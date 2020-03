Kaufman & Broad SA: Résultats du premier trimestre 2020

Kaufman & Broad SA

Communiqué de presse Paris, le 19 mars 2020 une situation financiere solide dans le contexte de crise sanitaire actuelle resultats du 1er trimestre 2020 suspension des objectifs 2020 Les résultats du 1 er trimestre 2020 au 29 février 2020 sont caractérisés par : un Backlog global de 3 403 , 3 M? (HT) (+ 51.6 % vs T1 2019) et un portefeuille foncier Logement en hausse de +8,2 % vs T1 2019 à 33 429 lots , un t aux de marge brute de 1 9 , 1 % et un taux d'EBIT de 8 , 5 % , Une absence de dette nette et une c apacité financière de 4 12,5 M? .

Au regard de la crise sanitaire actuelle, l e conseil d'administration a décidé : d'anticiper la publication des résultats du 1 er trimestre 2020 , de suspendre les objectifs annuels 2020 précédemment annoncés .

Principaux éléments d'activité commerciale ( T1 2020 vs T1 2019) Réservations Total : 1 401,5 M? TTC (x 3,0) Dont : Tertiaire : 1 075,0 M? TTC (x 9,5) Logement : 326,5 M? TTC (-8,6%) 1 482 lots (-16,3%) Délai d'écoulement 2 Logement : 6,8 mois vs 5,5 mois (+1,3 mois) Principaux éléments financiers (T1 2020 vs T1 2019) Chiffre d'affaires : Total : 299,2 M? (-8,8 %) Dont Logement : 272,2 M? (-4,8 %) Marge brute : 57,1 M? (19,1% du CA) EBIT : 25,4 M? (8,5 % du CA) Résultat net - part du groupe : 13,2 M? (-8,1%) Trésorerie nette 1 : 9,2 M? (vs 56,0 M? à fin 2019) Capacité financière : 412,5 M? (vs 458,1M? à fin 2019) Principaux indicateurs de développement ( T1 2020 vs T1 2019) Backlog global : 3 403,3 M? (+51,6 %) Dont Logement : 2 073,2 M? (+5,0%) Portefeuille foncier Logement : 33 429 lots (+8,2 %) Kaufman & Broad SA annonce aujourd'hui ses résultats, non audités, du 1er trimestre 2020 (du 1er décembre 2019 au 29 février 2020). A cette occasion, Nordine Hachemi, Président-Directeur Général de Kaufman & Broad, a déclaré : « Dans le contexte des développements récents de la crise sanitaire actuelle et de ses impacts sur l'activité économique générale, le conseil d'administration de Kaufman & Broad a décidé d'anticiper la publication des résultats du 1er trimestre de l'exercice 2020 afin d'informer le plus rapidement possible le marché de son analyse de la situation. Kaufman & Broad assume pleinement ses responsabilités vis-à-vis de ses collaborateurs, dont il est essentiel d'assurer la sécurité et la santé, mais aussi de ses clients, pour lesquels la continuité de ses services est maintenue lorsque cela est possible, et enfin de l'ensemble de ses fournisseurs, dont la capacité à traverser cette crise est vitale pour le redémarrage aussitôt que possible de l'activité du bâtiment. Dans cette période difficile dont le terme est aujourd'hui inconnu, et au-delà du maintien du contrôle de ses coûts, de la maîtrise de son besoin en fonds de roulement et de ses dépenses d'investissement, Kaufman & Broad s'appuie notamment sur deux paramètres fondamentaux : Une dette nette nulle qui conduit à u ne structure financière extrêmement solide au 29 février 2020 caractérisée par : Un niveau élevé de liquidités disponibles et mobilisables de 412,5 M? ;

Une maturité moyenne de la dette brute supérieure à 4 ans ;

Des capitaux propres consolidés de 308,8 M? Des indicateurs de développement qui projettent Kaufman & Broad au-delà des prochains mois : Un backlog global qui s'établi t au 29 février 2020 au niveau de 3 ,403 M illiard s ?, et à 2 , 073 M illiard s ? pour la seul e activité Logement. Il est rappelé que le Backlog est une synthèse à date qui permet d'estimer le chiffre d'affaires restant à reconnaître dans le futur - étant précisé qu'il existe une part incertaine de transformation du backlog en revenus, notamment pour les réservations non encore actées ou pour les projets n'ayant pas obtenu d'autorisation administrative d é finitive (soit environ 40% pour le logement et 85% pour le tertiaire) .

