KBC Ancora : clôture l'exercice 2017/2018 sur un bénéfice de 215 millions d'euros

Informations réglementées, Leuven, 31 août 2018 (17.40 CEST)

KBC Ancora a engrangé au cours de l'exercice écoulé (2017/2018) un bénéfice de 215,0 millions d'euros, soit 2,75 euros par action, contre un bénéfice de 843,2 millions d'euros lors de l'exercice précédent (qui incluait toutefois une reprise de réductions de valeur à concurrence de 646,5 millions d'euros).

Le résultat de l'exercice écoulé a été déterminé par les revenus des dividendes provenant de la participation dans KBC Groupe (232,5 millions d'euros), ainsi que par les frais de fonctionnement (2,5 millions d'euros) et les charges d'intérêts (15,2 millions d'euros).

Le résultat des six derniers mois de l'exercice s'est établi à 146,2 millions d'euros, soit 1,87 euro par action.

Le 7 juin 2018, KBC Ancora a distribué un dividende intérimaire de 2,61 euros par action et, comme annoncé précédemment, ne versera pas de dividende de clôture.

Le Conseil d'Administration d'Almancora Société de Gestion, gérant statutaire de KBC Ancora SCA, communique les chiffres annuels pour l'exercice clôturé au 30 juin 2018 sous réserve d'approbation par l'Assemblée Générale de KBC Ancora du 26 octobre 2018.

Données financières abrégées et commentaire

Résultats de l'exercice

Exercice



(x 000 EUR) 2017/2018 p.a.

(EUR) Exercice



(x 000 EUR) 2016/2017

p.a.

(EUR) Produits 232.658 2,97 863.630 11,03 Dividendes provenant des immobilisations financières 232.549 2,97 217.046 2,77 Reprise de réductions de valeur sur immobilisations financières 0 0,00 646.487 8,26 Autres produits 109 0,00 98 0,00 Charges 17.610 0,22 20.423 0,26 Charges des dettes 15.153 0,19 18.132 0,23 Services et biens divers 2.456 0,03 2.290 0,03 Autres charges 2 0,00 1 0,00 Résultat après impôts 215.048 2,75 843.208 10,77 Nombre d'actions émises* 78.301.314 78.301.314

* Il n'y a pas d'instruments pouvant entraîner une dilution.

KBC Ancora a réalisé sur l'exercice 2017/2018 un bénéfice de 215,0 millions d'euros, contre un bénéfice de 843,2 millions d'euros lors de l'exercice précédent. Au cours de l'exercice précédent, des réductions de valeur comptabilisées précédemment sur la participation dans KBC Groupe avaient été reprises à concurrence d'un montant substantiel (646,5 millions d'euros). Sans ces reprises, KBC Ancora aurait clôturé l'exercice précédent (2016/2017) sur un bénéfice de 196,7 millions d'euros.

Les produits (232,7 millions d'euros) se composaient principalement du dividende perçu sur la participation dans KBC Groupe (232,5 millions d'euros). Les charges (17,6 millions d'euros) ont été déterminées en majeure partie par les frais de fonctionnement habituels (2,5 millions d'euros) et les charges d'intérêts (15,2 millions d'euros).

Développements au cours des 6 derniers mois de l'exercice 2017/2018

Dividende de clôture sur la participation dans KBC Groupe

À l'occasion de la publication de ses résultats annuels, KBC Groupe a annoncé le 22 février 2018 qu'il verserait au titre de l'exercice 2017, après le dividende intérimaire de 1,00 euro versé en novembre 2017, un dividende de clôture de 2,00 euros par action. KBC Ancora a ainsi reçu le 9 mai 2018 un montant de dividendes de 155,0 millions d'euros, qui a porté à 232,5 millions d'euros les revenus de dividendes totaux provenant de la participation dans KBC Groupe pour la totalité de l'exercice 2017/2018.

Dividende intérimaire KBC Ancora

Le 7 juin 2018, KBC Ancora a distribué un dividende intérimaire brut de 2,61 euros par action à ses actionnaires, pour un montant total de 204,4 millions d'euros. Comme annoncé, KBC Ancora ne distribuera pas de dividende de clôture.

Participation dans KBC Groupe, endettement net et valeur intrinsèque

KBC Ancora n'a ni acheté ni vendu d'actions KBC Groupe au cours des 6 derniers mois de l'exercice ; elle détient 77.516.380 actions KBC Groupe.

