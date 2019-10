Kaufman & Broad : plombé par une dégradation d'analyste

01/10/2019 | 14:13

Kaufman & Broad lâche 6,5%, plombé par une note d'Oddo BHF qui passe de 'achat' à 'neutre' en raison d'un potentiel de hausse à court terme plus réduit, compte tenu d'un objectif de cours ramené de 42 à 39 euros sous l'effet de la baisse de ses BPA estimés.



'Sur la base d'un dividende qui sera à minima de 2,5 euros, le rendement est attractif (environ 6,8%) et les fondamentaux du groupe sont solides avec un excellent délai d'écoulement des programmes avec une marge maitrisée et une situation bilancielle solide', reconnait-il.



Néanmoins, la forte baisse des réservations constitue, aux yeux du bureau d'études, un frein à la revalorisation du titre à court terme et il n'envisage pas de rebond avant la fin 2020. 'Par rapport à Nexity, la valorisation nous semble 'fair'', ajoute l'analyste.



