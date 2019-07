KAUFMAN ET BROAD : résultats semestriels contrastés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kaufman & Broad a réalisé au premier semestre clos fin mai un résultat net, part du groupe, en hausse de 1,9% à 38,5 millions d’euros grâce à la baisse de la fiscalité sur les sociétés. L’Ebit ajusté du promoteur s’élève à 67,7 millions, en baisse de 12,75%. La marge d'Ebit ajusté s'élève à 9,6%, contre 10% au premier semestre 2018. Le résultat opérationnel courant s'établit à 62,7 millions, en baisse de 12,3%. Le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 8,9% contre 9,2% un an plus tôt.Le chiffre d'affaires global s'établit à 703,8 millions d'euros (HT), en baisse de 9,4%. Il représente 86,8 % du chiffre d'affaires du groupe.Le chiffre d'affaires du pôle Tertiaire s'établit à 89,8 millions d'euros (HT) à comparer à 163,9 millions d'euros au premier semestre 2018.Au 31 mai 2019, le backlog (carnet de commandes) Logement s'établit à 2,0264 milliiards d'euros (HT), soit 18,8 mois d'activité. A la même date, Kaufman & Broad comptait 200 programmes de logements en cours de commercialisation, représentant 3 575 logements (217 programmes pour 3 527 logements à fin mai 2018.)Kaufman & Broad a précisé ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice courant.Le chiffre d'affaires devrait s'établir autour de 1,5 milliard d'euros, avec une croissance de l'activité Logement d'environ 5% et un retrait de l'activité Tertiaire conformément aux attentes.Le taux de marge brute devrait se maintenir autour de 19 % et le taux d'Ebit ajusté au-dessus de 9 %. Le résultat net part du groupe serait au moins égal à celui de 2018.La structure financière et les résultats attendus devraient conduire à proposer au conseil d'administration un dividende d'au moins 2,50 euros par action au titre de l'exercice 2019.