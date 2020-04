Kaufman & Broad : Promogim dépasse les 5% du capital

21/04/2020 | 14:23

Promogim Groupe a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 16 avril, le seuil de 5% du capital de Kaufman & Broad et détenir, à cette date, 5,69% du capital et 4,79% des droits de vote, suite à une acquisition d'actions sur le marché.



Le déclarant a précisé détenir, au 17 avril 2020, 1.309.715 actions Kaufman & Broad représentant autant de droits de vote, soit 5,93% du capital et 4,95% des droits de vote de cette société de promotion immobilière.



