KBC Groupe : Bank Ireland vend son portefeuille historique de prêts aux entreprises à Bank of Ireland

Bruxelles, Dublin - 12 avril 2019 (8 heures CEST - avant séance boursière)

KBC Bank Ireland vend son portefeuille historique de prêts aux entreprises à Bank of Ireland

Hier, KBC Bank Ireland a conclu un accord pour vendre son portefeuille historique de prêts aux entreprises performants d'environ 260 millions d'euros à Bank of Ireland.

La transaction, qui devrait être finalisée au cours de l'année 2019, aura un impact négligeable sur le P&L et le ratio de capital de KBC Groupe. Elle renforce également l'accent mis par KBC Bank Ireland sur les activités de base des particuliers et des micro PME.

Avant la clôture de la transaction, KBC Bank Ireland contactera les entreprises clientes concernées pour les informer que leur(s) prêt(s) est (sont) transféré(s), et pour confirmer que les protections légales et réglementaires existantes restent en place auprès de Bank of Ireland.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, s'est félicité de la transaction d'aujourd'hui : "L'ambition stratégique de KBC Bank Ireland de devenir le précurseur numérique de KBC Groupe, tout en mettant l'accent sur les particuliers et les micro PME a entraîné une réduction progressive du portefeuille de prêts aux entreprises performants et non performants de la banque en Irlande au cours des quelques dernières années. La vente d'une grande partie de ce portefeuille l'an dernier, a été complétée maintenant par le transfert d'une grande partie du portefeuille restant aux entreprises à un autre acteur stratégique, Bank of Ireland. Dans le même temps, cette transaction permet à KBC Bank Ireland d'optimiser davantage son bilan, de réduire la volatilité de ses bénéfices futurs, d'assainir son portefeuille historique et de se concentrer pleinement sur la croissance durable et rentable de ses activités des particuliers et des micro PME."

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

- Kurt De Baenst, Directeur Investor Relations, KBC Groupe Tel. +32 2 429 35 73 - E-mail : investor.relations@kbc.com

- Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate / Porte-parole KBC Groupe Tel. +32 2 429 85 45 - E-mail : pressofficekbc@kbc.be

- Mark Leech, Media Relations Manager Bank of Ireland Tel. +353(0) 87 905 36 79 - E-mail : mark.leech@boi.com

