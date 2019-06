Kaufman & Broad : 150.690 actions émises pour le dividende

13/06/2019 | 13:20

Kaufman & Broad annonce que 150.690 actions nouvelles, représentant 0,70% du capital et 0,59% des droits de vote au 31 mai, seront émises pour les besoins du paiement du dividende au titre de l'exercice 2018 en actions.



Au cours période d'option qui était ouverte du 17 mai au 6 juin, les actionnaires ayant choisi le paiement du dividende en actions ont représenté 8,96% des actions. Le prix d'émission de ces actions nouvelles a été fixé à 32,23 euros.



Le règlement livraison des actions et leur admission aux négociations sur Euronext Paris interviendront à compter du 14 juin, en même temps que le versement du dividende global en numéraire qui s'élève à 48,7 millions d'euros.



