Kaufman & Broad : Immobilier tertiaire et grands projets urbains, la dynamique de l'activité tertiaire de Kaufman & Broad s'expose au SIMI du 5 au 7 décembre à Paris

Communiqué de presse

IMMOBILIER TERTIAIRE ET GRANDS PROJETS URBAINS

LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ TERTIAIRE DE KAUFMAN & BROAD

S'EXPOSE AU SIMI DU 5 AU 7 DÉCEMBRE À PARIS

Neuilly‐sur‐Seine, le 5/12/2018 - A l'occasion du grand rendez‐vous de l'immobilier d'entreprise, Kaufman & Broad présente ses projets et fait le point sur ses savoir‐faire multiples en immobilier tertiaire : bureaux, logistique, hôtels, commerces et grand projets urbains.

Kaufman & Broad développe ou commercialise actuellement près de 300 000 m² de bureaux et 200 000 m² de surfaces logistiques en Ile‐de‐France et en régions. L'activité tertiaire continue ainsi sa progression avec 346,2 M€ de réservations nettes au 3ème trimestre 2018 avec notamment la signature de deux VEFA pour des immeubles de bureaux à Courbevoie (92) et Arcueil (94), et une VEFA pour la réalisation de la plateforme logistique XXL du groupe Lapeyre à Mer.

« Innovations techniques, mix de matériaux, modularité des espaces, nous cherchons sans cesse à développer et renforcer nos expertises tertiaires pour pouvoir proposer des solutions innovantes et durables, en ligne avec les besoins des collectivités et la stratégie des entreprises. La dynamique de notre activité cette année démontre notre capacité à être toujours plus en adéquation avec les nouveaux modes de travail et les attentes de nos clients» commente David LAURENT, Directeur Général Immobilier d'entreprise et Grands Projets Urbains.

PROJETS EMBLÉMATIQUES DE KAUFMAN & BROAD EN IMMOBILIER D'ENTREPRISE :

A9B: Un nouveau siège pour CDC Habitat en couverture des voies SNCF de la gare d'Austerlitz

Après 2 ans de chantier, l'immeuble A9B a été livré le 1er octobre à CDC Habitat pour y implanter son nouveau siège. Cet immeuble de bureaux imaginé par Kaufman & Broad et l'architecte Christian de Portzamparc accueillera plus de 1 000 collaborateurs sur une surface de 22 500 m². Situé à proximité de la gare d'Austerlitz dans le 13ème arrondissement de Paris et au‐dessus des voies SNCF, ce projet s'insère dans la dynamique récente d'aménagement urbain du quartier.

1

ORA : 26 000 m² modulables et axés « bien‐être au travail » dans le 17ème à Paris

Livré début septembre 2018, cet immeuble de bureaux à l'architecture audacieuse signée François Leclercq accueillera plus de 2 000 collaborateurs sur une surface de 26 000 m². Pensé dans le prolongement de l'opération urbaine Clichy‐Batignolles et du nouveau tribunal de Paris, il est situé Porte Pouchet à Paris, un éco‐quartier mixte en plein essor, composé de bureaux et logements, de commerces et d'espaces verts.

Une réflexion autour du bien‐être au travail a été menée pour la réalisation de ces bureaux : des espaces modulables, des terrasses, un restaurant et un café ainsi qu'une salle de fitness sont à disposition.

Le siège EDF Aquitaine à Bordeaux : mix bois & béton

Kaufman & Broad livrera début 2019 le nouveau siège EDF Aquitaine à Bordeaux. Ce bâtiment à faible impact carbone associe le bois et le béton dans sa conception : il est doté de façades en ossature bois, ainsi que d'un système d'isolation mixant bois et isolant haute performance. Ce projet innovant et durable pensé par Kaufman & Broad et le cabinet d'architectes Art&Build répond aux normes de qualité environnementale les plus exigeantes.

KAUFMAN & BROAD ET SA FILIALE LOGISTIQUE CONCERTO AU SIMI 2018

• Kaufman & Broad sera présent au Club SIMI du 5 au 7 décembre au Palais des Congrès à Paris (niveau 3).

• 5 décembre à 16h30 : Intervention de David LAURENT, Directeur Général immobilier d'entreprise et Grands Projets Urbains de Kaufman & Broad, à la Conférence plénière de la Fondation Palladio autour du thème : 18,5 % « Ubérisation, disruption, innovation : et après ? »

• 7 décembre à 10h30 : Intervention de Jean‐Paul RIVAL, Directeur Général de Concerto, sur la thématique : Ces nouveaux drivers du marché de la logistique : e‐commerce, supply‐chain de la grande distribution, logistique de proximité…

