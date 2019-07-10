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KAUFMAN & BROAD

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Kaufman & Broad-Taux de marge brute stable au S1, vu à 19% en 2019

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10/07/2019 | 19:03

10 juillet (Reuters) - Kaufman & Broad a annoncé mercredi dans un communiqué :

* UNE PROGRESSION SENSIBLE DE SON BACKLOG AU S1 2019 (+7,9%), QUI DÉPASSE 2,2 MILLIARDS D'EUROS, AINSI QUE DE SON PORTEFEUILLE FONCIER (+14,5%).

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL S'ÉTABLIT À 703,8 MILLIONS D'EUROS (HT) AU S1 2019, EN BAISSE DE 9,4% PAR RAPPORT AU 1ER SEMESTRE 2018.

* LA MARGE BRUTE DU 1ER SEMESTRE 2019 S'ÉLÈVE À 135,6 MILLIONS D'EUROS, À COMPARER À 150,0 MILLIONS AU 1ER SEMESTRE 2018.

* LE TAUX DE MARGE BRUTE S'ÉTABLIT À 19,3%, STABLE PAR RAPPORT AU 1ER SEMESTRE 2018 (19,3%).

* L'EBIT AJUSTÉ DU GROUPE S'ÉLÈVE À 67,7 MILLIONS D'EUROS AU 1ER SEMESTRE 2019 (À COMPARER À 77,6 MILLIONS AU 1ER SEMESTRE 2018).

* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DU 1ER SEMESTRE 2019 RESSORT À 38,5 MILLIONS D'EUROS (VS 37,8 MILLIONS AU 1ER SEMESTRE 2018).

* SUR L'ENSEMBLE DE L'EXERCICE COURANT, LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEVRAIT S'ÉTABLIR AUTOUR DE 1,5 MILLIARD D'EUROS, AVEC UNE CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ LOGEMENT D'ENVIRON 5% ET UN RETRAIT DE L'ACTIVITE TERTIAIRE CONFORMÉMENT AUX ATTENTES.

* LE TAUX DE MARGE BRUTE DEVRAIT SE MAINTENIR AUTOUR DE 19% ET LE TAUX D'EBIT AJUSTÉ AU-DESSUS DE 9%.

* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE SERAIT AU MOINS ÉGAL À CELUI DE 2018, CE QUI CONDUIRAIT À PROPOSER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION UN DIVIDENDE D'AU MOINS 2,50 EUROS PAR ACTION AU TITRE DE L'EXERCICE 2019. Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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VE / CA2020 0,42x
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Kaufman & Broad : Graphique analyse technique Kaufman & Broad | Zone bourse
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