Kaufman & Broad : Hausse à deux chiffres des revenus sur neuf mois

28 septembre (Reuters) - Kaufman & Broad SA a
annoncé vendredi dans un communiqué :
* CHIFFRES D'AFFAIRES GLOBAL À 1,1 MILLIARD D'EUROS SUR 9
MOIS, EN
PROGRESSION DE 15,7 % PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE 2017.
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT À 98,3 MILLIONS, À COMPARER
À 75,4
MILLIONS D'EUROS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2017.
* RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE - À 51,8 MILLIONS (VERSUS
33,2
MILLIONS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2017.
* ESTIME POUR L'EXERCICE 2018 QUE LA CROISSANCE DE SON
CHIFFRE
D'AFFAIRES DEVRAIT DÉPASSER 10%.
* LE TAUX DE MARGE BRUTE DEVRAIT SE MAINTENIR AUTOUR DE 19 %
ET LE
TAUX D'EBIT AJUSTÉ DEVRAIT ÊTRE EN HAUSSE À ENVIRON 9 % EN 2018.
Le communiqué : https://reut.rs/2InSN8B
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(Rédaction de Paris)