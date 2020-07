Kaufman & Broad SA

Kaufman & Broad SA: RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2020



09-Juil-2020 / 18:37 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse Paris, le 9 juillet 2020 Résultats du 1er semestre 2020 Activité commerciale soutenue auprès des investisseurs institutionnels : Réservations globales en valeur : 1,95 milliard? (+110,7 %) Réservations Logement : 872 millions? TTC (+7,9 %)

Reprise de l'activité travaux sur l'ensemble des chantiers au 31 mai 2020

Maintien d'une performance économique solide : Backlog global : 3,8 milliards? (+68,2 %) Portefeuille foncier Logement : +8,6 % à 34 864 lots Capacité financière : 326,4 millions?

Perspectives 2020-2021 Principaux éléments d'activité commerciale (S1 2020 vs S1 2019) Réservations globales :

1 951,9 M? TTC (+110,7 %) Logement : 872,0 M? TTC (+7,9 %)

Tertiaire : 1 079,9 M? TTC (x 9,1) Délai d'écoulement [1] Logement : 3,1 mois (- 2 mois) Principaux éléments financiers (S1 2020 vs S1 2019) Chiffre d'affaires global :

385,0 M? vs 703,8 M? Dont Logement : 352,3 M? vs 610,9 M? Marge brute : 73,5 vs 140,7 M?

EBIT : 12,3 M? vs 69,8 M?

Résultat net - part du groupe :

2,1 M? vs 39,3 M?

Dette financière nette [2] : 78,6 M? vs (56,0 M?) à fin 2019 Capacité financière : 326,4 M? vs 458,1 M? à fin 2019 Principaux indicateurs de développement (S1 2020 vs S1 2019) Backlog global :

