Kaufman & Broad SA: Résultats des neuf premiers mois de l'exercice 2019

Communiqué de presse Paris, le 30 septembre 2019 Résultats dES NEUF PREMIERS MOIS de l'exercice 2019 Backlog en hausse de 5 , 8 %, à 2 , 2 M ds EUR ,

C onfirmation des perspectives annuelles : Hausse du résultat net O bjectif de proposer au Conseil d' A dministration un dividende d'au moins 2,50 euros par action au titre de l'exercice 2019

Principaux éléments d'activité commerciale (9m 2019 vs 9m 2018) Réservations Logement : 1 146 MEUR (-7,1 %) 5 626 lots (-5,9 %) Réservations Tertiaire : 118,7 MEUR

Délai d'écoulement Logement * : 5,7 mois vs 6,2 mois, soit - 0,5 mois Principaux éléments financiers (9m 2019 vs 9m 2018) Chiffre d'affaires :

1 0 29,7 MEUR ( - 6, 1 %) Dont Logement : 920,1 MEUR (+3,7%) M arge b rute : 198,4 MEUR (19,3 % du CA) E BIT ajusté :

96,6 MEUR ( 9,4 % du CA)

Résultat net - part du groupe :

5 4,0 MEUR (+ 4,2 %)

Trésorerie nette de la dette financière : 3,6 MEUR vs 36,7 MEUR à fin août 2018 Principaux indicateurs de développement (9m 2019 vs 9m 2018) Backlog global : 2 213 , 5 MEUR (+ 5 , 8 %) Dont Logement : 2 002,5 MEUR (+9,9 %) Portefeuille foncier : 33 511 lots (+ 12 , 4 % ) Kaufman & Broad SA annonce aujourd'hui ses résultats pour les neuf premiers mois de l'exercice 2019 (du 1er décembre 2018 au 31 août 2019). Nordine Hachemi, Président-Directeur Général de Kaufman & Broad, a notamment déclaré : « Les résultats des neuf premiers mois de 2019 sont conformes à nos attentes et s'inscrivent dans la continuité du 1er semestre. Ils confirment la pérennité du modèle de Kaufman & Broad à assurer une capacité distributive solide. Celle-ci se fonde sur une rentabilité génératrice de trésorerie, permettant de renforcer sa solidité financière et ses perspectives de développement. Le marché du logement neuf reste soutenu par une demande forte, ainsi qu'en attestent des rythmes d'écoulement toujours élevés. Cependant, comme nous l'avions anticipé en fin de 1er semestre, le ralentissement constaté dans les délivrances de permis de construire lié aux prochaines échéances électorales a pesé sur les nouveaux lancements au cours du 3ème trimestre. Ce phénomène devrait se prolonger sur les mois à venir et conduire le marché à enregistrer une baisse d'environ 10% des réservations sur l'année ; Kaufman & Broad devrait s'inscrire dans cette tendance. Malgré cet environnement défavorable, les performances économiques et financières de Kaufman & Broad restent solides sur les neuf premiers mois de l'exercice. Les hausses de la réserve foncière (+12,4 %) et du Backlog global (+5,8 %) confirment notre capacité à inscrire notre croissance dans la durée et nous donnent une bonne visibilité sur les années à venir. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires de Kaufman & Broad pour l'exercice courant devrait s'établir autour de 1,5 milliard d'euros, avec une croissance de l'activité Logement d'environ 5% et un retrait de l'activité Tertiaire conforme aux attentes. Le taux de marge brute devrait se maintenir autour de 19 % et le taux d'EBIT ajusté au-dessus de 9 %. Enfin, la hausse attendue du résultat net part du groupe conjuguée au maintien d'une structure financière saine devrait conduire à proposer au Conseil d'Administration un dividende d'au moins 2,50 euros par action au titre de l'exercice 2019. »

