Kaufman & Broad : confirmation des perspectives annuelles

30/09/2019 | 17:57

Kaufman & Broad publie ce lundi soir ses comptes sur 9 mois, notamment marqués par une progression du bénéfice net part du groupe en glissement annuel, passant de 51,77 millions à 54 millions d'euros.



L'Ebit ajusté du groupe immobilier a quant à lui atteint 96,61 millions d'euros, contre 106,26 millions pour les trois premiers trimestres de l'exercice clos. La marge brute s'affiche quant à elle à 198,45 millions, contre 211,84 millions.



En termes d'activité, le chiffre d'affaires de Kaufman & Broad a reculé de -6,1% par rapport à la même période en 2018 : il s'établit ainsi à 1,03 milliard d'euros.



'Le chiffre d'affaires de Kaufman & Broad pour l'exercice courant devrait s'établir autour de 1,5 milliard d'euros, avec une croissance de l'activité Logement d'environ 5% et un retrait de l'activité Tertiaire conforme aux attentes. Le taux de marge brute devrait se maintenir autour de 19 % et le taux d'EBIT ajusté au-dessus de 9 %. Enfin, la hausse attendue du résultat net part du groupe conjuguée au maintien d'une structure financière saine devrait conduire à proposer au Conseil d'Administration un dividende d'au moins 2,50 euros par action au titre de l'exercice 2019', indique Kaufman & Broad s'agissant de ses perspectives