3 788,8 M? (+68,2 %) Dont Logement : 2 464,2 M? (+21,6 %) Portefeuille foncier Logement : 34 864 lots (+8,6 %) Kaufman & Broad SA annonce aujourd'hui ses résultats pour le 1er semestre de l'exercice 2020 (du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020). Nordine Hachemi, Président-Directeur Général de Kaufman & Broad, a notamment déclaré : « A l'issue d'un 1er semestre 2020 marqué par les grèves de décembre 2019 et la forte contraction de l'activité économique générale pendant deux mois, de mi-mars à mi-mai, les résultats de Kaufman & Broad attestent de la solidité de son modèle économique. Celui-ci permet de préserver les équilibres financiers à court terme tout en maintenant la dynamique de préparation de l'avenir. L'activité commerciale du semestre a été marquée par la croissance des réservations en valeur, tant globales (doublement à près de 2 milliards d'euros) que dans l'activité Logement (+7,9 %). Celle-ci a bénéficié d'un fort intérêt de la part des acquéreurs institutionnels, privés et publics, notamment de CDC Habitat. Leurs réservations ont ainsi progressé de 69 % d'un semestre sur l'autre et représentent les deux tiers des réservations Logement en valeur. Par ailleurs, 4 144 lots pour un montant de 842,6 millions d'euros (TTC) concernant des projets qui pourraient obtenir un permis de construire en 2021, ont été réservés. Ces réservations seront reconnues en fonction de l'horizon d'obtention des permis de construire et ne figurent donc pas dans le Backlog. Cette forte dynamique, qui se situe dans la continuité de nos orientations stratégiques, accroît significativement la visibilité de notre activité sur 2021. Elle confirme également que notre offre commerciale correspond aux enjeux sociétaux actuels. Le backlog global a progressé de 68,2 % à fin mai d'une année sur l'autre et s'élève à 3,8 milliards d'euros. Le portefeuille foncier Logement a continué de croître (+8,6 % à fin mai). Enfin, en Immobilier d'entreprise, une VEFA a été signée post clôture le 19 juin sur l'immeuble de bureaux de près de 10 000 m2 « Blue Bird » à Montrouge avec GCI/Crédit Suisse. Par ailleurs, l'enquête publique sur le projet A7-A8 d'Austerlitz (environ 92 000 m2 en bureaux, commerces et hôtel) a démarré le 29 juin dernier. L'absence d'activité pendant la période de confinement a eu pour conséquence une hausse de la dette nette qui se résorbera progressivement avec la reprise de l'ensemble des chantiers. La structure financière reste extrêmement solide avec une capacité financière de 326,4 millions d'euros à fin mai. Concernant le marché, celui-ci a enregistré une forte baisse de l'offre, conséquence du retard dans l'instruction des permis de construire lié aux élections municipales et amplifié par leur report. On peut dès lors s'attendre à une chute des réservations en 2020 avec un impact sur les mises en chantier en 2021. Sur l'ensemble de l'exercice 2020, nous envisageons un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros, un EBIT proche de 6 % et une quasi absence de dette nette. Pour 2021, le niveau du Backlog à fin mai 2020 nous permet d'anticiper une progression du chiffre d'affaires de l'ordre de 30 %. Cette progression serait significativement supérieure au cas où le projet A7/A8 d'Austerlitz obtiendrait l'ensemble des autorisations administratives en 2021. Ces perspectives reposent sur une stabilisation de la situation sanitaire. » Activité commerciale Pôle Logement Au 1er semestre 2020, les réservations de logements en valeur s'élèvent à 872,0 millions d'euros (TTC), soit une augmentation de 7,9 % par rapport au 1er semestre 2019. En volume, elles s'établissent à 3 635 logements, en baisse de 13 % par rapport à la même période de 2019. Répartition de la clientèle Sur l'ensemble du 1er semestre 2020, les réservations en valeur (TTC) des accédants ont reculé de 47 % (primo-accédants) et de 53 % (second accédants) et représentent 11 % des ventes contre 24 % au 1er semestre 2019. Les réservations réalisées auprès des investisseurs représentent 22 % des ventes (19 % pour le seul dispositif Pinel), en baisse de 29 % d'un semestre sur l'autre. La part des ventes en bloc a représenté 67 % des réservations de logements, soit 581,1 M?. Elles ont progressé de 69 % par rapport au 1er semestre 2019, où elles représentaient 43 % des réservations. Délai d'écoulement et offre commerciale Le délai d'écoulement des programmes, qui s'est établi à 3,1 mois au 1er semestre 2020, diminue par rapport au 1er semestre 2019 (5,1 mois). L'offre commerciale, située à 98 % en zones