Activité commerciale Pôle Logement Sur les neuf premiers mois de 2019, les réservations de logements en valeur s'élèvent à 1 146,4 millions d'euros (TTC), soit une baisse de 7,1 % par rapport aux neuf premiers mois 2018. En volume, elles s'établissent à 5 626 logements, en baisse de 5,9 % par rapport à la même période de 2018. Le délai d'écoulement des programmes s'est établi à 5,7 mois sur neuf mois, en amélioration de 0,5 mois par rapport à la même période en 2018 (6,2 mois). L'offre commerciale, avec 98 % des programmes situés en zones tendues (A, Abis et B1), s'élève à 3 569 logements à fin août 2019 (4 142 logements à fin août 2018). Répartition de la clientèle Sur les neuf premiers mois 2019, les réservations en valeur (HT) des primo-accédants sont en baisse par rapport à la même période en 2018 et représentent 16 % des ventes. Les second-accédants représentent 9% des ventes contre 11 % pour la même période de 2018. Les réservations réalisées auprès des investisseurs représentent 34 % des ventes (dont 27 % pour le seul dispositif Pinel). La part des ventes en bloc a progressé de 6 % et représente 41 % des ventes sur les neuf premiers mois de 2019, dont plus de 54 % de résidences gérées (tourisme, étudiants, affaires et séniors). Pôle Tertiaire Sur les neuf premiers mois 2019, le pôle tertiaire a enregistré des réservations nettes de 118,7 millions d'euros TTC. Kaufman et Broad a actuellement en commercialisation ou à l'étude environ 300 000 m² de surface de bureaux et environ 125 000 m² de surface logistique et d'activités. Par ailleurs, environ 71 000 m² de surface de bureaux sont actuellement en construction. Le siège de l'APAVE région Sud-Ouest à Toulouse a récemment été livré et sera prochainement inauguré. Plus tôt dans l'exercice avait été livré l'immeuble POLARIS à Nantes (6 500 m²) après qu'il a été loué à la Métropole de Nantes. Enfin, les travaux en cours se poursuivent sur les immeubles Highlight à Courbevoie (31 000 m² dont 24 000 m² de bureaux et 7000 m² de résidence Hôtelière), Green Oak à Arcueil (10 700 m² de bureaux en structure mixte bois / béton), Hyatt Place et Hyatt House à Roissy (20 200 m² répartis en deux hôtels totalisant 430 chambres) ainsi qu'à Bordeaux (27 000 m² de bureaux) pour le compte de la Caisse des Dépôts et à Lille (7 000 m², Siège de l'EFS). A fin août 2019, le backlog tertiaire s'élève à 210,9 millions d'euros. Indicateurs avancés de l'activité commerciale et développement Au 31 août 2019, le backlog Logement s'établit à 2 002,5 millions d'euros (HT), soit 18,1 mois d'activité. A la même date, Kaufman & Broad comptait 208 programmes de logements en cours de commercialisation, représentant 3 569 logements (220 programmes pour 4 142 logements à fin août 2018). Le portefeuille foncier Logement représente 33 445 lots. Il est en progression de 12,4 % par rapport à celui de fin août 2018 et correspond à plus de 3 années d'activité commerciale. Résultats financiers Activité Le chiffre d'affaires global s'établit à 1 029,7 millions d'euros (HT), en recul de 6,1 % par rapport à la même période de 2018. Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 920,1 millions d'euros (HT), contre 886,9 millions d'euros (HT) sur les neuf premiers mois de 2018. Il représente 89,4 % du chiffre d'affaires du groupe. Le chiffre d'affaires de l'activité Appartements est en légère hausse de 1,8 % comparé aux neuf premiers mois 2018 et s'établit à 850,7 millions d'euros (HT). Le chiffre d'affaires de l'activité Maisons individuelles en village s'établit à 69,4 millions d'euros (HT) contre 51,0 millions d'euros (HT) sur la même période de 2018. Le chiffre d'affaires du pôle Tertiaire s'établit à 104,7 millions d'euros (HT), à comparer à 202,8 millions d'euros sur la même période de 2018. Eléments de rentabilité La marge brute des neuf premiers mois 2019 s'élève à 198,4 millions d'euros, à comparer à 211,8 millions d'euros en 2018. Le taux de marge brute s'établit à 19,3 %, stable par rapport à celui de la même période en 2018. Les charges opérationnelles courantes s'élèvent à 109,7 millions d'euros (10,7 % du chiffre d'affaires), contre 113,6 millions d'euros pour la même période en 2018 (10,4 % du chiffre d'affaires). Le résultat opérationnel courant s'établit à 88,7 millions d'euros, à comparer à 98,3 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2018. Le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 8,6 % contre 9,0 % à la même période en 2018. L'EBIT ajusté du groupe s'élève à 96,6 millions d'euros sur les neuf premiers mois 2019 (à comparer à 106,3 millions à la même période en 2018). La marge d'EBIT ajusté s'élève à 9,4 % (9,7 % à la même période en 2018). Le résultat net - part du groupe ressort à 54,0 millions d'euros (vs 51,8 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2018). Au 31 août 2019, conformément à la norme IFRS IAS 12, ce résultat net - part du groupe intègre une réduction de la charge d'impôt provenant des dispositions votées dans la loi de finances pour 2018 qui réduit progressivement le taux normal d'impôt sur les sociétés de 33,3 % à 26,5 % en 2021 et 25,0 % à compter de 2022. Dans l'hypothèse où ces dispositions fiscales viendraient à évoluer à l'avenir, la société serait amenée à augmenter sa charge d'impôt afin d'en tenir compte. Structure financière et liquidité La trésorerie nette s'établit à 3,6 millions d'euros au 31 août 2019, à comparer à une trésorerie nette positive de 36,7 millions d'euros à fin août 2018. La trésorerie active (disponibilités et valeurs mobilières de placement) s'établit à 154,4 millions d'euros, à comparer à 253,4 millions d'euros au 30 novembre 2018. La capacité financière s'élève à 404,4 millions d'euros à comparer à 353,4 millions d'euros à fin novembre 2018 (et 389,7 millions d'euros à fin août 2018). Le besoin en fonds de roulement s'établit à 176,4 millions d'euros, soit 11,8 % du chiffre d'affaires sur 12 mois glissants, à comparer à 110,8 millions d'euros au 30 novembre 2018 (7,1% du chiffre d'affaires). Sa maîtrise repose notamment sur l'excellent délai d'écoulement des programmes du groupe. Offre réservée aux salariés En application d'une décision de son Conseil d'administration du 2 mai 2019, Kaufman & Broad a lancé, du 9 au 23 septembre inclus, la période réservation à une offre d'actionnariat réservée aux salariés du groupe que la