Kaufman & Broad : ouverture d'une agence à Strasbourg

29/10/2018 | 13:06

Le groupe Kaufman & Broad annonce ce lundi l'ouverture d'une agence à Strasbourg.



Son équipe, qui sera à terme composée d'une dizaine de personnes, 's'attachera à contribuer au renouveau de la métropole et plus largement de la région Alsace par le développement de projets qui répondent aux exigences des usagers de la ville de demain'.



Thibaud Simon a été nommé pour diriger cette nouvelle agence du groupe.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.