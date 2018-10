Kaufman & Broad : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kaufman & Broad a publié ses résultats pour les neuf premiers mois de l'exercice 2018 (clos au 31 août). Ainsi, le promoteur immobilier a dévoilé un résultat net - part du groupe- de 51,8 millions d'euros, contre 33,2 millions d'euros un an plus tôt. De son côté, le résultat opérationnel courant s'établit à 98,3 millions d'euros, à comparer à 75,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2017. De ce fait, le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 9% contre 8% à la même période en 2017.Quant à lui, le chiffre d'affaires global s'établit à 1, 096 milliard d'euros (HT), en progression de 15,7 % par rapport à la même période de 2017."Les résultats des neuf premiers mois de 2018 s'inscrivent dans la dynamique du 1er semestre et confirment la qualité des fondamentaux de Kaufman & Broad", a commenté Nordine Hachemi, le PDG de Kaufman & Broad."Ils soulignent la capacité de son modèle de croissance générateur de rentabilité et de trésorerie à assurer de façon pérenne sa capacité de distribution tout en renforçant sa solidité financière et ses perspectives de développement", a ajouté le dirigeant.Pour l'exercice 2018, le groupe estime que la croissance de son chiffre d'affaires devrait dépasser 10%. Le taux de marge brute devrait se maintenir autour de 19 % et le taux d'Ebit ajusté devrait être en hausse à environ 9 %.