Un portefeuille foncier Logement qui a atteint un plus haut historique de 33 429 lots à fin février 2020. Le portefeuille foncier Logement représente l'ensemble des terrains pour lesquels tout engagement (promesse de vente,.) a été signé. S'agissant des perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2020, au regard de la crise sanitaire actuelle, Kaufman & Broad a décidé de suspendre ses objectifs annuels annoncés fin janvier dernier. Kaufman & Broad proposera de nouveaux objectifs 2020 dès que la situation générale rendra pertinente une projection sur l'ensemble de l'exercice. Kaufman & Broad continuera de suivre avec attention les développements de la situation sanitaire au cours des prochaines semaines et informera en tant que de besoin le marché de son impact sur ses activités ». Activité commerciale Pôle Logement Au 1er trimestre 2020, les réservations de logements en valeur s'élèvent à 326,5 millions d'euros (TTC), soit une baisse de 8,6 % par rapport à 2019. En volume, elles s'établissent à 1 482 logements, en retrait de 16,3 % par rapport à 2019. Le délai d'écoulement des programmes s'est établi à 6,8 mois sur trois mois, en retrait de 1,3 mois par rapport à 2019 (5,5 mois). L'offre commerciale, avec 96 % des programmes situés en zones tendues (A, Abis et B1), s'élève à 3 359 logements à fin février 2020 (3 261 logements à fin février 2019). Répartition de la clientèle Les réservations en volume des primo-accédants représentent 9 % des ventes et celles des second-accédants 5 %. Les réservations réalisées auprès des investisseurs représentent 49 % des ventes (36 % pour le seul dispositif Pinel) et les ventes en bloc 37 %, dont environ 30 % de résidences gérées (tourisme, étudiants, affaires ou seniors). Pôle Tertiaire Au 1er trimestre 2020, le pôle Tertiaire a enregistré des réservations nettes de 1 075,0 millions d'euros TTC (vs 113,8 M? TTC à fin février 2019). Kaufman & Broad a actuellement en commercialisation ou à l'étude environ 155 000 m² de surfaces de bureaux et environ 74 500 m² de surfaces logistiques et d'activités, ainsi que près de 115 000 m² dont l'acte authentique de vente reste à signer. Par ailleurs, environ 73 000 m² de surfaces de bureaux sont actuellement en construction ainsi que 36 000m² de surfaces logistiques. Indicateurs avancés de l'activité commerciale et développement Au 29 février 2020, le backlog Logement s'établit à 2 073,2 millions d'euros (HT), soit 18,6 mois d'activité (vs 1 975,3 M? (HT) pour 18,3 mois d'ativité à fin février 2019). À la même date, Kaufman & Broad comptait 181 programmes de logements en cours de commercialisation, représentant 3 359 logements (194 programmes pour 3 261 logements à fin février 2019). Le portefeuille foncier Logement représente 33 429 lots, il est en progression de 8,2 % par rapport à celui de fin février 2019 et correspond à un chiffre d'affaires potentiel de près de 4 années d'activité. À fin février 2020, le backlog tertiaire s'élève à 1 330,0 millions d'euros HT. Résultats financiers Activité Le chiffre d'affaires global s'établit à 299,2 millions d'euros (HT), en retrait de 8,8 % par rapport à 2019. L'impact de l'arrêt de la plupart des chantiers en Ile-de-France, lors des grèves des transports est estimé à environ 15 millions d'euros (HT) du chiffre d'affaires du trimestre. Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 272,2 millions d'euros (HT), il représente 91,0 % du chiffre d'affaires du groupe (contre 286,0 millions d'euros (HT) soit 87,2 % en 2019). Le chiffre d'affaires de l'activité Appartements est en baisse de 7,8 % comparé à 2019 et s'établit à 245,9 millions d'euros (HT). Le chiffre d'affaires du pôle Tertiaire ressort à 25,2 millions d'euros (HT), à comparer à 41,0 millions d'euros (HT) en 2019. Les autres activités dégagent un chiffre d'affaires de 1,8 million d'euros (HT) contre 1,1 millions d'euros en 2019. Eléments de rentabilité La marge brute du 1er trimestre 2020 s'élève à 57,1 millions d'euros en baisse par rapport à 2019. Le taux de marge brute s'établit à 19,1%, en retrait par rapport à celui du 1er trimestre 2019 (20,2 %). Les charges opérationnelles courantes s'élèvent à 31,7 millions d'euros (10,6 % du chiffre d'affaires), contre 35,6 millions d'euros pour 2019 (10,9 % du chiffre d'affaires). Le résultat opérationnel courant s'établit à 25,4 millions d'euros, à comparer à 30,6 millions d'euros en 2019. Le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 8,5 % contre 9,3 % en 2019. Le résultat net - part du groupe de l'exercice 2020 ressort à 13,2 millions d'euros, en baisse par rapport à février 2019 de 8,1%. Structure financière et liquidité La trésorerie nette positive s'élève à 9,2 millions d'euros au 29 février 2020 (hors impact dette de loyers IFRS 16) à comparer à une trésorerie nette positive de 56,0 millions d'euros au 30 novembre 2019. La trésorerie active (disponibilités et valeurs mobilières de placement) s'établit à 162,5 millions d'euros, à comparer à 208,1 millions d'euros au 30 novembre 2019. La capacité financière s'élève à 412,5 millions d'euros (458,1 millions d'euros au 30 novembre 2019). Le besoin en fonds de roulement s'établit à 215,6 millions d'euros (14,9 % du chiffre d'affaires), à comparer à 150,1 millions d'euros au 30 novembre 2019 (10,3 % du chiffre d'affaires). La hausse s'explique par le retard des appels de fonds sur les opérations franciliennes, consécutivement aux grèves des transports - hors cet effet, le BFR se serait établi dans la fourchette de 11 % à 13 %. Perspectives 20 20 S'agissant des perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2020, au regard de la crise sanitaire actuelle, Kaufman & Broad a décidé de suspendre ses objectifs annuels annoncés fin janvier dernier. Kaufman & Broad proposera de nouveaux objectifs 2020 dès que la situation générale rendra pertinente une projection sur l'ensemble de l'exercice. Kaufman & Broad continuera de suivre avec attention les développements de la situation sanitaire au cours des prochaines semaines et informera en tant que de besoin le marché de son impact sur ses activités. Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr Prochaine date d'information périodique : 5 mai 20 20 : Assemblée Générale des actionnaires Contacts Directeur Général Finances Bruno Coche 01 41 43 44 73 infos-invest@ketb.com Relations Presse Relations Médias : Agence Hopscotch Capital : Violaine Danet 01 58 65 00 77 / k&b@hopscotchcapital.fr Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti 06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque. Avertissement Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques, mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future de Kaufman & Broad et l'environnement économique dans lequel Kaufman & Broad exerce ses activités, qui est significativement impacté par la crise sanitaire actuelle. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient être significativement différents de ceux qui sont présentés, explicitement ou implicitement, dans ces déclarations prospectives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle de Kaufman & Broad. Outre la crise sanitaire actuelle, ces risques et incertitudes incluent ceux détaillés et identifiés au Chapitre 1.2 « Facteurs de risques » du document de référence 2018 de Kaufman & Broad déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 29 mars 2019, disponible sur le site de la Société (www.kaufmanbroad.fr) et celui de l'AMF (www.amf-france.org). Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas être exhaustif. Glossaire Backlog : Il recouvre, pour les Ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA), les logements réservés non livrés pour lesquels l'acte de vente notarié n'a pas encore été signé et les logements réservés non livrés pour lesquels l'acte de vente notarié a été signé à hauteur de la partie non encore prise en chiffre d'affaires (sur un programme avancé à 30 %, 30 % du chiffre d'affaires d'un logement pour lequel l'acte de vente notarié a été signé est comptabilisé en chiffre d'affaires, 70 % sont inclus dans le backlog). Le backlog est une synthèse à un moment donné qui permet d'estimer le chiffre d'affaires restant à reconnaître au cours des prochains mois et ainsi de conforter les prévisions du groupe - étant précisé qu'il existe une part incertaine de transformation du backlog en revenus, notamment pour les réservations non encore actées. BEFA : le Bail en l'état futur d'achèvement consiste pour un utilisateur à louer un immeuble avant même sa construction ou sa restructuration. Capacité financière : correspond à la trésorerie active augmentée des lignes de crédit non tirées à date Délai d'écoulement : Le délai d'écoulement des stocks est le nombre de mois nécessaire pour que les logements disponibles soient vendus si les ventes se poursuivaient au même rythme que celui des mois précédents, soit l'encours de logements (offre disponible) par trimestre divisé par les réservations par trimestre écoulés elles-mêmes divisées par trois. EBIT : correspond au résultat opérationnel courant cad à la marge brute diminuée des charges opérationnelles courantes. LEU : les LEU (Logements Equivalent Unités livrés) sont le reflet direct de l'activité. Le nombre de « LEU » est égal au produit (i) du nombre de logements d'un programme donné pour lesquels l'acte de vente notarié a été signé et (ii) du rapport entre le montant des dépenses foncières et des dépenses de construction engagées par le groupe sur ledit programme et le budget total des dépenses dudit programme. Marge brute : correspond au chiffre d'affaires diminué du coût des ventes. Le coût des ventes est notamment constitué du prix des terrains, des coûts fonciers qui y sont rattachés et des coûts de construction. Offre commerciale : elle est représentée par la somme du stock de logements disponibles à la vente à la date considérée, c'est-à-dire la totalité des logements non réservés à cette date (déduction faite des tranches commerciales non ouvertes). Portefeuille foncier : représente l'ensemble des terrains pour lesquels tout engagement (promesse de vente,.) a été signé. Réservations : mesurées en volume (Units ou Unités) et en valeur, elles sont le reflet de l'activité commerciale du groupe. Leur intégration au chiffre d'affaires est conditionnée par le temps nécessaire à la transformation d'une réservation en une signature d'acte notarié, fait générateur de la prise de résultat. Par ailleurs, dans les programmes de logements collectifs incluant des immeubles mixtes (appartements, locaux d'activité, commerce, bureau), toutes les surfaces sont converties en équivalents logements. Taux d'écoulement : Le taux d'écoulement (Te) représente le pourcentage du stock initial qui se vend mensuellement sur un programme immobilier (ventes/mois divisé par le stock initial) ; soit les réservations nettes mensuelles divisées par le rapport au stock début de période augmenté du stock fin de période divisé par deux. Units : les Units ou Unités permettent de définir le nombre de logements ou d'équivalent logement (pour les programmes mixtes) d'un programme donné. Le nombre d'Units des équivalents logements se détermine en rapportant la surface par type (locaux d'activité, commerce, bureau) à la surface moyenne des logements précédemment obtenue. VEFA : la Vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de Maître de l'Ouvrage jusqu'à la réception des travaux. ANNEXES Données financières Principales données consolidées En milliers d'euros T1

