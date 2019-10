faber - conclusion les fondamentaux sont largement en deca du cours tres tres tres en deca.



il semble donc evident que quelques ames charitables ont injecté des vitamines en doses massives, qui frise la toxicité.



le flottant est faible, ce qui rend le " traitement plus aisé"



je ne peut m etendre en ces lieux sur les causes qui peuvent occasionner un tel rebond miraculeux ,



mi novembre, sur fondamentaux alors que le cours etait encore sur 9 ( apres une tres lourde chute) je l ai donné à 6 € et vlan meme pire 5,5



perso, je pense que les longs doivent rester a l ecart , les moyens aussi.

les plus reactifs pourront prendre position ( et profiter du graphe non bio) tout en

marquant la valeur à la culotte.



je denonçais ce jour meme, sous un autre post, la distorsion enorme et flagrante

entre la valeur économique et la valeur boursiere de certains titres; ( inexpliquée...... mais pas inexplicable) le probleme est qu elle est toujours dans le meme sens; Vigilance de rigueur 2