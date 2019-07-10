Kaufman & Broad-Taux de marge brute stable au S1, vu à 19% en 2019

10 juillet (Reuters) - Kaufman & Broad a annoncé
mercredi dans un communiqué :
* UNE PROGRESSION SENSIBLE DE SON BACKLOG AU S1 2019
(+7,9%), QUI
DÉPASSE 2,2 MILLIARDS D'EUROS, AINSI QUE DE SON PORTEFEUILLE
FONCIER (+14,5%).
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL S'ÉTABLIT À 703,8 MILLIONS
D'EUROS
(HT) AU S1 2019, EN BAISSE DE 9,4% PAR RAPPORT AU 1ER SEMESTRE
2018.
* LA MARGE BRUTE DU 1ER SEMESTRE 2019 S'ÉLÈVE À 135,6
MILLIONS
D'EUROS, À COMPARER À 150,0 MILLIONS AU 1ER SEMESTRE 2018.
* LE TAUX DE MARGE BRUTE S'ÉTABLIT À 19,3%, STABLE PAR
RAPPORT AU
1ER SEMESTRE 2018 (19,3%).
* L'EBIT AJUSTÉ DU GROUPE S'ÉLÈVE À 67,7 MILLIONS D'EUROS AU
1ER
SEMESTRE 2019 (À COMPARER À 77,6 MILLIONS AU 1ER SEMESTRE 2018).
* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DU 1ER SEMESTRE 2019
RESSORT À
38,5 MILLIONS D'EUROS (VS 37,8 MILLIONS AU 1ER SEMESTRE 2018).
* SUR L'ENSEMBLE DE L'EXERCICE COURANT, LE CHIFFRE
D'AFFAIRES
DEVRAIT S'ÉTABLIR AUTOUR DE 1,5 MILLIARD D'EUROS, AVEC UNE
CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ LOGEMENT D'ENVIRON 5% ET UN RETRAIT DE
L'ACTIVITE TERTIAIRE CONFORMÉMENT AUX ATTENTES.
* LE TAUX DE MARGE BRUTE DEVRAIT SE MAINTENIR AUTOUR DE 19%
ET LE
TAUX D'EBIT AJUSTÉ AU-DESSUS DE 9%.
* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE SERAIT AU MOINS ÉGAL À
CELUI DE
2018, CE QUI CONDUIRAIT À PROPOSER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
UN DIVIDENDE D'AU MOINS 2,50 EUROS PAR ACTION AU TITRE DE
L'EXERCICE 2019.
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(Benjamin Mallet)