La valeur intrinsèque d'une action KBC Ancora correspond à 0,99 fois le cours de l'action KBC Groupe, moins la dette nette par action. Au 30 juin 2018, la dette nette de KBC Ancora s'établissait à 4,55 euros par action.

Sur la base du cours boursier du 30 juin 2018 de l'action KBC Groupe (66,12 euros), la valeur intrinsèque d'une action KBC Ancora s'établissait à 60,91 euros. L'action KBC Ancora cotait 45,92 euros par action, ce qui équivalait à une décote de 24,6 % par rapport à la valeur intrinsèque.

Sur la base du cours de clôture du 30 août 2018 de l'action KBC Groupe (61,16 euros), la valeur intrinsèque d'une action KBC Ancora s'établissait à 56,00 euros. L'action KBC Ancora cotait 43,86 euros par action, ce qui équivalait à une décote de 21,7 % par rapport à la valeur intrinsèque.

Les graphiques ci-dessous reflètent l'évolution des cours boursiers de KBC Groupe et de KBC Ancora ainsi que de la décote de l'action KBC Ancora par rapport à sa valeur intrinsèque.

Évolution des cours boursiers de KBC Groupe et de KBC Ancora

(juillet 2017 - juin 2018) Évolution de la décote de l'action KBC Ancora par rapport à sa valeur intrinsèque (juillet 2017 - juin 2018)

Résultat des 6 derniers mois de l'exercice 2017/2018

S2 exercice



(x 000 EUR) 2017/2018 p.a.

(EUR) S2 exercice



(x 000 EUR) 2016/2017

p.a.

(EUR) Produits 155.063 1,98 786.063 10,04 Dividendes provenant des immobilisations financières 155.033 1,98 139.529 1,78 Reprise de réductions de valeur sur immobilisations financières 0 0,00 646.487 8,26 Autres produits 30 0,00 47 0,00 Charges 8.833 0,11 10.044 0,13 Charges des dettes 7.576 0,10 8.857 0,11 Services et biens divers 1.256 0,02 1.186 0,02 Autres charges 1 0,00 1 0,00 Résultat après impôts 146.230 1,87 776.019 9,91 Nombre d'actions émises* 78.301.314 78.301.314

Au cours des 6 derniers mois de l'exercice écoulé, KBC Ancora a engrangé un bénéfice après impôts de 146,2 millions d'euros. Durant la même période de l'exercice précédent, KBC Ancora avait réalisé un bénéfice de 776,0 millions d'euros, dans une large mesure déterminé par la reprise d'un montant substantiel (646,5 millions d'euros) de réductions de valeur sur la participation dans KBC Groupe. Sans ces reprises, KBC Ancora aurait clôturé les 6 derniers mois de l'exercice précédent 2016/2017 sur un bénéfice de 129,5 millions d'euros.

Les produits (155,1 millions d'euros) des 6 derniers mois ont été principalement déterminés par le dividende de clôture de 2,00 euros par action que KBC Groupe a distribué en mai 2018 et qui a rapporté 155,0 millions d'euros de revenus de dividendes à KBC Ancora. Au cours de la même période de l'exercice précédent, KBC Ancora avait perçu un montant de 139,5 millions d'euros au titre de dividendes de sa participation dans KBC Groupe.

Les charges (8,8 millions d'euros) des 6 derniers mois ont été en majeure partie déterminées par les éléments suivants :

les frais de fonctionnement habituels s'élevaient à 1,3 million d'euros, en hausse de 0,1 million d'euros par rapport à la même période de l'exercice précédent. Un montant de 0,9 million d'euros a trait aux charges dans le cadre de l'association de partage des coûts avec Cera. Les autres charges étaient composées, entre autres, des frais liés à la cotation en Bourse, des coûts des services financiers et des frais de gérance ;

les charges des dettes se sont établies à 7,6 millions d'euros, en baisse de 1,3 million d'euros par rapport à la même période de l'exercice précédent. Ce repli s'explique par la diminution, depuis mai 2017, du taux d'intérêt applicable à la dette de 175 millions d'euros arrivant à échéance en 2019 (comme convenu lors de la prolongation de cette dette en 2015).

