Kaufman & Broad : MATA Capital acquiert Green Oak, 10 700 m2 de bureaux haute performance énergétique dont la construction fait largement appel au bois et au recyclage de matériaux

MATA CAPITAL ACQUIERT GREEN OAK, 10 700 M² DE BUREAUX HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DONT LA CONSTRUCTION FAIT LARGEMENT

APPEL AU BOIS ET AU RECYCLAGE DE MATÉRIAUX

Neuilly‐sur‐Seine, le 6/12/2018 - Le projet Green Oak, développé par Kaufman & Broad, proposera à horizon 2020 plus de 10 000 m² de bureaux à forte performance énergétique dans le secteur de la Vache Noire, à Arcueil (94). L'ensemble immobilier a été cédé en VEFA à MATA Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers pour le compte d'investisseurs institutionnels et privés fortunés. Avec cette opération, Kaufman & Broad confirme la dynamique de son activité tertiaire et consolide son savoir‐faire technique avancé dans la construction bois.

Green Oak, un immeuble de bureaux modulable et vertueux

Situé à Arcueil (94), entre le ZAC de la Vache Noire et la ZAC Victor Hugo en cours de réalisation et à proximité des transports public (Métro M4 et RER B), le programme Green Oak conçu par les architectes Mootz/Pelé et CALQ se caractérise par une façade porteuse en bois et un revêtement de façade en pâte de verre recyclé. Il proposera 10 700 m² d'espaces de travail modulables pour permettre la flexibilité et s'adapter aux nouveaux usages. De nombreux services seront mis en place : espaces de restauration innovants, sky lobby, co‐working, jardin privatif et terrasses, et présence d'une salle de sport de 1.200 m² dans l'immeuble voisin en cours de construction.

Avec un toit végétal, des panneaux photovoltaïques et une construction vertueuse, le projet affiche un excellent niveau de performance énergétique (labels Effinergie +, certifications HQE passeport Excellent et BREEAM Very Good) et de confort pour ses occupants (certifications WELL et WiredScore).

Le projet est en cours de construction et sera livré au 4e trimestre 2020.

Dans le cadre de cette opération, Kaufman & Broad était assisté par Cushman & Wakefield et CBRE, ainsi que l'Etude Michelez & Associés (O. Dagrenat). Mata Capital était conseillé par le cabinet Archers (A. Moutet), l'étude Allez et Associés (G. Chemithe) et la société Artelia (R. Courtat).

Kaufman & Broad, acteur phare de la construction bois en France

Ce projet vient compléter l'éventail des programmes innovants en bois conçus par Kaufman & Broad. Le groupe développe depuis plusieurs années un savoir‐faire technique pointu et une approche spécifique de la construction en bois en France pour accompagner les villes dans leurs nouveaux besoins.

« Réduire l'empreinte carbone et énergétique de nos bâtiments est aujourd'hui un enjeu essentiel. L'usage du bois et de matériaux recyclés comme nous le faisons sur Green Oak et l'amélioration constante des performances de l'enveloppe de nos bâtiments s'inscrit totalement dans cette dynamique. Nous sommes fiers de faire partie des acteurs moteurs de cette transition tout en continuant à mettre au centre de nos préoccupations le confort et le bien être des futurs utilisateurs et la qualité d'usage de nos immeubles.» commente David LAURENT Directeur Général Immobilier d'Entreprise et Grands Projets Urbains.

« Attachés aux enjeux environnementaux et sociaux dans nos investissements, nous sommes fiers d'investir dans un actif présentant de telles performances. Dans un marché compétitif comme celui de la première couronne Sud, dont l'extension de la ligne 4 améliorera la desserte dès 2020, la qualité d'emplacement ne suffit plus à attirer les grands utilisateurs. Green Oak, à travers sa localisation, sa performance énergétique, et la qualité de ses espaces de travail, répond parfaitement à leurs attentes», déclare Jean‐Baptiste Avierinos, directeur des investissements chez MATA CAPITAL.

Des projets bois emblématiques

Le nouveau siège EDF Aquitaine à Bordeaux (33)

Après deux ans de travaux, Kaufman & Broad livrera en janvier 2019 le nouveau siège EDF Aquitaine à Bordeaux. Ce bâtiment construit en alliant bois et béton, est doté de façades en ossature bois, et d'un système d'isolation mixant bois et isolant haute performance. Ce projet innovant et écoresponsable pensé par Kaufman & Broad et le cabinet d'architectes Art&Build répond aux normes de qualité environnementale les plus exigeantes.

La Tour Silva à Bordeaux (33)

La tour de 16 étages, haute de 60 mètres, sera dotée d'une structure primaire à colombages géants comportant plus de 80% de bois. Ce projet unique, situé à quelques pas de la gare TGV de Bordeaux, bénéficie, grâce à l'utilisation du bois, d'une enveloppe pérenne et performante énergétiquement et d'une certification NF Habitat HQE et BREEAM « very good ». Plusieurs usages seront affectés à ce programme mixte : 115 appartements et 69 logements sociaux, bureaux, commerces et un parking en silo absorbé.

SequoiaH dans l'écoquartier de Nancy (54)

SequoiaH est une tour de 7 étages mixant bureaux et logements. Située dans l'Eco‐quartier de Nancy Grand Cœur, elle se compose de 3 600 m² de bureaux, 2 400 m² de logements et 540 m² de commerces en pied d'immeubles.

Le procédé constructif retenu prévoit un noyau en béton, des murs périphériques en PANOBLOC et des planchers mixant l'utilisation du bois et du béton.

La conception et la réalisation seront conformes aux standards internationaux et aux attentes des utilisateurs et investisseurs. Performant énergétiquement, le bâtiment sera certifié NF Bâtiments Tertiaires - Démarche HQE, visera la certification et le label BREEAM Very Good. Des études de certifications WELL et BBCa sont actuellement en cours, et la nouvelle certification E+ / C‐ sera également visée.

À propos de KAUFMAN & BROAD

Depuis 50 ans, KAUFMAN & BROAD conçoit, développe, fait construire et commercialise des appartements résidentiels, des maisons individuelles, des résidences gérées, des commerces, des locaux d'activités et des immeubles de bureaux.

Véritable ensemblier urbain, concepteur aux côtés des collectivités territoriales de nouveaux quartiers et grands projets urbains, KAUFMAN & BROAD est l'un des premiers Développeurs‐Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

Pour plus d'informations : www.kaufmanbroad.fr

A propos de MATA CAPITAL

Mata Capital est un acteur indépendant de la gestion de fonds immobiliers agissant pour le compte d'investisseurs institutionnels et groupes familiaux privés. La société gère actuellement un encours de 480 m€ sur des stratégies d'investissement allant du core+ à l'opportuniste. Dans un contexte très concurrentiel, MATA Capital a choisi de privilégier une stratégie sur le long terme orientée sur des actifs de commerce et une stratégie « opportuniste » court et moyen terme sur toutes les classes d'actifs en immobilier.

Mata Capital est agréé en tant que Société de Gestion de Portefeuille par l'Autorité des Marchés

Financiers sous le n° GP‐16000024.