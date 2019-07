Kaufman & Broad : hausse de 2% du résultat net semestriel

11/07/2019 | 07:48

Kaufman & Broad publie un résultat net part du groupe en hausse de 1,9% à 38,5 millions d'euros et un EBIT ajusté de 67,7 millions, soit une marge de 9,6% pour un chiffre d'affaires en baisse de 9,4% à 703,8 millions, au titre de son premier semestre 2019.



Au 31 mai 2019, le backlog logement s'établit à 2.026,4 millions d'euros (HT), soit 18,8 mois d'activité. A la même date, Kaufman & Broad comptait 200 programmes de logements en cours de commercialisation, représentant 3.575 logements.



Sur l'ensemble de l'exercice courant, il estime que son chiffre d'affaires devrait s'établir autour de 1,5 milliard d'euros et son taux d'EBIT ajusté au-dessus de 9%. Le résultat net part du groupe serait au moins égal à celui de 2018.