société envisage de lancer prochainement. En application de la décision du Conseil d'administration du 9 juillet dernier, cette opération serait réalisée par augmentation de capital et porterait sur un maximum de 1,37% du capital au 31 août 2019. Les actions seraient souscrites par l'intermédiaire du compartiment « KB Actions 2019 » du fonds commun de placement d'entreprise FCPE « KB Actions » et seraient indisponibles jusqu'au 1er juillet 2024, sauf cas de déblocage anticipé prévu par la réglementation. L'objectif principal est d'associer plus étroitement les salariés à l'avenir de l'entreprise à travers la souscription d'actions à des conditions privilégiées. Détenant aujourd'hui près de 13,9 % du capital de leur entreprise, les salariés sont aujourd'hui le premier actionnaire de Kaufman & Broad. Une politique d'actionnariat salarié forte est gage d'indépendance et de stabilité pour la société, ainsi que l'opportunité pour tous les salariés de bénéficier de son développement. Perspectives 20 19 Pour l'exercice 2019, le chiffre d'affaires de Kaufman & Broad pour l'exercice courant devrait s'établir autour de 1,5 milliard d'euros, avec une croissance de l'activité Logement d'environ 5% et un retrait de l'activité Tertiaire conforme aux attentes. Le taux de marge brute devrait se maintenir autour de 19 % et le taux d'EBIT ajusté au-dessus de 9 %. Enfin, la hausse attendue du résultat net part du groupe conjuguée au maintien d'une structure financière saine devrait conduire à proposer au Conseil d'Administration un dividende d'au moins 2,50 euros par action au titre de l'exercice 2019. Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr Prochaine date d'information périodique : 30 janvier 20 20 : Résultats d e l'exercice 201 9 (après Bourse) Contacts Directeur Général Finances Bruno Coche 01 41 43 44 73 Infos-invest@ketb.com Relations Presse Relations Médias : Agence Hopscotch Capital : Violaine Danet 01 58 65 00 77 / k&b@hopscotchcapital.fr Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti 06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque. Le Document de Référence 2018 de Kaufman & Broad a été déposé le 29 mars 2019 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.19-0228. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document de Référence. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays. Glossaire Backlog : Il recouvre, pour les Ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA), les logements réservés non livrés pour lesquels l'acte de vente notarié n'a pas encore été signé et les logements réservés non livrés pour lesquels l'acte de vente notarié a été signé à hauteur de la partie non encore prise en chiffre d'affaires (sur un programme avancé à 30 %, 30 % du chiffre d'affaires d'un logement pour lequel l'acte de vente notarié a été signé est comptabilisé en chiffre d'affaires, 70 % sont inclus dans le backlog). Le backlog est une synthèse à un moment donné qui permet d'estimer le chiffre d'affaires restant à reconnaître au cours des prochains mois et ainsi de conforter les prévisions du groupe - étant précisé qu'il existe une part incertaine de transformation du backlog en revenus, notamment pour les réservations non encore actées. BEFA : le Bail en l'état futur d'achèvement consiste pour un utilisateur à louer un immeuble avant même sa construction ou sa restructuration. Capacité financière : correspond à la trésorerie active augmentée des lignes de crédit non tirées à date Délai d'écoulement : Le délai d'écoulement des stocks est le nombre de mois nécessaire pour que les logements disponibles soient vendus si les ventes se poursuivaient au même rythme que celui des mois précédents, soit l'encours de logements (offre disponible) par trimestre divisé par les réservations par trimestre écoulés elles-mêmes divisées par trois. EBIT ajusté : correspond au résultat opérationnel courant retraité des coûts d'emprunt « IAS 23 révisée » capitalisés et déstockés dans la marge brute. LEU : les LEU (Logements Equivalent Unités livrés) sont le reflet direct de l'activité. Le nombre de « LEU » est égal au produit (i) du nombre de logements d'un programme donné pour lesquels l'acte de vente notarié a été signé et (ii) du rapport entre le montant des dépenses foncières et des dépenses de construction engagées par le groupe sur ledit programme et le budget total des dépenses dudit programme. Marge brute : correspond au chiffre d'affaires diminué du coût des ventes. Le coût des ventes est notamment constitué du prix des terrains, des coûts fonciers qui y sont rattachés et des coûts de construction. Offre commerciale : elle est représentée par la somme du stock de logements disponibles à la vente à la date considérée, c'est-à-dire la totalité des logements non réservés à cette date (déduction faite des tranches commerciales non ouvertes). Portefeuille foncier : représente l'ensemble des terrains pour lesquels tout engagement (promesse de vente,.) a été signé. Réservations : mesurées en volume (Units ou Unités) et en valeur, elles sont le reflet de l'activité commerciale du groupe. Leur intégration au chiffre d'affaires est conditionnée par le temps nécessaire à la transformation d'une réservation en une signature d'acte notarié, fait générateur de la prise de résultat. Par ailleurs, dans les programmes de logements collectifs incluant des immeubles mixtes (appartements, locaux d'activité, commerce, bureau), toutes les surfaces sont converties en équivalents logements. Taux d'écoulement : Le taux d'écoulement (Te) représente le pourcentage du stock initial qui se vend mensuellement sur un programme immobilier (ventes/mois divisé par le stock initial) ; soit les réservations nettes mensuelles divisées par le rapport au stock début de période augmenté du stock fin de période divisé par deux. Units : les Units ou Unités permettent de définir le nombre de logements ou d'équivalent logement (pour les programmes mixtes) d'un programme donné. Le nombre d'Units des équivalents logements se détermine en rapportant la surface par type (locaux d'activité, commerce, bureau) à la surface moyenne des logements précédemment obtenue. VEFA : la Vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de Maître de l'Ouvrage jusqu'à la réception des travaux. ANNEXES Données financières Principales données consolidées En milliers d'euros T3

