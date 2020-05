Kaya : Société internationale de cannabis Kaya Holdings, Inc. dépose le lancement détaillé 10-K 2019 de Kaya Brands International et la délivrance de l'autorisation de cannabis grecque, le rapport de réponse opérationnelle COVID-19 et les résultats d'exploitation 2019 de Holdings, Inc.

Kaya Holdings, Inc. / Mot-clé(s) : Autres

FORT LAUDERDALE, FL / le 21 mai 2020 / Kaya Holdings, Inc. (OTCQB:KAYS), a annoncé qu'elle avait publié ses résultats opérationnels de l'exercice 2019 en produisant son rapport annuel sur formulaire 10-K de l'année terminée le 31 décembre 2019 auprès de la SEC. Les points forts du 10-K de 2019 de KAYS comprennent les mises à jour suivantes :

Lancement de Kaya Brands International, Inc.

En général : en tant que la première société de cannabis américaine « au contact avec la plante » à opérer dans les limites strictes d'une société cotée en bourse avec six (6) années d'activités en Oregon, peut-être le marché le plus compétitif de cannabis aux États-Unis, KAYS a créé Kaya Brands International, Inc. (« KBI ») pour qu'elle serve de véhicule permettant à KAYS de mettre à profit son expérience opérationnelle et d'étendre les activités sur les marchés mondiaux sélectionnés et ciblés.

Délivrance de l'autorisation de cannabis grecque : le premier projet européen de KBI est un projet de coentreprise de culture pour l'exportation du cannabis avec Greekkannabis PC (« GKC ») ayant son siège à Athènes. GKC a récemment obtenu son autorisation d'installation de cannabis des autorités grecques permettant de commencer la construction d'une installation de culture et de traitement de cannabis médical de 470 000 pieds carrés sur un terrain de 15 acres à Thèbes, Grèce. La société évalue la production agricole totale, une fois complètement construite et fonctionnant à plein régime, d'au moins 225 000 livres approximativement de cannabis médical par an censé être exporté en Union européenne et sur d'autres marchés sélectionnés.

Greenegev, projet de cannabis médical israélien : KBI a été invitée à participer á Greenegev, le premier écosystème cannabinoïde, actuellement en cours de développement à Yerucham, Israël. KBI analyse en ce moment un site potentiel pour la construction d'une installation de production de cannabis médical qui sera conçue pour mettre à profit les recherches approfondies sur le cannabis et pratiques agricoles avancées d'Israël. Greenegev est destiné à être l'équivalent d'une « Silicon Valley » de cannabis médical développé avec le soutien complet des autorités israéliennes, comprenant des subventions, assistance en matière d'autorisations et initiatives public-privé. Qui plus est, les autorités israéliennes ont récemment approuvé la culture et la production de cannabis médical pour l'exportation. Parmi les participants du secteur privé à Greengev, il y a des sociétés comme Perrigo, une société pharmaceutique irlandaise coté sur NYSE, qui vient de commencer son expansion dans les secteurs de cannabis et CBD.

Pour plus d'informations sur nos projets grec et israélien, veuillez cliquer sur ce lien :

https://www.dropbox.com/sh/7dxarx89uxrjvkq/AABnkR1ou6uAr4Be0ehZCPn5a?dl=0

KAYS entend maintenir une participation majoritaire dans KBI, mais envisage également, conjointement avec ses conseillers, diverses stratégies permettant à KBI d'accroître la valeur des actionnaires de KAYS. Des stratégies potentielles prises en considération comprennent un dividende d'une partie d'actions ordinaires de KBI aux actionnaires de KAYS ou une conversion de KBI en une société cotée en bourse séparément. Il n'existe aucune garantie si ou quand KAYS décidera de mettre en ?uvre une stratégie spécifique et de réussir la mise en ?uvre des stratégies sélectionnées.

« Nous avons passé les 24 derniers mois à développer les opportunités susceptibles de permettre á KAYS de profiter des opportunités d'expansion à l'étranger potentielles, sans attendre le développement de la cohésion de la réglementation nationale qui a gêné la croissance des sociétés du secteur du cannabis aux États-Unis, malgré les ressources financières considérables employés », a commenté le CEO de KAYS Craig Frank. « Nous avons plutôt dépensé relativement moins de ressources financières pour assurer l'expérience opérationnelle significative qui peut maintenant, comme nous le pensons, être mise à profit dans des environnements plus accueillants vis-à-vis de l'industrie émergente de cannabis. La Grèce et Israël ont tous les deux démontré leur volonté de devenir des centres mondiaux d'excellence en matière de cannabis, et nous estimons que KAYS a l'opportunité, à travers KBI, de jouer un rôle visible et prépondérant sur les marchés primaires et lucratifs de cannabis en train d'émerger. Comme nous le voyons, les soi-disant leaders du secteur se retirent de leur acquisition massive et des stratégies « dominer par la taille », où des centaines de millions de dollars ont été gaspillés, nous croyons que la stratégie plus réfléchie et plus rythmée que nous avons toujours embrassée : d'abord acquérir des connaissances et de l'expérience, puis exécuter, va maintenant dominer comme modèle plus rationnel et, en fin de compte, plus fructueux. »

