KBC Groupe : CSOB devient l' unique actionnaire de la caisse d'épargne-construction tchèque CMSS après l'acquisition des 45% détenus par BSH (Allemagne)

à étendre notre octroi de crédits à nos clients et de soutenir activement les communautés et les économies dans lesquelles nous opérons.".

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, s'est félicité de la transaction en ces termes : "Je suis très satisfait de cette transaction, qui confirme notre position bien établie de leader du marché en République tchèque. En tirant parti de notre expérience du marché et de notre offre de produits et services combinée avec ceux de ČMSS pour répondre aux besoins de nos clients en matière de logement, nous pourrons devenir la référence sur le marché tchèque du logement. Cette acquisition marque notre ambition de croître sur nos marchés clés et constitue une excellente opportunité pour renforcer nos activités retail sur le marché tchèque. En même temps, elle s'inscrit pleinement dans notre stratégie visant à nous concentrer sur nos principes fondamentaux: un modèle de bancassurance sain et orienté client, un profil de risque solide, une forte position de liquidité soutenue par une base de clientèle très solide et loyale sur nos principaux marchés et une solvabilité confortable qui nous permet de continuer

A l'issue de cette transaction, ČSOB détiendra 100% du capital de ČMSS et en deviendra l'unique actionnaire, consolidant ainsi sa position de premier fournisseur de solutions financières en matière de logement en République tchèque. La transaction est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence et devrait être finalisée avant la fin du deuxième trimestre 2019.

Ce matin, ČSOB, la division tchèque de KBC Groupe et la Bausparkasse Schwäbisch Hall (BSH) allemande ont conclu un accord par lequel ČSOB acquiert la participation de 45% détenue par BSH dans la caisse d'épargne-construction tchèque Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) pour un montant total de 240 millions d'euros, ce qui représente 1.54 fois la valeur nette comptable standalone de 2018 et 9.20 fois (implicitement) le bénéfice net de 2018, y compris les synergies escomptées jusqu'en 2024. Les parties sont convenues que les dividendes de 2018 et les bénéfices de 2019 reviendront intégralement à ČSOB.

Petr Hutla, Senior Executive Officer Credits Management, responsable entre autres pour ČMSS, et Membre du Conseil d'Administration, a ajouté : " Le groupe ČSOB est le plus grand fournisseur de crédit logement en République tchèque. La participation de 100% dans ČMSS renforcera encore notre position. Nos clients et nos employés seront les principaux bénéficiaires de cette opération. Une coopération plus étroite au sein du Groupe permet de proposer aux clients des produits et des solutions mieux adaptés à leurs besoins, à leurs souhaits et à leurs exigences. Le groupe ČSOB disposera ainsi d'un excellent réseau de distribution offrant un service client multicanal. Il sera géré de la manière éprouvée que nous connaissons déjà et renforcera davantage notre position de leader du marché. Pour le personnel, c'est l'occasion de partager l'expertise et les antécédents d'un employeur stable et populaire."

Reinhard Klein, CEO de Schwäbisch Hall a déclaré: "Au cours des 25 dernières années, en collaboration avec ČSOB, nous avons développé avec succès notre caisse d'épargne-constructionen République tchèque. Nous sommes très fiers de notre résultat commun. L'initiative de ČSOB d'acquérir la totalité de notre participation dans ČMSS a reçu notre soutien total parce qu'elle garantit que ČMSS sera en mesure de renforcer sa position de leader du marché. Nous sommes très contents que cette initiative témoigne de la foi d'un important groupe financier belge comme KBC Groupe en notre modèle allemand d'épargne et de financement de projets de construction. «

Tomáš Kořínek, président du conseil d'administration de ČMSS a conclu : "Depuis plus de 25 ans, « le petit renard » est le symbole de l'épargne et du financement du logement en République tchèque. Une coopération plus étroite avec ČSOB nous permettra d'élargir et de moderniser nos services. Nous serons mieux à même de répondre aux besoins des clients et de réaliser leur rêve de posséder leur propre maison, même en des temps difficiles ".

Note aux rédactions

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS), mieux connu en République tchèque comme le "petit renard" en raison de sa mascotte, est la première caisse d'épargne-construction de République tchèque avec - fin 2018 - 4,5 milliards d'EUR (117 milliards de CZK) de volume de crédits et 5,3 milliards d'EUR (137 milliards de CZK) de dépôts, soit 42% en crédits logement et 40% en épargne-logement.

Fondée en 1993 sous la forme d'une joint-venture entre ČSOB et Bausparkasse Schwäbisch Hall, elle a depuis conclu plus de 7,8 millions de contrats de dépôt. ČMSS compte actuellement environ 1,3 million de clients, quelque 1 800 agents associés et environ 300 points de conseil.