tendues (A, Abis et B1), s'élève à 1 850 logements à fin mai 2020 (3 484 logements à fin mai 2019, soit 97 % en zones tendues). Pôle Tertiaire Au 1er semestre 2020, le pôle tertiaire a enregistré des réservations nettes de 1 079,9 millions d'euros (TTC). Une VEFA a été signée le 19 juin sur l'immeuble de près de 10 000 m2 de bureaux Blue Bird à Montrouge avec GCI/Crédit Suisse. Par ailleurs, l'enquête publique sur le projet A7-A8 d'Austerlitz (environ 92 000 m2 en bureaux, commerces et hôtel) a démarré le 29 juin dernier. Kaufman et Broad a actuellement en commercialisation ou à l'étude environ 150 000 m² de surfaces de bureaux et environ 75 000 m² de surfaces logistiques. Par ailleurs, près de 73 000 m² de surfaces de bureaux sont actuellement en construction ainsi que plus de 36 000 m² de surfaces logistiques. Enfin, il reste près de 120 000 m² de surfaces de bureaux à signer. A fin mai 2020, le backlog tertiaire s'élève à 1 324,5 millions d'euros. Indicateurs avancés de l'activité commerciale et développement Au 31 mai 2020, le Backlog Logement s'établit à 2 464,2 millions d'euros (HT), soit 27,1 mois d'activité. A la même date, Kaufman & Broad comptait 156 programmes de logements en cours de commercialisation, représentant 1 881 logements (200 programmes pour 3 575 logements à fin mai 2019). Le Backlog total du groupe s'élève à près de 3,8 Mds?, dont 36,5 % du chiffre d'affaires restant à reconnaître est basé sur des terrains déjà acquis. Sur la part restant à acquérir, 56,3 % sont liés à des opérations pour lesquelles un permis de construire a été soit déposé, soit obtenu ou en instruction, soit en cours de purge. Enfin, dans la part de opérations dont le permis a été seulement déposé, les opérations de Tertiaire d'Austerlitz A7/A8 et de Galion Puteaux représentent à elles seules près de 30 % du Backlog global du groupe au 31 mai 2020. Le portefeuille foncier Logement représente 34 864 lots. Il est en progression de 8,6 % par rapport à celui de fin mai 2019 et correspond à un chiffre d'affaires potentiel de près de quatre années d'activité. Résultats financiers Activité Le chiffre d'affaires global s'établit à 385,0 millions d'euros (HT), en baisse de 45,3 % par rapport au 1er semestre 2019 et marqué essentiellement par la forte contraction de l'activité générale pendant deux mois, de mi-mars à mi-mai. Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 352,3 millions d'euros (HT), contre 610,9 millions d'euros (HT) au 1er semestre 2019. Il représente 91,5 % du chiffre d'affaires du groupe. Le chiffre d'affaires de l'activité Appartements est en baisse de 43,7 % comparé au 1er semestre 2019 et s'élève à 319,1 millions d'euros (HT). Le chiffre d'affaires de l'activité Maisons individuelles en village s'établit à 33,2 millions d'euros (HT) contre 44,3 millions d'euros (HT) au 1er semestre 2019. Le chiffre d'affaires du pôle Tertiaire s'établit à 30,0 millions d'euros (HT) au 1er semestre 2020, à comparer à 89,8 millions d'euros au 1er semestre 2019. Eléments de rentabilité La marge brute du 1er semestre 2020 s'élève à 73,5 millions d'euros, à comparer à 140,7 millions d'euros au 1er semestre 2019. Les charges opérationnelles courantes s'élèvent à 61,2 millions d'euros (15,9 % du chiffre d'affaires), contre 70,9 millions d'euros au 1er semestre 2019 (10,1 % du chiffre d'affaires). Le résultat opérationnel courant s'établit à 12,3 millions d'euros, à comparer à 69,8 millions d'euros au 1er semestre 2019. Le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 3,2 % contre 9,9 % sur le 1er semestre 2019. Le résultat net - part du groupe du 1er semestre 2020 ressort à 2,1 millions d'euros (vs 39,3 millions d'euros au 1er semestre 2019). Structure financière et liquidité Durant la pandémie de Covid-19, la plupart des chantiers du groupe ont été à l'arrêt, total ou partiel, et l'activité commerciale fortement ralentie. Cette situation a eu des conséquences défavorables significatives sur la situation financière du groupe, dont les encaissements ont été quasiment nuls durant cette période en l'absence de nouveaux appels de fonds alors que le règlement des situations de travaux du premier trimestre devenait exigible. Kaufman & Broad n'a pas demandé le report ou la suspension du paiement de ses charges fiscales et sociales ou sollicité des prêts bancaires garantis par l'Etat, mis en place dans le cadre des mesures de soutien à l'économie. Afin de renforcer encore davantage sa situation de trésorerie déjà solide et d'assurer le financement de ses besoins généraux dans ce contexte, le