KAUFMAN ET BROAD : LCM a relevé son objectif de cours

LCM a relevé son objectif de cours sur Kaufman & Broad de 52 à 53 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le broker a salué des résultats du premier trimestre 2019 solides, conformément à ses attentes. Le bureau d'études observe que, conformément à son ADN, le promoteur continue d'adopter une gestion très rigoureuse de ses charges opérationnelles, ce qui lui permet de maintenir un très bon niveau de performance opérationnelle. Point fort du groupe, ajoute l'analyste, la structure financière demeure saine.L’intermédiaire continue d'estimer que Kaufman & Broad représente la valeur la plus défensive du secteur grâce à sa capacité à maintenir un haut niveau de marge malgré l'inflation des coûts du foncier et de construction et surtout à optimiser sa génération de cash lui permettant d'offrir un généreux dividende.