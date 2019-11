Kaya : La société de cannabis Kaya Holdings, Inc. réalise une Lettre d'intention d'acquisition de 50 % de Greekkannabis PC ayant son siège à Athènes en tant que premier pas vers le marché mondial de cannabis

La société de cannabis Kaya Holdings, Inc. réalise une Lettre d'intention d'acquisition de 50 % de Greekkannabis PC ayant son siège à Athènes en tant que premier pas vers le marché mondial de cannabis

FORT LAUDERDALE, FL - Le 4 novembre 2019 - Kaya Holdings, Inc. (OTCQB : KAYS), par l'intermédiaire de sa filiale en propriété majoritaire, Kaya Brands International, Inc. (« KBI »), a annoncé aujourd'hui qu'elle a réalisé une Lettre d'intention fixant les modalités de l'acquisition par KBI d'une participation de 50 % dans Greekkannabis, PC (« GKC »). GKC est une société de cannabis basée à Athènes, Grèce, qui a demandé et qui attend la délivrance par le gouvernement grec d'une licence de culture, transformation et exportation du cannabis médical.

La Lettre d'intention énonce un accord de principe, selon lequel, en contrepartie de la fourniture par KBI de l'expertise nécessaire en relation avec la culture et le traitement de cannabis, le développement de marque et autres sujets, cette dernière aura le droit d'acquérir une participation de 50 % dans GKC en lui remboursant 50 % de ses coûts de demande de licence (compte tenu également des dépenses de KBI). La réalisation de la transaction prévue par la Lettre d'intention est subordonnée, parmi d'autres conditions usuelles, à la réalisation satisfaisante par KBI de son étude d'évaluation de GKC, à l'élaboration du projet, à la signature et la livraison des documents de transaction à caractère définitif et l'autorisation et la délivrance de la licence finale par le gouvernement grec.

Veuillez trouver ici une copie de la Lettre d'intention réalisée entre GKC et KBI.

GKC prévoit d'établir ses installations de culture et de traitement de cannabis sur des terres déjà identifiées en dehors d'Athènes. La gestion du projet envisage 3 phases de développement, chacune comprenant 125 000 pieds carrés de culture en serre en absence de lumière. Chaque phase devrait produire 93 600 livres de cannabis médical de qualité supérieure, pour une capacité du projet totale anticipée d'au moins 280 000 livres par an destinés au marché européen et autres marchés sélectionnés. En tant que membre de l'Union européenne, la Grèce a un accès facile au marché européen.

« Étant la première société américaine cotée en bourse à posséder et à exploiter des magasins et des fermes de cannabis légal, nous reconnaissons d'avoir ralenti le rythme de notre croissance, même si d'autres société se sont positionnées rapidement », a déclaré CEO de KAIS Craig Frank. « Notre stratégie a toujours consisté à gagner de l'expérience opérationnelle à Oregon, un des plus intenses environnements de cannabis au monde, et, dès que les tendances des régulations mondiales en matière de cannabis deviendront transparentes, d'étendre nos activités en conséquence. Nous pensons que l'heure est venue pour notre marque de distribution Kaya Shack(TM) au moyen de franchisage au Canada ainsi que pour notre marque de culture Kaya Farms(TM) au moyen d'extension de fermes en Grèce et ailleurs. Kaya s'est engagée à tirer parti de son expérience opérationnelle inégalée et de ses marques convaincantes pour créer des opportunités excitantes dans un secteur en évolution. ».

KAYS et KBI sont représentées en Grèce par le cabinet juridique basé à Athènes de Dalakos Fassolis Theofanopoulos (https://dftlaw.gr/). KBI est une filiale créée par KAYS pour servir de siège social pour l'expansion de KAYS à l'étranger.

À propos de Kaya Holdings, Inc. et de Kaya Brands International

(www.kayaholdings.com)

Kaya Holdings, Inc. (« KAYS ») est une entreprise de cannabis légal intégrée verticalement qui produit, distribue et / ou vend des produits à base de cannabis médical et récréatif de qualité supérieure, y compris les fleurs, les concentrés, les huiles et les extraits, de la nourriture infusée de cannabis, les produits topiques et les cannaceutiques. KAYS est une société entièrement cotée en bourse basée aux États-Unis admise à la négociation sur le marché de gré à gré OTCQB Tier sous le symbole OTCQB:KAYS.

Les marques possédées et exploitées par KAYS comprennent la marque Kaya Shack(TM) des magasins de marijuana médicinale et récréative autorisée (www.kayashack.com) et la marque Kaya Farms(TM) de la fabrication et de traitement de cannabis. Les autres marques de Kaya spécialisées dans les extraits, huiles, denrées comestibles, produits topiques, accessoires et cannaceutiques sont entièrement développées et sont en attente de lancement.

Kaya Brands International, Inc. est une filiale créée par KAYS pour servir de siège social pour son expansion internationale.

Opérations de cannabis aux États-Unis

Commerces de détail de cannabis Kaya Shack(TM)

En 2014, KAYS est devenue la première société cotée en bourse aux États-Unis à posséder et à exploiter des officines de marijuana médicinale. Actuellement, KAYS exploite trois commerces de détail de marijuana Kaya Shack(TM) autorisés par l'organisme OLCC pour approvisionner le marché de marijuana médicinale et récréative légale en Oregon.

