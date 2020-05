Kaufman & Broad SA

Kaufman & Broad SA: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 5 MAI 2020



12-Mai-2020 / 17:04 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



AssemblÉe gÉnÉrale ordinaire et extraordinaire du 5 mai 2020 Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 251 Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 17 801 505 Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 22 074 058 QUORUM général atteint Résolutions Résultat Voix exprimées Pour Contre Abstention (en nombre et en proportion des voix exprimées) (en nombre et en proportion des voix exprimées) (en nombre et en proportion des voix exprimées) (en nombre et en proportion des voix exprimées) DÉCISIONS ORDINAIRES 1. Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 novembre 2019 Adoptée 22 074 058 22 028 456 - 45 602 80,59% 100% 0,21% 2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2019 Adoptée 22 074 058 21 818 025 256 033 - 80,59% 98,84% 1,16% 3. Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 novembre 2019 Adoptée 22 074 058 22 028 456 - 45 602 80,59% 100% 0,21% 4. Examen et approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du code du Commerce Adoptée 22 074 058 22 073 510 548 80,59% 100,00% 0,00% 5. Approbation de la politique de rémunération du Président - Directeur Général Adoptée 22 039 058 21 036 364 1 002 146 548 80,59% 95,45% 4,55% 0,00% 6. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs Adoptée 22 073 058 22 046 819 2 383 23 856 80,59% 99,99% 0,01% 0,11% 7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 novembres 2019 ou attribués au titre du même exercice au Président - Directeur Général Adoptée 22 039 058 21 721 358 285 177 32 523 80,59% 98,70% 1,29% 0,15% 8. Approbation des informations mentionnées à l'article L.225-37 3 I. du code de Commerce Adoptée 22 074 058 22 030 887 42 623 548 80,59% 99,81% 0,19% 0,00% 9. Ratification de la cooptation de Monsieur André Martinez en qualité d'administrateur Adoptée 22 074 058 22 047 485 26 573 - 80,59% 99,88% 0,12% 10. Autorisation à consentir au conseil d'administration , pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de procéder à l'achat par la société de ses propres actions Adoptée 22 074 058 22 056 622 - 17 436 80,59% 100,00% 0,08% 21. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités Adoptée 22 074 058 22 074 058 - - 80,59% 100,00% DÉCISIONS EXTRAORDINAIRES 11. Autorisation à consentir au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres Adoptée 22 074 058 22 049 033 25 025 - 80,59% 99,89% 0,11% 12. Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d'Epargne d'Entreprise du groupe pour un montant maximal de 3% du capital Adoptée 22 074 058 22 008 442 65 616 - 80,59% 93,70% 0,30% 13. Autorisation à censentir au conseil d'administration, pour une durée de trente?huit mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre ou existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société et des entités liées Adoptée 22 074 058 20 605 508 1 468 470 80 80,59% 93,35% 6,65% 0,00% Résolutions Résultat Voix exprimées Pour Contre Abstention (en nombre et en proportion des voix exprimées) (en nombre et en proportion des voix exprimées) (en nombre et en proportion des voix exprimées) (en nombre et en proportion des voix exprimées) 14. Modification de l'article 10 bis des statuts de la société Adoptée 22 074 058 21 907 298 166 760 - 80,59% 99,24% 0,75% 15. Modification des statuts ? insertion d'un article 10 ter Adoptée 22 074 058 21 907 298 166 760 - 80,59% 99,24% 0,75% 16. Modification de l'article 24 des statuts relatif aux dividendes - instauration d'un dividende majoré Rejetée 22 074 058 13 308 559 8 765 499 - 80,59% 60,30% 39,71% 17. Modification de l'article 7 des statuts de la société Rejetée 22 074 058 13 190 622 8 883 436 - 80,59% 59,76% 40,24% 18. Modification de l'article 11 des statuts de la société Adoptée 22 074 058 21 907 258 166 760 40 80,59% 99,24% 0,75% 0,00% 19. Modification de l'article 12 des statuts de la société Adoptée 22 074 058 21 907 258 166 760 40 80,59% 99,26% 0,76% 0,00% 20. Modification de l'article 16 des statuts de la société Adoptée 22 074 058 21 907 273 166 785 80,59% 99,24% 0,76% - Ce communiqué est disponible sur le site : www.kaufmanbroad.fr Contacts Directeur Général Finances Bruno Coche 01 41 43 44 73 infos-invest@ketb.com Relations Presse Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti 06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque. Le Document d'Enregistrement Universel 2019 de Kaufman & Broad a été déposé le 31 mars 2020 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.20-0231. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document d'Enregistrement Universel. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays. Fichier PDF dépôt réglementaire



Titre du document : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 5 MAI 2020

Document : https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=CVSQFMNLNW