Bilan au 30.06.2018

(x 000 EUR) 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2016 TOTAL DU BILAN 3.108.930 3.098.303 2.441.801 Actif Immobilisations 3.088.253 3.088.253 2.441.766 Immobilisations financières 3.088.253 3.088.253 2.441.766 Actifs circulants 20.678 10.050 35 Passif Capitaux propres 2.732.313 2.721.632 2.045.206 Capital souscrit 2.021.871 2.021.871 2.021.871 Réserve légale 59.445 48.693 7.541 Réserves indisponibles 650.117 650.117 35.955 Résultat reporté 879 950 -20.161 Dettes 376.617 376.671 396.595 Dettes > 1 an 200.000 375.000 375.000 Dettes < 1 an 175.186 239 19.883 Comptes de régularisation 1.431 1.432 1.712

Le total du bilan représentait 3,1 milliards d'euros au 30 juin 2018.

Le nombre d'actions KBC Groupe en portefeuille est resté inchangé au cours de l'exercice écoulé. À la date du bilan, KBC Ancora détenait 77.516.380 actions KBC Groupe. La valeur comptable nette des actions KBC Groupe est restée inchangée à 39,84 euros par action. À la date du bilan, le cours boursier de l'action KBC Groupe s'établissait à 66,12 euros.

Au cours de l'exercice écoulé, les dettes sont restées pour ainsi dire au même niveau de 376,6 millions d'euros, dont 375 millions d'euros de dettes financières. Par ailleurs, les actifs circulants ont augmenté de 10,6 millions d'euros.

Après ajout du résultat reporté de l'exercice précédent (1,0 million d'euros), le résultat à affecter s'élevait à 216,0 millions d'euros. Il sera proposé à l'Assemblée Générale du 26 octobre 2018 d'affecter le résultat comme suit :

une dotation de 10,8 millions d'euros (5 % du bénéfice de l'exercice) à la réserve légale ;

un bénéfice à distribuer de 204,4 millions d'euros. Ce montant a déjà été distribué le 7 juin 2018 sous la forme d'un dividende intérimaire de 2,61 euros par action ;

le report du solde de 0,9 million d'euros, soit 0,01 euro par action, au prochain exercice.

Commentaire de l'évolution attendue pour l'exercice en cours 2018/2019

On s'attend à ce que les charges dans le cadre de l'accord de partage des coûts avec Cera avoisinent 1,8 million d'euros. Le total des charges d'intérêts pour l'exercice 2018/2019 est estimé à environ 15,5 millions d'euros. Les autres charges de fonctionnement sont estimées à environ 0,9 million d'euros.

À l'occasion de l'Investor Event qui s'est tenu en Irlande en juin 2017, KBC Groupe a réaffirmé son intention de viser un ratio de distribution de dividende (y compris le coupon sur les instruments additionnels Tier 1) de minimum 50 % du bénéfice consolidé. Sous réserve de circonstances exceptionnelles ou imprévues, KBC Groupe versera dorénavant un dividende intérimaire de 1,00 euro par action en novembre, ainsi qu'un dividende de clôture après l'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires. Le dividende intérimaire sera une avance sur le dividende total. Dans son communiqué de presse du 9 août 2018, KBC Groupe a confirmé qu'il verserait le 16 novembre 2018 un dividende intérimaire de 1,00 euro par action à ses actionnaires.

Informations relatives au contrôle externe des données comptables annuelles

Le commissaire, KPMG Réviseurs d'entreprises, représenté par Olivier Macq, a délivré une attestation sans réserve sur les comptes annuels et a confirmé que les données comptables mentionnées dans ce communiqué ne contiennent aucune contradiction évidente avec les comptes annuels.

KBC Ancora est une société cotée en bourse qui détient 18,6 % des actions de KBC Groupe et qui assure, avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires Stables, la stabilité du sociétariat et le développement de KBC Groupe. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d'actionnaires.

Calendrier financier :

25 septembre 2018 Rapport annuel 2017/2018 disponible et convocation de l'Assemblée Générale

26 octobre 2018 Assemblée Générale des Actionnaires

25 janvier 2019 Rapport financier semestriel (premier semestre)

30 août 2019 Communiqué annuel exercice 2018/2019

Ce communiqué de presse est disponible en français, en anglais et en néerlandais sur le site www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Contacts presse : Jan Bergmans

tél. : +32 (0)16 27 96 72

e-mail : jan.bergmans@kbcancora.be ou mailbox@kbcancora.be



KBC Ancora rapporte selon les normes comptables belges (Belgian GAAP). L'endettement net s'entend aux fins des présentes comme le total des dettes, diminué du total des actifs, hors immobilisations financières.

