Kaufman & Broad : confirmation des perspectives annuelles

28/09/2018 | 18:09

Kaufman & Broad publie ce vendredi soir ses comptes sur 9 mois, notamment marqués par une nette progression du bénéfice net part du groupe en glissement annuel, passant de 33,2 millions à 51,77 millions d'euros.



L'Ebit ajusté du groupe immobilier a quant à lui atteint 106,26 millions d'euros, contre 80,6 millions pour les trois premiers trimestres de l'exercice clos. La marge brute a en outre grimpé d'un peu plus de 30 millions d'euros pour s'établir à 211,84 millions.



'Le besoin en fonds de roulement est toujours maîtrisé dans un contexte de croissance du chiffre d'affaires et du Backlog. Il en résulte une réduction de près de 70 millions d'euros de la dette financière par rapport à fin 2017 et une situation de trésorerie nette positive de 36,7 millions d'euros à fin août', précise le groupe.



En termes d'activité, le chiffre d'affaires de Kaufman & Broad a augmenté de 15,7% par rapport à la même période en 2017 : il s'établit ainsi à 1,096 milliard d'euros, contre 947,94 millions.



'Pour l'exercice 2018, le Groupe estime que la croissance de son chiffre d'affaires devrait dépasser 10%. Le taux de marge brute devrait se maintenir autour de 19% et le taux d'EBIT ajusté devrait être en hausse à environ 9%', indique Kaufman & Broad s'agissant de ses perspectives.