Réponse opérationnelle à COVID-19

Tous nos magasins de vente au détail de cannabis Kaya Shack(TM) et les installations de production Kaya Farms en Oregon sont toujours pleinement opérationnels et la société travaille en étroite collaboration avec les autorités locales et nationales pour afin d'assurer qu'elle suit et dépasse les lignes directrices énoncées relatives à COVID-19. Veuillez suivre ce lien pour voir une vidéo montrant la manière dont nous améliorons la sécurité en raison de COVID-19 pour protéger nos employés et pour servir nos clients consommant de la marijuana médicale et récréative par les ventes en magasin, la collecte porte-à-porte et la livraison par nos véhicules de livraison Kaya : https://www.youtube.com/watch?v=-6TpVuFzxM8

Résultats 2019 en chiffres.

Recettes : nous avons généré 1 014 266 $ de recettes dans l'année terminée le 31 décembre 2019, comparé à 1 136 599 $ de recettes de l'année terminée le 31 décembre 2018, un recul de 10 % dû à la fermeture d'un magasin non rentable lorsque nous avons cherché à réduire les dépenses et consolider les activités au cours de la transition aux opérations internationales.

Dépenses opérationnelles : les dépenses opérationnelles totales étaient de 2 264 883 $ dans l'année terminée le 31 décembre 2019, comparé à 2 870 627 $ de l'année terminée le 31 décembre 2018, parce que nous avons pu réduire considérablement nos salaires et charges professionnelles.

Restructuration de la dette : au 31 décembre 2019, nous avions environ 7,2 M $ de dette convertible exigible entre le 1er janvier 2020 et 2022, que nous avions accumulée dans les six dernières années pour financer le développement de nos activités liées au cannabis et de notre société en général. Nous avons le plaisir de confirmer qu'au 1er janvier 2020, nous avons refinancé environ 6,8 M $ de cette dette, de telle sorte que nous n'avons pas d'intérêts ni de remboursements de capital exigibles jusqu'au 1er janvier 2024, et nous sommes en train de négocier avec les créanciers de la dette restante afin de réduire davantage ces obligations pour pouvoir nous concentrer sur l'utilisation des fonds levés au moyen des futures titres permettant de rembourser quelques charges professionnelles et dépenses opérationnelles accumulées et de cibler l'équilibre pour l'expansion et construction de la société alors que nous continuons sur notre lancée.

Une copie du rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K de l'année terminée le 31 décembre 2019, accompagné d'images, informations sur l'entreposage et essais des produits, tel que déposé auprès de la SEC, est disponible en ligne sur www.sec.gov et sur www.otcmarkets.com.

Remarque : pour être informé de tous les prochains communiqués de presse et d'e-mails aux actionnaires, nous vous invitons d'aller sur www.kayaholdings.com et ajouter votre adresse e-mail à notre liste de notifications.

À propos de Kaya Holdings, Inc. et de Kaya Brands International

(www.kayaholdings.com)

Kaya Holdings, Inc. (« KAYS ») est une entreprise de cannabis légal intégrée verticalement qui produit, distribue et / ou vend des produits à base de cannabis médical et récréatif de qualité supérieure, y compris les fleurs, les concentrés, les huiles et les extraits, de la nourriture infusée de cannabis, les produits topiques et les cannaceutiques. KAYS est une société entièrement cotée en bourse basée aux États-Unis admise à la négociation sur le marché de gré à gré OTCQB Tier sous le symbole OTCQB:KAYS.

Les marques possédées et exploitées par KAYS comprennent la marque Kaya Shack(TM) des magasins de marijuana médicinale et récréative autorisée (www.kayashack.com) et la marque Kaya Farms(TM) de la fabrication et de traitement de cannabis. Les autres marques de Kaya spécialisées dans les extraits, huiles, denrées comestibles, produits topiques, accessoires et cannaceutiques sont entièrement développées et sont en attente de lancement.

Kaya Brands International, Inc. est une filiale créée par KAYS pour servir de siège social pour son expansion internationale.

