Kaufman & Broad SA : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires de l'Assemblée Générale Mixte du 2 mai 2019

Paris, le 11 avril 2019

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 2 mai 2019



MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Les actionnaires de la société Kaufman & Broad SA sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte à caractère ordinaire et extraordinaire de la société qui se tiendra :

le 2 mai 2019 à 09h00, au Sofitel Paris La Défense, 34 cours Michelet 92060 Paris La Défense

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 25 mars 2019 et l'avis de convocation au BALO du 10 avril 2019.

Les documents prévus par l'article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l'Assemblée.

Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr

Prochaines dates d'information périodique :

12 avril 2019 : Résultats du premier trimestre 2019 (après Bourse) 2 mai 2019 : Assemblée Générale des actionnaires



Contacts

Directeur Général Finances

Bruno Coche

01 41 43 44 73

infos-invest@ketb.com







Relations Presse Relations Médias : Agence Hopscotch Capital : Valérie Sicard

01 58 65 00 77 / k&b@hopscotchcapital.fr

Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti

06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com

A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

Le Document de Référence de Kaufman & Broad a été déposé le 29 mars 2019 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.19 0228. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document de Référence. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Kaufman & Broad SA via Globenewswire