groupe a notamment procédé en mars 2020 à titre conservatoire au tirage d'un montant de 150 millions d'euros, remboursable sur des durées de 1, 3 et 6 mois, sur les 250 millions d'euros mis à sa disposition dans le cadre de la ligne de crédit « RCF » mise en place en janvier 2019. L'endettement financier net s'établit à 78,6 millions d'euros au 31 mai 2020 (hors impact dette de loyers IFRS 16), à comparer à une trésorerie nette de 56,0 millions d'euros à fin 2019 et de 54,6 millions d'euros au 31 mai 2019. L'endettement financier net au 31 mai 2020 prend en compte un tirage résiduel de 118,0 millions d'euros de la ligne « RCF », utilisée pour faire face à la dégradation de la situation financière induite par la pandémie. La trésorerie active (disponibilités et valeurs mobilières de placement) s'établit à 194,4 millions d'euros, à comparer à 208,1 millions d'euros au 30 novembre 2019. La capacité financière s'élève à 326,4 millions d'euros (458,1 millions d'euros au 30 novembre 2019). Le besoin en fonds de roulement s'établit à 245,4 millions d'euros, soit 21,3 % du chiffre d'affaires sur 12 mois glissants, à comparer à 150,1 millions d'euros au 30 novembre 2019 (10,2 % du chiffre d'affaires) ; retraité du montant du dividende 2019 payé le 10 juin 2020, il aurait été de 283,4 millions d'euros, soit 24,6 % du chiffre d'affaires. Dividende Kaufman & Broad a procédé le 10 juin 2020 à la mise en paiement du dividende de 1,75 euro par action au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2019. Le règlement du dividende global en numéraire versé aux actionnaires s'est élevé à 38,0 M?. Perspectives 2020 Concernant les perspectives 2020, Kaufman & Broad envisage un chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice aux environs de 1 milliard d'euros, un taux d'EBIT proche de 6 % et une dette financière nette proche de zéro. Ces perspectives reposent sur un retour à un niveau de productivité normale des chantiers, ceux-ci ayant repris en totalité au 31 mai 2020, sur l'hypothèse d'une stabilisation de la situation sanitaire, sans nouvelle période de confinement, et l'absence de mouvements sociaux significatifs, qui pourraient impacter défavorablement l'avancement des travaux sur les chantiers. Pour 2021, le niveau du Backlog à fin mai 2020 nous permet d'anticiper une progression du chiffre d'affaires de l'ordre de 30 %. Cette progression serait significativement supérieure au cas où le projet A7/A8 d'Austerlitz obtiendrait l'ensemble des autorisations administratives en 2021. Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr Prochaine date d'information périodique : 1 er octobre 2020 : Résultats des neuf premiers mois 2020 (après Bourse) Directeur Général Finances Bruno Coche 01 41 43 44 73 Infos-invest@ketb.com Relations Presse Agence Shadow Alice Polack - 06 33 71 91 58 alicepolack@shadowcommunication.fr Aurélie Vinzent - 06 58 66 80 49 aurelievinzent@shadowcommunication.fr Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti 06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque. Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques, mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future de Kaufman & Broad et l'environnement économique dans lequel Kaufman & Broad exerce ses activités, qui est significativement impacté par la crise sanitaire actuelle. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient être significativement différents de ceux qui sont présentés, explicitement ou implicitement, dans ces déclarations prospectives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle de Kaufman & Broad. Outre la crise sanitaire actuelle, ces risques et incertitudes incluent ceux détaillés et identifiés au Chapitre 1.2 « Facteurs de risques » du Document d'Enregistrement Universel 2019 de Kaufman & Broad déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 31 mars 2020 sous le numéro D.20-0231, disponible sur le site de la Société (www.kaufmanbroad.fr) et celui de l'AMF (www.amf-france.org). Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas être exhaustif. Glossaire Backlog : également appelé carnet de commandes, il est une synthèse à un moment donné qui permet d'estimer le chiffre d'affaires à venir dans les prochains mois. BEFA : le Bail en l'état futur d'achèvement consiste pour un utilisateur à louer un immeuble avant même sa construction ou sa restructuration. Capacité financière : correspond à la trésorerie active augmentée des lignes de crédit non tirés à date Délai d'écoulement : Le délai d'écoulement des stocks est le nombre de mois nécessaire pour que les logements disponibles soient vendus si les ventes se poursuivaient au même rythme que celui des précédents, soit l'encours de logements (offre disponible) par trimestre divisé par les réservations par trimestre écoulés elles-mêmes divisées par trois. EBIT : correspond au résultat opérationnel courant cad à la marge brute diminuée des charges opérationnelles courantes. LEU : les LEU (Logements Equivalent Unités livrés) sont le reflet direct de l'activité. Le nombre de « LEU » est égal au produit (i) du nombre de logements d'un programme donné pour lesquels l'acte de vente notarié a été signé et (ii) du rapport entre le montant des dépenses foncières et des dépenses de construction engagées par le groupe sur ledit programme et le budget total des dépenses dudit programme. Marge brute : correspond au chiffre d'affaires diminué du coût des ventes. Le coût des ventes est notamment constitué du prix des terrains, des coûts fonciers qui y sont rattachés et des coûts de construction. Offre commerciale : elle est représentée par la somme du stock de logements disponibles à la vente à la date considérée, c'est-à-dire la totalité des logements non réservés à cette date (déduction faite des tranches commerciales non ouvertes). Portefeuille foncier : représente l'ensemble des terrains pour lesquels tout engagement (promesse de vente.) a été signé. Réservations : mesurées en volume (Units ou Unités) et en valeur, elles sont le reflet de l'activité commerciale du groupe. Leur intégration au chiffre d'affaires est conditionnée par le temps nécessaire à la transformation d'une réservation en une signature d'acte notarié, fait générateur de la prise de résultat. Par ailleurs, dans les programmes de logements collectifs incluant des immeubles mixtes (appartements, locaux d'activité, commerce, bureau), toutes les surfaces sont converties en équivalents logements. Taux d'écoulement : Le taux d'écoulement (Te) représente le pourcentage du stock initial qui se vend mensuellement sur un programme immobilier (ventes/mois divisé par le stock initial) ; soit les réservations nettes mensuelles divisées par le rapport du stock début de période augmenté du stock fin de période divisé par deux. Units : les Units ou Unités permettent de définir le nombre de logements ou d'équivalent logement (pour les programmes mixtes) d'un programme donné. Le nombre d'Units des équivalents logements se détermine en rapportant la surface par type (locaux d'activité, commerce, bureau) à la surface moyenne des logements précédemment obtenue. VEFA : la Vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de Maître de l'Ouvrage jusqu'à la réception des travaux. ANNEXES Données financières Principales données consolidées En milliers d'euros T2 2020 S1 2020 T2 2019 Retraité* S1 2019 Retraité* Chiffre d'affaires 85 750 384 964 375 677 703 751 Dont Logement 80 109 352 268 324 900 610 915 Dont Tertiaire 4 819 30 016 48 771 89 782 Dont Autres 822 2 680 2 006 3 054 Marge brute 16 394 73 492 74 507 140 679 Taux de marge brute (%) 19,1% 19,1% 19,8% 20,0% Résultat opérationnel courant -13 079 12 275 39 220 69 783 Marge opérationnelle courante (%) -15,3% 3,2% 10,4% 9,9% Résultat net (pdg) -11 053 2 145 24 902 39 264 Résultat net (pdg) par action (?/a) ** -0,50 0,10 1,14 1,80 * Retraitement par suite de l'arrêt de la capitalisation des frais financiers suite au changement d'interprétation de la norme IAS23 et à un reclassement de la charge de CVAE du poste charges opérationnelles au poste impôt sur les résultats. ** Basé sur le nombre de titres composant le capital social de Kaufman & Broad S.A soit 21 864 074 actions au 31 mai 2019 et 22 088 023 actions au 31 mai 2020 Compte de résultat consolidé* En milliers d'euros T2 2020 S1 2020 T2 2019 Retraité** S1 2019 Retraité** Chiffre d'affaires 85 750 384 964 375 677 703 751 Coût des ventes -69 356 -311 472 -301 170 -563 072 Marge brute 16 394 73 492 74 507 140 679 Charges commerciales -4 432 -9 319 -7 171 -14 768 Charges administratives -12 205 -25 556 -15 412 -30 000 Charges techniques et services après- vente -4 078 -9 465 -5 743 -11 150 Charges développement et programmes -8 757 -16 878 -6 962 -14 978 Résultat opérationnel courant -13 079 12 275 39 220 69 783 Autres charges et autres produits non courants 0 0 0 0 Résultat opérationnel -13 079 12 275 39 220 69 783 Coût de l'endettement financier net -2 838 -5 416 -3 578 -6 456 Autres charges et produits financiers 0 0 0 0 Impôt sur les résultats 5 730 1 058 -7 346 -17 580 Quote-part dans les résultats