Opérations de cannabis aux États-Unis

Tous nos magasins de vente au détail de cannabis Kaya Shack(TM) et les installations de production Kaya Farms en Oregon sont toujours pleinement opérationnels et la société travaille en étroite collaboration avec les autorités locales et nationales afin d'assurer qu'elle suit et dépasse les lignes directrices énoncées relatives à COVID-19. Veuillez suivre ce lien pour voir une vidéo montrant la manière dont nous améliorons la sécurité en raison de Covid-19 pour protéger nos employés et pour servir nos clients consommant de la marijuana médicale et récréative par les ventes en magasin, la collecte porte-à-porte et la livraison par nos véhicules de livraison Kaya : https://www.youtube.com/watch?v=-6TpVuFzxM8

Magasins de vente au détail de cannabis Kaya Shack(TM)

En 2014, KAYS est devenue la première société cotée en bourse des États-Unis à posséder et à exploiter un dispensaire de marijuana médicale. En ce moment, KAYS exploite trois magasins de vente au détail de la marijuana autorisés par l'OLCC Kaya Shack(TM) pour servir le marché de marijuana médicale et récréative en Oregon.

GKC prévoit d'établir ses installations de culture et de traitement de cannabis sur un terrain déjà identifié en dehors d'Athènes. La direction du projet envisage un total de 425 000 pieds carrés de serres à privation de lumière situées sur un terrain de quinze acres de terrain et soutenues par un bâtiment supplémentaire de 50 000 pieds carrés pour l'espace de travail, l'entreposage et les bureaux administratifs. La société évalue la production agricole totale, une fois complètement construite et fonctionnant à plein régime, d'au moins 225 000 livres approximativement de cannabis de qualité supérieure par an.

Kaya Farms(TM)

Installation de culture à l'intérieur, traitement & cannaceutique à Eugene, Oregon : KAYS a développé ses propres souches de cannabis Kaya Farms(TM) qu'elle cultive et produit (avec les denrées comestibles et autres dérivants de cannabis) dans ses 12 000 pieds carrés d'installation de culture à l'intérieur et de fabrication de cannabis à Eugene, Oregon, capable de produire près de 1 500 livres de cannabis de qualité supérieure par an, avec un potentiel d'expansion. La société prévoit également d'utiliser l'espace de production d'huiles, concentrés, extraits, denrées comestibles et cannaceutiques. Actuellement, KAYS est en train de réaliser dans l'installation des opérations limitées en attendant l'autorisation du transfert des licences de production et de traitement à KAYS par l'Oregon Liquor Control Commission (l'« OLCC »), l'organisme de l'État d'Oregon qui régit la production, le traitement et la vente du cannabis légal.

Installation agricole & serricole à Lebanon, Oregon : KAYS possède une parcelle de 26 acres à Lebanon, comté de Linn, Oregon où elle a l'intention de construire une installation de culture en serre et de production de 85 000 pieds carrés Kaya Farms(TM). Pour le moment, KAYS a reçu des autorisations de zonage du comté de Linn. Après la délivrance de l'agrément par l'OLCC, elle commencera la construction. La ferme est prévue pour le développement immédiat et fournit à la société une capacité supplémentaire potentielle de plus de 100 000 livres par an, à accroître dès que les exportations de l'Oregon vers d'autres États des États-Unis et des pays étrangers où l'utilisation du cannabis est légalisée seront possibles. Kaya Farms(TM) agit conformément à un Manuel d'installation de culture ainsi qu'à des manuels de conformité, de questions d'emploi et de sécurité.

Développement des marques et des produits : la société possède une banque génétique de plus de 30 souches de cannabis, ce qui lui a permis d'élaborer divers denrées comestibles, dérivés de cannabis et cigarettes à la marijuana sous les noms de marque possédés par Kaya. En attendant l'approbation de notre licence de production et de traitement, la société a fait des progrès dans le développement de ses marques d'extraits, huiles, cartouches d'inhalation, boissons et diverses denrées alimentaires Kumba Extracts(TM), Syzygy Extracts(TM), Pakalolo Juice Company(TM) et Kaya Yums(TM) respectivement. Ces marques rejoignent les pre-rolls Kaya Buddies(TM), les T-shirts Kaya Gear(TM) et les accessoires Really Happy Glass(TM) de la société, déjà disponibles dans des magasins Kaya Shack(TM). Après la réalisation du financement et de l'autorisation, KAYS a l'intention de commencer un déploiement dans plusieurs États prévu pour 2020 dans les limites prévues par l'infrastructure légale des États-Unis.

