une perte de 11,05 millions au deuxième trimestre, contre un profit de 39,26 millions un an auparavant. Cette période a été marquée essentiellement par la forte contraction de l’activité générale pendant deux mois, de mi-mars à mi-mai. Le résultat opérationnel courant est tombé à 12,28 millions d’euros, soit une marge de 3,2%, contre respectivement 69,78 millions et 9,9% au premier semestre du précédent exercice.Le chiffre d'affaires a chuté de 45,3% à 385,0 millions d'euros.Sur le plan commercial, les réservations de logements en valeur s'élèvent à 872,0 millions d'euros, soit une augmentation de 7,9 %. E n volume, elles s'établissent à 3 635 logements, en baisse de 13 %. Le pôle tertiaire a enregistré des réservations nettes de 1,08 milliard d'euros.Au 31 mai 2020, le Backlog Logement s'établit à 2 464,2 millions d'euros (HT), soit 27,1 mois d'activité. A la même date, Kaufman & Broad comptait 156 programmes de logements en cours de commercialisation, représentant 1 881 logements (200 programmes pour 3 575 logements à fin mai 2019)." Concernant le marché, celui-ci a enregistré une forte baisse de l'offre, conséquence du retard dans l'instruction des permis de construire lié aux élections municipales et amplifié par leur report. On peut dès lors s'attendre à une chute des réservations en 2020 avec un impact sur les mises en chantier en 2021 " a déclaré le PDG, Nordine Hachemi.Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le promoteur immobilier envisage un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros, un EBIT proche de 6 % et une quasi absence de dette nette.Pour 2021, le niveau du Backlog à fin mai 2020 permet au groupe d'anticiper une progression du chiffre d'affaires de l'ordre de 30 %. Cette progression serait significativement supérieure au cas où le projet A7/A8 d'Austerlitz obtiendrait l'ensemble des autorisations administratives en 2021." Ces perspectives reposent sur une stabilisation de la situation sanitaire, " a précisé le groupe.