Kaya Farms(TM)

Installation de culture à l'intérieur, traitement & cannaceutique à Eugene, Oregon : KAYS a développé ses propres souches de cannabis Kaya Farms(TM) qu'elle cultive et produit (avec les denrées comestibles et autres dérivants de cannabis) dans ses 12 000 pieds carrés d'installation de culture à l'intérieur et de fabrication de cannabis à Eugene, Oregon, capable de produire près de 1 500 livres de cannabis de qualité supérieure par an, avec un potentiel d'expansion. La société prévoit également d'utiliser l'espace de production d'huiles, concentrés, extraits, denrées comestibles et cannaceutiques. Actuellement, KAYS est en train de réaliser dans l'installation des opérations limitées en attendant l'autorisation du transfert des licences de production et de traitement à KAYS par l'Oregon Liquor Control Commission (l'« OLCC »), l'organisme de l'État d'Oregon qui régit la production, le traitement et la vente du cannabis légal.

Installation agricole & serricole à Lebanon, Oregon : KAYS possède une parcelle de 26 acres à Lebanon, comté de Linn, Oregon où elle a l'intention de construire une installation de culture en serre et de production de 85 000 pieds carrés Kaya Farms(TM). Pour le moment, KAYS a reçu des autorisations de zonage du comté de Linn. Après la délivrance de l'agrément par l'OLCC, elle commencera la construction. La ferme est prévue pour le développement immédiat et fournit à la société une capacité supplémentaire potentielle de plus de 100 000 livres par an, à accroître dès que les exportations de l'Oregon vers d'autres États des États-Unis et des pays étrangers où l'utilisation du cannabis est légalisée seront possibles. Kaya Farms(TM) agit conformément à un Manuel d'installation de culture ainsi qu'à des manuels de conformité, de questions d'emploi et de sécurité.

Développement des marques et des produits : la société possède une banque génétique de plus de 30 souches de cannabis, ce qui lui a permis d'élaborer divers denrées comestibles, dérivés de cannabis et cigarettes à la marijuana sous les noms de marque possédés par Kaya. En attendant l'approbation de notre licence de production et de traitement, la société a fait des progrès dans le développement de ses marques d'extraits, huiles, cartouches d'inhalation, boissons et diverses denrées alimentaires Kumba Extracts(TM), Syzygy Extracts(TM), Pakalolo Juice Company(TM) et Kaya Yums(TM) respectivement. Ces marques rejoignent les pre-rolls Kaya Buddies(TM), les T-shirts Kaya Gear(TM) et les accessoires Really Happy Glass(TM) de la société, déjà disponibles dans des magasins Kaya Shack(TM). Après la réalisation du financement et de l'autorisation, KAYS a l'intention de commencer un déploiement dans plusieurs États prévu pour 2020 dans les limites prévues par l'infrastructure légale des États-Unis.

Opérations internationales de cannabis - Kaya Brands International

Après plus de cinq ans d'opérations de cannabis « toucher la plante » aux États-Unis dans les strictes limites réglementaires d'une société cotée en bourse, KAYS a créé Kaya Brands International, Inc. (« KBI ») pour valoriser son expérience et pour rejoindre les marchés internationaux de cannabis. Les opérations et initiatives actuelles de KBI comprennent :

Franchisage canadien : KAYS a choisi le Canada pour sa première vente et opération internationales de franchises de magasins de cannabis Kaya Shack(TM). KAYS a conclu un accord de représentation territorial avec la Franchise Academy (un groupe leader de développement et de vente sur franchise canadien) pour mettre en place le programme de magasins de détail de cannabis Kaya Shack(TM) au Canada (le seul pays du G7 ayant légalisé la production, la vente et la consommation du cannabis médical et du cannabis récréatif au niveau national). L'accord cible entre 75 et 100 commerces de détail de cannabis Kaya Shack(TM) dans tout le Canada, implantés de manière structurée sur plusieurs années sous réserve de conditions attachées aux licences et au marché.

La Franchise Academy (http://www.franchiseacademy.ca), et son fondateur Shawn Saraga, est membre et sponsor national de l'Association canadienne de la franchise. Grâce à son expérience de plus de 15 ans dans l'industrie et à la conclusion de plus de 700 accords de franchise et de leasing à travers le Canada, la Franchise Academy possède le savoir, l'expertise, le réseau et la volonté d'aider des franchiseurs sélectionnés à entrer sur le marché canadien.

En outre, KAYS a engagé le cabinet juridique basé au Toronto, Canada de Garfinkle Biderman, LLP, pour préparer les documents de communication de renseignements sur les franchises et les matières connexes pour la vente des franchises de magasins de cannabis Kaya Shack(TM). Nous escomptons que les efforts de la vente et de placement des franchises dans tout le Canada vont progresser dans les prochains 3-24 mois. KAYS prévoit finalement d'étendre ses opérations de franchise aux États-Unis dès que les lois et les règlements le permettront.