2019 9M 2019 T3

2018 9M 2018 Chiffre d'affaires 325 926 1 029 677 319 473 1 096 337 Dont Logement 309 199 920 114 278 093 886 914 Dont Tertiaire 14 876 104 658 38 973 202 837 Dont Autres 1 852 4 906 2 408 6 587 Marge brute 62 814 198 445 61 807 211 843 Taux de marge brute (%) 19,3% 19,3% 19,3% 19,3% Résultat opérationnel courant 26 017 88 702 26 731 98 273 Marge opérationnelle courante (%) 8,0% 8,6% 8,4% 9,0% Ebit Ajusté * 28 875 96 608 28 706 106 258 Marge Ebit Ajusté (%) 8,9% 9,4% 9,0% 9,7% Résultat net (pdg) 15 461 53 961 13 994 51 763 Résultat net (pdg) par action (EUR/a) ** 0,71EUR 2,47EUR 0,64EUR 2,37EUR * L'Ebit ajusté correspond au résultat opérationnel courant du groupe retraité des coûts d'emprunt « IAS 23 révisée » capitalisés et déstockés dans la marge brute. **Basé sur le nombre de titres composant le capital social de Kaufman & Broad S.A soit 21 864 074 actions au 31 août 2018 et 21 804 032 actions au 31 août 2019 Compte de résultat consolidé* En milliers d'euros T3