2020 T1 2019 retraité*** Chiffre d'affaires 299 214 328 074 Dont Logement 272 159 286 015 Dont Tertiaire 25 197 41 010 Dont Autres 1 858 1 049 Marge brute 57 098 66 172 Taux de marge brute (%) 19,1% 20,2% Résultat opérationnel courant 25 354 30 563 Marge opérationnelle courante (%) 8,5% 9,3% Résultat net (pdg) 13 198 14 363 Résultat net (pdg) par action (?/a) ** 0,60 0,66 ** Basé sur le nombre de titres composant le capital social de Kaufman & Broad S.A soit 21 864 074 actions au 28 février 2019 et 22 088 023 actions au 29 février 2020. *** Retraitement par suite de l'arrêt de la capitalisation des frais financiers suite au changement d'interprétation de la norme IAS23 et à un reclassement de la charge de CVAE du poste charges opérationnelles au poste impôt sur les résultats. Compte de résultat consolidé* En milliers d'euros T1

2020 T1 2019 retraité*** Chiffre d'affaires 299 214 328 074 Coût des ventes 242 116 261 902 Marge brute 57 098 66 172 Charges commerciales -4 887 -7 597 Charges administratives -13 351 -14 588 Charges techniques et services après- vente -5 386 -5 407 Charges développement et programmes -8 121 -8 017 Résultat opérationnel courant 25 354 30 563 Autres charges et autres produits non courants 0 0 Résultat opérationnel 25 354 30 563 Coût de l'endettement financier net -2 579 -2 878 Autres charges et produits financiers 0 0 Impôt sur les résultats -4 671 -10 234 Quote-part dans les résultats

