KB HOME : bat le consensus

Le promoteur américain KB Home est attendu en hausse à l'ouverture de Wall Street après la publication d'un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes. Au troisième trimestre de son exercice 2018, le bénéfice net est ressorti à 87,5 millions de dollars, ou 87 cents par action, contre 50,2 millions, ou 51 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 7% à 1,2 milliard. Les analystes tablaient sur un BPA de 77 cents et sur un chiffre d'affaires de 1,3 milliard. Evoquant le reste de l'année, le groupe s'est dit en avance sur ses objectifs annuels.