2019 9M 2019 T3

2018 9M 2018 Chiffre d'affaires 325 926 1 029 677 319 473 1 096 337 Coût des ventes -263 112 -831 232 -257 666 -884 494 Marge brute 62 814 198 445 61 807 211 843 Charges commerciales -6 968 -21 737 -8 736 -26 132 Charges administratives -16 679 -48 729 -13 906 -48 316 Charges techniques et services après- vente -5 610 -16 762 -5 329 -16 432 Charges développement et programmes -7 539 -22 518 -7 105 -22 691 Résultat opérationnel courant 26 017 88 702 26 731 98 273 Autres charges et autres produits non courants - - - - Résultat opérationnel 26 017 88 702 26 731 98 273 Coût de l'endettement financier net -635 -3 245 -1 854 -6 998 Autres charges et produits financiers - - - - Impôt sur les résultats -6 973 -22 099 -7 313 -27 724 Quote-part dans les résultats

des entreprises associées et co-entreprises 704 2 383 1 165 3 216 Résultat net de l'ensemble consolidé 19 113 65 742 18 730 66 767 Participations ne donnant pas le contrôle 3 652 11 781 4 735 15 004 Résultat net (part du groupe) 15 461 53 961 13 994 51 763 *Non arrêté par le Conseil d'Administration et non audité. Bilan consolidé* En milliers d'euros 31 août

2019 30 novembre

2018 ACTIF Ecarts d'acquisitions 68 661 68 661 Immobilisations incorporelles 90 851 90 017 Immobilisations corporelles 7 010 8 407 Entreprises associées et co-entreprises 7 935 6 185 Autres actifs financiers non courants 2 055 1 826 Impôt différé actif 4 233 4 233 Actif non courant 180 746 179 330 Stocks 444 123 396 786 Créances clients 404 864 406 309 Autres créances 172 374 172 173 Trésorerie et équivalents de trésorerie 154 360 253 358 Paiements d'avance 1 456 1 100 Actif courant 1 177 176 1 229 726 TOTAL ACTIF 1 357 922 1 409 056 PASSIF Capital social 5 669 5 685 Primes, réserves et autres 192 900 168 816 Résultat net part du groupe 53 961 72 972 Capitaux propres part du groupe 252 530 247 473 Participations ne donnant pas le contrôle 8 152 14 282 Capitaux propres 260 681 261 755 Provisions non courantes 33 341 33 402 Dettes financières non courantes (part > 1 an) 148 815 199 652 Impôt différé passif 64 723 42 692 Passif non courant 246 879 275 746 Provisions courantes 2 027 2 265 Autres passifs financiers courants (part < 1 an) 1 935 3 705 Fournisseurs 739 441 705 958 Autres dettes 106 619 159 199 Etat impôt courant - - Encaissements d'avance 340 428 Passif courant 850 362 871 555 TOTAL PASSIF 1 357 922 1 409 056 *Non arrêté par le Conseil d'Administration et non audité. Données opérationnelles Logement T3

2019 9M 2019 T3

2018 9M 2018 Chiffre d'affaires (MEUR, HT) 309,2 920,1 278,1 886,9 Dont Appartements 284,1 850,7 262,2 835,9 Dont Maisons individuelles en village 25,1 69,4 15,8 51,0 Livraisons (LEU) 1 555 4 753 1 581 5 180 Dont Appartements 1 454 4 490 1 520 4 963 Dont Maisons individuelles en village 101 263 61 217 Réservations nettes (en nombre) 1 449 5 626 1 832 5 981 Dont Appartements 1 348 5 354 1 736 5 704 Dont Maisons individuelles en village 101 272 96 277 Réservations nettes (MEUR, TTC) 338,6 1 146,4 369,2 1 233,5 Dont Appartements 311,7 1 065,9 341,7 1 152,8 Dont Maisons individuelles en village 26,9 80,5 27,5 80,7 Offre commerciale fin de période (en nombre) 3 569 4 142 Backlog fin de période En valeur (MEUR, HT) 2 002,5 1 822,3 Dont Appartements 1 883,0 1 727,0 Dont Maisons individuelles en village 119,5 95,3 En mois d'activité 18,1 17,1 Réserve foncière fin de période (en nombre) 33 445 29 766 Tertiaire T3

2019 9M 2019 T3

