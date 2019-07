Kaufman & Broad : point semestriel dès la semaine prochaine

04/07/2019 | 16:05

Rien à faire : si l'action Kaufman & Broad a bien rebondi sur les 27 euros où elle était tombée, avec l'ensemble du marché, avant Noël, la hausse de 7% qu'elle enregistre depuis début 2019 sous-performe celle de l'indice large SBF 120 de l'ordre de 11 points de pourcentage. C'est certes mieux que Nexity (19 points de différence), mais cet écart traduit les inquiétudes des investisseurs quant aux perspectives de l'immobilier neuf en France. Notons que Kaufman & Broad ouvrira le 'bal' des points semestriels dès la semaine prochaine.



Dans cette perspective, la Fédération française du bâtiment (FFB) a ce matin donné quelques indicateurs statistiques peu engageants pour les perspectives du secteur dans l'Hexagone. Certes, 'les ventes s'affichent quasiment stables, à 0,4 % dans la promotion immobilière, au premier trimestre 2019 rapporté au premier trimestre 2018'.



Mais la première phrase de la note de conjoncture en donne le ton général : 'Le logement neuf continue de décrocher. (...) Les permis et mises en chantier de logement reculent, précisément de 6,9 % et 4,9 % en glissement annuel sur cinq mois à fin mai 2019', indique l'organisme professionnel dans le document.



Petit rappel : après 12% de croissance en 2018, à 1,6 milliard d'euros, le CA de Kaufman & Broad est, comme la direction le prévoit pour l'ensemble de l'exercice 2019, resté stable au 1er trimestre, à 328,1 millions d'euros. L'année devrait se décomposer en deux parties bien distinctes. Alors que les semestriels sont attendus la semaine prochaine, son patron, Nordine Hachemi, déclarait en avril dernier : 'la baisse attendue au 1er semestre du fait de la forte activité enregistrée par l'Immobilier d'entreprise au cours du 1er semestre 2018 devrait être compensée par une hausse au second semestre 2019.'



Cela étant, le groupe parvient toujours à défendre le montant de son 'backlog global', formé essentiellement de logements : ce dernier était fin 2018 de 2,18 milliards d'euros, en hausse marquée de 17,9%, et toujours de 2,24 milliards (+ 19,8%) au 1er trimestre.



Passons aux résultats. Ce matin, la FFB indiquait : dans le secteur dans son ensemble, 'les marges souffrent toujours d'un effet de ciseau redoutable. De fait, au 1er trimestre 2019 les prix ont augmenté de 2,2 % par rapport au premier trimestre 2018, alors que les coûts supportés par les entreprises progressaient de 2,4 %.'



Plutôt positionné sur le 'haut de gamme', Kaufman & Broad s'est bien défendu au 1er trimestre, sa marge opérationnelle ajustée reculant très modérément à 9%, après 9,6% en 2018, dont 9,2% au seul quatrième trimestre. Il compte d'ailleurs dépasser le taux de 9% sur l'ensemble de l'exercice.



Ce qui permet au consensus d'anticiper une modeste amélioration du bénéfice par action ajusté 'K&B' cette année, à 3,40 euros, soit six centimes de mieux qu'en 2018. Ajoutons qu'au titre de 2018, le coupon avait atteint 2,50 euros (+ 19%), payés en cash et/ou en espèces. Un bon point pour les actionnaires de Kaufman & Broad en attendant une embellie conjoncturelle.



A suivre sur l'agenda du groupe : les comptes semestriels (pour la période courant de décembre à mai), attendus au soir du 10 juillet prochain.



