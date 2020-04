Kaufman & Broad SA

Kaufman & Broad SA: Communiqué



19-Avr-2020

Communiqué de presse Paris, le 19 avril 2020 Communiqué Kaufman & Broada été informée du franchissement du seuil de 2% de son capital par la société Promogimgroupe SAS, un promoteur résidentiel. Dans un contexte de crise sanitaire aïgue, la société est particulièrement attentive à tout élément qui pourrait perturber le bon fonctionnement de l'entreprise et la mobilisation de ses équipes quand il s'agit de préparer la reprise de son activité. Les salariés représentent aujourd'hui plus de 15% du capital et plus de 20% des droits de vote de Kaufman & Broad, témoignant ainsi de leur attachement et de leur confiance dans l'entreprise . La stratégie poursuivie depuis plusieurs années permet à la société d'afficher un bilan solide, caractérisé par une absence de dette nette et une situation de liquidité très solide de 412,5 millions d'euros au 29 février 2020 associée à un backlog(carnet de commandes) de plus de 3,4 milliards d'euros à la même date. Cette situation permet à l'entreprise et à ses collaborateurs de se préparer dans les meilleures conditions à une reprise de l'activité. Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr Contacts Directeur Général Finances Bruno Coche 01 41 43 44 73 infos-invest@ketb.com Relations Presse Kaufman & Broad :Emmeline Cacitti 06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com A propos de Kaufman & Broad- Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque. Le Document d'Enregistrement Universelde Kaufman & Broad a été déposé le 31 mars 2020auprès de l'Autorité desMarchés Financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.20-0231. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document d'Enregistrement Universel. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays.



