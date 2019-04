Kaufman & Broad : confirme ses perspectives annuelles

12/04/2019 | 17:52

Kaufman & Broad annonce ce vendredi soir, après la clôture, avoir enregistré un chiffre d'affaires global de 328,1 millions d'euros au titre du premier trimestre, stable par rapport à la même période l'an passé.



Représentant un peu plus de 87% des revenus totaux du groupe, la branche 'Logement' a dégagé 286 millions d'euros de chiffre d'affaires, stable également par rapport à l'exercice précédent, tandis que la contribution du pôle 'Tertiaire' ressort à 41 millions d'euros, à comparer à 40,7 millions. Le chiffre d'affaires de l'activité Appartements est pour sa part en retrait de -1,3 % comparé à 2018 et s'établit à 266,7 millions d'euros.



Le backlog total s'est quant à lui inscrit en augmentation de 19,8% à 2,25 milliards d'euros et le portefeuille foncier logement a atteint 30.900 lots au premier trimestre, soit une progression de 9,8% en comparaison annuelle.



Sur le plan de la rentabilité, le bénéfice net part du groupe s'affiche à 13,7 millions (stable), pour un Ebit ajusté de 29,6 millions.



'Kaufman & Broad confirme ses perspectives annoncées en janvier dernier pour l'ensemble de l'exercice 2019. Le chiffre d'affaires global devrait être stable par rapport à 2018 : la baisse attendue au 1er semestre du fait de la forte activité enregistrée par l'Immobilier d'Entreprise au cours du 1er semestre 2018 devrait être compensée par une hausse au second semestre 2019. Le taux de marge brute devrait se maintenir autour de 19 % et le taux d'EBIT ajusté au-dessus de 9 %.', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.