des entreprises associées et co-entreprises 190 964 Résultat net de l'ensemble consolidé 18 294 18 416 Participations ne donnant pas le contrôle 5 095 4 054 Résultat net (part du groupe) 13 198 14 363 *Non arrêté par le Conseil d'Administration et non audité *** Retraitement par suite de l'arrêt de la capitalisation des frais financiers suite au changement d'interprétation de la norme IAS23 et à un reclassement de la charge de CVAE du poste charges opérationnelles au poste impôt sur les résultats. . Bilan consolidé* En milliers d'euros 29-févr 30-nov. 2020 2019 retraité*** ACTIF Ecarts d'acquisitions 68 661 68 661 Immobilisations incorporelles 91 378 91 209 Immobilisations corporelles 5 298 5 976 Droit d'utilisation IFRS 16 20 271 - Entreprises associées et co-entreprises 8 527 5 929 Autres actifs financiers non courants 1 890 1 756 Impôt différé actif 4 002 4 002 Actif non courant 200 028 177 533 Stocks 475 607 455 976 Créances clients 502 238 511 907 Autres créances 211 473 211 501 Trésorerie et équivalents de trésorerie 162 541 208 102 Paiements d'avance 638 1 435 Actif courant 1 352 498 1 388 921 TOTAL ACTIF 1 552 526 1 566 454 29-févr 30-nov. 2020 2019 retraité*** PASSIF Capital social 5 743 5 743 Primes, réserves et autres 276 753 198 527 Résultat net part du groupe 13 198 77 890 Capitaux propres part du groupe 295 694 282 160 Participations ne donnant pas le contrôle (Bilan) 13 072 10 953 Capitaux propres 308 766 293 113 Provisions non courantes 38 715 37 706 Dettes financières non courantes (part > 1 an) 148 979 148 900 Dette financière de loyers IFRS 16(part > 1 an) 13 050 - Impôt différé passif 55 320 50 346 Passif non courant 256 063 236 952 Provisions courantes 2 651 2 529 Autres passifs financiers courants (part < 1 an) 4 393 3 189 Dette financière de loyers IFRS 16(part < 1 an) 6 344 - Fournisseurs 877 865 907 498 Autres dettes 96 277 123 047 Encaissements d'avance 167 126 Passif courant 987 697 1 036 389 TOTAL PASSIF 1 552 526 1 566 454 *Non arrêté par le Conseil d'Administration et non audité *** Retraitement par suite de l'arrêt de la capitalisation des frais financiers suite au changement d'interprétation de la norme IAS23 et à un reclassement de la charge de CVAE du poste charges opérationnelles au poste impôt sur les résultats. Données opérationnelles Logement T1

2020 T1

2019 Chiffre d'affaires (M?, HT) 272,2 286,0 Dont Appartements 245,9 266,7 Dont Maisons individuelles en village 26,3 19,3 Livraisons (LEU) 1 480 1 473 Dont Appartements 1 372 1 408 Dont Maisons individuelles en village 108 65 Réservations nettes (en nombre) 1 482 1 771 Dont Appartements 1 440 1 675 Dont Maisons individuelles en village 42 96 Réservations nettes (M?, TTC) 326,5 357,4 Dont Appartements 313,9 325,5 Dont Maisons individuelles en village 12,6 31,8 Offre commerciale fin de période (en nombre) 3 359 3 261 Backlog fin de période En valeur (M?, HT) 2 073,2 1 975,3 Dont Appartements 1 978,2 1 846,6 Dont Maisons individuelles en village 95,0 128,6 En mois d'activité 18,6 18,3 Réserve foncière fin de période (en nombre) 33 429 30 900 Tertiaire T1

2020 T1

