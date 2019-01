KBC Groupe : Corporate Banking conclut un accord de coopération avec deux fintechs belges

Communiqué de presse

Bruxelles, le 14 janvier 2019

KBC Corporate Banking conclut un accord de coopération avec deux fintechs belges

Les entreprises belges mieux soutenues dans la gestion de leur fonds de roulement, les prévisions de trésorerie et les rapports de gestion

KBC Corporate Banking collaborera avec Cashforce et BrightAnalytics pour aider encore mieux les entreprises belges dans leurs rapports de gestion et à gérer leur fonds de roulement et leurs prévisions de trésorerie. A long terme, cette coopération pourrait éventuellement évoluer vers un partenariat plus structurel.

KBC Corporate Banking entretient des contacts fréquents avec des entreprises pour identifier et financer leurs besoins en fonds de roulement. Le fonds de roulement est l'oxygène de toute entreprise et son optimisation est souvent un élément crucial dans la réussite financière. Avoir une vision claire et actualisée des performances financières et opérationnelles de l'entreprise à tout moment est crucial pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Les rapports de gestion en temps réel permettent de garder le doigt sur le pouls.

Cashforce a développé un logiciel de pointe qui utilise les données internes d'une entreprise pour faire le point de ses besoins en fonds de roulement et futurs flux monétaires, fournir des aperçus pour des optimisations et desprévisions des besoins de financement futurs sur la base de simulations. Le logiciel est capable de consolider des structures complexes de groupes internationaux en des analyses et tableaux clairs qui permettent à la direction financière de l'entreprise de gérer son fonds de roulement mondial et ses liquidités, et d'en faire des rapports simples.

BrightAnalytics aide les PME et les entreprises de taille moyenne dans leur reporting de gestion. BrightAnalytics crée des aperçus conviviaux et interactifs pour tous les éléments constitutifs du reporting financier d'une entreprise. Le logiciel est capable de générer en temps réel des comptes de résultats, des bilans et des tableaux de flux de trésorerie pour des organisations complexes à travers des entités sous une présentation visuelle efficace.

Wim Eraly, directeur général de KBC Corporate Banking déclare : "Il est clair pour nous depuis un certain temps que nous devons travailler avec nos clients en utilisant une technologie plus avancée. Le temps est révolu où un chargé de relations effectuait avec le client, sur une feuille de papier ou une spreadsheet Excel, le calcul approximatif des besoins en crédit pour l'année à venir. Il s'agit d'un domaine dans lequel nous devons encore mieux soutenir nos clients pour en tirer des informations précises en temps réel. Il en va de même pour les résultats d'exploitation. Des chiffres précis visualisés dans des rapports clairs assurent de toujours connaître parfaitement les performances de l'organisation. Chez KBC, nous misons aussi sur l'Open Banking. C'est la raison pour laquelle nous ne construisons pas ces solutions nous-mêmes, mais recherchons des partenaires externes qui utilisent la technologie pour trouver une solution client valable. Dans cet ordre d'idées, Cashforce et BrightAnalytics sont, après notre joint venture Soluz.io, les fintechs suivantes avec lesquelles nous concluons un partenariat."

Nicolas Christiaen, CEO de Cashforce : "Nous disposons d'un logiciel qui a fait ses preuves auprès de nos clients, y compris quelques grandes entreprises internationales. Notre solution a également remporté plusieurs prix internationaux. Malgré notre succès international, nous restons bien entendu à l'origine une entreprise belge. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'apporter notre solution aux entreprises belges en collaboration avec KBC. Un projet pilote commun avec certains clients a montré que notre solution logicielle avancée, combinée à la force commerciale et à l'interdépendance de KBC Corporate Banking dans le monde des affaires belge, nous conduit sur la voie du succès".

Lode Bogaert, co-fondateur de BrightAnalytics : "En tant qu'entreprise, vous devez être en mesure de surveiller brièvement et rapidement votre rendement financier, quelle que soit la complexité de votre structure. Nous automatisons la consolidation de tous les chiffres et les traduisons en rapports de gestion utiles et pertinents, que vous pouvez également partager avec l'ensemble de l'organisation.

Vous obtenez des vues d'ensemble sous forme de tableaux de bord clairs et visuels et vous pouvez également zoomer dans les moindres détails pour identifier les risques. Nous voulons donner à tous les membres de l'organisation un aperçu clair de la performance, car la transparence augmente considérablement l'agilité et les chances de succès. En collaboration avec KBC, nous voulons ainsi donner un élan aux PME belges ambitieuses. Un partenariat prometteur qui renforce également notre propre stratégie de croissance ambitieuse."

__________________

Note à l'attention de la rédaction

KBC Corporate Banking est le segment entreprises belge de KBC Groupe. Il déploie un réseau d'agences en Belgique, en Europe occidentale, aux États-Unis et en Asie-Pacifique. Le segment se concentre sur les grandes entreprises et a un taux de pénétration du marché de 60% en Belgique. Plus d'infos sur www.kbc.be/corporate.

Cashforce est une plateforme de prévision de trésorerie et d'analyse de fonds de roulement de la nouvelle génération. En utilisant des prévisions de trésorerie précises, des rapports de trésorerie flexibles et l'automatisation, les services financiers et de trésorerie de Cashforce économisent du temps et de l'argent dans le monde entier. La plate-forme est unique en raison de son intégration transparente avec de nombreux systèmes ERP et bancaires, de l'affichage des données au niveau des transactions et du moteur de simulation intelligent basé sur l'I.A. qui permet de multiples scénarios de flux de trésorerie, prévisions et analyses d'impact.

Plus d'infos sur www.cashforce.com

BrightAnalytics : Plus nous ferons preuve de perspicacité, plus nous connaîtrons le succès. Chez BrightAnalytics, on y croit. C'est pourquoi la société aide les organisations à s'évaluer et à s'améliorer en permanence. Elle met à disposition des entreprises les moyens de suivre et d'améliorer la performance de leur organisation. Pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Pour prendre des décisions plus rapidement sur la base des données disponibles. "Turning data into performance", tel est le message. En 2015, BrightAnalytics avait remporté le prix Trends Gazellen dans la catégorie Starters.

Plus d'infos surwww.brightanalytics.eu