KAUFMAN & BROAD RENFORCE SON DÉVELOPPEMENT SUR LA RÉGION EST

AVEC L'OUVERTURE D'UNE AGENCE À STRASBOURG

Neuilly‐sur‐Seine, le 29 octobre 2018 - Nordine HACHEMI, Président Directeur Général, Marc SPEISSER, Directeur Général Adjoint Régions‐Grand Est et Thibaud SIMON, Directeur de l'Agence Est, ont inauguré les bureaux de Kaufman & Broad à Strasbourg. Kaufman & Broad renforce ainsi son maillage territorial et s'installe de façon pérenne, au plus près de ses partenaires.

Le groupe s'implante à Strasbourg avec l'ouverture de sa nouvelle agence installée au 15 rue des Francs Bourgeois. L'équipe, qui sera composée à terme d'une dizaine de collaborateurs, s'attachera à contribuer au renouveau de la métropole et plus largement de la région Alsace par le développement de projets qui répondent aux exigences des usagers de la ville de demain.

Thibaud SIMON a été nommé pour diriger cette nouvelle agence du Groupe. Fort de ses 15 ans d'expérience, notamment en Alsace, dans le développement immobilier et la conduite de projets de logements, il a pour mission d'assurer l'animation des équipes et le respect des critères de qualité des projets au service des clients avec un déploiement territorial sur la région Alsace mais également sur Nancy et Metz.

« Nous sommes très fiers de l'ouverture de cette agence qui marque notre ambition pérenne de nous développer sur le territoire alsacien, et très heureux que Thibaud SIMON en prenne la direction. Il apporte une expérience reconnue tant métier que terrain pour assurer le développement de notre activité dans la région », commente Marc SPEISSER Directeur Général Adjoint Régions - Grand Est.

L'organisation dédiée contribuera notamment au déploiement du projet Starlette à Strasbourg, remporté en décembre 2017 en association avec Stradim.

Ce projet d'aménagement urbain de 35 000 m² composé de 20 000 m² de bureaux et de plus de 200 appartements, s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement de la ZAC des Deux Rives. Il se caractérise par des espaces réversibles logements/bureaux, une architecture reflétant à la fois le passé industriel du quartier et son renouveau urbanistique et une approche innovante pour en faire un projet durable et respectueux de son environnement. Mixité des usages et bien‐être des occupants ont été au cœur de sa conception : il offrira accessibilité, places, jardins, espaces mutualisés et nombreux services comme une crèche, un service de conciergerie ou encore un parking à vélos et des restaurants.

Avec cette opération d'envergure et la signature de nouveaux dossiers sur l'agglomération de Strasbourg, Kaufman & Broad confirme ses objectifs de déploiement dans l'Est et sa stratégie de s'implanter sur l'ensemble du territoire national.

À propos de KAUFMAN & BROAD

Depuis 50 ans, KAUFMAN & BROAD conçoit, développe, et fait construire et commercialise des appartements, des maisons individuelles en village, des résidences gérées, des commerces, des locaux d'activités et des immeubles de bureaux.

Véritable ensemblier urbain, concepteur aux côtés des collectivités territoriales de nouveaux quartiers et grands projets urbains, KAUFMAN & BROAD est l'un des premiers Développeurs‐Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

Pour plus d'informations : www.kaufmanbroad.fr

