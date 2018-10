Kaufman & Broad in : ègre le Top 20 de l’Indice GAIA 2018 en reconnaissance de la qualité de sa politique RSE

Communiqué de presse

KAUFMAN & BROAD INTÈGRE LE TOP 20 DE L'INDICE GAIA 2018 en reconnaissance de la qualité de sa politique RSE

Neuilly‐sur‐Seine, le 23 octobre 2018 - Kaufman & Broad affiche un résultat en nette progression dans le classement publié par l'indice Gaïa qui regroupe les 70 meilleures entreprises d'un panel de 230 « small et mid caps » et accède ainsi au Top 20 grâce à la qualité de sa politique RSE et son engagement en faveur du développement durable.

Après avoir intégré l'indice en 2017, Kaufman & Broad figure cette année dans le Top 20. Au regard des quatre dimensions évaluées (gouvernance, social, environnement et relations avec les parties prenantes), le groupe Kaufman & Broad a amélioré sa performance par rapport à 2017.

Cette progression confirme la cohérence et le pragmatisme de la démarche de Kaufman & Broad en matière de RSE et de relations avec les parties prenantes. Cette démarche, pleinement intégrée à la stratégie du groupe, contribue à créer de la valeur à long terme pour ses parties prenantes et ses actionnaires, et ce dans la responsabilité et la transparence.

L'indice Gaïa évalue chaque année les performances extra‐financières des PME‐ETI françaises cotées en Bourse et regroupe dans un classement annuel les 70 meilleures entreprises du panel étudié au cours de l'année.

À propos de KAUFMAN & BROAD

Depuis 50 ans, KAUFMAN & BROAD conçoit, développe, fait construire et commercialise des appartements, des maisons individuelles en village, des résidences gérées, des commerces, des locaux d'activités et des immeubles de bureaux.

Véritable ensemblier urbain, concepteur aux côtés des collectivités territoriales de nouveaux quartiers et grands projets urbains, KAUFMAN & BROAD est l'un des premiers Développeurs‐Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

