KAUFMAN ET BROAD : Oddo BHF a confirmé sa recommandation d'Achat

Oddo BHF a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 42 euros sur Kaufman & Broad. Le broker souligne que si le momentum est peu porteur à court terme, il n'en demeure pas moins que le backlog du groupe reste très élevé permettant d'avoir une bonne visibilité sur les résultats des prochains semestres. La profitabilité (marge brute et Mop ajustée) est maitrisée et la situation bilantielle extrêmement saine (trésorerie nette 50 millions d'euros fin 2018). Sur la base d'un dividende qui sera à minima de 2,5 euros, le rendement est attractif (environ 7,6%).