Opérations internationales de cannabis - Kaya Brands International

Après plus de cinq ans d'opérations de cannabis « toucher la plante » aux États-Unis dans les strictes limites réglementaires d'une société cotée en bourse, KAYS a créé Kaya Brands International, Inc. (« KBI ») pour valoriser son expérience et pour rejoindre les marchés internationaux de cannabis. Les opérations et initiatives actuelles de KBI comprennent :

Franchisage canadien : KAYS a choisi le Canada pour sa première vente et opération internationales de franchises de magasins de cannabis Kaya Shack(TM). KAYS a conclu un accord de représentation territorial avec la Franchise Academy (un groupe leader de développement et de vente sur franchise canadien) pour mettre en place le programme de magasins de détail de cannabis Kaya Shack(TM) au Canada (le seul pays du G7 ayant légalisé la production, la vente et la consommation du cannabis médical et du cannabis récréatif au niveau national). L'accord cible entre 75 et 100 commerces de détail de cannabis Kaya Shack(TM) dans tout le Canada, implantés de manière structurée sur plusieurs années sous réserve de conditions attachées aux licences et au marché.

La Franchise Academy (http://www.franchiseacademy.ca), et son fondateur Shawn Saraga, est membre et sponsor national de l'Association canadienne de la franchise. Grâce à son expérience de plus de 15 ans dans l'industrie et à la conclusion de plus de 700 accords de franchise et de leasing à travers le Canada, la Franchise Academy possède le savoir, l'expertise, le réseau et la volonté d'aider des franchiseurs sélectionnés à entrer sur le marché canadien.

En outre, KAYS a engagé le cabinet juridique basé au Toronto, Canada de Garfinkle Biderman, LLP, pour préparer les documents de communication de renseignements sur les franchises et les matières connexes pour la vente des franchises de magasins de cannabis Kaya Shack(TM). Nous escomptons que les efforts de la vente et de placement des franchises dans tout le Canada vont progresser dans les prochains 3-24 mois. KAYS prévoit finalement d'étendre ses opérations de franchise aux États-Unis dès que les lois et les règlements le permettront.

Grèce

KAYS a signé une Lettre d'intention énonçant un accord de principe d'acquisition par KBI d'une participation de 50 % dans Greekkannabis, PC (« GKC »). GKC a récemment créé une société de cannabis basée à Athènes, Grèce, qui a demandé et attend la délivrance par le gouvernement grec d'une licence de culture, traitement et exportation du cannabis médical.

La Lettre d'intention énonce un accord de principe, selon lequel, en contrepartie de la fourniture par KBI de l'expertise nécessaire en relation avec la culture et le traitement de cannabis, le développement de marque et autres sujets, cette dernière aura le droit d'acquérir une participation de 50 % dans GKC en lui remboursant 50 % de ses coûts de demande de licence (compte tenu également des dépenses de KBI). La réalisation de la transaction prévue par la Lettre d'intention est subordonnée, parmi d'autres conditions usuelles, à la réalisation satisfaisante par KBI de son étude d'évaluation de GKC, à l'élaboration du projet, à la signature et la livraison des documents de transaction à caractère définitif et l'autorisation et la délivrance de la licence finale par le gouvernement grec.

Statut de l'autorisation : Le 22 avril 2020, KAYS/KBI a reçu la confirmation de son conseil grec que les autorités grecques avaient octroyé l'autorisation d'installation cruciale pour le projet.

KAYS et KBI sont représentées en Grèce par le cabinet juridique Dalakos Fassolis Theofanopoulos à Athènes (https://dftlaw.gr/). Le cabinet a développé une pratique juridique commerciale éprouvée et respectée et un réseau international des relations de correspondance avec des cabinets juridiques étrangers dans le monde entier.

KAYS et KBI sont représentées en Grèce par le cabinet juridique basé à Athènes de Dalakos Fassolis Theofanopoulos (https://dftlaw.gr/). Le cabinet respecté s'est établi de longue date dans les affaires commerciales et juridiques. Il a développé un large réseau international de relations correspondantes avec des cabinets juridiques étrangers dans le monde entier.

Divulgation importante : KAYS est en train de planifier l'exécution de ses objectifs commerciaux déclarés conformément à la compréhension actuelle des lois nationales et locales et des politiques et priorités fédérales en matière d'application de la loi en ce qui concerne la marijuana. Les investisseurs et actionnaires potentiels sont avertis que KAYS et MJAI demanderont l'avis d'un conseiller juridique avant d'actualiser toute partie de leur plan d'affaires (y compris, mais sans s'y limiter, les demandes de licence pour la culture, la distribution ou la vente de produits de marijuana, l'exercice de ces activités ou l'acquisition des activités existantes de production et de vente de cannabis). L'avis d'un conseiller juridique concernant des activités spécifiques de KAYS, des poursuites judiciaires fédérales, nationales ou locales ou des modifications de la politique du gouvernement fédéral et/ou des lois nationales ou locales peuvent avoir un effet défavorable sur les opérations commerciales et la valeur pour les actionnaires.