des entreprises associées et co-entreprises 260 450 710 1 674 Résultat net de l'ensemble consolidé -9 927 8 366 29 006 47 421 Participations ne donnant pas le contrôle 1 126 6 221 4 104 8 157 Résultat net (part du groupe) -11 053 2 145 24 902 39 264 *Non arrêté par le Conseil d'Administration et non audité. ** Retraitement par suite de l'arrêt de la capitalisation des frais financiers suite au changement d'interprétation de la norme IAS23 et à un reclassement de la charge de CVAE du poste charges opérationnelles au poste impôt sur les résultats. Bilan consolidé* En milliers d'euros 31 mai

2020 30 novembre

2019** ACTIF Ecarts d'acquisitions 68 661 68 661 Immobilisations incorporelles 91 161 91 209 Immobilisations corporelles 5 921 5 976 Droit d'utilisation IFRS16 18 679 0 Entreprises associées et co-entreprises 6 501 5 929 Autres actifs financiers non courants 1 860 1 756 Impôt différé actif 4 002 4 002 Actif non courant 196 784 177 533 Stocks 451 051 455 976 Créances clients 425 956 511 907 Autres créances 151 032 211 501 Trésorerie et équivalents de trésorerie 194 373 208 102 Paiements d'avance 599 1 435 Actif courant 1 223 011 1 388 921 TOTAL ACTIF 1 419 795 1 566 454 31 mai

2020 30 novembre

2019** PASSIF Capital social 5 743 5 743 Primes, réserves et autres 231 693 198 527 Résultat net part du groupe 2 145 77 890 Capitaux propres part du groupe 239 581 282 160 Participations ne donnant pas le contrôle (Bilan) 13 873 10 953 Capitaux propres 253 454 293 113 Provisions non courantes 38 270 37 706 Dettes financières non courantes (part > 1 an) 148 853 148 900 Dette financière de loyers IFRS16 (part > 1 an) 11 560 0 Impôt différé passif 50 065 50 346 Passif non courant 248 748 236 952 Provisions courantes 3 860 2 529 Autres passifs financiers courants (part < 1 an) 124 146 3 189 Dette financière de loyers IFRS16 (part < 1 an) 6 305 0 Fournisseurs 671 394 907 498 Autres dettes 111 485 123 047 Encaissements d'avance 404 126 Passif courant 917 593 1 036 389 TOTAL PASSIF 1 419 795 1 566 454 *Non arrêté par le Conseil d'Administration et non audité. **Retraitement par suite de l'arrêt de la capitalisation des frais financiers suite au changement d'interprétation de la norme IAS23 et à un reclassement de la charge de CVAE du poste charges opérationnelles au poste impôt sur les résultats. Données opérationnelles Logement T2 2020 S1 2020 T2 2019 Retraité* S1 2019 Retraité* Chiffre d'affaires (M?, HT) 80,1 352,3 324,9 610,9 Dont Appartements 73,2 319,1 299,9 566,6 Dont Maisons individuelles en village 6,9 33,2 25,0 44,3 Livraisons (LEU) 405 1 885 1 725 3 198 Dont Appartements 378 1 750 1 628 3 036 Dont Maisons individuelles en village 27 135 97 162 Réservations nettes (en nombre) 2 153 3 635 2 406 4 177 Dont Appartements 1 920 3 360 2 331 4 006 Dont Maisons individuelles en village 233 275 75 171 Réservations nettes (M?, TTC) 545,5 872,0 450,5 807,8 Dont Appartements 475,9 789,8 428,7 754,3 Dont Maisons individuelles en village 69,5 82,2 21,8 53,6 Offre commerciale fin de période (en nombre) 1 881 3 575 Backlog fin de période En valeur (M?, HT) 2 464,2 2 026,4 Dont Appartements 2 315,9 1 904,4 Dont Maisons individuelles en village 148,3 121,9 En mois d'activité 27,1 18,8 Réserve foncière fin de période (en nombre) 34 864 32 109 Tertiaire T2 2020 S1

2020 T2 2019 Retraité S1

2019 Retraité Chiffre d'affaires (M?, HT) 4,8 30,0 48,8 89,8 Réservations nettes (M?, TTC) 4,9 1 079,9 4,8 118,6 Backlog fin de période (M?, HT) 1 324,5 226,7 *Non arrêté par le Conseil d'Administration et non audité. [1] Sur la base des six premiers mois de l'année [2] Sur la base d'une dette nette hors dette de loyers IFR16 Fichier PDF dépôt réglementaire



