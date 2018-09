Kaufman & Broad : un point trimestriel très attendu

27/09/2018 | 18:48

Durant les cinq dernières séances, l'action du promoteur immobilier Kaufman & Broad a perdu près de 13% de sa valeur à la Bourse de Paris. Les investisseurs redoutent vraisemblablement de mauvaises nouvelles alors que les dernières statistiques hexagonales du logement ne sont guère engageantes. A ce titre, le point d'activité trimestriel que Kaufman & Broad publiera demain soir (28 septembre) sera suivi de près.



En effet, les dernières statistiques relatives à la construction de logements en France sont peu engageantes.



Certes, sur la période de 12 mois courant d'août 2017 à juillet 2018, les logements mis en chantier ont augmenté de 3,4% à 421.400 unités. Soit, mais ce chiffre baisse de 1,3% au seul 2e trimestre, surtout en raison des logements individuels (les maisons, en gros : - 4,1%), le 'collectif' demeurant en très légère progression de 0,8%.



Quid des perspectives d'activité ? Sur cette même période glissante de 12 mois se terminant en juillet dernier, le nombre de logements dont la construction a été autorisée a baissé de 4,5% à 474.800 unités. Oui mais au 2e trimestre, la tendance était négative : - 2,2% par rapport au T2 2017, là encore en raison des maisons (- 6,3%), les immeubles et résidences progressant tout doucement (+ 0,4%).



A noter, car c'est le chiffre le plus positif du tableau : entre le T1 et le T2, les autorisations de logements collectifs ont augmenté de 2,2%, alors qu'elles ont chuté de 8,7% pour les 'individuels'. Ce qui en fait pas les affaires des promoteurs spécialisés dans les maisons, comme Maisons France Confort), mais ce n'est guère le cas de Nexity ni de Kaufman & Broad.



Dans ce contexte, les prochaines déclarations des promoteurs français seront scrutées de près. En raison de son exercice décalé qui se termine fin novembre, Kaufman & Broad fera le point avant tout le monde sur son activité du 3e trimestre (qui se termine donc fin août) dès demain soir, après Bourse. Nexity fera pour sa part le point sur son 3e trimestre 'calendaire' le 30 octobre.



EG



