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Kaufman & Broad : Hausse à deux chiffres des revenus sur neuf mois

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28/09/2018 | 17:57

28 septembre (Reuters) - Kaufman & Broad SA a annoncé vendredi dans un communiqué :

* CHIFFRES D'AFFAIRES GLOBAL À 1,1 MILLIARD D'EUROS SUR 9 MOIS, EN PROGRESSION DE 15,7 % PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE 2017.

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT À 98,3 MILLIONS, À COMPARER À 75,4 MILLIONS D'EUROS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2017.

* RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE - À 51,8 MILLIONS (VERSUS 33,2 MILLIONS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2017.

* ESTIME POUR L'EXERCICE 2018 QUE LA CROISSANCE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DEVRAIT DÉPASSER 10%.

* LE TAUX DE MARGE BRUTE DEVRAIT SE MAINTENIR AUTOUR DE 19 % ET LE TAUX D'EBIT AJUSTÉ DEVRAIT ÊTRE EN HAUSSE À ENVIRON 9 % EN 2018. Le communiqué : https://reut.rs/2InSN8B Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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